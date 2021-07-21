Если в кроссоверы уже начали превращаться минивэны, то хэтчбекам, как говорят, давно сам Бог велел. Такая коллаборация двух классов автомобилей неплохо удалась именно этим двум «японцам». Каждый по-своему хорош, но все же попробуем выявить среди них лидера

Если бывают разные, но очень похожие автомобили, то это именно тот случай. Subaru XV и Mazda CX-30 – машины, предназначенные для решения одинаковых задач. Компактность хэтч­бека, помноженная на универсальность кроссовера в безусловно яркой, а местами стильной и модной упаковке. Выведенные десятилетиями селекции фирменные цвета, 18-е колеса, пластиковый обвес и светодиодная оптика. Наконец, предельно технологичная начинка. Все это свидетельствует, что японцы умеют смешивать затейливые «автококтейли».

У нас топовые комплектации – Subaru XV Premium ES за 2 689 900 рублей и Mazda CX-30 Supreme, стоимость которой с доппакетом № 4, окраской в умопомрачительный Soul Red Crystal M и опциональной «навигацией» почти такая же – 2 675 400 рублей. Оба полноприводные с 2-литровыми 150-сильными атмосферными моторами. Но если Subaru оснащен вариатором Lineatronic, то в активе Mazda 6-диапазонный автомат.

Не хромом единым

Subaru XV на рынке не новичок. Многие владельцы уже успели оценить отличный баланс качеств и добротность автомобиля, приправленные щепотками имиджа и внедорожных амбиций. Subaru не выбирают за красоту – самым эффектным звеном у бренда нередко были... колесные диски. И почти не обновившийся внешне XV в очередной раз это подтвердил, колеса у него – просто огонь!

Хром, щедро нанесенный на передок Mazda, в Subaru пошел на покрытие дисков. В обоих случаях решение не самое практичное. Пластиковый антигравийный обвес XV по ширине уступает аналогичному в CX-30. Передняя оптика субаровской модели выглядит куда как менее грозно, чем у конкурента. А обход по кругу выявил, что ее оберегают лишь две внешние камеры – передняя и задняя, тогда как в маздовском кроссовере их четыре.

И если в профиль и анфас XV смотрится удальцом, то вид «кормы» заставляет думать, что тут дизайнеры уходили в отпуск. И это в противовес изящной тыльной части СX-30, которая ночью благодаря очертаниям и подсветке смотрится просто бомбически! Двойной выхлоп Mazda не кажется декорацией, притом что некрашеный широкий антигравийный «шпон» и бамперы выглядят лишь отчасти утилитарными. А выползающие на задние крылья фонари в темноте и вовсе представляются произведением искусства.

Спереди CX-30 имеет много общего со «старшим» CX-5 – та же строгая оптика, грозно высверкивающая из-под козырька капота мертвым холодом светодиодов. Огромные колеса – словно от другой машины, хотя в остальном элементы и линии кузова выглядят пропорционально и даже изящно. Бросается в глаза сходство с Mazda 3, на платформе которой и создавался автомобиль. Однако ни одной общей детали экстерьера у них нет: новичок компактнее «трешки» как по габаритам, так и по колесной базе – 2655 мм против 2725 у Mazda 3. При этом кроссовер выше хэтчбека, а под его «брюшком» 180 мм просвета. Впрочем, это практически ничто в сравнении с 220 мм Subaru XV.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Mazda CX-30 получил наивысший рейтинг безопасности – 5 звезд по итогам краш-тестов EuroNCAP. Эксперты оценили безопасность водителя и взрослых пассажиров в невероятные 99% – показатель, которого не удавалось достичь еще ни одному другому автопроизводителю и автомобилю.

Mazda рвет шаблоны

Кресло, обшитое кожей, принимает вас со вкусом. Визуально оно кажется почти спортивным, но по факту окутывает домашним уютом. Эх, хорошо вокруг! Без пошлости. Дешевых материалов не видно и не слышно. Отделка – сплошь аккуратно простроченная благородная темная кожа разных оттенков. Даже не сразу понимаешь, что же с СX-30 не так, откуда ощущение разрыва шаблонов. Разгадка проста: здесь нет ни одного тачскрина. И что интересно, вы не почувствуете недостачу.

До широкоформатного монитора на центральной панели не дотянуться. Управлять им предстоит с помощью шайбы-контроллера, расположенной под рукой на центральной консоли. Вращать, нажимать, щелкать ею в стороны… Шайба, которая многим кажется атавизмом, реагирует на прикладываемые усилия приятным сопротивлением. Похожие теплые – «аналоговые» – эмоции вызывают и крутилки климатической системы. Пощелкивая ими, получаешь приятное механическое усилие в ответ. Как раньше, в «досенсорную» эпоху.

Панель приборов – привычные шкалы со стрелками. Анимирован лишь спидометр, но и тот «нарисован», что называется, в лучших традициях. Вместо циферблата можно запросить экран с информацией бортового компьютера. Отлично читаются комбинации кнопок на руле. И вообще с эргономикой у Mazda полный порядок, который подчеркивает едва уловимый ретро-привкус.

Не подумайте, что CX-30 отстал технически. Ничуть. У топ-версии в наличии все атрибуты безопасной и комфортной жизни за рулем – от датчиков давления в шинах до активного круиз-контроля. Всевозможные электронные ассистенты тоже присутствуют, включая систему кругового обзора и адаптивную систему головного света.

Зато на втором ряду откровенно грустно. Для ног места мало даже человеку среднего роста, отчего неплохо сформованный диван изрядно теряет в комфорте. Дефлекторы обдува есть, но USB-порт нужно искать в подлокотнике между передними креслами, а обогрева сидений нет вовсе. Багажник тоже мал. Впрочем, как и у конкурента.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Самый доступный Subaru XV – комплектация Safety ES – обойдется сегодня не менее чем в 2 519 000 руб­лей. И это всего на 170 000 дешевле топовой версии модели. Диапазон цен на Самый доступный Subaru XV – комплектация Safety ES – обойдется сегодня не менее чем в 2 519 000 руб­лей. И это всего на 170 000 дешевле топовой версии модели. Диапазон цен на Mazda CX-30, стартующий с 1 695 900 рублей, гораздо шире. Впрочем, разница в ценах объяснима: Mazda собирается в России, в то время как Subaru импортируется.

Чем ответит Subaru

В салоне XV куда веселее: тут переплетение контрастных материалов и разноплановых фактур. Передние кресла по форме очень напоминают кресла соперника – удобны и в меру спортивны за счет выраженной боковой поддержки, просто отлично держат плечи. Оранжевая прострочка на темной коже отделки задает общее оптимистичное настроение. Приборная панель радует привычными стрелками, разве что разметка шкал только для людей с отменным зрением: мне на шоссе с трудом приходилось ловить «110», пока не разобрался с многочисленными кнопками на руле (их 20!), чтобы задать лимит скорости.

Электронных помощников в Subaru даже больше, чем у Mazda. При этом весь основной «фарш» у машин 2021 модельного года уже в «базе», включая фирменный комплекс систем безопасности EyeSight Safety Plus. Наверное, в том числе поэтому новых XV дешевле 2,5 млн рублей просто не существует в природе. Как нет и версий «на ручке» с моноприводом – есть только постоянный полный с вариатором. Из оснащения в XV недостает лишь парочки камер в боковых зеркалах и электропривода пятой двери.

Оснастка XV выигрывает у конкурента прежде всего за счет системы X-Mode, адаптирующей работу системы полного привода под текущие внедорожные условия. Для режимов «Снег/Песок» или «Глубокий снег/Грязь» в Subaru предустановлены различные алгоритмы настроек трекшн-контроля и отклика на газ, тогда как Mazda управляет своей многодисковой муфтой в автоматическом режиме. В Subaru система аварийного торможения работает даже при движении задним ходом – полезная опция. Но активность этой системы при движении автомобиля вперед из-за неожиданных вмешательств подчас озадачивает. Впрочем, на потолке есть кнопка отключения функции.

По сути, XV может похвастать сразу тремя мониторами, один из которых – самый крупный – с функцией тачскрина. Второй на панели приборов, а третьим дисплеем, что вверху центральной панели отображает служебную информацию, управляет кнопка info на руле. Словом, в салоне Subaru много всего. А на втором ряду к тому же еще и раза в полтора просторнее, чем у CX-30, что объясняется большей колесной базой. Жаль только, что ни обогрева сидений, ни USB-портов для зарядки гаджетов тут тоже, увы, не наблюдается. Видно, эти машины строго для двоих.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Эргономика Subaru XV заслуживает самых теплых слов. Особенно обзорность – высокая посадка и продуманный дизайн кузова, оконных проемов и стоек максимально сокращают слепые зоны. На улучшение обзорности работают также передние угловые окна и перенос внешних зеркал на двери.

Ждем «писем счастья»

Упрекнуть Subaru в нарушении традиций невозможно – XV очень хорош на ходу. Его превосходство особенно остро чувствуется на грунтовке или просто на плохой дороге. Плавность хода отменная. Даже езда по грубо залатанному асфальту на высокой скорости почти не потревожит покой пассажиров. В Subaru забыли, что такое пробой амортизатора. В городе кроссовер, чувствуя себя в тепличных условиях, уложился в норматив 10 л/100 км расхода топлива (ровно те же цифры показал и CX-30). Талантов мотора и трансмиссии вполне хватает для динамичного движения в потоке. Обгоны на трассе, когда нужно резко «выпрыгнуть» со 100 до 130 км/ч, даются уже чуть хуже: все-таки потенциал 2-литрового бензинового «атмосферника» с вариатором небезграничен даже при использовании «спортивного» режима.

Подключение спортрежима в CX 30 тоже добавляет динамики разгона. Скажу больше, в городе я его не отключал. Однако по факту 10,3 с, заявленные маздовцами, нельзя считать подавляющим преимуществом перед 10,6 с у Subaru. Видно, это особенности двух разных типов трансмиссий. Просто если для XV в классе, пожалуй, вряд ли найдется конкурент на плохих дорогах, то азартная управляемость CX-30 делает его одним из лидеров на хорошем асфальте. Дурную службу, на мой взгляд, модели Mazda служат 18-е колеса, на 17-х плавность хода наверняка будет повыше.

Признаться, по окончании теста «писем счастья» по большей части жду из офиса Mazda. Потому что на бездорожье камер пока нет, благодаря чему получать удовольствие от Subaru там можно бесплатно. К преимуществам Mazda можно отнести яркую внешность, уютный салон и азартную управляемость. У CX-30 к тому же в запасе более динамичная, но куда менее дорогая переднеприводная версия с механикой. Да и автомат, что бы ни говорили, за счет честного переключения передач везет интереснее вариатора.

Чем отвечает Subaru XV? Традиционно образцовыми ездовыми повадками, особенно на плохих дорогах и бездорожье. Если вам требуется предельно добротный небольшой кроссовер с максимально широким на сегодня уровнем электронного оснащения уже в базовой комплектации, то вам именно сюда.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MAZDA CX-30 Габариты, мм 4395/1795/1540 Колесная база, мм 2655 Дорожный просвет, мм 180 Объем багажника, л 295 Снаряженная масса, кг 1499 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 213/4000 Привод полный Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 196 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,3 Расход топлива (средний), л/100 км 7,0 Объем бака, л 48

Технические характеристики Subaru XV Габариты, мм 4485/1800/1615 Колесная база, мм 2665 Дорожный просвет, мм 220 Объем багажника, л 310 Снаряженная масса, кг 1556 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1995 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6000–6200 Макс. момент, Нм/об/мин 196/4000 Привод полный Трансмиссия вариатор Макс. скорость, км/ч 192 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,6 Расход топлива (средний), л/100 км 7,1 Объем бака, л 63

Автомобили тестируются по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.