Корейский седан новейшей генерации борется с практичным «чехом» с помощью чувств, цены и… общественного мнения

Интересно иногда пообщаться с сотрудниками автомоек – много любопытного можно узнать о машинах. Вот и на этот раз, когда мы пригнали Sonata и Superb на «водные процедуры», за чешский автомобиль почему-то попросили 450 рублей, а за корейский – уже 550. На вопрос, отчего ж так, ведь это модели одного класса, кассир, проведший детство где-то на Кавказе, безапелляционно заявил: «Ти щто, это жи новий Хендай Соната!», подняв при этом указательный палец вверх. И я не нашелся, что ответить на этот убойный аргумент…

Привлечь внимание

Новая Sonata и впрямь выглядит необычно, даже несмотря на то, что в этом золотистом цвете смахивает на такси. Люди подходят, рассматривают купеобразный силуэт, оригинальную пластику боковин, срощенные задние фонари и дизайнерское оформление дневных диодов, свечение которых плавно затухает и незаметно переходит в хромированные планки. Красив ли этот седан? Наверное, тут дело вкуса. Хотя на самом деле это и неважно. Главное, что его внешность притягивает взгляд.

Superb же недавно прошел процедуру рестайлинга, благодаря которой получил более крупную и рельефную решетку радиатора, матричную начинку фар и новый передний бампер с агрессивным «оскалом». В задних фонарях появились диоды, а на крышке багажника теперь красуется крупная надпись SKODA вместо эмблемы бренда. В целом вышло стильно и современно, но на фоне Hyundai как-то незаметно. То есть если «кореец» выглядит как модник и позер, то чешский лифтбек явно старается не выделяться из транспортного потока. И верно – никто не замечает, что это рестайлинговая модель.

Обновленный Superb сейчас предлагается в России с двумя силовыми агрегатами: 1,4-литровым 140-сильным и 2-литровым 190-сильным. Оба мотора бензиновые, оснащены турбонаддувом и сочетаются исключительно с 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод пока только передний. Менее мощная версия оценивается от 1 980 000 рублей, «старшая» – от 2 353 000. Чуть позже обещают подвезти и полноприводные варианты, а также модификации, развивающие 220 и 280 л.с. Они, понятно, будут еще дороже.

Корейский конкурент дешевле. Версия с 2-литровым бензиновым «атмосферником», развивающим 150 л.с., предлагается от 1 534 000 руб­лей. За модификацию с 2,5-литровым 180-сильным двигателем (тоже атмосферным и бензиновым) просят от 1 740 000 руб­лей (и это меньше самого дешевого Superb). Обоим вариантам полагается 6-диапазонный «автомат» и передний привод – полноприводных машин не предусмотрено. В нашем сравнении участвуют наиболее мощные модификации. Посмотрим, сможет ли чешский лифтбек оправдать более высокую цену.

Простор имеет значение

Неожиданный факт: Hyundai Sonata со своими 4900 мм длиннее совсем немаленького Skoda Superb! Надо полагать, это поспособствует простору салона. Действительно, места на втором ряду «корейца» предостаточно, но… только в номинации «пространство для ног». Дело в том, что низкая купеобразная крыша давит на голову так, что человек ростом 180 см полирует волосами потолок, а откинуться на подголовник и вовсе не может, так как затылок встречается с крышей. Выход один – сползти вперед по подушке. При этом сам диван хорош.

Но задние сиденья в Superb еще удобнее. И просторнее. Места для ног на 4–5 см больше, а о пространстве над головой и говорить нечего – тут превосходство подавляющее. Вдобавок на втором ряду «чеха» имеется полноценный климат-контроль, хотя и однозонный. Корейский седан может предложить лишь дефлекторы между передними сиденьями. То есть в том, что касается удобства задних пассажиров, Skoda Superb выходит в однозначные лидеры.

При этом проблема с «полировкой волосами» потолка актуальна в Sonata и на водительском сиденье, причем даже если оно опущено «в пол». Можно, конечно, сильнее отклонить спинку, но тогда трудно дотянуться до руля. Остается сдвинуться вперед, однако в этом случае придется сильнее обычного сгибать ноги. Опять не комильфо! А всего-то надо, чтобы сиденье опускалось пониже. А как сидится в Superb? Великолепно! Посадка за рулем в чешской модели идеальна.

Зато «кореец» бьет соперника дизайном салона. Плавные и стильные обводы передней панели, отлично вписанный в интерьер сенсорный экран с прекрасной графикой, логикой и быстродействием, а также мягкие отделочные материалы прямо-таки ласкают взгляд. Skoda по качеству отделки не хуже, вот только дизайн слишком уж правильный и, мы бы сказали, незаметный. Впрочем, возможно, кому-то именно этого и надо, к тому же по эргономике «чех» впереди. Странно, но факт: в Sonata задние стеклоподъемники не имеют автоматического режима. Superb себе таких казусов не позволяет.

По объему багажного отсека соперничать с чешским лифтбеком (у которого к тому же не крышка, а полноценная пятая дверь) не имеет смысла. И по удобству погрузки тоже. Хотя, багажник «корейца» также ни разу не маленький, просто у «чеха» он поистине огромный. Зато Sonata может похвастаться полноценным запасным колесом, в то время как Superb довольствуется лишь «докаткой».

Но почему в крышке багажника Hyundai нет кнопки открывания? Чтобы попасть в отсек, приходится пользоваться брелоком либо клавишей в салоне, что не всегда удобно. «Кореец» пытается компенсировать это функцией автоматического открытия крышки (предусмотрено ее отключение), если водитель с ключом в кармане задержится у багажника более чем на три секунды, но, опять же, по поводу этой функции можно долго спорить, поскольку такой алгоритм удобен далеко не всегда.

Интересные особенности

Атмосферный двигатель Sonata по корейски плавен на холостых оборотах. В движении разгонять автомобиль он совершенно не спешит. Педаль акселератора подчеркнуто «задумчивая» и даже кажется слегка «резиновой», словно здесь не гидромеханический «автомат», а бесступенчатый вариатор. Резвость появляется только в «спортивном» режиме (при его включении краснеют циферблаты виртуальных приборов), но тогда в заторах педаль «газа» становится резковатой.

Skoda, несмотря на идентичную мощность, разгоняется не в пример резвее. Потому что здесь современный мотор с турбонаддувом, что означает гораздо более высокий крутящий момент, который к тому же достигается в широчайшем диапазоне оборотов. Да и «робот» с двумя сцеплениями переключается быстрее и, что важно, в пробках не дергает. В общем, чешский автомобиль с легкостью отрывается от соперника, при этом расходуя меньше топлива!

Рулевое управление «корейца» более острое – 2,6 оборота от упора до упора против 2,75 у европейского соперника. К тому же баранка Sonata тяжелее (в комфортных режимах). Все это вызывает более спортивные ощущения при повседневной езде. Впрочем, руль «чеха» можно зажать еще сильнее – настолько, что приходится жалеть, что ты не мастер спорта по тяжелой атлетике. Для этого надо перевести настройки в «динамичный» режим. Правда, никому из нас такая тугая баранка не понравилась.

Плотная подвеска корейского седана настраивает на боевой лад. И если преодолеть «тугодумие» двигателя, то выяснится, что автомобиль весьма неплохо управляется и довольно точно пишет траекторию. Правда, чем быстрее едешь, тем меньше хочется это делать, потому что реакции становятся менее точными. Получается, что при спокойной езде Sonata ощущается спортивной, а при спортивном темпе, наоборот, таковой не кажется. Такая вот интересная особенность.

Рестайлинговый Superb наконец получил в России опцию электронной регулировки амортизаторов, и тестовый экземпляр ею оснащен. Именно этого «девайса», на наш взгляд, ему и не хватало, так как по желанию водителя автомобиль может быть вальяжным либо собранным. Но вот что любопытно: даже в «спортивном» режиме с тяжеленным рулем и плотной подвеской Skoda никак не заводит.

Хотя первое впечатление оказывается обманчивым. Если все же попробовать «зажечь» на извилистой трассе, вдруг окажется, что Superb не прочь повеселиться, причем даже в самом мягком «комфортном» режиме. Подвеска выбирает люфты, и крупный лифтбек приклеивается к дороге, как заправский спорткар. То есть чем быстрее едешь, тем более заводным становится автомобиль. И тут своя интересная особенность!

Подвеску Superb лучше использовать в режимах «авто» или «комфорт», так как в «спорте» становится жестковато. В «авто» машина кажется чуть более собранной, чем в «комфорте». Но в любом из этих режимов Skoda едет очень мягко, «спотыкаясь» только на резких неровностях.

Однако и при спортивных настройках подвеска «чеха» явно комфортнее, чем у корейского соперника, шасси которого не регулируется и потряхивает даже на мелких изъянах дорожного покрытия. И по шумоизоляции сравнение опять не в пользу «корейца», который слишком явно гудит резиной. В салоне «чеха» тоже слышны шины, но их звук не раздражает.

Что в итоге? Выходит, Skoda оправдывает свою более высокую цену. Вот только что-то нам подсказывает, что на дорогах России Hyundai Sonata будет встречаться чаще. Потому что демократичная цена и эмоциональный дизайн были, есть и будут очень хорошими стимулами для покупки. К тому же атмосферный двигатель и обычный «автомат» корейского седана по надежности дадут фору турбомотору и «роботу» соперника. Ну и, в конце концов, «это жи новий Хендай Соната!» В сочетании с поднятым вверх указательным пальцем такая фраза о многом говорит…



Технические характеристики Hyundai Sonata 2.5 AT Габариты, мм 4900х1860х1465 Колесная база, мм 2840 Диаметр разворота, м 11 Дорожный просвет, мм 155 Объем багажника, л 510 Снаряженная масса, кг 1484 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, см³ 2497 Макс. мощность, л.с./об/мин 180/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 232/4000 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 9,2 Расход топлива (средний), л/100 км 7,7 Объем бака, л 60

Технические характеристики Skoda Superb Габариты, мм 4869х1864х1484 Колесная база, мм 2841 Диаметр разворота, м 11,7 Дорожный просвет, мм 149 Объем багажника, л 584 Снаряженная масса, кг 1535 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 190/4200–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 320/1450–4200 Привод передний Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная Макс. скорость, км/ч 239 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,7 Расход топлива (средний), л/100 км 6,4 Объем бака, л 66

Автомобили тестируются по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.