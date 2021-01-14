Skoda Karoq мне удалось протестировать еще в сентябре, но то было знакомство с переднеприводным кроссовером. Сейчас же, на Skoda Experience days, я познакомился с полнопроиводным исполнением Karoq и должен сказать, что у Skoda получилось изменить характер машины, и полный привод здесь играет роль далеко не первой скрипки

Начнем с того, что внешне вы никак не отличите полноприводный Karoq от переднеприводного – разве что по шильдикам. Никаких тебе акцентов вроде пластиковых накладок – обычный облик. К слову, других эпитетов кроме «обычный» мне подобрать тяжело – европейская классика, что уж говорить. Кроссовер строг и лаконичен, но в нем нет чего-то цепляющего. Впрочем, это и хорошо – на фоне, допустим, азиатского китча - такое спокойствие, наоборот, даже выглядит чем-то новым и приятным глазу. Хотя новое - это еще как посмотреть. Кажется, когда все строили догадки насчет внешности «Карока», никто не додумался посмотреть на Seat Ateca. Взгляните сейчас и поймете, что Karoq был придуман еще в 2011 году, иначе говоря, унификация в концерне Volkswagen убийственно высока! А еще говорят, что новинка является идейным преемником модели Yeti, но как-то мне в это слабо верится, особенно, когда ставишь два автомобиля рядом. Во времена Yeti модели Skoda не были похожи друг на друга – теперь же у нас единая стилистика, вышедшая из под пера Йозефа Кабана. Он, похоже, питает страсть к решеткам радиатора, делая их едиными для всех моделей. После общей «улыбки» на Skoda, он стал рисовать гигантские «гриль-решетки» для всех моделей BMW. Ох уж эти художники…

Впрочем, «конструировать» едкие комментарии можно долго, но пора перейти к салону. Тем более что его можно конструировать по факту. Под этим понятием я подразумеваю опциональное наполнение, когда даже базовую машину можно «перелопатить» так, что она будет щеголять и внешними штрихами вроде диодной оптики, и интерьерными прелестями вроде виртуальной приборной панели. Сам интерьер – европейский стандарт. Архитектура простая – все логично и рационально разделено на рабочие зоны. Качество отделки приятное – мягкий пластик на панели и дверных картах.

Эргономика – тоже стандарт, я бы даже сказал – золотой. В салоне просторно – особенно в ширину. Редкий случай в классе, когда на заднем ряду может поместиться взрослый человек при наличии там двух детских кресел! Интересно, что задний ряд можно двигать, получая дополнительный простор. Правда VarioFlex - именно так называется эта система увеличения пространства - опциональна. Передние кресла удобны и обладают хорошей боковой поддержкой.

Отдельным пунктом хочется отметить решения Simply Clever - стандарт компании, даже философия – наполнение автомобиля практичными приспособлениями. Здесь их немало, загибаем пальцы: скребок для льда на внутренней стороне крышки лючка бензобака, зонтик в двери, держатель для документов на лобовом стекле, переносной фонарик в багажнике, держатели для мусорных пакетов, специальные удерживающие отливки на дне подстаканников, разъемы USB-C. Стоп! А это уже не Simply Clever, а небольшой минус, ибо еще далеко не весь мир перешел на этот стандарт. Ты привык видеть обычные USB- гнезда, а тут нет альтернатив, и проводок, который ты носишь с собой – не подключить. Так что либо покупай необходимый коннектор, либо вставляй переходник в гнездо в багажнике и тяни провод.

К слову, о багажнике – он здесь большой. Минимум 521 литр объема. Или 588 литров – при наличии системы трансформации заднего дивана VarioFlex. Если понадобится, то задний ряд можно вынуть совсем – рай для перевозки стиральной машинки или чего-то подобного. Но мы перевозить бытовую технику не будем, а просто сядем и поедем, ибо в движении раскрывается самый главный нюанс машины.

Для начала немного ретроспективы. Помните в начале, я заявил о том, что мне удалось попробовать два «Карока»? Тот, первый, обладал связкой из турбо-мотора 1.4 и… нет – не DSG (которая обычно и ставится к нему в пару), а 8-ступенчатого автомата! Поездив, я понял, что машина была заточена на комфорт – автоматическая коробка, по ощущениям, сдерживала пыл двигателя. Турбочетверка тянула плавно, даже излишне спокойно, наблюдались и некоторые задержки реакции при нажатии на педаль газа, что лечилось переводом машины в спортивный режим. Заявленный разгон до сотни - 8.8 секунд, но тогда ощущалось, что эта величина несколько больше.

Что же теперь? Все тот же мотор объемом 1.4 литра, только коробка уже 6-ступенчатая DSG! И это разительно меняет характер «Карока». Чувствуется, что связка мотор-коробка настроена лучше – задержек в реакции теперь нет вовсе, а передачи «перекидываются» куда шустрее. Здесь уже действительно начинаешь верить в 8.4 секунды разгона до 100 километров в час.

Занятно, но на машине даже можно провернуть старт с Launch Control – с двух педалей машина стартует с трех тысяч оборотов (на автомате такого не будет – выше двух тысяч обороты не поднимутся). Короче говоря, кроссовер начинает дарить драйверские ощущения – что-то похожее испытываешь в Volkswagen Polo, когда пересаживаешься с «овощной» связки 1.6 и автомата на «шуструю» 1.4 + DSG. К слову, расход кроссовера порадовал – 7 литров на сотню на трассе и 9 – в городе.

Надо отметить, что и в ходовой части есть изменения. Речь идет про подвеску. У переднеприводной версии сзади установлена балка, у полноприводной – многорычажка. По энергоемкости - практически паритет. Мелкие и средние неровности машины проходят мягко, крупные – уже отзываются серьезными вибрациями.

Что до управляемости, то Karoq четко и методично реагирует на любое движение рулем. Усилитель (он электрический) наливает руль приятной тяжестью, даря внятную обратную связь. Причем мне показалось, что полноприводный аппарат меньше кренится в поворотах. Даже возникло ощущение, что едешь не на кроссовере, а на каком-то хэтче.

А что же с полным приводом? Он реализован через муфту, которая располагается перед задним межколесным дифференциалом и предназначена для переброски крутящего момента на задние колеса. Такая технология предполагает использование полного привода больше на асфальте чем на серьезном бездорожье - для улучшения управляемости и помощи на скользком покрытии. Отмечу, что организаторы Experience days, дабы показать потенциал машины, подготовили для нас целую внедорожную трассу, включая специальные рампы для диагонального вывешивания. Автомобиль отлично справился с этой задачей благодаря имитации блокировок. Грунтовки автомобиль покоряет также резво, но здесь мне хочется вас предостеречь – не обманитесь короткими свесами - дорожный просвет составляет всего 174 миллиметров, причем производитель заявляет и того меньше - 160 миллиметров. Так что если вы полезете в грязь, то она должна быть «предсказуемой» – я бы не стал съезжать дальше лужайки на бережку озера.

Что в итоге? У Skoda получился по-настоящему универсальный автомобиль. Это демонстрируется через практичность – широкие возможности трансформации и внутреннего пространства машины, и ее самой – в плане опционального наполнения. Главное, что универсальность проявляется и в технике.

Консерватор и эконом? Смотри на базовую версию с мотором 1.6 и механикой. Хочешь получить спокойного и надежного компаньона? Обрати внимание на версию с классическим автоматом. Желаешь больше драйва и возможностей? Тогда полный привод и DSG – твоя сторона. Так что Skoda Karoq – редкий случай, когда есть выбор, что само по себе уже многое значит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKODA KAROQ ГАБАРИТЫ, ММ 4382 х 1841 x 1603 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2638 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 160 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1535 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³ 1395 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН 150/5000 МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН 250/1500-4000 ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 6-ступенчатая роботизированная ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, Л 500/ 1609 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 199 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 8,9 РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ 7.1 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 50