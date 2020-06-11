Выясняем, действительно ли это первый внедорожник английского бренда

Каюсь, я чуть не сломал легендарный символ Rolls-Royce – фигурку «Духа экстаза» на капоте. А ведь всего-то попытался въехать на подземную стоянку. Подъезжаю к парковочному автомату, открываю окно, чтобы нажать на кнопку для получения билетика, как вдруг начинает истошно верещать парктроник, отчего я рефлекторно бью по тормозам. Что случилось? Ничего особенного, просто «Летящая леди» уперлась в шлагбаум – такой длинный у Rolls-Royce Cullinan капот. Ну, почти уперлась, ведь радар все-таки заметил препятствие в последний момент, хотя шлагбаум находится у него практически в слепой зоне. Да, великоват размерчик для простого смертного. Впредь в таких ситуациях буду аккуратнее.

Клиент всегда прав

Все знают, что автомобили Rolls-Royce представляют собой заднеприводные седаны или в крайнем случае купе и кабриолеты. Это, так сказать, генотип бренда, и другие типы кузова ему не к лицу. Но что делать, если клиенты требуют внедорожник? Правильно – сделать его. Желание клиента для создателей Rolls-Royce – закон.

Впрочем, некоторые полагают (и небезосновательно), что дело тут не только в клиентах, просто англичане решили отхватить свой кусок пирога на волне всеобщего кроссоверно-внедорожного бума. Ведь у таких брендов, как Bentley, Porsche и Lamborghini, уже есть модели повышенной проходимости, и именно они делают основную кассу. Значит, внедорожнику от Rolls-Royce быть, и он должен стать самым-самым из себе подобных!

Известно, что Rolls-Royce принадлежит концерну BMW, следовательно, англичанам ничто не мешало использовать для своих моделей донорскую немецкую платформу. Ведь именно так поступают вышеупомянутые Bentley, Porsche и Lamborghini – все они входят в состав концерна Volkswagen и используют шасси от кроссовера VW Touareg. Но в Гудвуде на «ширпотреб» размениваться не стали и создали оригинальную платформу на основе алюминиевой пространственной рамы, назвав ее не иначе как «Архитектура роскоши». Сначала ее использовали на седане Phantom нового поколения. Внедорожник стал вторым. Его назвали Cullinan – в честь самого крупного алмаза в мире.

Пожалуй, можно сказать, что Cullinan – внедорожный Phantom. Хотя отличия, разумеется, имеются. В первую очередь это, конечно же, полный привод и увеличенный дорожный просвет. Соответственно выросли хода подвески и объем пневмобаллонов, а элементы шасси были усилены. Электроника получила внедорожный режим работы и возможность отключения системы стабилизации. В режиме off-road пневмоподвеска поднимает кузов на 40 мм по сравнению со стандартным положением, а при выключении зажигания, наоборот, опускает на ту же величину для удобства посадки-высадки.

Двигатель 12-цилиндровый 6,75-лит­ровый с турбонаддувом, развивающий 571 л.с. То есть такой же, как на седане Phantom, если не считать уменьшенный с 900 до 850 Нм крутящий момент. Зато этот момент достигается на чуть меньших оборотах – 1600 вместо 1700, что может помочь на пересеченной местности.

Сам себе монумент

Про дизайн Rolls-Royce говорить, в общем-то, бессмысленно. Замечу лишь, что каждая из моделей марки больше похожа на особняк с колесами, чем на автомобиль. Не стал исключением и Cullinan. Причем во внедорожном виде он выглядит еще более монументально, а вживую смотрится лучше, чем на фото. И еще интересный момент: если Phantom буквально притягивает зевак отовсюду, то внедорожник… будто бы не замечают, и мне это нравится.

А еще нравится открывать тяжелую, словно у сейфа, дверь – кажется, что проникаешь в крепость. Интерьер не менее монументален, чем внешность. По сравнению с Phantom здесь меньше деревянных панелей, хотя на заказ их количество можно увеличить. Но, на мой взгляд, делать это совсем необязательно. Качество отделки запредельное. Отделку «под металл» вообще не встретишь – все, что выглядит как металл, таковым и является. Кожа имеет идеальную выделку и неповторимый – роллс-ройсовский – аромат.

Эргономика привычна для владельца Rolls-Royce, но и тот, кто сядет в автомобиль впервые, проблем не испытает. Надо лишь привыкнуть к кнопке запуска двигателя слева от руля да к подрулевому селектору автоматической коробки передач. Меню интерфейса здесь от BMW, зато графика экрана и оформление селектора – свои. И в этом я ничего плохого не вижу, потому что, на мой взгляд, у BMW сейчас самый удобный интерфейс в мире.

А вот регулировка «климата» в Rolls-Royce оригинальная, с послойным изменением температуры на верхнем и нижнем уровне. Если захочешь, например, чтобы ноги были в тепле, а голова в холоде – пожалуйста. Температура при этом нигде не отображается (предусмотрено только «теплее-холоднее»), и с непривычки такой алгоритм может сбить с толку. Но на деле он очень удобен. Просто в центральном положении регуляторов температура по умолчанию устанавливается на 22 °С, и дальнейшая настройка не составляет никаких проблем.

Посадка за рулем высоченная, хотя из-за очень высокой передней панели таковой не ощущается. Перед глазами простирается (чуть не сказал «до горизонта») огромный горизонтальный капот с той самой «Летящей леди». Вид капота впечатляет и вызывает ощущение, что ты будешь сейчас управлять яхтой. Сиденье, пардон, кресло, имеет мягкую набивку и отличный профиль.

Задние двери (разумеется, с зонтиками в торцах), как принято у Rolls-Royce, открываются против хода. Входить в автомобиль таким образом удобно, а вот выходить… Я бы сказал курьезно – новички просто не могут открыть дверь изнутри, потому что по привычке надавливают на ее заднюю часть со стороны петли. Впрочем, необходимая сноровка появляется довольно быстро. Закрывается задняя дверь, как и передняя, с помощью электропривода.

Второй ряд предлагается в двух версиях. Одна обычная, с трехместным диваном, который можно сложить для увеличения объема багажного отсека. Но мой тестовый экземпляр оснащен раздельными креслами, имеющими множество регулировок. Между ними – огромный бокс-подлокотник с хрустальными бокалами и графином.

Есть здесь и холодильник, где найдутся еще два бокала. В такой компоновке багажник увеличить нельзя. А мне и не нужно! Тем более что в этом варианте за задними сиденьями находится… стекло, отделяющее салон от багажного отсека. С таким стеклом вы не услышите звук заднего стеклоочистителя (раздражающего задних пассажиров во внедорожниках и универсалах), не говоря уже о том, что при открытии пятой двери в холодную погоду салон останется теплым.

Надо ли говорить, что на втором ряду есть раздельный «климат», столики с электроприводом и телевизоры, а также множество других удобств. Сиденья шикарные, с мягкими подушечками на подголовниках. Места для ног на пару сантиметров больше, чем в длиннобазном Range Rover, то есть очень много.

Багажник обит дорогим ворсом. Объем его не так уж и велик, поскольку на полу находится опционная надстройка, в которую спрятаны сиденья для пикника. Нажимаю кнопочку, и электропривод с легким жужжанием выдвигает два стульчика, на которых, по идее, нужно сидеть, созерцая закат над морем или горными вершинами и смакуя шампанское из хрустальных бокалов. Хотя нет, не шампанское, лучше виски. И за руль сегодня больше не садиться. Впрочем, что-то я размечтался, пора и к тест-драйву приступать.

Летающий замок

При запуске двигателя лучше открыть окно – если хочется услышать звук стартера. Потому что даже стартер здесь работает так, чтобы вызвать у владельца чувство исключительности. При закрытых окнах мотор заводится совсем неощутимо. То же самое скажу и про начало движения: набор скорости незаметен и происходит в практически идеальной тишине. Кажется, после тест-драйва мне пришлют пару-тройку штрафов, потому что я постоянно ошибался со скоростью, которая опять-таки не ощущается. Тяги более чем достаточно в любых режимах движения. Под педалью всегда недюжинный запас мощности независимо от того, какая передача включена у идеально плавного «автомата».

Информативность руля? Управляемость? О таких вещах думаешь, когда управляешь автомобилем. А я нахожусь в замке, который почему-то умеет парить в метре от земли. Я просто поворачиваю штурвал, и фигурка «Летящей леди» нацеливается в нужном направлении. Cullinan стелется над весенним разбитым асфальтом, как ковер-самолет, лишь слегка информируя седоков о совсем уж крупных выбоинах. Мои профессиональные навыки автомобильного журналиста здесь отказывают: я еще не научился тестировать летающие особняки.

Однако надо бы прокатиться и по бездорожью. Не совсем, конечно, в деб­ри залезать, а так, немножко, чтобы не поцарапать лощеные бока. Съезжаю на разбитую грунтовку, и… полет продолжается. По ощущениям даже стало еще мягче, ведь резких выбоин и канализационных люков здесь нет. И появилась небольшая, убаюкивающая раскачка. Пожалуй, так комфортно по грунту я еще не ездил. Так что все те, кто говорит, что внедорожник от Rolls-Royce – это против правил, пусть идут лесом, даже если это так. Вот только так ли?

Против фактов не попрешь

Обратимся к истории. Дело в том, что автомобили Rolls-Royce выпускали еще в те времена, когда асфальт встречался только в больших городах да на самых крупных автомагистралях. А, например, гонка 1907 года на выносливость в Шотландии проходила по таким местам, где не каждый современный внедорожник проедет, и Rolls-Royce Silver Ghost ее выиграл.

В том же году британский предприниматель Фрэнк Норбери преодолел 998 км от Бомбея до Колхапура через горные цепи, где асфальта отродясь не бывало. И тоже сделал это на автомобиле с «Духом экстаза» на капоте. Можно вспомнить и военный поход Лоуренса Аравийского в песках Синайского полуострова, который сказал, что «Rolls-Royce в пустыне – дороже рубинов». Все потому, что в том походе ломался и застревал в песке кто угодно, только не Rolls-Royce.

Или путешествие 1921 года из Иерусалима в Багдад на трех Rolls-Royce, весь маршрут которого проходил по тяжелому бездорожью. Надо ли говорить, что и тогда все прошло отлично. Единственная проблема автопробега заключалась в том, что машины сопровождения (других марок) часто застревали и их приходилось вытаскивать… конечно же, при помощи Rolls-Royce. И подобных фактов в истории британского бренда немало.

Что из этого следует? А то, что уже первые автомобили Rolls-Royce были самыми настоящими внедорожниками. И может, Cullinan – это как раз самый правильный Rolls-Royce, вернувшийся к истокам? Ведь именно он позволяет видеть цель и не обращать внимания на препятствия. Вот только со шлагбаумом на паркинге надо быть аккуратнее…

Технические характеристики Rolls-Royce Cullinan Габариты, мм 5341х2000х1835 Колесная база, мм 3295 Диаметр разворота, м 13,2 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 526 Снаряженная масса, кг 2660 Тип двигателя V12 бензиновый, турбо Рабочий объем, см³ 6750 Макс. мощность, л.с./об/мин 571/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 850/1600 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,2 Расход топлива (средний), л/100 км 15 Объем бака, л 100

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.