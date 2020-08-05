В модернизированном чешском лифтбеке так много новшеств, что народ путается – это обновление модели или смена поколений? О том, что именно изменилось, мы узнали не только на тест-драйве, но и… на рыбалке

Чудеса да и только: сижу с удочкой у озерца в подмосковной деревне Курово, подходит руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка и спрашивает – как клев. Я передаю чеху, хорошо знакомому автожурналистам, орудие лова, и наш разговор на какое-то время замыкается на теме рыбалки. Например, оба удивляемся, что местные с успехом ловят карпа на... огурец. Но вскоре находим не менее интересную тему разговора – модернизированный чешский лифтбек, продажи которого стартовали в России. От обсуждения прикормки и снастей как-то незаметно переходим к подвескам, моторам и системам безопасности. В общем, карпа на привале в день тест-драйва обновленного Rapid я не поймал, а вот крупицы интересной информации из первых рук выудил.

Из чего сделан Rapid

Если вам скажут, что Rapid сменил поколение, не верьте. Лифтбек 2020 модельного года – продукт рестайлинга. У «чеха» калужской сборки прежняя платформа PQ25, тот же набор моторов и трансмиссий и очень знакомый силуэт. Но серьезные изменения есть, и они сразу бросаются в глаза, если смотреть с других ракурсов. «Анфас» и с «кормы» наш герой сильно напоминает хэтчбек Scala для европейского рынка. Столь же эффектные стреловидные фары (в богатых исполнениях адаптивные и полностью светодиодные), а из-за фонарей, которые теперь заходят на пятую дверь, машина визуально кажется шире. Последняя иллюзия ой как важна! Ведь длиннотелый лифтбек уступает Scala 87 мм в ширине и 47 мм по межосевому расстоянию. Оно и понятно, европейская «штучка» базируется на новой платформе MQB, которую Rapid получит лишь через пару-тройку лет при полноценной смене поколений.

Рестайлинги типа того, который претерпел Rapid, принято называть глубокими. Так что же изменилось? Например, с новым передним бампером увеличился угол въезда, и в «фасад» теперь может быть интегрирован радар системы контроля дистанции Front Assist. Я, разумеется, сразу же его проверил. Если резко «сесть на хвост» другой машине, включается режим «Все пропало!» – довольно истеричная звуковая и световая индикация. Не отреагируете – поумневшая машина затормозит сама, вплоть до полной остановки. «Согласись, редкая функция для этого сегмента», – замечает босс российского офиса Skoda, на секунду отводя взгляд от поплавков. И я искренне соглашаюсь: «Наиполезнейшая».

Трендсеттер

Во время презентации новинки задаю спикеру провокационный вопрос: зачем салон снабдили «атипичными» слотами USB-C, провода для которых не всегда найдутся даже у дилеров марки? Оказывается, модели уготована роль трендсеттера. Вместе с другими Skoda она должна приучить клиентов к новому форм-фактору. И, надо сказать, это не единственная сфера, где «чех» навязывает свои правила. Так, он по-прежнему далеко впереди всех конкурентов по части «умных» решений. Обновленный набор хитрых приспособлений включает, к примеру, ремень безопасности для… собак. А из уже известных решений особенно понравился бортовой контейнер для мусора. Сюда можно закидывать, скажем, использованные медицинские маски и перчатки (все еще примета времени).

Компоновщики поработали на славу. Дорестайлинговый салон казался лично мне унылым. У преемника же от холодности и тоски в оформлении не осталось и следа. Обводы передней панели и консоли выглядят уютно и даже сексапильно. Парящие экраны мультимедиа с экранами на 6,5 и 8 дюймов выдают сочную небликующую картинку. Изображение же с камеры заднего вида здесь всегда идеальное, ведь объектив на пятой двери, как и прежде, идет с системой очистки. Новый руль от «старшей» Octavia «младшему брату» тоже к лицу. Причем вы можете заказать один из вариантов – с двумя или тремя спицами. Более того, в «верхних» комплектациях баранка идет с трехступенчатым подогревом, модными барабанчиками прокрутки, а на спицах имеются клавиши голосового управления и «круиза» с ограничителем скорости. Находиться в Rapid приятно еще и из-за удачных сидений. Как и в случае с рулем, есть выбор: можно заказать кресла со стандартным или спортивным профилем. Тот же факт, что отделочный пластик остался жестким, не омрачает общей картины, вероятно, потому, что на вид полимеры кажутся мягкими.

В спинке дивана обнаруживаю еще один сюрприз – откидной подлокотник, дополненный лыжным лючком. Хотя почему лыжным? Удочки, весла и спиннинги в него тоже отлично входят! И мой партнер по рыбалке (напомню, глава Skoda в России) это подтверждает. В том числе и делом: я оценил, как мастерски, метров на 20, Ян делает заброс.

Ну и, наконец, на «галерке» по меркам класса очень просторно. К тому же здесь теперь подают «коктейль» из USB-слотов и клавиш подогрева всей площади дивана (прежде было по принципу «или то, или другое). Ну а багажное отделение осталось козырем модели. Помимо царского объема оно привлекает продуманной системой креплений, а в подполье обнаруживаем запаску и аккуратный органайзер с инструментами.

Бензиновые 1,6-литровые «атмосферники» (90 и 110 л.с.) калужского производства и импортируемый из Млады-Болеслава 1,4-литровый турбомотор мощностью 125 «лошадей» вживляют в тело «чеха» на заводе в Калуге. При этом, как мне намекнул Ян Прохазка (меняя между тем наживку на крючке и места забросов), компания не отказывается от планов по локализации наиболее мощного агрегата, который сочетается с 7-ступенчатым «преселективом». О спортивных повадках турбированного «чеха» мы хорошо знаем, не машина – огонь! Однако на тест представили только вариант со 110-сильной версией 1,6-литрового мотора, спаренного с 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Хватит ли такой связки машине, потяжелевшей после внедрения «умной» электроники на 30 кг?

Временами быстро

Пожалуй, главный минус 110-сильного лифтбека – задумчивость на старте. Если топнуть по педали «газа», автомобиль призадумается, будто спрашивая: а ты действительно так хочешь? Однако стоит набрать темп, и дуэт атмосферного двигателя и гидромеханической коробки реабилитируется. Тут вам и ощутимый подхват, и быстрые обгоны на трассе (что, к слову, приятно удивило). Пожурить мотор можно разве что за шум на высоких оборотах, а коробку – за переключения «вверх» при первой возможности. Последнее, понятно, сделано в угоду экономии топлива. И тут как раз все замечательно – добиться результата 6 л/100 км на шоссе вполне реально.

Огромный жирный плюс ставлю также за калибровку подвески. Уже в базовом варианте вы получаете так называемый пакет для плохих дорог – клиренс 170 мм и настройки пружин и амортизаторов, адаптированные для России. Кстати, хорошо помню тест дорестайлингового Rapid в Греции, где он огорчил меня жестким шасси. И вот теперь эту напасть, похоже, удалось побороть. Мелочевку и ямы покрупнее ходовая научилась прилежно фильтровать. Решили прохватить по грунтовке? Тоже будет мягко и не тряско. А вот чего лучше избегать, так это сильно разбитого асфальта с глубокими ямами. Это, как я убедился, для «чеха» уже чересчур. Впрочем, доводка ходовой осуществлялась индивидуально для машин с разными моторами, о чем господин Прохазка сообщил мне, когда наша совместная рыбалка уже подошла к концу и мы в буквальном смысле сматывали удочки. Так что не удивлюсь, если 125-сильной версии выделили более плотное шасси.

Управляемость же достойна всяческих комплиментов. Руль – точнейший и острый, траекторная стабильность – высокая. Но главное, Rapid ведет себя логично в экстремальных ситуациях, например, при заносе или сносе. Словом, драйверские повадки – налицо, удовольствие от вождения, соответственно, прилагается. Как видим, Skoda приготовила отличную наживку для клиентов из комбинации азартной управляемости, комфорта и электронных ассистентов. Лично я бы клюнул, тем более что стартовая цена – 792 000 рублей – так и манит.

Технические характеристики Skoda Rapid 1.6 AT6 Габариты, мм 4485х1706х1475 Колесная база, мм 2602 Дорожный просвет, мм 170 Объем багажника, л 530 Снаряженная масса, кг 1235 Диаметр разворота, м н/д Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 110/5800 Макс. момент, Нм/об/мин 155/3800–4000 Привод передний Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 190 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,8 Расход топлива (средний), л/100 км 6,1 Объем бака, л 55