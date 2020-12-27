Новинки от корейского и чешского брендов используют свои проверенные способы в борьбе за кошельки покупателей

Жили-были две подруги – одна красивая, а вторая умная. Первая, помимо великолепных природных данных, за модой следила, в фитнес-зал ходила и косметикой пользовалась умело, вот только не смогла на карте Чехию найти, откуда ее товарка была родом. Вторая же сразу отыскала на глобусе Корею – родину красивой напарницы. Еще бы, два высших образования! И не замухрышка ведь, вот только одевается неброско, тушью-помадой практически не пользуется, да и на спортзал часто забивает ради интересной книжки.

И поспорили эти две подруги, кто из них замуж быстрее выйдет. Скажете, не бывает такого? Не могут они дружить? Верно. Как только речь о замужестве пошла, от дружбы не осталось и следа. В общем, сцепились не на шутку, и каждая занялась тем, что умеет делать лучше всего. Одна стала соблазнять потенциальных женихов (то есть покупателей) яркой внешностью, а другая решила поставить на общение, чтобы интеллектом взять…

Ценовая политика

Та, что с эффектной внешностью, это у нас KIA Seltos. Длинный капот, оригинальные фары с высокими «бровями», а также необычная форма задней стойки кузова призваны привлекать с первого взгляда. Тому же служат и яркие цвета, например красный, как у нашего тестового экземпляра. А еще модель может быть двухцветной! На фоне «кореянки» чешская соперница – Karoq – смотрится как-то обыденно, хотя конкретных претензий к внешности найти не получается. Разве что серый цвет, который, впрочем, для этого SUV вполне ожидаем.

То есть в плане экстерьера Seltos вне конкуренции. Но при выборе автомобиля, помимо внешности, решающим аргументом нередко становится цена. И в этом плане KIA выигрывает, так как ее можно приобрести всего за 1 139 900 рублей, – столько просят за начальную переднеприводную комплектацию с 1,6-литровым 123-сильным атмосферным двигателем и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Хотите тот же мотор, но с 6-диапазонным «автоматом» и полным приводом? Тогда цена возрастет до 1 329 900 рублей, а мощность снизится до 121 л.с. Еще есть версии с 2-литровым 149-сильным «атмосферником» и вариатором, которые могут быть как с передним (от 1 399 900 рублей), так и с полным (от 1 519 900) приводом. На вершине модельной линейки располагается модификация с 1,6-литровым турбомотором, развивающим 177 л.с. Он сочетается с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и полным приводом. Стоит такой вариант не менее 1 809 000 рублей.

Для чешского кроссовера выбор невелик. Модель на данный момент предлагается только с турбированным двигателем объемом 1,4 л, выдающим 150 л.с. Переднеприводная модификация идет в паре с 8-диапазонным «автоматом» и стоит от 1 453 000 рублей. Полноприводному варианту полагается 6-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. За него просят от 1 543 000 рублей. Впрочем, Skoda последнего слова еще не сказала – в скором времени обещают представить бюджетную модификацию с 1,6-литровым 110-сильным «атмосферником», передним приводом и 5-ступенчатой «механикой». Цены на нее объявят позднее.

Что же касается нашего тест-драйва, то в нем участвует переднеприводный Karoq, за который просят, как уже говорилось, от 1 453 000 рублей. Соперничает с ним 123-сильный Seltos с передним приводом и «автоматом», доступный от 1 179 900 рублей. При небольшой цене и эффектной внешности дополнительные «лошади» не нужны? Скоро узнаем.

Германский вопрос

Под полом багажников в обоих кроссоверах расположены «докатки». Некоторые комплектации KIA Seltos оснащаются полноценным запасным колесом, но тогда объем багажника уменьшается c 468 до 433 л. Skoda Karoq полноразмерной запаски не предлагает, зато в багажном отсеке есть органайзер с фиксаторами для поклажи и… фонарик. Трогательная забота!

Встречаем по одежке

В салоне «кореянки» понимаешь, что она продолжает соблазнять оригинальными дизайнерскими «фишками». Чего только стоят фигурная форма динамиков или пульсация подсветки в такт музыкальным композициям. Практичности во всем этом – ноль, но как эффектно! Хотя и с удобством здесь полный порядок. Как вам вентиляция передних сидений и проектор показаний на лобовое стекло? Такого Karoq не предлагает даже за доплату. Да и сенсорный экран в Seltos покрупнее будет.

Шкодовский салон скромнее, зато ничто не отвлекает от вождения. А потрогаешь отделочные материалы – и понимаешь, что мягкого пластика здесь больше, чем в корейском кроссовере. И сенсорный экран, хоть и меньше по размерам, обладает более четкой графикой и лучшей логикой меню. Кроме того, автоматический режим здесь имеют все стеклоподъемники, а не только водительский, как в Seltos. В кармане водительской двери Skoda закреплен фиксатор с небольшим сменным мешком для мусора – очень удобно в дороге!

Климат-контроль в чешском автомобиле двухзонный, подлокотник между передними сиденьями регулируется по вылету и высоте, а передний пассажир имеет возможность настроить высоту кресла. В противоположность «чешке» корейский кроссовер предлагает лишь однозонную климатическую систему, а передний пассажир настроить сиденье по высоте не может, причем от комплектации ни то, ни другое не зависит. В дорогих версиях Seltos появляется регулируемый центральный подлокотник, но в тестовом экземпляре его нет.

Посадка за рулем хороша как в KIA, так и в Skoda. И в одном, и в другом автомобиле водитель сидит достаточно высоко, при этом диапазоны регулировок кресла и рулевого колеса удовлетворят людей разного роста и комплекции. И с удобством сидений паритет: профиль везде анатомичный, боковая поддержка ненавязчива.

Переместимся на второй ряд. В обеих машинах человек ростом 180 см располагается за отрегулированным под себя передним креслом с 10-сантиметровым зазором перед коленями. Над головой в Skoda остаются те же 10 см, в то время как в KIA почти вдвое меньше. Форма дивана нам больше понравилась в чешском SUV, хотя Karoq не предлагает регулировки спинки по наклону. Впрочем, двухступенчатый наклон спинки в Seltos роли почти не играет, поскольку диапазон перемещений совсем невелик.

Чтобы увеличить объем багажного отсека в KIA, лучше всего поставить спинки дивана в более вертикальное положение, но и в этом случае соперничать с чешским автомобилем он не в силах (468 л против 500). Правда, при раскладывании спинок в Seltos получается ровный пол, а в Karoq – нет. Тем не менее и в Skoda можно получить ровную поверхность, но для этого придется купить версию с полным приводом.

Полоса разгона

На загородной трассе мощности корейского кроссовера может показаться маловато, если вдруг случится совершить напряженный обгон. Все-таки атмосферный двигатель не сравнить с наддувным, которым может похвастаться чешская модель. Даже на высоких скоростях Skoda обеспечивает бодрый разгон.

Провожаем по уму

Корейский двигатель на холостых оборотах идеально плавен и на ходу ведет себя покладисто. В принципе, его 123 л.с. вполне достаточно для уверенного движения в транспортном потоке, к тому же атмо­с­ферный мотор обеспечивает образцовые реакции на нажатие педали «газа».

Чешский кроссовер мощнее, к тому же его силовой агрегат оснащен наддувом. Турбина не дает моментальных реакций на подачу топлива на фоне «кореянки», зато после небольшой паузы автомобиль начинает ускоряться заметно живее соперницы. Турбояму можно минимизировать включением «спортивного» режима, но до конца избавиться от нее не выйдет.

Рулевое управление Seltos более острое, чем у Karoq: 2,5 оборота от упора до упора против 2,75. К тому же баранка на низких скоростях сопротивляется сильнее. Все это вызывает у водителя KIA спортивные ощущения – прямо заводит красотка! Skoda же, наоборот, спокойная и покладистая, никаких эмоций при неспешной езде не вызывает. Но все в корне меняется, если поехать быстрее.

Мягкое шасси «чешки» на пределе возможностей вдруг становится точным и сбалансированным, что помогает реально быстро мчать по извилистому шоссе. Баранка наливается приятной тяжестью и позволяет очень точно прописывать повороты. Удивительно, но факт – эта «зубрилка-отличница» очень даже может завести! Вот уж никогда бы не подумали! «Кореянка» же, наоборот, на пределе возможностей ничего выдающегося не показывает, пытаясь банально распрямить траекторию. Однако претензий к управляемости Seltos у нас нет, просто Karoq ведет себя явно интереснее.

И по части плавности хода Skoda выигрывает, даже с крупными 17-дюймовыми колесами (против 16-дюймовых у Seltos) и, соответственно, более низким профилем резины. Всю дорожную мелочь Karoq словно не замечает, да и крупные кочки и выбоины проходит мягко и благородно. Правда, KIA тоже ведет себя неплохо. Корейская машина сильнее чувствует «мелочевку», и это несмотря на более пухлые шины, а вот с крупными неровностями справляется не хуже соперницы, демонстрируя высокую энергоемкость. Но, если съехать на грунтовку, разница увеличится, так как на этом типе покрытия «чешка» ведет себя заметно мягче.

Так кто из них быстрее найдет «ухажера»? Тут как в жизни. Если вам нравятся яркие, эмоциональные интрижки, то красотка явно предпочтительнее. А если речь идет о женитьбе и буднях семейной жизни, то многие выберут в жены умную и заботливую. Впрочем, в автомобильном мире не все так, как у людей. Дело в том, что красотка-то оказывается заметно дешевле, как ни странно. Поэтому выбор в нашем тесте далеко не однозначен.

Диванное настроение

По шумоизоляции наши соперницы практически равны. Обе несильно гудят шинами, а звук мотора начинает выделяться только на высоких оборотах. И в Seltos, и в Karoq аэродинамических шумов не много на разрешенных правилами скоростях.

Технические характеристики KIA Seltos 1.6 AT 2WD Габариты, мм 4370х1800х1630 Колесная база, мм 2630 Диаметр разворота, м 10,6 Дорожный просвет, мм 185 Объем багажника, л 468 Снаряженная масса, кг 1355 Тип двигателя L4, бензин Рабочий объем, см³ 1591 Макс. мощность, л.с./об/мин 123/6300 Макс. момент, Нм/об/мин 151/4850 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 175 Время разгона 0–100 км/ч, с 12,3 Расход топлива (средний), л/100 км 7,4 Объем бака, л 50

Технические характеристики Skoda Karoq 1.4 TSI Габариты, мм 4382х1841х1603 Колесная база, мм 2638 Диаметр разворота, м 10,9 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 500 Снаряженная масса, кг 1390 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 1395 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1500–4000 Привод передний Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 199 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,8 Расход топлива (средний), л/100 км 6,3 Объем бака, л 50

Автомобили тестируются по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.