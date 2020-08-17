Новый кроссовер, пришедший на замену модели Yeti, удивил не только вместительностью, но и «паранормальными» способностями

Помните пирамиду в десятке километ­ров от МКАД по Новорижскому шоссе? Она, по словам создателей, гармонизировала пространство вокруг себя в радиусе 50 км, покрывая своим излучением Москву. Но пару лет назад случился ураган, который снес это строение как карточный домик. Теперь на том же месте установили маленькую пирамидку, а останки «предка» лежат рядом, и никто их вывозить, похоже, не собирается. Какая связь между пирамидой и Skoda Karoq? Всему свое время.

По следам «снежного человека»

Skoda Karoq стал наследником модели Yeti, зарекомендовавшей себя как универсальное и надежное транспортное средство. Именем Yeti, как известно, называют мистического Снежного человека, а что значит название Karoq? Попробуем разобраться. Как рассказывают представители бренда, в языке народа с острова Кадьяк (привет от «старшей» модели Kodiaq), находящегося у берегов Аляски, есть словечко kaa’raq, означающее «автомобиль». А «стрела» на местном наречии звучит как ruq. Как из сочетания этих двух слов получился Karoq, мне, честно говоря, не очень понятно, однако это так. То есть название модели с некоторой натяжкой можно перевести как «автомобиль-стрела». Не столь мистично и романтично, как у предшественника, зато в оригинальности новому имени точно не откажешь.

Цены на кроссовер, внешним видом похожий на уменьшенный Skoda Kodiaq, начинаются с 1 387 000 рублей. Столько просят за переднеприводную модификацию с 1,4-литровым 150-сильным турбомотором и 8-диапазонным «автоматом». Есть и полноприводная версия (от 1 468 000 рублей), которая оснащается точно таким же силовым агрегатом, только вместо «автомата» она сочетается с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Через некоторое время обещают начать российские продажи начальной модификации с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 л.с., передним приводом и 5-ступенчатой «механикой». Цены на нее объявят позже.

Автомобиль оборудован множеством электронных ассистентов, стоящих на страже безопасности и облегчающих жизнь водителю. Среди них отмечу функцию контроля рядности движения и мертвых зон, а также адаптивный круиз контроль. И оснащение под стать. Так, для Karoq предлагаются диодные фары, бесключевой доступ в салон, подогрев лобового стекла и зад­него дивана (помимо передних сидений, разумеется), электропривод крышки багажника и многое другое. Правда, кое-что из вышеперечисленного есть не во всех комплектациях и потому входит в список опций.

Маленький снаружи, большой внутри

Да-да, это избитое словосочетание идеально характеризует компоновку Karoq. Так, на втором ряду человек ростом 180 см размещается с неплохим запасом для коленей и ступней, а над его головой остается такой зазор, что можно хоть в котелке сидеть. Более того, если установить здесь два детских кресла, между ними вполне устроится и взрослый, не страдающий лишними жировыми отложениями. То есть, несмотря на компактные габариты, в Karoq достаточно места даже в ширину. Кроме того, диван обладает очень удобным профилем.

Хотел я было пожурить кроссовер за отсутствие полноценного запасного колеса (в подполье лежит только «докатка»), но не стану этого делать, потому что тогда багажник оказался бы не таким объемным. Удивительно, но в него под полку с легкостью вошла двухместная детская коляска, и еще место осталось! А если и этого недостаточно, можно сложить диван.

За рулем все по-шкодовски (или по-фольксвагеновски), то есть близко к идеалу. До эталона не хватает читаемости приборов в дневное время, поскольку цифры расположены на серебристых ободках. Но показания скорости можно вывести на экранчик между спидометром и тахометром, и проблема исчезнет. В остальном к эргономике придраться не получается. И отделочные материалы хороши. Передняя панель отделана мягким пластиком, как и дверные подлокотники.

Кресла великолепны! Они обладают отличным профилем, а их ненавязчивая боковая поддержка хорошо держит в поворотах. И с геометрией посадки полный порядок, причем для людей самого разного роста и комплекции, так как диапазоны регулировок сиденья и рулевого колеса по-немецки широки. Отмечу и удобный центральный подлокотник, который настраивается по вылету и высоте.

Идеальный компаньон

Мой тестовый экземпляр оснащен передним приводом, а значит, его 150-сильный мотор работает в связке с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Двигатель заводится практически незаметно и глушится тоже, благодаря чему работа системы «Старт-стоп» совсем не раздражает (обычно я эту функцию в машинах отключаю, а вот в Karoq о ней практически не вспоминал).

Турбированный силовой агрегат тяговит, но в «стандартном» режиме реагирует на подачу топлива с небольшой задержкой, а «автомат» при любом удобном случае «лезет» на высшие передачи, старательно заботясь об экономии топлива. Поэтому лучше всего переключиться в «спортивный» режим – тогда паузы исчезают в принципе и связь по педали «газа» становится образцовой. Обретает бодрость и автоматическая коробка передач. Честно говоря, я бы выбрал именно такую модификацию, потому что, как уже отметил, полноприводная версия оснащается «роботом», а он не столь плавен в работе, особенно на низких скоростях.

Более того, об отсутствии задних ведущих колес за все время тест-драйва я не вспомнил ни разу, хотя мокрых и скользких дорог было предостаточно. Благодарить за это нужно электронную имитацию межколесной блокировки, незаметно выполняющей свою работу. Неважно, мокрый асфальт под колесами или сухой, «чех» четко следует заданной водителем траектории. Уверенно держать курс помогает точный и информативный руль.

Подвеска российской версии Karoq, в отличие от жесткого европейского варианта, имеет гораздо более мягкие настройки. Скажу даже, что это одна из самых комфортабельных моделей Skoda, превосходящая по плавности хода и «старшего» Kodiaq. Компакт-кроссовер уверенно расправляется с мелкими и средними неровностями, иногда «спотыкаясь» только на выбоинах и стыках с острыми краями. При этом на грунтовке, несмотря на довольно скромный для этого типа кузова дорожный просвет в 160 мм, шасси позволяет держать высокий темп, демонстрируя неплохую энергоемкость.

Мистика какая-то…

А теперь вернемся к пирамиде на Новой Риге. Дело в том, что наш фотограф решил сделать фотосессию как раз в том самом месте. Мол, он – художник и так видит. А я что, мое дело маленькое – куда сказали, туда и поехал, тем более что прогноз обещал солнечную погоду. Так оно и было поначалу, а небольшие облака на горизонте (от места пирамиды обзор отменный) не вызывали никаких опасений. Но в течение следующего часа облака превратились в темные тучи, которые заполонили полнеба, при этом невооруженным глазом было видно, что льет из них, как из ведра. Глядя на неубранные обломки старой пирамиды, я чувствовал себя неуютно.

Фотограф, впрочем, тоже почуял неладное – я еще ни разу не видел, чтобы он работал так быстро. Тучи тем временем уже угрожающе нависли над нами, а прогноз на «Яндексе» сообщил, что дождь вот-вот начнется и в ближайшие два часа не закончится. В общем, фотосессию мы завершить успели, прыгнули каждый в свою машину и помчали по домам. Мне предстояло ехать как раз в ту сторону, откуда шел дождевой фронт.

Вот тут-то и начались чудеса. Я проехал около 50 км прямо под тучами, и дороги… везде были сухими, а на SUV не упало ни капельки дождя. Каким-то образом вышло так, что именно в тех местах, где я ехал, из туч даже не брызнуло, притом что округу поливало будь здоров. Вот и думай после этого, что лучше гармонизирует пространство – пирамида или Skoda Karoq? Добравшись сухим до дома, я позвонил фотографу, и он рассказал, что едва доехал, буквально ползком пробираясь под потоками воды, извергающимися с неба. Говорю же – мистика какая-то…

Технические характеристики Skoda Karoq 1.4 TSI Габариты, мм 4382х1841х1603 Колесная база, мм 2638 Диаметр разворота, м 10,9 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 500 Снаряженная масса, кг 1390 Тип двигателя L4, бензин, турбо Рабочий объем, см³ 1395 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 250/1500–4000 Привод передний Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 199 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,8 Расход топлива (средний), л/100 км 6,3 Объем бака, л 50

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.