Рестайлинговый чешский лифтбек сделал ставку на эмоции и интеллект в борьбе за сердца активных и требовательных клиенток

Моя хорошая подруга недавно обратилась за советом – какой доступный автомобиль лучше всего подойдет для ее семейных и служебных нужд. Я предложила ей встретиться и «примерить» обновленный Skoda Rapid. Сказано – сделано. Уже на следующий день мы вместе обсуждали граненый, точно хрусталь, кузов, треугольные фары и узкие фонари, заходящие на пятую дверь, – очень даже вкусные плоды рестайлинга. Но в большей степени подругу интересовала практическая сторона вопроса: не тесно ли в салоне, сколько помещается в багажник, удобно ли перевозить собаку, ну и, конечно же, цена вопроса.

Маленький размер, но просторный салон!

Маша – так зовут мою подругу – эффектная блондинка с мужем, маленькой дочкой и собакой средних размеров. Чтобы перевезти всех разом, скажем, на дачу, подойдет не всякий автомобиль. Крошечные хэтчбеки и кроссоверы, к примеру, сразу отпадают. У модернизированного же Rapid с вместимостью все, как и прежде, неплохо. Колесная база 2602 мм – почти как у более крупных гольф-моделей, а минимальный объем багажного отделения аж 530 л, причем в традициях Skoda организация пространства скрупулезно продумана. Так, в спинке дивана организован «лыжный» лючок, а вариантов крепления багажа море: сетки, уголки на липучках, крючочки, боковые ниши с фиксаторами. Покапризничать можно разве что относительно высоковатого бампера, из-за чего грузиться без помощи мужа не очень удобно. Зато створка пятой двери легчайшая, открывает огромный проем и закрывается без усилия – то, что нужно.

Когда показывала Маше салон, заметила, как у нее загорелись глаза. Наверняка из-за того, что автомобиль был в «спортивной форме» – с мощной поддержкой кресел, алюминиевыми накладками на педалях и трехспицевым рулем (в «базе» он с двумя спицами). Не подкачали также обивка сидений узорным ромбом и опцион­ный 8-дюймовый тачскрин медиацентра, выдающий четкую картинку с камеры заднего вида (объектив на пятой двери, кстати, снабжен омывателем) и поддерживающий синхронизацию со смартфонами. Но во что подруга по настоящему влюбилась, так это в укомплектованный по максимуму просторный задний ряд – с откидным подлокотником, парой USB слотов и клавишами включения подогрева дивана.

Еще, зная, что от помощи с парковкой женщины точно не откажутся, я обратила внимание на то, что датчики парковки теперь могут быть как сзади, так и спереди, а авангардные фары в дорогих комплектациях не только полностью светодиодные, но и адаптивные – и повороты подсветят, и автоматически переключатся с дальнего света на ближний. Подруга понимающе кивнула.

Обозначила еще один важный момент: лифтбеку выделили новую систему контроля дистанции и предотвращения столкновений. Так что машина сначала предупредит об опасности пиктограммой на приборке, а потом, если блондинка основательно задумалась, затормозит вместо нее, вплоть до полной остановки.

Но, пожалуй, сильнее всего «чех» подкупил нас фирменными «умными» решениями. Их немало, поэтому расскажу о трех важнейших. С первым – штатным зонтиком под креслом переднего пассажира – все понятно, вещь полезная. Жаль только, что зонт черный, а не красный или розовый. Вторая по важности «фишка» – контейнеры для мусора в карманах дверей, гениально и практично! И, наконец, приспособление, которое мы с Машей откопали в обширном списке опций. Это ремень безопасности для... собак. Ну здорово ведь, согласитесь! Чехи подумали даже о четвероногих пассажирах. Фактически это фирменная шлейка, которая крепится к одному из задних ремней. Благодаря чему ваш питомец профессионально защищен на случай резких торможений или, не дай Бог, ДТП. Не поверите, но для такой собачницы, как Маша, уже одно это стало серьезным аргументом к покупке Rapid.

Хотите ехать динамично - выбирайте мотор 1.4Т

После теории переходим к практике – я предлагаю подруге прокатиться. Но, оказавшись за рулем, моя подруга начинает… с критики. Оказывается, ей неудобно пристегиваться – мешает центральный подлокотник, который приходится приподнимать. Однако устроившись, Маша нахваливает и отличную эргономику, и удобные кресла, и хороший обзор.

Еще больший восторг вызывает у нее приемистость лифтбека, которой он обязан 1,4-литровому бензиновому турбомотору на 125 л.с. и 7-ступенчатому роботу с двумя сцеплениями. Даже в базовом режиме Drive машина с азартом реагирует на газ. В Sport отклик становится еще живее, причем эти гоночные повадки подкреплены цепкими тормозами и остреньким, как перчик, рулем. Словом, мы сошлись во мнении, что в теле этого семейного автомобиля прячется спортсмен, который буквально провоцирует отжечь.

Впрочем, когда мы съехали на второстепенные подмосковные дороги, Маша нашла-таки еще пару поводов для придирок. Подвеска, как ни крути, отрабатывает неровности жестковато – это плата за ту собранность в поворотах и на скоростных прямых. Быть может, для кого-то проб­лемой окажется и не самый выдающийся клиренс: если заглянуть под днище, станет ясно, что от 170 мм, заявленных на бумаге, на деле нужно отнять еще как минимум пару сантиметров. Хотя для горожанки, изредка выезжающей на дачу, такая «приземленность» не будет большой проблемой. Куда важнее, что на этой Skoda в кайф гонять в офис и на встречи с подружками. Кстати, цены на версию с таким мотором и коробкой, какая была у нас, начинаются с 1 202 000 рублей. Не удивлюсь, если Rapid в конце концов поселится в ее гараже.