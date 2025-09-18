Автомобильный портал Motorpage
18 сен 2025

Rolls-Royce представил Cullinan Cosmos с уникальным расписанным вручную потолком

Автор фото: фирма-производитель

В ателье бренда создан единственный в мире Cullinan Cosmos, вдохновленный Млечным Путем

Главной «фишкой» этого Cullinan является потолок Starlight Headliner, выполненный не в традиционной технике с подсветкой, а полностью расписанный вручную одним из художников марки. Работа заняла более 160 часов. Художник наносил свыше 20 слоев акриловой краски, что создавало образ глубины космоса и Млечного Пути. Отделка самого салона выполнена из кожи голубого Charles Blue и белого Grace White цветов. Также можно заметить звездные мотивы на дверях и подголовниках. Дополняют картину пороги с подсветкой и надписью «Cullinan Cosmos One of One». Кузов автомобиля выполнен в жемчужном цвете Arabescato Pearl, который по задумке должен ассоциироваться с сиянием луны. Завершает образ фигурка Spirit of Ecstasy из матового стекла и с уникальной подсветкой.

Версия Cosmos создана на базе Cullinan Series II с 6,75-литровым турбированным V12 мощностью 563 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

