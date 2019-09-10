Практичность предполагает рациональный подход во всем. Практичный человек всегда выберет одежду соответствующую погоде и своим планам на день. Подберет самый оптимальный маршрут, перед покупкой долго будет искать баланс цены и качества в любом товаре. А еще, при прочих равных, он в вещах оценит универсальность, простоту использования и функциональность. В общем, подойдет ко всему с умом

Философия разумности

Существует немного автомобильных компаний, которые возводят рациональный подход в ранг своей философии. К ним относится Skoda, чей корпоративный девиз можно перевести как: "Просто разумно". Логика подсказывает, что максимально ярким его воплощением должен быть флагман модельного ряда, Skoda Superb. Так ли это? Есть один способ узнать. Я беру самый большой легковой Шкода в тест-драйв и постараюсь на время перевоплотиться в практичного человека...

...человека, для которого дизайн, скорее всего, не играет определяющей роли, но какие-то приятные, радующие глаз, акценты не оставят равнодушным и его. Суперб этому клише вполне соответствует.

В дорожном потоке быстрее и безошибочнее всего он угадывается при взгляде на него спереди и сзади. И не из-за фирменных эмблем! Если и есть внешние элементы именно "шкодовского" дизайна, которые обращают на себя внимание, это несомненно фары и фонари. Их замысловатую остроконечную форму, причудливые оптические элементы и в то же время лаконичность не спутаешь ни с какими другим автомобильным "светом". Кажется, что экстерьеры моделей Skoda - и Суперб здесь яркий образчик - проектируются вокруг их оптики. Все остальное - довольно скучные формы боковых поверхностей, характерные выштамповки на капоте и резко очерченные грани зеркал, крышки багажника и радиаторной решетки - лишь суровая необходимость. Ведь красивые биксеноновые фары и светодиодные дневные ходовые огни надо чем-то обрамлять.

Что еще сразу обращает на себя внимание при взгляде на Суперб? Непривычно видеть "дворник" на заднем стекле седана. Впрочем, в случае со Шкодой это оптическая иллюзия. Передо мной не седан - седанообразный хэтчбек, можно сказать, фирменное блюдо чешской компании. С запуском первого поколения Superb концепция была еще смелее и рациональней. С виду автомобиль выглядел как седан, но крышку багажника на нем можно было открыть и отдельно и вместе с задним стеклом, как на хэтчбеке. Насколько я помню, от такого решения позже отказались из-за его неочевидной функциональности, при том, что механизм отличался еще и сложностью конструкции.

Практично ли наличие заднего стеклоочистителя на кузове "а ля седан"? Конечно, ведь в дождливо-снежную погоду заднему стеклу седанов также не помещает очистка. По мне, так я бы на месте других автопроизводителей взял пример со Шкоды и устанавливал "дворники" сзади на всех своих четырехдверках. Безопасность бы это точно повысило.

Superb снаружи не воспринимается очень уж большим. Поэтому ожидаешь, что внутри тебе будет предложено стандартное, довольно-таки вместительное пространство в салоне и в багажнике, и не более того. Но достаточно открыть заднюю дверь, чтобы начать удивляться.

Багажник предоставляет гигантский объем - 584 литра (а при сложенных задних сидениях - и все 1719!). Конкурировать с такими цифрами могут уже только однклассники-универсалы. Дополняет это приятное открытие низкая погрузочная высота, электропривод двери багажника (не входит в стандартную комплектацию Style), удобная система крепления багажа с помощью специальных сеток (также предлагаются как опция) и фиксаторов, несколько крючков и даже съёмный фонарик. Да, человека практичного все это никак не оставит равнодушным.

В салоне Суперба не чувствуется никакой стесненности из-за того, что так много полезного объема автомобиля "съедено" багажником. На водительском месте, при моем росте около 190 см, я расположился без проблем. Да и на заднем сиденье, когда я сел "сам за собой" у меня был внушительный запас расстояния над головой до крыши и от коленей до спинки переднего сиденья.

Отмечаю для себя, что даже в предтоповой комплектации салон тканевый (кожаные сиденья доступны в качестве стандартного оборудования только в самой богатой комплектации Laurin & Klement). Безотносительно цены, меня вполне устраивает "ткань", тем более что анатомически сиденья спроектированы прекрасно. Но раз уж я пытаюсь быть практичным, то за 2 с лишним миллиона рублей только "кожаным" рулем и ручкой селектора КПП ограничиваться не хотелось бы. "Маловато будет!"

Если быть точнее, Skoda Superb в комплектации Style (без дополнительных опций/оборудования) с конфигурацией двигателя и трансмиссии аналогичной тестируемой обойдется в 2 139 000 рублей.

Маски долой

Формально автомобиль именно этой комплектации я и тестирую. Однако достаточно просто сесть в салон, как взгляд падает на черный экран цифровой панели приборов, которая "оживает" только при включении зажигания. А это уже дополнительное оборудование, Style в стандарте может похвастаться только аналоговыми приборами.

Смотрим внимательно - в чем еще мы тут выходим "за рамки"? В моем случае комплектация была расширена адаптивной системой регулирования ходовой части DCC, камерой заднего вида с омывателем, адаптивным круиз-контролем, мультимедийной системой Columbus, акустикой Canton с 11 динамиками мощностью 610 Вт и электроприводом крышки багажника.

Постойте... Это уже индивидуальная, а не стандартная комплектация. В этом самом месте можно забыть про взятую на себя роль практичного человека. В обычной жизни, а не в режиме тест-драйва, ему придется за любые опции доплачивать и немалые деньги. Почти уверен, что, даже решив приобрести какое-то оборудование дополнительно, он сформирует совершенно другой список "допов".

В России сейчас предлагается выбор из 15 комплектаций Суперба, которые базируются на сочетаниях трех турбированных двигателей объемами 1,4, 1,8 и 2,0 литра с 3 видами КПП - 6-ступенчатой механической и 6-ти или 7-ступенчатой роботизированной DSG. Комплектация с форсированным до 280 л.с. 2-литровым двигателем имеет полный привод. Цены варьируются от 1 643 000 рублей до 2 959 000 рублей за комплектацию, носящую имена отцов-основателей Skoda, Laurin & Klement с самым мощным вариантом двигателя.

Сбросив маску тяготившей меня "практичности" и отложив калькулятор, можно продолжить знакомство с Superb. Название модели заставляет взглянуть на нее совсем с другой стороны. Оно переводится на русский как "превосходный".

Со словом "превосходный" пока повременим. Для описания салона Суперба скорее подойдет прилагательное "добротный". Качественные материалы отделки безукоризненно подогнаны и сочетаются друг с другом. Несколько консервативно-строгий и прямолинейный дизайн передней панели и центральной консоли разбавляет вставка из новейших информационно-развлекательных технологий. В нашем случае это мультимедийная система Columbus c большим (диагональю 9,2 дюйма) экраном. Здесь, как и подобает новейшему устройству, сосредоточено управление всеми основными электронными функциями и настройками: от выбора режимов движения до подключения гаджетов с поддержкой Android Auto или Apple CarPlay.

Сенсорный экран системы имеет отличное разрешение и быстрый отклик. Columbus на сегодня самая продвинутая и высшая в линейке Шкоды "мультимедийка". В целом, она прекрасно себя показала. Жаль, что за время тест-драйва работа этого устройства два раза вызвала вопросы. Причем в обоих случаях это было связано с функционированием навигации.

При въезде в Москву со стороны трассы М2 около МКАД навигация неожиданно "потеряла" автомобиль и стала показывать, что он находится не в конце Варшавского шоссе, а у Измайловского парка. Ожидание того, что система сама "пересчитает" местоположение, успехом так и не увенчалось. Спасло только выключение/включение зажигания и перезагрузка.

Второй раз при ведении автомобиля навигацией и одновременном воспроизведении музыки удивило то, что голосовая подсказка по маршруту прозвучала еле слышно из-за громкой музыки, при этом громкость последней автоматически не уменьшилась. Возможно, на этот случай есть какие-то специальные настройки, но я ожидал, что навигация и музыка по умолчанию должны были "разобраться" между собой, кто из них в какой момент приоритетней.

Смена режима

Сейчас уже мейнстримом можно назвать увлечение автокомпаний системами, с помощью которых водитель выбирает режим движения. Есть такая и на Супербе. Режимом по умолчанию в ней считается "Обычный". Для переключения на один из еще 4-х - "Эко", "Комфорт", "Спорт" и "Индивидуальный" - рядом с рычагом КПП со стороны водителя предусмотрена кнопка MODE. При нажатии на нее активируется соответствующий раздел мультимедийной системы и на ее дисплее появляются виртуальные кнопки для переключения между режимами.

После теста аналогичных систем на разных других моделях я уже привык к тому, что наиболее ярко проявляют себя обычно два по сути своей диаметрально противоположные: в нашем случае это "Эко" и "Спорт". И вот я уже попеременно включаю разные режимы и сравниваю свои субъективные ощущения...

"Эко" превращает Суперб в суперэкономиста. Электроника безапелляционно перекрывает все потенциальные "утечки" топлива. В этом режиме двигатель заметно "поддушивается", разгон становится менее динамичным, даже по сравнению со спокойным ускорением в "Обычном" варианте. При этом КПП выбирает передачи так, чтобы минимизировать расход. На скорости 80 км в час на тахометре стрелка зависает в районе 1500 оборотов, не спеша двигаться вверх, а индикация на панели приборов показывает 6-ю, высшую, ступень, задействованную в данный момент DSG. Даже при движении с включенным адаптивным круиз-контролем в этом режиме разгон происходит плавнее. Ездили перед этим с отключенной системой "Старт-стоп" (ее можно активировать/деактивировать по своему желанию)? "Эко" принудительно за вас ее включит. Но и это еще не всё - в эконом-режим вносят свой вклад даже ксеноновые фары, которые перестают на время отслеживать направление движения!

Что меняется при включении режима "Спорт"? Если обобщать свои ощущения, то можно сказать, что всё. Переключение в режим "Спорт" не заметить невозможно. Ощущение такое, как будто вы поменяли не режим, а автомобиль. Как будто включается еще одна турбина... Машина моментально реагирует на нажатие педали газа резвым подхватом. В режиме "Спорт" двигатель держит высокие обороты в районе 3000.

Еду на скорости 80 км в час, роботом выбрана 3-я передача, и он не спешит переключаться выше... Далее всё-таки переключается на 4-ю, но стоит немного сбросить газ - снова третья. Суперб постоянно дает знать, что вы находитесь в спортивном режиме, движок готов в любой момент (в любом диапазоне скоростей) обеспечить отличное ускорение, которое даже вносит определенный когнитивный диссонанс, так как в такие секунды постоянно хочется удостовериться, что находишься за рулем Skoda Superb - то есть, довольно большого семейного или, как модно у нас говорить, бизнес-седана...

Кроме того, в этом режиме управление становится поострее, благодаря более четким и быстрым реакциям руля. Он, в свою очередь, приобретает больший "вес", "тяжелеет". Система уменьшает передаточное отношение усилителя рулевого привода, для поворота руля требуется большее усилие. Если при включенном "Спорте" задействуется адаптивный круиз-контроль, то и он будет обеспечивать более динамичный разгон, чем в других режимах.

Именно в такой спортивной динамике раскрываются возможности 2-литрового бензинового двигателя TSI мощностью 220 "лошадей". Он способен разгонять Superb до "сотни" за 7 секунд, что я считаю вполне заслуживающим уважения показателем. Тем более, что во время теста автомобиль иногда был полностью загружен. И при обгонах он ни разу не оставлял меня без предсказуемо доступного резерва тяги.

Да, наслаждаясь динамикой, я был готов к более ощутимому расходу топлива. Однако всё оказалось не так страшно. Если в "Эко" режиме на трассе получалось достигать и 6,0 литров на 100 км, то в "Спорте" показатель вырастал до 7,0-8,0 литров. Вполне терпимо.

На фоне "Эко" и "Спорта" два других преднастроенных режима - "Комфорт" и "Обычный" -смотрятся средненько, в том смысле, что не дарят ярко выраженных и ощутимых отличий. Кстати, наличие режима "Комфорт" как такового - признак того, что наш Суперб оснащен адаптивной ходовой частью. DCC - так она именуется - во время движения постоянно оценивает характер поворота рулевого колеса и состояние дорожного покрытия и в рамках выбранного режима движения изменяет характеристики ходовой части.

Не устраивает по какой-то причине ни один из преднастроенных режимов? Воспользуйтесь тогда режимом "Индивидуальный", где можно отрегулировать по своему усмотрению работу амортизаторов, настроить характеристики усилителя руля и ксеноновых фар, выставить параметры ускорения при активном круиз-контроле, настроить характеристики климатической установки. Воспользуйтесь, если пожелаете, но лично меня вполне устроили остальные четыре.

Искусственный интеллект на службе человека

Наблюдая за работой двигателя и КПП в различных режимах, я было немного увлекся, и на панели приборов появился значок, предупреждающий о том, что я слишком приблизился к впереди идущему автомобилю. Дистанция, при которой появляется предупреждение, вариативна и зависит от скорости движения, а появиться оно может только в диапазоне скоростей от 60 до 210 км/ч. В тот раз автомобиль ограничился только "предупреждением".

Однако в другой, более опасной, ситуации, когда впереди меня резко затормозил автомобиль, я получил "по полной программе". Superb подал звуковой сигнал, на панели приборов посередине появилась большая пиктограмма, по-моему, с красным восклицательным знаком (я лишь краем глаза успел заметить). И, что самое главное - он за меня затормозил. Искусственный интеллект принял решение раньше неискусственного.

Можно спорить на тему того, что я лучше чувствовал дистанцию, знал, что успел бы затормозить, возможно, даже сделал бы это плавнее... Можно, но не хочется, потому что система контроля дистанции помогла в данной ситуации. И именно для этого такие ассистенты и требуются. Их задача - помочь, и они помогают. Точка.

Радарный датчик с помощью электромагнитных волн контролирует пространство перед автомобилем. Этот датчик является частью систем адаптивного круиз-контроля (АСС) и ассистента контроля дистанции спереди (Front Assist). Систему можно отключить, проведя несложные манипуляции либо через дисплей в комбинации приборов в пункте меню "Ассистенты", либо через меню мультимедиа Columbus. Однако делать это настолько настоятельно не рекомендуется, что она будет вновь активироваться автоматически при каждом включении зажигания.

Если бы не одно "но"

Чем еще, помимо электронных помощников, оставляет о себе хорошее впечатление Superb? Главное - это безусловно экономичность и не только в упомянутом ранее режиме "Эко", но и в целом. И не вспомню, когда ранее на других автомобилях подобного класса при заправке полного бака, бортовой компьютер показывал, что топлива хватит более, чем на 1000 км. Пусть и 95-го бензина, но тем не менее...

В движении по плавности хода, работе подвески и шумоизоляции автомобиль не превосходит ожиданий, но это при том, что они у меня были достаточно высокие. Немецкая компания, которой принадлежит Шкода, должна держать марку, и это ей удаётся.

Лучше всего Суперб проявляет себя на абсолютно гладком и ровном асфальте. Если же он ровный, но с выраженной зернистой поверхностью, то в салон начинает проникать раздражающе назойливый шум. Впрочем, по большей части, ездить приходилось либо по ровному полотну, либо по среднестатистической российской "колее". Небольшие неровности, заплатки и стыки на дороге Superb успешно "проглатывал". "Лежачих полицейских" приходилось преодолевать с повышенной осторожностью. На них подвеска реагировала немного нервозно-жестко. Зато на скорости, даже при небольшой колейности и среднем качестве покрытия, она работала очень мягко, но в то же время, не позволяя себе, сверх необходимого минимума, раскачек и кренов.

Готов ли бы я был рассматривать этот автомобиль для покупки? Конечно, но однозначно не в этой комплектации... Вернее, не за такую цену. Несмотря на то, что я не назову себя человеком практичным, Суперб не оставляет равнодушным, радует новейшими электронными системами, вместимостью, сбалансированным сочетанием и работой трансмиссии и двигателя, экономичностью. Но цена вопроса? Именно она заставляет в наше время становиться практичным и, если и обратить внимание на эту модель, то только в более дешевых комплектациях. Благо, среди них есть из чего выбрать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKODA SUPERB ГАБАРИТЫ, ММ 4861 х 1864 x 1468 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2841 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 11,7 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 164 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 584/1719 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1525 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, 4Р РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³ 1984 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С. 220 МАКС. МОМЕНТ, Нм/ОБ/МИН 350/1500-4400 ПРИВОД Передний ТРАНСМИССИЯ Роботизированная, 6-ступенчатая ШИНЫ СПЕРЕДИ/СЗАДИ 215/55 R17 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 245 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 7 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), л/100 КМ 6,5 ОБЪЕМ БАКА, Л 66