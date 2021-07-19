Выясняем, чем способна привлечь полноприводная версия чешского кроссовера и стоит ли за нее переплачивать

Почти все статьи и заметки о Skoda Karoq в российской автомобильной прессе в свое время начинались со слов о том, что он хотя и опоздал к рыночному разбору, но все-таки в России его заждались и уж теперь-то он всем покажет. Что именно должен был показать автомобиль, по идее, было хорошо известно. И никаких неожиданностей от машины, уже два года продававшейся в Европе, на момент ее российской премьеры, признаться, мы не ждали. А зря…

До ям нам дела нет

Турбомотор на 150 л.с., не к ночи будет помянутый робот DSG, «рельсовая» управляемость и безэмоциональная, хотя и просчитанная до миллиметра «вагеновская» эргономика. Все это есть, но… Первый раз отечественные «ваген-боты» в удивлении приподняли правую бровь, когда чехи оставили кроссоверу «атмосферник» 1.6 MPI. Надо же, как у Rapid! А левая бровь самопроизвольно поползла вверх, когда выяснилось, что двухпедальные версии начали предлагать с 8-диапазонным автоматом, который оттеснил версии с DSG. Но окончательно челюсти у публики отвисли при штудировании прайс-листа – в нем отсутствовала полноприводная версия. Вот это был пассаж!

Со временем Karoq сглаживает вау-эффект от своего появления. Двигатель 1.4 TSI на 150 «лошадей» остался флагманским, а 6-ступенчатый преселектив DQ250 с мокрым, плавающим в масляной ванне двойным сцеплением (не путать с роботом DQ500, которым комплектуется Tiguan) продолжает соблазнять клиентов своей четкой и молниеносной работой. И уже в недалеком будущем чехи обещают нам суперверсию для перестраховщиков – мотор 1.6 MPI в сочетании с автоматической гидротрансформаторной коробкой. И, наконец, на рынок вышла полноприводная версия. Признаться, ее начали предлагать еще в прошлом году, но только сейчас такой автомобиль стал доступен для теста.

Skoda Karoq с приводом 4x4, разумеется, дороже. Эта модификация в обязательном порядке предполагает мотор 1.4 TSI и DSG, а заплатить придется на 100 000 рублей больше против переднеприводной версии с автоматом и тем же мотором. Стоят ли различия своих денег? Пожалуй, да.

Эту сумму просят не только за многодисковую муфту, отвечающую за распределение момента между осями. Как водится в таких случаях, заднюю балку заменили компоненты независимой подвески, что позитивно сказалось на ездовом комфорте: полноприводный кроссовер, который я испытывал на далеких от совершенства дорогах Хакасии, порадовал не только отличной артикуляцией подвесок. Машина проходит препятствия в виде разбитого асфальта и грубых швов максимально мягко, лишь в редких случаях допуская пробой. Подвеска работает достаточно «округло» – даже не верится, что едешь на Skoda. При этом и речи нет о какой-либо чрезмерной раскачке или расхлябанности. Точная управляемость не исчезает даже на ухабах при скорости за 120 км/ч. Стабильно.

Берите калькулятор

Ожидать внедорожных подвигов от «чеха» не стоит. При помощи системы Drive Mode можно выбрать один из пяти интеллектуальных режимов движения: «Эко», «Обычный», «Спорт», «Индивидуальный» и «Снег». Кнопка off road дополнительно оптимизирует настройки двигателя, тормозов и трансмиссии для преодоления бездорожья. Хотя даже она не гарантирует вам победу в трофи-рейде – полноприводный Karoq в лучшем случае сумеет победить раскисший под дождем проселок, так что штурмовать окопы не советуем.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Топовая версия Style обойдется в 2 043 000 рублей. Зато оснащена она по полной – светодиодные фары, шесть подушек безопасности, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, двухспицевый руль с россыпью кнопок управления «мультимедийкой» и бортовым компьютером. Есть также активный круиз-контроль и камера заднего вида с омывателем.

Но, даже если съезжать с асфальта вы планируете редко, есть смысл заплатить за полный привод. Особенно когда вам нужен максимально укомплектованный опциями автомобиль. В комплексе доступный версии 4x4 пакет опций обойдется значительно дешевле, чем если бы вы решили дооснастить ими по отдельности переднеприводную машину.

Единственным излишеством показались 18-дюймовые колеса. На наших дорогах, в частности в глубинке, довольно и 17-х с лучшими показателями плавности хода. К тому же для полноприводной версии предлагаются чуть более широкие и высокие шины. А 5–10 мм к небольшому в сущности клиренсу (163 мм) точно не будут лишними.

Полноприводный Karoq в базовой комплектации Active можно приобрести по цене от 1 757 000 рублей. Скажете, дорого? Не поспоришь, но рынок скачет такими темпами вверх, что цифры уже не кажутся вызывающими. Да и смотря с чем сравнивать: Volkswagen Tiguan дороже, ближайший конкурент Kia Seltos все же чуть ниже уровнем. Посмотрим, какой прайс продемонстрирует Volkswagen Taos, продажи которого начинутся в России совсем скоро. Но и там «собесовские» цены маловероятны. Так что если для вас не критичен исполинский багажник более длинного Kodiaq, то полноприводный Karoq окажется в самый раз.

