Оба автомобиля почти одновременно прошли процедуру «омоложения», но только один из них смотрится по-настоящему новым

Помню, когда я в последний раз брал Hyundai Solaris на тест-драйв, со мной приключилась забавная история. Заехал я забрать жену с работы, сижу за рулем, жду. Вдруг открывается задняя правая дверь, в машину водружается пожилой узбек и сразу наезжает: «Сиденье переднее подвинь и поехали – я спешу!» Вот уж никогда бы не подумал, что меня примут за таксиста, причем командовать будет тот, кто часто сам работает по этой специальности! Обновленный Solaris, конечно, тоже скоро можно будет увидеть в такси, но выглядит он при этом заметно солиднее. А Skoda Rapid и вовсе смотрится почти премиально.

Повышение статуса

Увеличившаяся в размерах решетка радиатора с модным ныне 3D-эффектом и титановым отливом очень идет корейскому седану. Новый, более агрессивный бампер и фары более сложной формы, которые «срослись» с решеткой радиатора, тоже к лицу обновленному Solaris. То есть, если смотреть спереди, автомобиль заметно преобразился в лучшую сторону. И если купить его не в белом или желтом цвете, а, например, в красном, как наш тестовый экземпляр, то вряд ли кто примет его за такси. На «корме» изменений меньше, но другая «начинка» фонарей и измененный дизайн бампера и тут обеспечивают эффект новизны.

Skoda Rapid даже в белом цвете на такси не похож. Вообще, если не знаешь, что это рестайлинг, можно подумать, что перед тобой совершенно новая модель, настолько сильно изменился ее дизайн. Лифтбек получил полностью переработанные переднюю и заднюю части кузова в современном рубленом фирменном стиле, что делает его на голову интереснее дореформенной версии. И лишь при сравнении обновленного и старого автомобиля в профиль становится видно, что кузов не изменился.

Solaris ожидаемо доступнее соперника, хотя и ненамного. Начальная версия с 1,4-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 100 л.с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач обойдется покупателю в 775 000 рублей, а комплектация, оснащенная 1,6-литровым 123-сильным «атмосферником» и 6-диапазонным «автоматом», оценивается минимум в 921 000. Между ними расположились «автоматическая» модификация с 1,4-литровым агрегатом и «механическая» – с мотором объемом 1,6 л.

Цены на Rapid начинаются с 792 000 рублей. Столько просят за вариант с 1,6-литровым 90-сильным двигателем и 5-ступенчатой «механикой». Самая мощная версия (от 1 049 000 рублей) оснащается 1,4-лит­ровым 125-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

В нашем тесте участвует «средняя» модификация Rapid со 110-сильным силовым агрегатом объемом 1,6 л и 6-диапазонным «автоматом» (бывает еще с 5-ступенчатой «механикой»), цены на которую начинаются с 933 000 руб­лей. В соперники ей мы подобрали 1,6-литровый Solaris с автоматической коробкой передач. То есть, если сравнивать начальные комплектации с этими моторами и трансмиссиями, «кореец» будет стоить на 12 тыс. руб­лей дешевле.

О диагонали и не только

Основное отличие обновленного Solaris от дорестайлинговой версии в салоне – 8-дюймовый сенсорный экран вместо 7-дюймового. Правда, такой девайс доступен лишь для топовой версии модели. Не обошлось и без черных глянцевых элементов, сменивших хромированные. Немного расширился функционал. Так, тот самый 8-дюймовый дисплей «дружит» с Apple CarPlay и Android Auto, а также оснащен приложением «Яндекс.Авто», включающим навигацию и голосового помощника «Алису».

Водительское сиденье Solaris получило электрическую регулировку поясничного подпора, что, естественно, повысило комфорт в дальних поездках. Впрочем, и без нее кресло довольно удобно, при этом геометрия посадки удачная. Понравился нам и центральный подлокотник, который можно двигать вперед-назад. А не понравилось то, что переднее пассажирское сиденье не имеет регулировки по высоте, в отличие от чешского соперника.

Вообще, когда пересаживаешься в салон Rapid из корейского седана, поначалу возникает ощущение, что попал из прошлого в будущее, – настолько современнее он выглядит. Ведь при рестайлинге интерьер «чеха» изменился кардинально. И хотя материалы по качеству такие же бюджетные, как и в Solaris, визуально они смотрятся заметно дороже. Центральный экран обладает лучшей графикой и логикой меню, а также заметно быстрее отзывается на нажатие.

Эргономика Skoda превосходит «корейца» в мелочах, хотя тотальный переход на разъемы USB-C вызвал недоумение. Да-да, обычных USB-входов в Rapid нет. Отсутствует и настройка поясничного подпора у водительского сиденья, которое в целом по форме не уступает сопернику. Зато центральный подлокотник «чеха» тоже регулируется, а алюминиевые «крутилки» на спицах рулевого колеса не только отлично выглядят, но и очень удобны.

На втором ряду Solaris конкурировать с Rapid не в состоянии. Если человек ростом 180 см отрегулирует переднее сиденье под себя и пересядет назад, то в корейском седане перед его коленями останется порядка 3–4 см, а в чешском лифтбеке – около 10 см. Пространство над головой у «чеха» тоже больше, хотя и ненамного, – четыре сантиметра против трех. При этом в обоих автомобилях положить голову на подголовник не получится, потому что встреча затылка с потолком произойдет раньше. Диван удобнее у Skoda, к тому же «чех» предлагает откидной центральный подлокотник, в то время как у «корейца» его не предусмотрено. Обе машины имеют подогрев дивана, но в Solaris греется только подушка, а в Rapid еще и спинка.

Багажник Solaris очень неплох для компактного автомобиля, но его 480 л меркнут на фоне 530 л чешского соперника, к тому же через полноценную пятую дверь в Rapid гораздо удобнее грузить поклажу. Вдобавок Skoda располагает различными крючками и фиксаторами для багажа, а также лючком для лыж – в отличие от Hyundai. Зато под полом «корейца» находится полноценное запасное колесо, а в чешском лифтбеке – «докатка», впрочем, по размерам почти не уступающая стандартному размеру. Оба автомобиля оснащены складными спинками диванов – правда, опять же у обоих, при раскладывании ровного пола не получается.

Характерные отличия

Мы не раз хвалили темперамент корейского 1,6-литрового двигателя – похвалим и сейчас. Его бодрых «лошадок» не может усыпить даже спокойный и плавный «автомат», незаметно переключающий передачи. «Спортивный» режим здесь отсутствует, но он и не нужен, так как тяги хватает даже на автомагистрали. Причем чувствуется, что силовой агрегат Hyundai работает легко, без напряжения.

Менее мощный (110 л.с. против корейских 123) мотор Skoda можно пришпорить «спортивным» режимом, и, честно говоря, он здесь необходим. Потому что связка с «автоматом» отличается весьма меланхоличным характером, который лишь в «Спорте» хоть как-то оживает. Но и в этом случае, чтобы угнаться за Solaris, приходится давить на педаль «газа» гораздо сильнее и загонять двигатель на более высокие обороты, что, естественно, заставляет его натужно «голосить».

Интересно, что «автомат» чешского лифтбека в «спортивном» режиме позволяет себе переключаться с рывками, чего за соперником не замечено. Темпераментная езда явно не для этого мотора. Если хотите быстро ездить на Rapid, приобретайте модификацию с 125-сильным турбомотором и 7-ступенчатым «роботом», что, понятно, обойдется дороже.

Более короткий шкодовский руль, совершающий 2,6 оборота от упора до упора против 2,75 оборота «корейца», обладает более четкой фиксацией в нулевом положении, что позволяет водителю Rapid увереннее чувствовать себя на автомагистрали. Зато на извилистом шоссе баранка Solaris нам показалась информативнее. И вообще, в крутых виражах корейский седан ведет себя живее на фоне немного упирающегося «чеха». То есть на прямой нам больше понравилась Skoda, а в поворотах – Hyundai.

Плавность хода у соперников тоже разная. На относительно ровной дороге комфортнее передвигаться на Rapid, практически не замечающем зернистый асфальт и другую мелочь, в то время как Solaris все это без внимания не оставляет. Зато на разбитых дорогах «кореец» лучше держит удар и на неровностях с острыми краями вздрагивает гораздо меньше соперника.

При рестайлинге корейский седан получил улучшенную шумоизоляцию колесных арок, но этот факт если и можно заметить, то лишь пересаживаясь из старого автомобиля в новый. Потому что шины все равно заметно гудят. В Skoda резина звучит тише, хотя и здесь она далеко не бесшумная. Зато, как уже говорилось, в Rapid чаще слышен мотор на высоких оборотах. В Solaris двигатель на «верхах» не менее голосист, однако забирается он туда гораздо реже.

Подведем итоги. Оба автомобиля стали выглядеть дороже и солиднее, что, безусловно, положительно скажется на их имидже. При этом Skoda Rapid обновился значительно серьезнее как в плане внешнего дизайна, так и по салону. А вот по ходовым качествам наши соперники не изменились. Solaris по-прежнему привлекает бодрым темпераментом, а Rapid – спокойствием и уравновешенностью.

Поэтому тот, кто ездит на Hyundai, вряд ли выберет себе Skoda, и наоборот. Причем на имидж их владельцам по большей части наплевать. Главное – при остановках всегда держать двери закрытыми, чтобы никто вдруг не подсел на задний ряд. Впрочем, с обновленными версиями Solaris и Rapid такие происшествия будут происходить реже. А в нашем тесте победу одерживает чешский лифтбек. Точнее, он ее вырывает – за более просторный, удобный и практичный салон.

Технические характеристики Hyundai Solaris 1.6 – 6АТ Габариты, мм 4405х1729х1469 Колесная база, мм 2600 Диаметр разворота, м 10,4 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 480 Снаряженная масса, кг 1198 Тип двигателя L4, бензин Рабочий объем, см³ 1591 Макс. мощность, л.с./об/мин 123/6300 Макс. момент, Нм/об/мин 151/4850 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 192 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,2 Расход топлива (средний), л/100 км 6,6 Объем бака, л 50

Технические характеристики Skoda Rapid 1.6 MPI Габариты, мм 4485х1706х1475 Колесная база, мм 2602 Диаметр разворота, м нет данных Дорожный просвет, мм 170 Объем багажника, л 530 Снаряженная масса, кг 1235 Тип двигателя L4, бензин Рабочий объем, см³ 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 110/5800 Макс. момент, Нм/об/мин 155/3800–4000 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,8 Расход топлива (средний), л/100 км 6,1 Объем бака, л 55

Автомобили тестируются по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.