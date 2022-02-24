Чешский лифтбек нового поколения с топовым бензиновым мотором сумел расширить границы между классами и впечатлил характером

Опытные любители фотографии знают, что для создания качественного снимка необязательно раскошеливаться на технику из премиальной линейки – сопоставимого результата можно достичь, используя камеру попроще. Доступные фотоаппараты порой не имеют влаго- и пылезащиту, а их функционал, как правило, урезан. Но факт остается фактом: вы смотрите на фото, сделанные бюджетником с «начинкой», позаимствованной у профессиональной камеры, и не видите разницы по резкости, цветопередаче и объемности с кадрами от топ-техники.

В этом смысле Skoda Octavia нового поколения, да еще и с 2-литровым 190-сильным бензиновым мотором, считай, тот самый массовый фотогаджет, которому перепали передовые ноу-хау от «старших» моделей. К тому же «чеху» после серии проб и ошибок наконец повезло с дизайном – автомобиль получился интересным, харизматичным и презентабельным.

Картина маслом

Предыдущие итерации чешского лифтбека кажутся на фоне пятидверки четвертого поколения подготовительными этюдами. Фактически новый шеф дизайн-команды Оливер Штефани оттолкнулся от Octavia образца 2012 года (еще без спорных двойных фар), сохранив характерные кузовные фаски, отсылающие к богемскому стеклу. И, хотя кузов выглядит купеобразным, крыша в тыльной части не давит на головы пассажиров.

Что не менее приятно, гольф-легенде перепали электронные решения из арсенала «старших» моделей. Например, штатные светодиодные фары за доплату могут стать матричными (такой опции, кстати, нет ни у одного из конкурентов), «противотуманки» умеют «заглядывать» за изгиб дороги, а задние фонари снабжены модными нынче динамическими индикаторами поворота.

Практичность осталась вторым именем Octavia. Кузов прибавил в длину и ширину, казалось бы, не много – 19 и 15 мм соответственно, сохранив прежнюю колесную базу (2686 мм), не рекордную по современным меркам. При этом новинка воспринимается как «трехобъемник» следующего размерного сегмента D, а на обоих рядах стало ощутимо просторнее.

Кому нужно говорить спасибо – дизайнерам, инженерам или компоновщикам, на самом деле не так важно. Главное, что стало больше нюансов, типичных для премиального сегмента. Шумоизоляция серьез­но усилена, объектив камеры заднего вида омывается, а бесключевые датчики предусмотрены для всех боковых дверей.

Багажник и вовсе выставка чешских достижений. Во-первых, он огромен – 578 л (+10 л), во-вторых, открывается с помощью электропривода, в-третьих, из за обилия удерживающих сеток кажется, что его оплел паутиной огромный паук. Наконец, что понравилось больше всего, даже малейшие детали «трюма» тщательно продуманы. Хороший пример – крючки для сумок. Они двойные, прочные, на длинной откидной направляющей – не чета крошечным фиксированным крючочкам многих конкурентов. Посетовать можно разве что на небольшую ступеньку, образующуюся при складывании разрезного дивана.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Связка адаптивного круиз-контроля и системы контроля рядности помогает сэкономить силы на трассе. При этом электроника не выставляет автомобиль по центру полосы, а лишь не позволяет выехать за разметку. Деликатность, с которой поддерживается фронтальная и боковая дистанция, говорит о силе технологий материнского концерна.

Где ты, бюджетность?

На водительском месте поначалу не верится, что сидишь в машине массового сегмента. О более высоком статусе кричат обшивка передней панели и кресел искусственной замшей, амбиентная подсветка небанальных оттенков, удобнейшие передние сиденья с электроприводом и памятью положений, подогрев двухспицевого руля и лобового стекла (опция), массив мягких полимеров и, конечно, комбинация 10-дюймовых цифровой приборки и центрального тачскрина. Миниатюрный рычаг трансмиссии не просто смотрится изысканно – он позволил выделить место под площадку беспроводной зарядки.

Сзади по традиции модели простор­но. У дивана есть опционные функция подогрева, откидной подлокотник и «лыжный» лючок. К тому же можно заказать механические шторки на окнах и трехзонный климат-контроль. Так неужели перед нами и впрямь премиум-продукт? Нет, после небольших поисков нахожу-таки пару примет былой простецкости. К примеру, карты задних дверей, оказывается, только выглядят мягкими, на самом же деле они выполнены из грубоватого пластика. А в багажнике под тоненьким фальшполом, похоже, сэкономили на матах шумо- и вибро­изоляции.

Ну и еще, признаюсь, огорчил формат электрических разъемов. Розетка на 230 В перед ступнями задних пассажиров, слов нет, круто. Но вот безальтернативные слоты USB-C, к которым приходится покупать переходники или провода, а также отсутствие в салоне гнезд на 12 В, на мой взгляд, никак не вяжутся с корпоративной концепцией Simply Clever.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Важное конкурентное преимущество Octavia – набор решений Simply Clever. Таких, как крышка-воронка для заливки «омывайки», щетка-сметка, спрятанная в панели водительской двери, многоуровневые кармашки для планшетов и смартфонов в спинках передних сидений и скребок для льда под лючком бензобака.

Едем «на все деньги»

Проезжаю всего пару километров за рулем лифтбека с топовым 2-лит­ровым 190-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «преселективом» и понимаю, что ловлю кайф от каждого нажатия на газ и тормоз, от отзывчивости руля и работы подвески, адаптированной для нашего рынка. В сравнении с машиной, оснащенной 1,4-литровым 150-сильным турбо­агрегатом и 8-диапазонным автоматом (такую мы испытали на дебютном тесте), эта не просто резвее. В реакциях на газ появились чуть ли не нотки агрессии. По крайней мере, если качнуть микроселектор трансмиссии на себя к отметке S (или выбрать режим Sport через меню «мультимедийки»), коробка сместит точки переключений ощутимо «вверх», и возникнет необычное для этой модели ощущение стремительности. Робот же работает молниеносно и почти не путается в передачах – взбрыкнул лишь раз, когда я, начав ускорение, передумал и бросил педаль газа.

Адаптивная подвеска на российском рынке не предлагается, но все равно Octavia демонстрирует отличный баланс между плавностью хода и управляемостью. Баранка не остра, но весьма точна. А еще в отличие от менее мощных версий (а это помимо 1,4-литровых машин еще и базовые 1,6-литровые 110-сильные исполнения с механикой или автоматом) на задней оси здесь применена не «многорычажка», а не менее вяжущаяся с активным драйвом торсионная балка.

С другой стороны, я поездил по разбитым загородным дорогам и не испытал никакого дискомфорта. Не было ни откровенной тряски, ни пробоев ходовой на глубоких ямах. И, кстати, дорожного просвета для езды в сельской местности «чеху» худо-бедно хватает, передним бампером с подобием сплиттера нигде не чиркнул.

Отдельная статья – электронные помощники, знакомые по моделям концерна Volkswagen классом выше. В моем личном рейтинге таких ассистентов лидирует система контроля мертвых зон: крупные светодиодные полосы в корпусах зеркал светятся тем интенсивнее, чем ближе сосед по потоку к вашему борту. Пару лет назад я восхищался таким решением на автомобилях Audi, и вот теперь та же технология выделена демократичной Skoda.

Добавлю, что лифтбеки с 190-сильным мотором предлагаются исключительно в щедро оснащенных комплектациях Ambition Plus и Style Plus, а цена стартует с рубежа 2 121 000 рублей. Чем не бюджетная фотокамера, но с полнокадровой матрицей и качественным, хотя и не самым дорогим объективом-фиксом?

Технические характеристики Skoda Octavia Габариты, мм 4689×1829×1485 Колесная база, мм 2686 Дорожный просвет, мм 158 Объем багажника, л 578/1533 Снаряженная масса, кг 1420–1585 Диаметр разворота, м 11,1 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 190/4200–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 320/1500–4180 Привод передний Трансмиссия роботизированная 7-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 240 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,4 Расход топлива (средний), л/100 км нет данных Объем бака, л 50