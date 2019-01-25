Традиционная система оценок уже непопулярна – сегодня многое измеряют числом лайков. Мы тоже решили влиться в современный тренд, а в качестве полигона для испытания Skoda Octavia Combi выбрали границу Московской и Владимирской областей

Многим наверняка знакомо чувство, когда вдруг захотелось радикально новых ощущений. На наш взгляд, в этом случае лучше всего собрать близких людей и совершить автопутешествие. Пусть даже не очень далеко и ненадолго – такой «тур выходного дня» способен быстро поднять настроение, зарядив оптимизмом. Следуя этому рецепту, мы решили попутно оценить Skoda Octavia. Но не в формате классического теста, а в естественной среде: насколько автомобиль практичен в обиходе, удобен ли для семейных вылазок?

#селфи на фоне

Идею нестандартного теста домочадцы подхватили сразу – оказывается, не одному главе семьи захотелось вырваться из «объятий города» на простор природы. Следуя оперативно принятому плану, взяли только самое необходимое и минимум «походных» принадлежностей. Осталось лишь решить, куда лучше поехать. Поглядев карту, выбрали район Национального парка «Мещера». Как раз то что надо: не слишком далеко, но и не очень близко, красивая природа. А если повезет, то прогуляемся по экотропам, заглянем в местный Музей природы.

Погрузка не отняла времени – вещей было не много. Но, когда уложили их в багажник, призадумались: а не прихватить ли еще чего-нибудь? Ведь в путь мы собрались не на простой Octavia, а на версии Combi. В универсале же места для поклажи не просто много, а очень много! Так что наши сумки заняли лишь малую часть доступного объема. Кстати, попутно удалось оценить разные приятные «фишки» модели. Тут вам и сетка для фиксирования багажа, и емкие карманы с нишами для мелочевки, и откидные крючки для небольших сумок, и даже съемный аккумуляторный фонарик. Ну просто мечта туриста!

Впрочем, с комфортом разместился не только наш багаж – к людям автомобиль относится еще дружелюбнее. Места в салоне хватает во всех измерениях как спереди, так и сзади. А уж кресла заслуживают отдельного жирного лайка: сразу становится понятно, что в них можно прекрасно скоротать не то что ближний выезд, но и длительное путешествие. Тем более что с любого места обзор открывается просто потрясающий, – во многом благодаря стеклянной панорамной крыше.

Хорош и уровень оснащения автомобиля, который предлагает массу самых современных наворотов, в том числе множество ассистентов (включая активный круиз-контроль и систему автопарковки), всевозможные регулировки и подогревы, прекрасную мультимедийную систему. К слову, последняя примечательна не только чистым и мощным звуком, но и возможностью «зеркалить» экран подключенного смартфона. В дороге это невероятно удобно: не доставая из кармана телефон, вы можете на большом экране видеть поступающие SMS, выбирать нужные контакты или приложения, пользоваться навигацией. Что ж, за комфорт и функциональность этой Skoda лайки ставим не жалея.

#эх, дороги

Отдав должное простору и удобству «в статике», переходим к динамическому тесту. Octavia Combi и тут выше любых похвал. Тандем 1,8-литрового 180-сильного мотора TSI и 7-ступенчатой роботизированной коробки DSG поистине универсален. При медленной езде в городском потоке автомобиль не досаждает ни шумом, ни рывками. Не пасует и на просторе загородной трассы. Более того, при необходимости универсал разгоняется в темпе, недоступном многим соседям по потоку. При этом «аппетит» его на редкость скромный, видя в окошке борткомпьютера расход около 6 л на «сотню», невольно проникаешься уважением к создателям силового агрегата.

Из прочих наблюдений: устойчивость на дороге отличная, Octavia чутко слушается руля, а шумоизоляция эффективно отсекает лишние звуки. Кстати, тут есть повод соблюдать осторожность – комфортная атмосфера при любой скорости движения расслабляет настолько, что можно не заметить, как скоростной лимит окажется превышен.

Тем временем сворачиваем с шоссе на мелкие дорожки. Асфальт тут, конечно, куда хуже. Но нас это не беспокоит – подвеска Skoda, порадовавшая адекватной работой на ровных поверхностях, не пасует и перед вполне внушительными трещинами и ухабами.

Назначив в качестве первой точки назначения поселок Тасинский на территории парка «Мещера», заезжать решаем по короткому маршруту, со стороны Черустей. Но вскоре появляются сомнения – у границы парка щербатая асфальтовая дорога внезапно превращается в усыпанную песком грунтовку. Проедем ли? А почему нет! Конечно, клиренс у Octavia не внедорожный – 155 мм, но и колея пока не слишком глубокая, до контакта днища или бамперов с грунтом еще далеко. Вскоре же все заметили, как изменился окружающий пейзаж: вместо смешанного леса вдоль дороги выстроились сосенки, привычный грунт сменился мхом и песком, вокруг то тут, то там виднеются заболоченные участки, озерца и островки сухого папоротника и других непривычных для горожанина растений. Можно подумать, что ненароком заехали куда-нибудь в Карелию – уж очень похож ландшафт. Но все это лишь в сотне километров от Москвы!

Меж тем дорожка становится еще коварнее, все чаще встречаются крупные промоины и ямы. И встречных машин нет – некого спросить, что там впереди. Как результат, нас ожидал сюрприз – дорогу преградила крупная и явно глубокая лужа, из которой… прямо у нас на глазах на тросе вытянули потрепанную вазовскую «десятку». Поговорив с местными, мы выяснили, что накануне здесь устраивали покатушки члены какого-то офф-роуд клуба. И теперь там, где еще пару дней назад могла проехать любая легковушка, запросто увязнет даже кроссовер.

Пожалуй, рисковать не будем. Хотя обидно, территория нацпарка настолько велика, что для заезда с другой стороны пришлось бы сделать крюк более чем в 200 км. Увы, придется менять планы…

#пикник на обочине

Недолгие поиски приличных мест в округе с помощью смартфона (о, эти плоды современных технологий!) привели нас к небольшому Белому (Бордуковскому) озеру. Ехать до него всего ничего, а местечко должно быть живописным.

Добравшись до точки, обнаруживаем стоянку, а за ней, за заслоном из невысоких сосенок, – великолепный вид. Скрытое осенним лесом озерцо с кристально прозрачной водой, светлый песок, потрясающе чистый воздух. Что еще нужно для семейного пикника? Дружно голосуем за то, чтобы расположиться здесь.

Чуть позже, отдохнув и перекусив, решаем поинтересоваться историей озера. Она любопытна. Дело в том, что по соседству расположено торфяное болото. Много лет назад какой-то умник придумал избавиться от торфяников и поднять уровень воды в озере. Для этого перегородили вытекающую из него речушку. Но эффект оказался противоположным: вырос уровень грунтовых вод, а вместе с ним стали разрастаться и… болота. Это не могло не сказаться на состоянии Бордуковского озера – вода в нем стала хуже, изменились флора и фауна. Говорят, раньше видимость под водой достигала 25–30 м, а теперь в лучшем случае 10–15. И все равно для жителя большого города этот водоем не потерял своей привлекательности. Пейзаж прекрасный, песок на берегу кажется почти белым, а вода – абсолютно прозрачной. О воздухе, пропитанном ароматом трав и наполненном переливом птичьих трелей, я уж и не говорю. Наш отдых на берегу удался!

Однако пора и в обратный путь. Но уже можно выставить оценки нашим спонтанным каникулам. Несмотря на неудавшуюся попытку попасть в Национальный парк «Мещера», все в этом путешествии заслуживает лайков. Это касается и природы, и потрясающего по красоте озера, и, разумеется, чешского автомобиля. Он проявил себя прекрасно в самых разных ситуациях, продемонстрировав готовность как к повседневному использованию в городах, так и к различным путешествиям, в первую очередь семейным. Впрочем, именно для всего этого Skoda Octavia Combi и была создана.