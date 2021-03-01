В своем четвертом поколении чешская модель готова конкурировать не только с «одноклассниками» в C-сегменте, но и с автомобилями из бизнес-класса

Нынешнее испытание нового лифтбека началось с... эксперимента. Уговорив вместе с напарником по тесту какого-то таксиста из Анапы, где все и происходило, мы завязали ему глаза и усадили за руль с предложением – попробовать угадать марку автомобиля. Тот оценил, как смачно захлопнулась дверь, похвалил водительское кресло с кожано-замшевой отделкой, долго гладил двухспицевую баранку и тыкал пальцами в податливый пластик и алькантару передней панели. Наконец, не обнаружив на привычном месте рычаг селектора коробки передач, «слепой» почти с уверенностью заявил, что сидит в Mercedes-Benz. Видели бы вы лицо испытуемого, когда мы сбросили с его лица повязку и он увидел логотип Skoda на руле!

Удиви меня!

Капли дождя барабанят по «лобововухе», на спидометре 120 км/ч, но до боковых стекол не долетает ни капли. «Дворники» загоняют воду в горизонтальные желобки на кузове, и потоки стекают вниз, к основанию стоек. Такой оригинальный «водопровод» – лишь одно из дюжины ноу-хау пакета Simply Clever для Skoda Octavia нового поколения. Не меньший вау-эффект производят, скажем, полимерная воронка, встроенная в крышку бачка омывающей жидкости, щетка для снега, спрятавшаяся, будто в норе, в торце водительской двери, фаркоп, выдвигающийся, если нажать кнопку в багажнике, и пятая дверь с электроприводом, которую можно закрыть, слегка надавив на ее кромку.

Что тут сказать? Чехи давно приучили поклонников к таким функциональным подаркам, и верные клиенты ждут их, как магии от фокусника. Но, как вы понимаете, это далеко не единственный приятный сюрприз. Возьмем адаптацию к России. Все автомобили нижегородской сборки идут с пакетом для плохих дорог. Это означает, прежде всего, более толстые и длинные пружины и соответствующие амортизаторы. Клиренс относительно версий для Европы увеличен на 15 мм (до 158). Модификациям с начальным 1,6-литровым 110-сильным и 1,4-литровым 150-сильным моторами выделили заднюю торсионную балку, а самым динамичным, мощностью 190 л.с., – «многорычажку».

Ставка при этом по-прежнему сделана на лифтбеки: универсалов как минимум в нынешнем году в нашей стране не будет, привод – только передний, а линейка силовых агрегатов исключительно бензиновая, причем начальные 110-сильные, а также топовые 190-сильные исполнения появятся лишь во втором квартале. Так что наш рассказ – о золотой середине, машинах с турбомотором на 150 «лошадок» и 8-диапазонным автоматом. Именно с ними случилось первое знакомство под Анапой.

Диванное настроение

Для новой Для новой Octavia опционально доступны трехзонный климат контроль Climatronic, подогрев всех сидений, руля и лобового стекла. Светодиодная фоновая подсветка предлагает выбор из 30 оттенков с источниками на передних дверях, передней панели и пространстве для ног. Система бесключевого доступа KESSY позволяет открывать любую из четырех дверей, не доставая ключ транспондер из кармана.

Дорого-богато

На предыдущем поколении модели раздельные фары в стиле мерседесовской «ешки» с кузовом W212 выглядели, как ни крути, странновато. Теперь дисбаланс исправлен. При этом кузов увеличился (длина +19 мм, ширина +15 мм), «хрустальный стиль», а с ним и чешские мотивы устояли, тыльную же часть решили в модной нынче стилистике пятидверных купе – привет модникам Audi A5 Sportback и Kia Stinger.

Дуэт 10-дюймовых «цифровиков» (приборки, на которую выводится вал информации, и тачскрина с высоким разрешением) добавил Octavia статусности. А в топе есть еще трехзонный «климат», адаптивный «круиз», контроль рядности, автопарковщик, со второго квартала появится система кругового обзора. Но главный хит, на мой взгляд, это функция контроля слепых зон. Стоит соседней машине подобраться к вашему борту, и крупная полоска на корпусе зеркала загорается тревожным оранжевым. Здесь «чешка» переплюнула практически всех «одноклас­сников», где в зеркальные элементы встроены крошечные диоды.

Отлично и то, что на втором ряду удалось выкроить больше пространства за счет перепрофилирования спинок сидений. У дивана есть функция подогрева, откидной подлокотник и лыжный лючок. К тому же сзади организованы механические шторки на окнах, третья зона климат-контроля (опция), пара USB-cлотов (всего их на борту может быть пять) и розетка на 220 В.

Однако еще более ценно то, что новую Octavia начинили решениями из арсенала автомобилей, стоящих классом выше. К примеру, в оптике нет больше никаких «галогенок» – только светодиоды, а за доплату впервые предлагаются адаптивные матричные фары. Багажник же, и прежде напоминавший трюм, прибавил 10 л (теперь 578), сменил набор крючков, фиксаторов и сеточек, в подполье нашлось место для «докатки», инструмента и органайзера, а пятая дверь может оснащаться кнопкой сервопривода. Жаль только, что разрезная спинка дивана складывается с ощутимой ступенькой.

Диванное настроение

Для новой Octavia опционально доступны трехзонный климат контроль Climatronic, подогрев всех сидений, руля и лобового стекла. Светодиодная фоновая подсветка предлагает выбор из 30 оттенков с источниками на передних дверях, передней панели и пространстве для ног. Система бесключевого доступа KESSY позволяет открывать любую из четырех дверей, не доставая ключ транспондер из кармана.

Семейные ценности

Знаете, почему наш «слепой» не нащупал на центральном тоннеле рычаг коробки? Потому что вместо классичес­кой «кочерги» задействован нефиксируемый мини-селектор (технология Shift by Wire). Переключаться из Drive в Sport и давать «заднюю», кстати, очень удобно, а если вы забудете нажать кнопку Parking и откроете дверь, автоматика обездвижит автомобиль за вас для пущей безопасности. Плюс к тому передачи можно тасовать в ручном режиме подрулевыми «лепестками».

А вот еще одно знаковое новшест­во – у проверенного 1,4-литрового турбомотора на 150 л.с. сменился «напарник»: вместо немецкого 7-ступенчатого преселективного робота DSG появился японский 8-диапазонный автомат Aisin. Благодаря чему стартует машина куда более плавно, на трансмиссионные рывки в пробках, которыми грешил предшественник, теперь нет и намека, а разгон до сотни при этом сократился лишь на символические 0,8 с. Любители же «отжечь» могут посетовать разве что на примерно секундную паузу с переключением «вниз» при кикдауне. Но это только в режиме Drive, в Sport отклик на газ гораздо живее.

Второе важнейшее новшество – подвес­ка в ее адаптированном к России варианте. Инженеры постарались сделать шасси менее плотным, что им и удалось. Ходовая передает в салон шорохи от дорожной мелочевки, но куда деликатнее прежнего расправляется с ямами и стыками. Замкнуть амортизаторы на ограничители на разбитой грунтовке я не смог, как ни старался, – упругие элементы хорошо держат удар. Жаль лишь, что за более мягкое и тихое шасси пришлось заплатить чуть меньшей собранностью в виражах. Рулевое управление осталось прозрачным, но боковые крены и вертикальная раскачка немного усилились, особенно при активной езде.

Словом, по управляемости, плавности хода, шумоизоляции и уровню оснащения лифтбек сегмента C приблизился к более представительным моделям класса D, а значит, еще сильнее стал акцент на семейные ценности и комфорт. Обратная же сторона медали состоит в том, что в сравнении с предыдущим поколением Skoda Octavia подорожала: цены на версию с 1,4-литровым турбомотором и автоматом начинаются с 1 500 000 руб­лей. Впрочем, базовое оснащение стало богаче – есть и LED-оптика, и мультимедиа с 8,25-дюймовым экраном, и приличная аудиосистема, предлагается и множество опций за умеренную доплату.

Технические характеристики Skoda Octavia 1.4 TSI АТ8 Габариты, мм 4689х1829х1485 Колесная база, мм 2686 Дорожный просвет, мм 158 Объем багажника, л 578–1533 Снаряженная масса, кг 1341–1506 Диаметр разворота, м 11,1 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1395 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1500–4000 Привод передний Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 223 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,0 Расход топлива (средний), л/100 км 5,5 Объем бака, л 45

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.