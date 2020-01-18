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Subaru XV Tokyo 2019 вид спередиSubaru XV Tokyo 2019 вид сзадиSubaru XV Tokyo 2019 салонSubaru XV Tokyo 2019 приборная панель
Subaru XV Tokyo 2019 монитор
Данные о расходе топлива и «климате» можно вывести на верхний экран
Subaru XV Tokyo 2019 центральная консоль
Subaru XV Tokyo 2019 клавиши
С нажатием клавиши X-Mode меняются алгоритмы работы двигателя, трансмиссии и системы стабилизации
Subaru XV Tokyo 2019 передние кресла
Subaru XV Tokyo 2019 задний диван
Subaru XV Tokyo 2019 задний диван
Subaru XV Tokyo 2019 багажное отделение
Резиновый коврик над фальшполом легко очищается от грязи
Subaru XV Tokyo 2019 багажное отделение
Домкрат и инструменты надежно закреплены в нише «докатки»
Subaru XV Tokyo 2019 задний бампер
Серебристые накладки на бамперы и пороги входят в штатное оснащение спецверсии

После модернизации популярный SUV стал еще привлекательнее для поклонниц марки – они могут рассчитывать на улучшенную защиту, электронные новшества и драйверское удовольствие

Кастомизация машин становится мощным инструментом их продвижения. Все больше марок включают в свое портфолио комплектации с уникальными элементами дизайна и оснащения, отбирая хлеб у тюнинг-ателье. А женщины – и это очевидно – становятся едва ли не главными потребителями такого красиво упакованного эксклюзива. В случае с «компактом» Subaru XV роль шикарного нестандарта играет топовое исполнение Tokyo, не так давно дебютировавшее на российском рынке. А поскольку добрую половину покупателей XV составляют как раз дамы, то к SUV «токийского розлива» интерес слабого пола обещает быть еще сильнее.

Японская штучка

Эксклюзивность XV Tokyo греет душу и проявляется в важных мелочах. Судите сами: у кузова лишь три цвета, но все три «девчачьи» – светло-синий, солнечно-оранжевый и, как у тестового автомобиля, ярко-красный. Небанальная аппликация на боковых дверях, накладки на пороги и бамперы, удачно имитирующие алюминий, и шильдик Tokyo на задней кузовной стойке. Персонификация, как видите, эффектная, но главное – дизайнерам не изменило чувство меры.

Яркие цветовые акценты задействованы и в салоне. Красная вышивка на передних подголовниках кожаных сидений и тканевых ковриках, строчка на креслах, передней панели, руле и центральной консоли – тема алого цвета, символизирующего в Японии мир, процветание семьи, а также праздник, власть и богатство, что называется, раскрыта. Фоном идут ненавязчивые отсылки к спортивной легенде марки: мощные валики боковой поддержки и металлизированные накладки на педали явно привносят изюминку.

Однако, как говорится, не декором единым… XV Tokyo соблазняет автомобилисток еще и набором практичных решений. Скажем, штатный пластиковый обвес дополнен здесь защитной пленкой на дверях. Задние стекла тонированы, отсюда приятное ощущение приватности. В штатное оснащение входят – система бесключевого доступа, люк с электроприводом, рулевое колесо с подогревом, информативный 8-дюймовый центральный дисплей с навигацией и камерой заднего вида, а также премиальная аудио­система Harman JBL с десятью динамиками.

В то же время этот Subaru облегчает эксплуатацию самыми простыми средствами, что весьма приятно и очень по-японски. К примеру, здесь легковесные двери, что не умаляет их прочности. Руль обшит мягкой кожей и настраивается в большом диапазоне, а поскольку в этой комплектации есть и электропривод водительского кресла, то здесь с удобством устроятся и «кнопки», и девушки с ростом подиумных моделей. К тому же подсветка макияжных зеркал предложена в обоих солнцезащитных козырьках, все кнопки крупные, а тумблеры ухватистые – с такими не испортишь маникюр!

Сзади места хватит для троих взрослых, и попенять можно разве что на отсутствие дополнительных дефлекторов вентиляции и жестковатый пластик в обшивке дверей. Ну и багажник явно не рекордный, хотя горожанке хватит, тем более что диван раскладывается в ровный пол, а под перегородкой «на всякий пожарный» имеется малоразмерное запасное колесо.

Удовольствие на каждый день

За рулем XV Tokyo комфортно. Прекрасно чувствуются габариты, а в сложных ситуациях тебя подправят парктроники и динамическая разметка камеры заднего вида, а также системы контроля рядности, слепых зон и адаптивный «круиз», входящие в эту комплектацию. Есть и такой «телохранитель», как система помощи при выезде задним ходом. Электроника даст знать о машине, едущей перпендикулярным курсом с тыла, благодаря чему можно меньше крутить головой и напрягаться. Лично для меня присутствие таких ассистентов – уже повод рассматривать модель в качестве покупки.

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В то же время «токийский» XV отлично слушается информативного и легкого руля. Ускорение вполне уверенное, но без акцента на спортивность: 150 «лошадок» не срываются в галоп, а послушно тянут. Вариатор работает без запинок и шума. Такие мягкие манеры нравятся и мне, и близким. Да и прописывать виражи на такой машине – удовольствие. С ухабами и «лежачими полицейскими» SUV тоже неплохо справляется.

Пару раз выбрались с этим модником на проселок и там, признаюсь, была удивлена его потенциалом. Стоит нажать на «волшебную» клавишу X-Mode на центральном тоннеле, и полный привод, система стабилизации и 2-литровый мотор, спаренный с вариатором, перенастраиваются на off-road. После чего машина куда увереннее ползет по размытой грунтовке. Свою лепту в проходимость вносит и солидный – 220 мм – клиренс.

Правда, энтузиазм модниц и любительниц выездов на природу может несколько охладить цена – за приятную во всех отношениях «токийскую» модификацию просят 2 369 900 руб­лей. Хотя по мне – гулять так гулять! Если же вы решите взять максимально доступный Subaru XV, присмотритесь к базовому варианту с 1,6-литровым 114-сильным бензиновым мотором, опять-таки, с вариатором и полным приводом за 1 799 000 рублей. Но XV Tokyo – мой однозначный фаворит, поскольку для меня это оптимальное сочетание стиля и удовольствия от вождения.

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