Отпуск, желание провести его в Петербурге, недавно открытая новая платная трасса М11 "Нева" - все это вместе потребовало экономичного, вместительного, оборудованного адаптивным круиз-контролем автомобиля, с помощью которого пролетели бы незаметно 1424 км пути в обе стороны, плюс активные рейды по Ленинградской области. Таковой нашелся и оказался ценной находкой - не столько в смысле цены, сколько своим полным соответствием планируемой миссии

Шкода Карок построен на платформе MQB, а точнее, на ее вариации MQB A-1. Если по первой у Карока очень много "родственников" из семьи Фольксваген - начиная от Audi Q3 и заканчивая Skoda Kodiaq, - то добавление индекса "А-1" сужает их круг до VW T-Roc, Seat Ateca и продающегося в Китае VW Tharu.

Производство Карок в Чехии началось летом 2017 года, а в России модель пришлось ждать аж до начала 2020 года, когда она была локализована для производства по полному циклу на площадке завода ГАЗ в Нижнем Новгороде вслед за Октавией и Кодиаком.

Влияние немецкой школы автомобилестроения делает любую модель Шкоды легко узнаваемой благодаря фирменному стилю как во внешнем дизайне, так и в интерьере. Karoq здесь не исключение. На мой взгляд, он смотрится выигрышней по сравнению с Кодиаком, чьи габариты делают того немного грузным, особенно в задней части. А вот в Кароке экстерьер выглядит органично, позволяя автомобилю, с одной стороны, визуально оставаться компактным, а с другой - не "скатываться" в обычный универсал повышенной проходимости. Украшает кроссовер и проработанная, уникальная по форме, "граненая" передняя и задняя оптика, что давно стало "визитной карточкой" Skoda. Многие говорят и пишут о том, что Karoq пришел на смену модели Yeti. Мне кажется, что такое утверждение о преемственности можно принять только с большой натяжкой, особенно в плане дизайна.

Несмотря на то, что первое впечатление от Skoda Karoq - то самое, которое нельзя произвести дважды - в целом было очень хорошим, неожиданно замаячила пресловутая ложка дегтя. Интересно, что проблема возникла не из-за того, что инженеры выбрали консервативное техническое решение, а, наоборот, из-за того, что они несколько опередили время. Дело в том, что, попытавшись подключить смартфон с помощью провода к штатной мультимедийной системе, я понял, что это можно сделать только через разъем USB-С, без вариантов. К сожалению, для такового у меня кабеля или переходника не оказалось. Неприятное ощущение, когда из-за такой мелочи сразу лишаешься не только возможности связать смартфон с автомобилем, но и банально подзарядить его. При этом в путешествие мы отправлялись втроем и ни у кого из нас нужного провода не нашлось. Забегая вперед скажу, что не оказалось его и на заправке в Твери, где нас ждал достаточно большой, для неспециализированной точки продаж, выбор зарядок и прочих аксессуаров для смартфонов.

В долгой дороге усталость практически не чувствовалась. Вклад в это Karoq можно свести к нескольким элементам. Во-первых, это удобное, с точки зрения размеров, боковой поддержки и регулировки, водительское сиденье. Во-вторых, адаптивный круиз-контроль. И, наконец, регулируемый по высоте передний центральный подлокотник. Единственное, чего мне, с ростом в 187 см, не удалось добиться при регулировке сиденья - такого положения, при котором можно в движении удобно откинуть голову на подголовник.

К адаптивному круиз-контролю, в общем, претензий нет. Однако в его работе есть нюанс, требующий привыкания. На трассе очень часто сталкиваешься с такой ситуацией, когда на "круизе" нагоняешь транспорт, едущий с меньшей скоростью. В таком случае "автопилот" Карока плавно замедляет его до той же скорости. Дальше, в какой-то момент, радар фиксирует возможность восстановления скорости до ранее заданной - например, после того, как впереди- идущий автомобиль, который вас до этого "тормозил", увеличил скорость, или вы решили его обогнать и стали перестраиваться левее, на свободную полосу. И как раз в это мгновение - когда уже есть возможность ускоряться - возникает выраженная пауза перед тем, как начнется разгон. Поэтому, чтобы уже самому не заставлять снижать скорость тех, кто двигается сзади, частенько приходилось временно забирать управление у системы круиз-контроля, самостоятельно и более активно ускоряя автомобиль. Думаю, что задержка в реакции блока управления в очень скором будущем будет изжита, так как некоторые автопроизводители уже обратили на это внимание и объявили, что разрабатывают систему адаптивного круиз-контроля, способного подстраиваться под манеру езды каждого водителя.

Кстати, если передний подлокотник и, понятное дело, сиденье - оборудование стандартное во всех комплектациях, то адаптивный круиз-контроль предлагается в качестве дополнительной опции, только для комплектаций Ambition и Style, и обойдется в 30 300 рублей. Впрочем, обычный круиз-контроль с ограничителем скорости уже в них включен.

Тестовый автомобиль получил, по моему мнению, оптимальное сочетание 1.4-литрового турбированного бензинового двигателя с 8-ступенчатым "автоматом" от Aisin. Кстати, только на российском рынке доступна такая "связка". В остальном мире на выбор есть только "механика" или "робот" DSG. Я, если бы пришлось выбирать, предпочел бы классическую АКПП, пусть даже и с передним приводом. Судя по тому, что такую комбинацию Шкода предлагает только в России, я в моем предпочтении здесь не одинок.

По трассе, с включенным круиз-контролем, цифру расхода топлива можно легко держать в пределах официально заявленных 6-7 литров на 100 км. Но это при скоростях не более 110-120 км/час. Стоит только преодолеть этот рубеж, как, в ответ на повышение оборотов двигателя, экономичность начинает ощутимо снижаться и уверенно стремиться к 8-9 литрам. Ну, тут уж, как говорится, вам решать - быстрее ехать или реже заправляться. Производитель, кстати, рекомендует использовать 95-й бензин. В Руководстве к автомобилю, правда, допускается и заправка 92-м, но только в случае крайней необходимости.

Переключение передач происходит без задержек, что позволяет Кароку показывать не то, чтобы очень резвую, но приятно-активную динамику разгона до 100 км/ч в пределах заявленных 8-9 секунд.

Странное поведение подвески... Большинство неровностей дороги она очень хорошо гасит и преодолевает без излишних раскачек, но в некоторых ситуациях - особенно при проезде "лежачих полицейских" - неожиданно грубо и жестко реагирует в ответ. Причем, речь идет об исключительно щадящем скоростном режиме при их преодолении. Момент этот не столь принципиален, если только у вас в населенном пункте не злоупотребляют такими искусственными дорожными неровностями. Похожая жестковатая, хотя и значительно менее выраженная, реакция подвески проявлялась при проезде стыков на мостах и эстакадах.

Фирменный девиз Simply Clever или "Просто гениально" означает, что в каждой модели Шкода владельца ждет набор приятных и полезных технических решений для повседневной дорожной жизни. Большинство из них размещено обычно в салоне. Снаружи только один подобный элемент - скребок для удаления льда со стекол, который крепится на внутренней стороне лючка бензобака. Думаете, что он может понадобиться только в зимнее время года? А вот и нет. Он сделан прозрачным и может быть использован как увеличительное стекло. Но и это еще не все. На одной из его сторон нанесена миллиметровая линейка для измерения остаточной глубины протектора шин.

Внутри гениальные приспособления преобладают в багажнике - съемный фонарик на боковой стенке, крючки для крепления сумок на специальном рейлинге, сетки для фиксации груза. Есть емкость для всякой мелочевки на центральном тоннеле, пластиковый фиксатор под ветровым стеклом с водительской стороны для размещения там, например, пропуска на въезд/парковку. Все это помогает и делает поездки более комфортными, но очень хочется, чтобы эта концепция развивалась, чтобы появлялось побольше новых и неординарных решений. Чтобы удивляться, как случалось когда-то с теми, кто впервые увидел специальное отделение в двери с зонтиком внутри, появившееся именно у Шкоды.

Камера заднего вида предлагается в стандарте только в топовой комплектации Style, а в нашем случае, в комплектации Ambition - в виде дополнительной опции стоимостью 14 100 рублей. Отсутствие камеры заднего вида при том, что на центральной консоли красуется большой дисплей мультимедиасистемы, вначале озадачивает. Но ничего не поделаешь, хоть наш тестовый Карок и укомплектован дополнительными опциональными пакетами, камера в них не входит. Зато один из них оказался в дальней дороге очень кстати. Называется он Traffic Jam assist, что означает "Помощь при движении в условии пробок", однако его главные составляющие - адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в полосе, система контроля слепых зон и система контроля дистанции спереди - ничуть не хуже ассистировали и на трассе. В отличие от круиза, другие "помощники" отработали без каких-то "нюансов", разве что ассистент движения в полосе иногда "терял" разметку, честно предупреждая об этом изменением цвета соответствующего индикатора на панели приборов. Надо заметить, что, чаще всего, причиной в таких случаях была сама разметка... или ее отсутствие.

В России Skoda Karoq предлагается в 3-х комплектациях - Active, Ambition и Style - по ценам от 1 420 000 рублей за версию cо 150-сильным двигателем объемом 1.4 литра с передним приводом и АКПП до 1 796 000 рублей за автомобиль в топовой комплектации с аналогичным мотором, но уже полным приводом и коробкой DSG. Дополнительно доступно много опций как по отдельности, так и сведенных в пакеты.

В этом тесте и дальней поездке Карок напоминал мне опытного туриста. Того, кто знает все про многокилометровые походы. Такой спутник и маршрут досконально выстроит, и запасы грамотно и экономно будет расходовать, и оптимально все вещи в рюкзак упакует, и в дороге поможет. Вы ждете подобного функционала от автомобиля? Вместительности, комфортного передвижения на большие расстояния для 4-х человек с багажом или 2-х с большим объемом багажа? Экономичного и приемлемого по цене? Приподнятого над землей ровно настолько, чтобы чувствовать себя уверенно в условиях зимней городской дороги или при съезде на неасфальтированный проселок? Тогда рекомендую подумать о Skoda Karoq. Именно в средней комплектации, но с добавлением тех опций, которые позволят более точно "докрутить" автомобиль до ваших индивидуальных запросов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKODA KAROQ ГАБАРИТЫ, ММ 4382 х 1841 x 1603 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2638 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1390 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³ 1395 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 150/5000 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 250/1500-4000 ПРИВОД передний ТРАНСМИССИЯ 8-ступенчатая, автоматическая ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, л 500/ 1609 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 199 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 8,8 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), л/100 КМ 6,3 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 50