Концепт SsangYong SIV EV - Поиск индивидуальности

В электрическом шоу-каре SsangYong e-SIV можно разглядеть черты серийной модели Actyon нового поколения

При габаритах 4460х1870х1630 мм и колесной базе 2675 мм это типичный компактный кроссовер. Новый дизайн экстерьера имеет связь со стилистикой текущих моделей SsangYong, но зауженная светодиодная оптика, купеобразная крыша, сложные боковые выштамповки и закамуфлированные кузовные стойки выглядят свежо. В салоне установлено четыре раздельных ковшеобразных кресла и вертикально ориентированный сенсорный экран, цитирующий дисплеи в новинках Volvo и Renault. А вот превращение всей передней панели в огромный электронный интерфейс – это уже что-то новенькое. Электромотор e-SIV развивает 190 л.с., тяговая батарея обеспечивает запас хода 450 км. Анонсирован также автопилот второго уровня. В серийном исполнении e SIV электрический привод будет дополнен линейкой двигателей внутреннего сгорания. Дебют такого автомобиля на рынке намечен на 2020 год.