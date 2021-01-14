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Skoda Karoq: когда привод меняет восприятие
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О Skoda Karoq

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Шкода Карок

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Комлектаций
10 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
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Skoda Karoq (2018) вид спереди
Внешний облик кроссовера – работа Йозефа Кабана
Skoda Karoq (2018) вид сбоку
Строгость и лаконичность – главные отличительные черты Karoq
Skoda Karoq (2018) вид спереди
Посмотрите на Skoda Karoq…
Seat Ateca (2017) вид сбоку
Теперь же взгляните на Seat Ateca. Замечаете сходство?
Skoda Karoq (2018) салон
Интерьер скромен, но практичен
Skoda Karoq (2018) кресло водителя
Удобные кресла обладают функцией памяти, но лишь в старших комплектациях
Skoda Karoq (2018) багажное отделение
Багажник большой – помещаются два детских кресла, и еще остается запас свободного пространства
Skoda Karoq (2018) багажное отделение
Спинки задних кресел складываются при помощи удобного механизма. Переносной фонарик – одно из многих решений Simply Clever
Skoda Karoq (2018) лючок
Скребок для льда – из той же серии.
Skoda Karoq (2018) вид спереди
Полный привод здесь – для улучшения управляемости, а не для бездорожья
Skoda Karoq (2018) вид сбоку
Впрочем, электроника позволяет автомобилю справляться со сложными препятствиями
Skoda Karoq (2018) вид сзади
Короткий ход подвески не мешает автомобилю справляться с диагональным вывешиванием
Skoda Karoq (2018) вид сверхуSkoda Karoq (2018) вид сзади
Skoda Karoq (2018) вид сзади
С легкой грунтовкой автомобиль справляется без проблем
Skoda Karoq (2018) вид спереди

Skoda Karoq мне удалось протестировать еще в сентябре, но то было знакомство с переднеприводным кроссовером. Сейчас же, на Skoda Experience days, я познакомился с  полнопроиводным исполнением Karoq и должен сказать, что у Skoda получилось изменить характер машины, и полный привод здесь играет роль далеко не первой скрипки

Начнем с того, что внешне вы никак не отличите полноприводный Karoq от переднеприводного – разве что по шильдикам. Никаких тебе акцентов вроде пластиковых накладок – обычный облик. К слову, других эпитетов кроме «обычный» мне подобрать тяжело – европейская классика, что уж говорить. Кроссовер строг и лаконичен, но в нем нет чего-то цепляющего. Впрочем, это и хорошо – на фоне, допустим, азиатского китча -  такое спокойствие, наоборот, даже выглядит чем-то новым и приятным глазу. Хотя новое - это еще как посмотреть. Кажется, когда все строили догадки насчет внешности «Карока», никто не додумался посмотреть на  Seat Ateca. Взгляните сейчас и поймете, что Karoq был придуман еще в 2011 году, иначе говоря, унификация в концерне Volkswagen убийственно высока! А еще говорят, что новинка является идейным преемником модели Yeti, но как-то мне в это слабо верится, особенно, когда ставишь два автомобиля рядом. Во времена Yeti  модели Skoda не были похожи друг на друга – теперь же у нас единая стилистика, вышедшая из под пера Йозефа Кабана. Он, похоже, питает страсть к решеткам радиатора, делая их едиными для всех моделей. После общей «улыбки» на Skoda, он стал рисовать гигантские «гриль-решетки» для всех моделей BMW. Ох уж эти художники…

Впрочем, «конструировать» едкие комментарии можно долго, но пора перейти к салону. Тем более что его можно конструировать по факту. Под этим понятием я подразумеваю опциональное наполнение, когда даже базовую машину можно «перелопатить» так, что она будет щеголять и внешними штрихами вроде диодной оптики, и интерьерными прелестями вроде виртуальной приборной панели. Сам интерьер – европейский стандарт. Архитектура простая – все логично и рационально разделено на рабочие зоны. Качество отделки приятное – мягкий пластик на панели и дверных картах.

Эргономика – тоже стандарт, я бы даже сказал – золотой. В салоне просторно – особенно в ширину. Редкий случай в классе, когда на заднем ряду может поместиться взрослый человек при наличии там двух детских кресел! Интересно, что задний ряд можно двигать, получая дополнительный простор. Правда VarioFlex - именно так называется эта система увеличения пространства - опциональна. Передние кресла удобны и обладают хорошей боковой поддержкой.

Отдельным пунктом хочется отметить решения Simply Clever - стандарт компании, даже философия – наполнение автомобиля практичными приспособлениями. Здесь их немало, загибаем пальцы: скребок для льда на внутренней стороне крышки лючка бензобака, зонтик в двери, держатель для документов на лобовом стекле, переносной фонарик в багажнике, держатели для мусорных пакетов, специальные удерживающие отливки на дне подстаканников, разъемы USB-C. Стоп! А это уже не Simply Clever, а небольшой минус, ибо еще далеко не весь мир перешел на этот стандарт. Ты привык видеть обычные USB- гнезда, а тут нет альтернатив, и проводок, который ты носишь с собой – не подключить. Так что либо покупай необходимый коннектор, либо вставляй переходник в гнездо в багажнике и тяни провод.

К слову, о багажнике – он здесь большой. Минимум 521 литр объема. Или 588 литров – при наличии системы трансформации заднего дивана VarioFlex. Если понадобится, то задний ряд можно вынуть совсем – рай для перевозки стиральной машинки или чего-то подобного. Но мы перевозить бытовую технику не будем, а просто сядем и поедем, ибо в движении раскрывается самый главный нюанс машины.

Для начала немного ретроспективы. Помните в начале, я заявил о том, что мне удалось попробовать два «Карока»? Тот, первый, обладал связкой из турбо-мотора 1.4 и… нет – не DSG (которая обычно и ставится к нему в пару), а 8-ступенчатого автомата! Поездив, я понял, что машина была заточена на комфорт – автоматическая коробка, по ощущениям, сдерживала пыл двигателя. Турбочетверка тянула плавно, даже излишне спокойно, наблюдались и некоторые задержки реакции при нажатии на педаль газа, что лечилось переводом машины в спортивный режим. Заявленный разгон до сотни - 8.8 секунд, но тогда ощущалось, что эта величина несколько больше.

Что же теперь? Все тот же мотор объемом 1.4 литра, только коробка уже 6-ступенчатая DSG! И это разительно меняет характер «Карока». Чувствуется, что связка мотор-коробка настроена лучше  – задержек в реакции теперь нет вовсе, а передачи «перекидываются» куда шустрее. Здесь уже действительно начинаешь верить в 8.4 секунды разгона до 100 километров в час.

Занятно, но на машине даже можно провернуть старт с Launch Control – с двух педалей машина стартует с трех тысяч оборотов (на автомате такого не будет – выше двух тысяч обороты не поднимутся). Короче говоря, кроссовер начинает дарить драйверские ощущения – что-то похожее испытываешь в Volkswagen Polo, когда пересаживаешься с «овощной» связки 1.6 и автомата на «шуструю» 1.4 + DSG. К слову, расход кроссовера порадовал – 7 литров на сотню на трассе и 9 – в городе.

Надо отметить, что и в ходовой части есть изменения. Речь идет про подвеску. У переднеприводной версии сзади установлена балка, у полноприводной – многорычажка. По энергоемкости - практически паритет. Мелкие и средние неровности машины проходят мягко, крупные – уже отзываются серьезными вибрациями.

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Что до управляемости, то Karoq четко и методично реагирует на любое движение рулем. Усилитель (он электрический) наливает руль приятной тяжестью, даря внятную обратную связь. Причем мне показалось, что полноприводный аппарат меньше кренится в поворотах. Даже возникло ощущение, что едешь не на кроссовере, а на каком-то хэтче.

А что же с полным приводом? Он реализован через муфту, которая располагается перед задним межколесным дифференциалом и предназначена для переброски крутящего момента на задние колеса. Такая технология предполагает использование полного привода больше на асфальте чем на серьезном бездорожье - для улучшения управляемости и помощи на скользком покрытии. Отмечу, что организаторы Experience days, дабы показать потенциал машины, подготовили для нас целую внедорожную трассу, включая специальные рампы для диагонального вывешивания. Автомобиль отлично справился с этой задачей благодаря имитации блокировок. Грунтовки автомобиль покоряет также резво, но здесь мне хочется вас предостеречь –  не обманитесь короткими свесами - дорожный просвет составляет всего 174 миллиметров, причем производитель заявляет и того меньше - 160 миллиметров. Так что если вы полезете в грязь, то она должна быть «предсказуемой» – я бы не стал съезжать дальше лужайки на бережку озера.

Что в итоге? У Skoda получился по-настоящему универсальный автомобиль. Это демонстрируется через практичность – широкие возможности трансформации и внутреннего пространства машины, и ее самой – в плане опционального наполнения. Главное, что универсальность проявляется и в технике.

Консерватор и эконом? Смотри на базовую версию с мотором 1.6 и механикой. Хочешь получить спокойного и надежного компаньона? Обрати внимание на версию с классическим автоматом. Желаешь больше драйва и возможностей? Тогда полный привод и DSG – твоя сторона. Так что Skoda Karoq – редкий случай, когда есть выбор, что само по себе уже многое значит.

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SKODA KAROQ

ГАБАРИТЫ, ММ

4382 х 1841 x 1603

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2638

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

160

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1535

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ³

1395

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С./ОБ/МИН

150/5000

МАКС. МОМЕНТ, НМ/ОБ/МИН

250/1500-4000

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

6-ступенчатая роботизированная

ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ, Л

500/ 1609

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

199

ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С

8,9

РАСХОД ТОПЛИВА (СРЕДНИЙ), Л/100 КМ

7.1

ЕМКОСТЬ БАКА, Л

50

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