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О Skoda Octavia

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Шкода Октавия

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Skoda Octavia (2020) вид спереди
Skoda Octavia (2020) вид сбоку
Более комфортная подвеска, улучшенные материалы отделки и расширение списка опций повысили статус skoda OCtavia
Skoda Octavia (2020) вид сзади
Skoda Octavia (2020) салон
Разделение кокпита на функциональные зоны улучшило эргономику
Skoda Octavia (2020) приборная панель
Данные «навигации» можно вывести во всю ширину виртуальной приборки
Skoda Octavia (2020) монитор
Skoda Octavia (2020) 7АКПП
Джойстик переключения передач дополнен клавишей паркинг-режима
Skoda Octavia (2020) подстаканники
Skoda Octavia (2020) задний диван
Пространство перед коленями задних пассажиров увеличено на 78 мм
Skoda Octavia (2020) дверь
На зиму фирменный зонтик в нише двери можно менять на штатную щетку-сметку
Skoda Octavia (2020) багажное отделение
Багажник прибавил 10 л, до 578 л, и по прежнему нашпигован «умными» решениями
Skoda Octavia (2020) вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Skoda Octavia (2020)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Skoda Octavia (2020)

Чешский лифтбек нового поколения с топовым бензиновым мотором сумел расширить границы между классами и впечатлил характером

Опытные любители фотографии знают, что для создания качественного снимка необязательно раскошеливаться на технику из премиальной линейки – сопоставимого результата можно достичь, используя камеру попроще. Доступные фотоаппараты порой не имеют влаго- и пылезащиту, а их функционал, как правило, урезан. Но факт остается фактом: вы смотрите на фото, сделанные бюджетником с «начинкой», позаимствованной у профессиональной камеры, и не видите разницы по резкости, цветопередаче и объемности с кадрами от топ-техники.

В этом смысле Skoda Octavia нового поколения, да еще и с 2-литровым 190-сильным бензиновым мотором, считай, тот самый массовый фотогаджет, которому перепали передовые ноу-хау от «старших» моделей. К тому же «чеху» после серии проб и ошибок наконец повезло с дизайном – автомобиль получился интересным, харизматичным и презентабельным.

Картина маслом

Предыдущие итерации чешского лифтбека кажутся на фоне пятидверки четвертого поколения подготовительными этюдами. Фактически новый шеф дизайн-команды Оливер Штефани оттолкнулся от Octavia образца 2012 года (еще без спорных двойных фар), сохранив характерные кузовные фаски, отсылающие к богемскому стеклу. И, хотя кузов выглядит купеобразным, крыша в тыльной части не давит на головы пассажиров.

Что не менее приятно, гольф-легенде перепали электронные решения из арсенала «старших» моделей. Например, штатные светодиодные фары за доплату могут стать матричными (такой опции, кстати, нет ни у одного из конкурентов), «противотуманки» умеют «заглядывать» за изгиб дороги, а задние фонари снабжены модными нынче динамическими индикаторами поворота.

Практичность осталась вторым именем Octavia. Кузов прибавил в длину и ширину, казалось бы, не много – 19 и 15 мм соответственно, сохранив прежнюю колесную базу (2686 мм), не рекордную по современным меркам. При этом новинка воспринимается как «трехобъемник» следующего размерного сегмента D, а на обоих рядах стало ощутимо просторнее.

Кому нужно говорить спасибо – дизайнерам, инженерам или компоновщикам, на самом деле не так важно. Главное, что стало больше нюансов, типичных для премиального сегмента. Шумоизоляция серьез­но усилена, объектив камеры заднего вида омывается, а бесключевые датчики предусмотрены для всех боковых дверей.

Багажник и вовсе выставка чешских достижений. Во-первых, он огромен – 578 л (+10 л), во-вторых, открывается с помощью электропривода, в-третьих, из за обилия удерживающих сеток кажется, что его оплел паутиной огромный паук. Наконец, что понравилось больше всего, даже малейшие детали «трюма» тщательно продуманы. Хороший пример – крючки для сумок. Они двойные, прочные, на длинной откидной направляющей – не чета крошечным фиксированным крючочкам многих конкурентов. Посетовать можно разве что на небольшую ступеньку, образующуюся при складывании разрезного дивана.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ
Связка адаптивного круиз-контроля и системы контроля рядности помогает сэкономить силы на трассе. При этом электроника не выставляет автомобиль по центру полосы, а лишь не позволяет выехать за разметку. Деликатность, с которой поддерживается фронтальная и боковая дистанция, говорит о силе технологий материнского концерна.

Где ты, бюджетность?

На водительском месте поначалу не верится, что сидишь в машине массового сегмента. О более высоком статусе кричат обшивка передней панели и кресел искусственной замшей, амбиентная подсветка небанальных оттенков, удобнейшие передние сиденья с электроприводом и памятью положений, подогрев двухспицевого руля и лобового стекла (опция), массив мягких полимеров и, конечно, комбинация 10-дюймовых цифровой приборки и центрального тачскрина. Миниатюрный рычаг трансмиссии не просто смотрится изысканно – он позволил выделить место под площадку беспроводной зарядки.

Сзади по традиции модели простор­но. У дивана есть опционные функция подогрева, откидной подлокотник и «лыжный» лючок. К тому же можно заказать механические шторки на окнах и трехзонный климат-контроль. Так неужели перед нами и впрямь премиум-продукт? Нет, после небольших поисков нахожу-таки пару примет былой простецкости. К примеру, карты задних дверей, оказывается, только выглядят мягкими, на самом же деле они выполнены из грубоватого пластика. А в багажнике под тоненьким фальшполом, похоже, сэкономили на матах шумо- и вибро­изоляции.

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Ну и еще, признаюсь, огорчил формат электрических разъемов. Розетка на 230 В перед ступнями задних пассажиров, слов нет, круто. Но вот безальтернативные слоты USB-C, к которым приходится покупать переходники или провода, а также отсутствие в салоне гнезд на 12 В, на мой взгляд, никак не вяжутся с корпоративной концепцией Simply Clever.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
Важное конкурентное преимущество Octavia – набор решений Simply Clever. Таких, как крышка-воронка для заливки «омывайки», щетка-сметка, спрятанная в панели водительской двери, многоуровневые кармашки для планшетов и смартфонов в спинках передних сидений и скребок для льда под лючком бензобака.

Едем «на все деньги»

Проезжаю всего пару километров за рулем лифтбека с топовым 2-лит­ровым 190-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «преселективом» и понимаю, что ловлю кайф от каждого нажатия на газ и тормоз, от отзывчивости руля и работы подвески, адаптированной для нашего рынка. В сравнении с машиной, оснащенной 1,4-литровым 150-сильным турбо­агрегатом и 8-диапазонным автоматом (такую мы испытали на дебютном тесте), эта не просто резвее. В реакциях на газ появились чуть ли не нотки агрессии. По крайней мере, если качнуть микроселектор трансмиссии на себя к отметке S (или выбрать режим Sport через меню «мультимедийки»), коробка сместит точки переключений ощутимо «вверх», и возникнет необычное для этой модели ощущение стремительности. Робот же работает молниеносно и почти не путается в передачах – взбрыкнул лишь раз, когда я, начав ускорение, передумал и бросил педаль газа.

Адаптивная подвеска на российском рынке не предлагается, но все равно Octavia демонстрирует отличный баланс между плавностью хода и управляемостью. Баранка не остра, но весьма точна. А еще в отличие от менее мощных версий (а это помимо 1,4-литровых машин еще и базовые 1,6-литровые 110-сильные исполнения с механикой или автоматом) на задней оси здесь применена не «многорычажка», а не менее вяжущаяся с активным драйвом торсионная балка.

С другой стороны, я поездил по разбитым загородным дорогам и не испытал никакого дискомфорта. Не было ни откровенной тряски, ни пробоев ходовой на глубоких ямах. И, кстати, дорожного просвета для езды в сельской местности «чеху» худо-бедно хватает, передним бампером с подобием сплиттера нигде не чиркнул.

Отдельная статья – электронные помощники, знакомые по моделям концерна Volkswagen классом выше. В моем личном рейтинге таких ассистентов лидирует система контроля мертвых зон: крупные светодиодные полосы в корпусах зеркал светятся тем интенсивнее, чем ближе сосед по потоку к вашему борту. Пару лет назад я восхищался таким решением на автомобилях Audi, и вот теперь та же технология выделена демократичной Skoda.

Добавлю, что лифтбеки с 190-сильным мотором предлагаются исключительно в щедро оснащенных комплектациях Ambition Plus и Style Plus, а цена стартует с рубежа 2 121 000 рублей. Чем не бюджетная фотокамера, но с полнокадровой матрицей и качественным, хотя и не самым дорогим объективом-фиксом?

   

Технические характеристики Skoda Octavia

Габариты, мм

4689×1829×1485

Колесная база, мм

2686

Дорожный просвет, мм

158

Объем багажника, л

578/1533

Снаряженная масса, кг

1420–1585

Диаметр разворота, м

11,1

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1984

Макс. мощность, л.с./об/мин

190/4200–6000

Макс. момент, Нм/об/мин

320/1500–4180

Привод

передний

Трансмиссия

роботизированная 7-ступенчатая

Макс. скорость, км/ч

240

Время разгона 0–100 км/ч, с

7,4

Расход топлива (средний), л/100 км

нет данных

Объем бака, л

50

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