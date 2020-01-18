После модернизации популярный SUV стал еще привлекательнее для поклонниц марки – они могут рассчитывать на улучшенную защиту, электронные новшества и драйверское удовольствие

Кастомизация машин становится мощным инструментом их продвижения. Все больше марок включают в свое портфолио комплектации с уникальными элементами дизайна и оснащения, отбирая хлеб у тюнинг-ателье. А женщины – и это очевидно – становятся едва ли не главными потребителями такого красиво упакованного эксклюзива. В случае с «компактом» Subaru XV роль шикарного нестандарта играет топовое исполнение Tokyo, не так давно дебютировавшее на российском рынке. А поскольку добрую половину покупателей XV составляют как раз дамы, то к SUV «токийского розлива» интерес слабого пола обещает быть еще сильнее.

Японская штучка

Эксклюзивность XV Tokyo греет душу и проявляется в важных мелочах. Судите сами: у кузова лишь три цвета, но все три «девчачьи» – светло-синий, солнечно-оранжевый и, как у тестового автомобиля, ярко-красный. Небанальная аппликация на боковых дверях, накладки на пороги и бамперы, удачно имитирующие алюминий, и шильдик Tokyo на задней кузовной стойке. Персонификация, как видите, эффектная, но главное – дизайнерам не изменило чувство меры.

Яркие цветовые акценты задействованы и в салоне. Красная вышивка на передних подголовниках кожаных сидений и тканевых ковриках, строчка на креслах, передней панели, руле и центральной консоли – тема алого цвета, символизирующего в Японии мир, процветание семьи, а также праздник, власть и богатство, что называется, раскрыта. Фоном идут ненавязчивые отсылки к спортивной легенде марки: мощные валики боковой поддержки и металлизированные накладки на педали явно привносят изюминку.

Однако, как говорится, не декором единым… XV Tokyo соблазняет автомобилисток еще и набором практичных решений. Скажем, штатный пластиковый обвес дополнен здесь защитной пленкой на дверях. Задние стекла тонированы, отсюда приятное ощущение приватности. В штатное оснащение входят – система бесключевого доступа, люк с электроприводом, рулевое колесо с подогревом, информативный 8-дюймовый центральный дисплей с навигацией и камерой заднего вида, а также премиальная аудио­система Harman JBL с десятью динамиками.

В то же время этот Subaru облегчает эксплуатацию самыми простыми средствами, что весьма приятно и очень по-японски. К примеру, здесь легковесные двери, что не умаляет их прочности. Руль обшит мягкой кожей и настраивается в большом диапазоне, а поскольку в этой комплектации есть и электропривод водительского кресла, то здесь с удобством устроятся и «кнопки», и девушки с ростом подиумных моделей. К тому же подсветка макияжных зеркал предложена в обоих солнцезащитных козырьках, все кнопки крупные, а тумблеры ухватистые – с такими не испортишь маникюр!

Сзади места хватит для троих взрослых, и попенять можно разве что на отсутствие дополнительных дефлекторов вентиляции и жестковатый пластик в обшивке дверей. Ну и багажник явно не рекордный, хотя горожанке хватит, тем более что диван раскладывается в ровный пол, а под перегородкой «на всякий пожарный» имеется малоразмерное запасное колесо.

Удовольствие на каждый день

За рулем XV Tokyo комфортно. Прекрасно чувствуются габариты, а в сложных ситуациях тебя подправят парктроники и динамическая разметка камеры заднего вида, а также системы контроля рядности, слепых зон и адаптивный «круиз», входящие в эту комплектацию. Есть и такой «телохранитель», как система помощи при выезде задним ходом. Электроника даст знать о машине, едущей перпендикулярным курсом с тыла, благодаря чему можно меньше крутить головой и напрягаться. Лично для меня присутствие таких ассистентов – уже повод рассматривать модель в качестве покупки.

В то же время «токийский» XV отлично слушается информативного и легкого руля. Ускорение вполне уверенное, но без акцента на спортивность: 150 «лошадок» не срываются в галоп, а послушно тянут. Вариатор работает без запинок и шума. Такие мягкие манеры нравятся и мне, и близким. Да и прописывать виражи на такой машине – удовольствие. С ухабами и «лежачими полицейскими» SUV тоже неплохо справляется.

Пару раз выбрались с этим модником на проселок и там, признаюсь, была удивлена его потенциалом. Стоит нажать на «волшебную» клавишу X-Mode на центральном тоннеле, и полный привод, система стабилизации и 2-литровый мотор, спаренный с вариатором, перенастраиваются на off-road. После чего машина куда увереннее ползет по размытой грунтовке. Свою лепту в проходимость вносит и солидный – 220 мм – клиренс.

Правда, энтузиазм модниц и любительниц выездов на природу может несколько охладить цена – за приятную во всех отношениях «токийскую» модификацию просят 2 369 900 руб­лей. Хотя по мне – гулять так гулять! Если же вы решите взять максимально доступный Subaru XV, присмотритесь к базовому варианту с 1,6-литровым 114-сильным бензиновым мотором, опять-таки, с вариатором и полным приводом за 1 799 000 рублей. Но XV Tokyo – мой однозначный фаворит, поскольку для меня это оптимальное сочетание стиля и удовольствия от вождения.