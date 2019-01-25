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О Skoda Octavia

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Skoda Octavia Combi 2017 вид сбокуSkoda Octavia Combi 2017 вид спередиSkoda Octavia Combi 2017 салонSkoda Octavia Combi 2017 приборная панельSkoda Octavia Combi 2017 центральная консольSkoda Octavia Combi 2017 багажное отделениеSkoda Octavia Combi 2017 вид сзади

Традиционная система оценок уже непопулярна – сегодня многое измеряют числом лайков. Мы тоже решили влиться в современный тренд, а в качестве полигона для испытания Skoda Octavia Combi выбрали границу Московской и Владимирской областей

Многим наверняка знакомо чувство, когда вдруг захотелось радикально новых ощущений. На наш взгляд, в этом случае лучше всего собрать близких людей и совершить автопутешествие. Пусть даже не очень далеко и ненадолго – такой «тур выходного дня» способен быстро поднять настроение, зарядив оптимизмом. Следуя этому рецепту, мы решили попутно оценить Skoda Octavia. Но не в формате классического теста, а в естественной среде: насколько автомобиль практичен в обиходе, удобен ли для семейных вылазок?

#селфи на фоне

Идею нестандартного теста домочадцы подхватили сразу – оказывается, не одному главе семьи захотелось вырваться из «объятий города» на простор природы. Следуя оперативно принятому плану, взяли только самое необходимое и минимум «походных» принадлежностей. Осталось лишь решить, куда лучше поехать. Поглядев карту, выбрали район Национального парка «Мещера». Как раз то что надо: не слишком далеко, но и не очень близко, красивая природа. А если повезет, то прогуляемся по экотропам, заглянем в местный Музей природы.

Погрузка не отняла времени – вещей было не много. Но, когда уложили их в багажник, призадумались: а не прихватить ли еще чего-нибудь? Ведь в путь мы собрались не на простой Octavia, а на версии Combi. В универсале же места для поклажи не просто много, а очень много! Так что наши сумки заняли лишь малую часть доступного объема. Кстати, попутно удалось оценить разные приятные «фишки» модели. Тут вам и сетка для фиксирования багажа, и емкие карманы с нишами для мелочевки, и откидные крючки для небольших сумок, и даже съемный аккумуляторный фонарик. Ну просто мечта туриста!

Впрочем, с комфортом разместился не только наш багаж – к людям автомобиль относится еще дружелюбнее. Места в салоне хватает во всех измерениях как спереди, так и сзади. А уж кресла заслуживают отдельного жирного лайка: сразу становится понятно, что в них можно прекрасно скоротать не то что ближний выезд, но и длительное путешествие. Тем более что с любого места обзор открывается просто потрясающий, – во многом благодаря стеклянной панорамной крыше.

Хорош и уровень оснащения автомобиля, который предлагает массу самых современных наворотов, в том числе множество ассистентов (включая активный круиз-контроль и систему автопарковки), всевозможные регулировки и подогревы, прекрасную мультимедийную систему. К слову, последняя примечательна не только чистым и мощным звуком, но и возможностью «зеркалить» экран подключенного смартфона. В дороге это невероятно удобно: не доставая из кармана телефон, вы можете на большом экране видеть поступающие SMS, выбирать нужные контакты или приложения, пользоваться навигацией. Что ж, за комфорт и функциональность этой Skoda лайки ставим не жалея.

#эх, дороги

Отдав должное простору и удобству «в статике», переходим к динамическому тесту. Octavia Combi и тут выше любых похвал. Тандем 1,8-литрового 180-сильного мотора TSI и 7-ступенчатой роботизированной коробки DSG поистине универсален. При медленной езде в городском потоке автомобиль не досаждает ни шумом, ни рывками. Не пасует и на просторе загородной трассы. Более того, при необходимости универсал разгоняется в темпе, недоступном многим соседям по потоку. При этом «аппетит» его на редкость скромный, видя в окошке борткомпьютера расход около 6 л на «сотню», невольно проникаешься уважением к создателям силового агрегата.

Из прочих наблюдений: устойчивость на дороге отличная, Octavia чутко слушается руля, а шумоизоляция эффективно отсекает лишние звуки. Кстати, тут есть повод соблюдать осторожность – комфортная атмосфера при любой скорости движения расслабляет настолько, что можно не заметить, как скоростной лимит окажется превышен.

Тем временем сворачиваем с шоссе на мелкие дорожки. Асфальт тут, конечно, куда хуже. Но нас это не беспокоит – подвеска Skoda, порадовавшая адекватной работой на ровных поверхностях, не пасует и перед вполне внушительными трещинами и ухабами.

Назначив в качестве первой точки назначения поселок Тасинский на территории парка «Мещера», заезжать решаем по короткому маршруту, со стороны Черустей. Но вскоре появляются сомнения – у границы парка щербатая асфальтовая дорога внезапно превращается в усыпанную песком грунтовку. Проедем ли? А почему нет! Конечно, клиренс у Octavia не внедорожный – 155 мм, но и колея пока не слишком глубокая, до контакта днища или бамперов с грунтом еще далеко. Вскоре же все заметили, как изменился окружающий пейзаж: вместо смешанного леса вдоль дороги выстроились сосенки, привычный грунт сменился мхом и песком, вокруг то тут, то там виднеются заболоченные участки, озерца и островки сухого папоротника и других непривычных для горожанина растений. Можно подумать, что ненароком заехали куда-нибудь в Карелию – уж очень похож ландшафт. Но все это лишь в сотне километров от Москвы!

Меж тем дорожка становится еще коварнее, все чаще встречаются крупные промоины и ямы. И встречных машин нет – некого спросить, что там впереди. Как результат, нас ожидал сюрприз – дорогу преградила крупная и явно глубокая лужа, из которой… прямо у нас на глазах на тросе вытянули потрепанную вазовскую «десятку». Поговорив с местными, мы выяснили, что накануне здесь устраивали покатушки члены какого-то офф-роуд клуба. И теперь там, где еще пару дней назад могла проехать любая легковушка, запросто увязнет даже кроссовер.

Пожалуй, рисковать не будем. Хотя обидно, территория нацпарка настолько велика, что для заезда с другой стороны пришлось бы сделать крюк более чем в 200 км. Увы, придется менять планы…

#пикник на обочине

Недолгие поиски приличных мест в округе с помощью смартфона (о, эти плоды современных технологий!) привели нас к небольшому Белому (Бордуковскому) озеру. Ехать до него всего ничего, а местечко должно быть живописным.

Добравшись до точки, обнаруживаем стоянку, а за ней, за заслоном из невысоких сосенок, – великолепный вид. Скрытое осенним лесом озерцо с кристально прозрачной водой, светлый песок, потрясающе чистый воздух. Что еще нужно для семейного пикника? Дружно голосуем за то, чтобы расположиться здесь.

Чуть позже, отдохнув и перекусив, решаем поинтересоваться историей озера. Она любопытна. Дело в том, что по соседству расположено торфяное болото. Много лет назад какой-то умник придумал избавиться от торфяников и поднять уровень воды в озере. Для этого перегородили вытекающую из него речушку. Но эффект оказался противоположным: вырос уровень грунтовых вод, а вместе с ним стали разрастаться и… болота. Это не могло не сказаться на состоянии Бордуковского озера – вода в нем стала хуже, изменились флора и фауна. Говорят, раньше видимость под водой достигала 25–30 м, а теперь в лучшем случае 10–15. И все равно для жителя большого города этот водоем не потерял своей привлекательности. Пейзаж прекрасный, песок на берегу кажется почти белым, а вода – абсолютно прозрачной. О воздухе, пропитанном ароматом трав и наполненном переливом птичьих трелей, я уж и не говорю. Наш отдых на берегу удался!

Однако пора и в обратный путь. Но уже можно выставить оценки нашим спонтанным каникулам. Несмотря на неудавшуюся попытку попасть в Национальный парк «Мещера», все в этом путешествии заслуживает лайков. Это касается и природы, и потрясающего по красоте озера, и, разумеется, чешского автомобиля. Он проявил себя прекрасно в самых разных ситуациях, продемонстрировав готовность как к повседневному использованию в городах, так и к различным путешествиям, в первую очередь семейным. Впрочем, именно для всего этого Skoda Octavia Combi и была создана.

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Модели в этом тест-драйве

Skoda Octavia

1996 - сегодня

950 000 руб.

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Класс
Городской
Кузов
хэтчбек 5-дв., универсал 5-дв.
Тест-драйвов
22 смотреть
Отзывов
2 смотреть
Технические характеристики
Лайки для… универсала Octavia Подробности
Лайки для… универсала Octavia - Skoda Octavia 2017 вид спереди Лайки для… универсала Octavia - Skoda Octavia 2017 салон Лайки для… универсала Octavia - Skoda Octavia 2017 вид спереди Лайки для… универсала OctaviaВсе фото

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