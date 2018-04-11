Автомобильный портал Motorpage
апр 2018

Концепт SsangYong SIV EV - Поиск индивидуальности

Новый SsangYong SIV EV - SsangYong e-SIV EV Concept 2018 Поиск индивидуальности
В электрическом шоу-каре SsangYong e-SIV можно разглядеть черты серийной модели Actyon нового поколения

При габаритах 4460х1870х1630 мм и колесной базе 2675 мм это типичный компактный кроссовер. Новый дизайн экстерьера имеет связь со стилистикой текущих моделей SsangYong, но зауженная светодиодная оптика, купеобразная крыша, сложные боковые выштамповки и закамуфлированные кузовные стойки выглядят свежо. В салоне установлено четыре раздельных ковшеобразных кресла и вертикально ориентированный сенсорный экран, цитирующий дисплеи в новинках Volvo и Renault. А вот превращение всей передней панели в огромный электронный интерфейс – это уже что-то новенькое. Электромотор e-SIV развивает 190 л.с., тяговая батарея обеспечивает запас хода 450 км. Анонсирован также автопилот второго уровня. В серийном исполнении e SIV электрический привод будет дополнен линейкой двигателей внутреннего сгорания. Дебют такого автомобиля на рынке намечен на 2020 год.

Фото SsangYong SIV EV

  • SsangYong e-SIV EV Concept 2018 Поиск индивидуальности
  • SsangYong e-SIV EV Concept 2018 вид спереди
  • SsangYong e-SIV EV Concept 2018 вид сбоку
  • SsangYong e-SIV EV Concept 2018 салон
Больше фотографий в нашей галерее

Последние новости

...
Audi e-tron Vision Gran Turismo

Audi превратила виртуальный суперкар в реальный

11 апреля 2018

Большинство производителей пропустят ММАС

11 апреля 2018
Jaguar J-Pace

Jaguar сделает конкурента Porsche Cayenne

11 апреля 2018
Tesla Model 3

Tesla Model 3 получит полноприводную версию

11 апреля 2018
Audi SQ5

Audi приостановила продажи SQ5 в Европе

11 апреля 2018

 Новости авторынка

Вас заинтересует:

Интересная новинка?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Комментарии к новинке

Оставить комментарий

Хотите поделиться своим мнением?

Чтобы мы могли показать ваше имя и аватарку, пожалуйста зайдите на сайт через одну из соц.сетей

Написано новостей:

2 1 0 1 9