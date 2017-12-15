За всю мою более чем десятилетнюю карьеру работы автомобильным журналистом это был первый и, надеюсь, последний случай, когда тестовую машину у меня хотели… отобрать. Произошло это на презентации кроссовера Subaru XV нового поколения

Тест-драйв нового кроссовера проходил в Карачаево-Черкесии. Когда до Черкесска оставалось километров пятьдесят, меня обогнала черная «семерка» BMW без номеров и с битым передним бампером. В течение следующих нескольких минут машина двигалась впереди на некотором отдалении, затем остановилась на обочине, а после того, как я проехал мимо, «бумер» вновь начал движение, какое-то время висел «на хвосте», потом вышел на встречную полосу и поравнялся со мной. Далее сидящие в «семерке» личности жестами показали на обочину – мол, поговорить надо. Я кивнул и начал замедляться. Немецкий седан обошел меня и принял вправо. Я сделал вид, что тоже останавливаюсь, и, после того, как BMW замедлился, резко взял влево и дал по «газам»…

На новой платформе

Уж не знаю, чем так привлек сидящих в «баварце» новый Subaru XV, ведь внешний вид его почти не изменился. Притом что на самом деле кузов у кроссовера совершенно новый. Да и платформа тоже. Собственно, XV стал первой моделью бренда, построенной на основе новой платформы Subaru Global, благодаря которой жесткость кузова увеличилась более чем на 70%. Кроме того, автомобиль получил доработанную подвеску и более острое рулевое управление. Все это в сочетании с пониженным центром тяжести (в сравнении с моделью предыдущего поколения) обещает улучшенную управляемость и повышенный виброакустический комфорт. Также представители компании заявляют об улучшении плавности хода.

Когда старый и новый Subaru XV стоят рядом, свежая модель кажется рестайлинговой, но, если приглядеться, можно увидеть изменившиеся пропорции машины. Так, колесная база увеличилась на 30 мм, в то время как длина выросла лишь на 15 мм, что означает более короткие свесы кузова. На 20 мм больше стала ширина, а вот высота осталась прежней. Как и дорожный просвет, который по-прежнему составляет внушительные для небольшого кроссовера 220 мм.

Из особенностей отмечу систему управления вектором тяги ATV, подтормаживающую в вираже внутренние относительно поворота колеса, а также функцию помощи водителю EyeSight, включающую в себя адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, систему предупреждения о приближении к разметке и функцию активного контроля движения по полосе. При движении задним ходом кроссовер остановится сам, если вдруг водитель не заметит препятствия. Кроме того, новый Subaru XV следит за мертвыми зонами, автоматически переключается с дальнего света на ближний и поворачивает фары в поворотах.

В России этот кроссовер предлагается с двумя силовыми агрегатами. Оба двигателя атмосферные бензиновые и, конечно же, оппозитные. Первый имеет объем 1,6 л и развивает 114 л.с. Второй агрегат 2-литровый 150-сильный. По сравнению с моделью предыдущей генерации двигатели модернизированы. Оба сочетаются исключительно с бесступенчатым вариатором Lineartronic, у которого увеличен силовой диапазон, благодаря чему улучшились характеристики ускорения и сократился расход топлива.

И, естественно, все модификации оснащаются постоянным полным приводом, который дополнен системой X-Mode, позволяющей менять параметры работы двигателя, трансмиссии, алгоритм работы привода и системы стабилизации для улучшения ходовых качеств автомобиля на бездорожье и скользком покрытии. Система также включает в себя функцию помощи при спуске с горы, поддерживающую постоянную скорость во время движения вниз по крутым склонам. Словом, для езды вне асфальта кроссовер подготовлен совсем неплохо.

Качество – в приоритете

Надо сказать, что прежде модели Subaru традиционно отличались спартанскими интерьерами. Так было и с моделью XV предыдущего поколения. Салон же нового кроссовера выглядит значительно дороже и престижнее из-за отделочных материалов более высокого качества. Да и дизайн стал интереснее – взгляду есть за что зацепиться. Аналоговые приборы читаются великолепно, а у двух центральных дисплеев хорошая графика.

Передние сиденья обладают довольно жесткой набивкой и неплохим профилем. Меня они полностью устроили даже после нескольких часов пути, как и геометрия посадки за рулем, хотя некоторые коллеги сетовали на отсутствие поясничного подпора. Рулевое колесо имеет меньший диаметр, чем у предшественника, и удобно ложится в руки, а у дорогих комплектаций доступен его обогрев.

К обзорности претензий нет, как в целом и к эргономике, если не считать грамматических ошибок в русском меню. Интерфейс позволяет подключать смартфоны и поддерживает системы Subaru Starlink, Apple CarPlay и Android Auto. Работает все это без нареканий, в том числе с помощью голосовых команд, качество распознавания которых улучшено по сравнению с моделью предыдущего поколения. Отлично функционирует и климатическая система, шум воздушных потоков которой заметно уменьшен.

Благодаря увеличению колесной базы на 30 мм задняя часть салона стала просторнее. Так, я со своими 180 см роста устроился здесь с комфортом: перед коленями остался приличный зазор, для ступней нашлось пространство под подушкой переднего кресла, над головой места тоже было в достатке. Кроме того, диван хорошо спрофилирован, имеется и удобный откидной центральный подлокотник.

Объем багажного отсека при 5-местном салоне не изменился и составляет 310 л, а вот при сложенном заднем диване увеличивается до вполне приличных 1220 л. При складывании дивана, кстати, получается ровная площадка. В подполье расположены органайзер с отделениями для мелких вещей и «докатка».

Создан инженерами

Новый слоган компании Subaru для России: «Создан инженерами». Тем самым представители японского бренда хотят подчеркнуть, что главными при проектировании автомобиля были именно инженеры, а не маркетологи, которых в последнее время обвиняют все кому не лень в ухудшении ресурса и удешевлении продукции. Судя по качеству отделки салона, так оно и есть. Осталось посмотреть, как машина едет.

На тесте были модификации с более мощным 150-сильным мотором. Союз двигателя и бесступенчатой трансмиссии очень хорош, причем настолько, что педаль акселератора практически лишена вариаторной «резиновости». Увеличиваешь подачу топлива, и мотор реагирует моментально, вызывая ощущение прямой связи с колесами. К тому же трансмиссия успешно имитирует переключение передач. Но все вышесказанное справедливо только при спокойной езде. А вот при попытке резкого ускорения, например при обгоне, вариатор почему-то не спешит выводить силовой агрегат на обороты максимального крутящего момента, отчего набор скорости происходит довольно-таки лениво. Словом, от 150 л.с. ожидаешь большего.

Зато шасси настроено что надо! Если предшественник отличался жесткой, но энергоемкой подвеской, то новая модель проходит неровности гораздо мягче, при этом держит удар не хуже прежнего. По разбитому проселку можно двигаться, не снижая хода, и даже задние пассажиры не жалуются на тряску, потому что на втором ряду плавность хода почти такая же хорошая, как и спереди. А на асфальте «японец» демонстрирует точные и надежные реакции на управляющие действия, уверенно прописывая виражи горных серпантинов Архыза и Приэльбрусья. Способности шасси в самом деле впечатляют. К нему бы еще мотор помощнее, «лошадок» эдак на сто… Глядишь, и оторвались бы от той баварской «семерки».

Впрочем, история с попыткой отъема транспортного средства, как ни странно, закончилась благополучно. Останавливаться я, как уже сказал, не стал, в то время как «семерка» припарковалась. Тут я догнал наших коллег на таких же Subaru XV и покатил вместе с ними. Люди на BMW через пару минут снова появились в моих зеркалах заднего вида, но, увидев, что нас уже трое, видимо, решили не связываться и, обогнав по «встречке», укатили восвояси. Думаю, нам крупно повезло, что все обошлось именно так.

А новый Subaru XV лучше все-таки приобретать честным путем. Кроссовер уже продается у российских дилеров, которые за 1,6-литровую модификацию просят от 1 599 000 рублей. Более мощный 2-литровый вариант предлагается от 1 769 900 рублей.

Технические характеристики Subaru XV 2.0i Габариты, мм 4465х1800х1615 Колесная база, мм 2665 Диаметр разворота, м 10,8 Дорожный просвет, мм 220 Объем багажника, л 310–1220 Снаряженная масса, кг 1441 Тип двигателя L4 бензиновый Рабочий объем, куб. см 1995 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6000–6200 Макс. момент, Нм/об/мин 196/4000 Привод полный Трансмиссия бесступенчатый вариатор Макс. скорость, км/ч 192 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,6 Расход топлива (средний), л/100 км 7,1 Объем бака, л 63