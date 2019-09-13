Флагман чешского бренда получил наконец опцию, ранее недоступную в России

Обновленный Skoda Superb катит по ухоженным австрийским дорогам, и я, сидя за его рулем, попросту не узнаю машину. Не узнаю реакции на управляющие действия, точность следования траектории, работу подвески. Как будто флагман вдруг приобрел аристократические манеры. Впрочем, ларчик просто открывается. Раньше я ездил на нем лишь в России, где автомобиль предлагался только с пассивными амортизаторами, да еще и с пакетом для плохих дорог, увеличивающим дорожный просвет на 15 мм. А этот «чех» для Европы имеет стандартный клиренс, к тому же оснащен адаптивным шасси. Отсюда и кардинальные различия. Но главная новость состоит в том, что эта самая адаптивная подвеска теперь будет доступна и у нас в стране.

По современной моде

Дизайн Superb в ходе рестайлинга преобразился в соответствии с современными тенденциями. Особенно изменилась фальш­радиаторная решетка – она увеличилась в размерах и получила утолщенные хромированные планки. Фары у модели теперь могут быть матричными, выделяющими тенью встречный и попутный транспорт (эта функция впервые появилась на серийных Skoda). Поменялся и передний бампер, получивший «злой оскал» и диодные «противотуманки».

Задние фонари тоже светодиодные, с динамическими указателями поворота. Кроме того, на крышке багажника теперь вместо эмблемы марки надпись SKODA крупными буквами, а фонари соединяет хромированная полоса. Для любителей внедорожной атрибутики появилась новая модификация Scout с соответствующим обвесом и увеличенным на 15 мм клиренсом.

Обзавелся Superb и новыми электронными ассистентами. Прежде всего, это «предсказывающий» круиз-контроль Predictive Cruise Control, с помощью навигационной системы и фронтальной камеры автоматически сбавляющий скорость перед поворотами. Также появилась аварийная функция, самостоятельно паркующая автомобиль на обочине шоссе. Причем шоссе может быть многополосным – Superb умеет автоматически перестраиваться из ряда в ряд с учетом других участников движения, пока не достигнет обочины в случае бездействия водителя. Правда, эта функция заработает только в середине 2020 года. А вот ассистент перестроения и ассистент торможения, который «видит» не только автомобили, но и пешеходов, функционируют уже сейчас.

В технику изменения тоже внесены, хотя и не столь существенные. Так, Superb теперь оснащается электромеханическим усилителем тормозов. А для улучшения стабильности движения на высоких скоростях задняя подвеска получила специальные аэродинамические экраны. На российский рынок придут только бензиновые двигатели мощностью 150, 190, 220 и 280 л.с.

Позитивные перемены

В салоне чешский флагман тоже обновился – правда, заметить это сложно. Официальный пресс-релиз гласит, что здесь новые отделка сидений и декоративные вставки, а также более качественные материалы. Как по мне, так и раньше все было отлично. Отмечу лишь увеличенный бокс для телефона с беспроводной зарядкой и возможностью подключения к мультимедийной системе. В остальном это все тот же знакомый Superb – с удобными сиденьями и идеальной геометрией посадки.

Я нахожусь за рулем 190-сильной бензиновой модификации. Двигатель тянет с самых «низов», не обнаруживая турбопаузы, роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями переключается быстро и незаметно и совсем не дергается в пробках. И лишь когда, выезжая на главную дорогу, я резко нажал на «газ» после остановки, возникла неприятная пауза на пару секунд – так «робот» бережет сцепления.

Но – все внимание ходовым качествам. Помнится, на тесте в Москве Superb меня не впечатлил. Он нормально управлялся и приемлемо гасил неровности, «спотыкаясь» на выбоинах и трещинах. То есть ехал неплохо, но не более того. Теперь же, при наличии стандартного клиренса и адаптивных амортизаторов DCC, ходовые качества дарят поистине премиальные ощущения. Идеальное поведение на скоростной прямой и в пологих виражах, точное следование траектории в крутых поворотах и четкие реакции на управляющие действия. Подвеска собранная, отлично «переваривает» неровности, которые в австрийских городках несильно отличаются от наших люков и заплаток.

Одна загвоздка: на нашем рынке амортизаторы DCC будут сочетаться с неизменным пакетом для плохих дорог, которого у этого тестового автомобиля нет. Поэтому, чтобы понять, как может ехать версия с активным шасси в российской спецификации, пересаживаюсь на версию Scout, у которой как раз и стоит этот пакет по умолчанию. И… такой вариант мне нравится даже больше. Потому что управляемость практически не пострадала, а плавность хода стала еще лучше! Вот он – мой идеальный Superb!

И не беда, что решение о продажах в России модификации Scout еще не принято. Ведь все «наши» Superb и так по сути Scout, только без внешнего антуража. Главное, не забыть заказать адаптивные амортизаторы DCC. Правда, цены на обновленную модель пока неизвестны, их обнародуют ближе к старту продаж, намеченному на конец 2019 года.