Двумя дверями больше
Suzuki Jimny Nomad (2024) вид спереди
Спереди пятидверная версия ничем не отличается от трехдверной
Suzuki Jimny Nomad (2024) вид сбоку
Колесная база у пятидверной машины на 34 см длиннее
Suzuki Jimny Nomad (2024) вид сзади
Неокрашеные бамперы, массивные накладки колесных арок – настоящий внедорожник
Suzuki Jimny Nomad (2024) вид сзади
Дверь багажника открывается направо, в расчете на погрузку с левой обочины
Suzuki Jimny Nomad (2024) передняя дверь
Дверной проем очень высокий, посадка за руль удобна
Suzuki Jimny Nomad (2024) передняя дверь
Везде жесткий пластик, но сборка и подгонка элементов очень качественная
Suzuki Jimny Nomad (2024) передние кресла
Сиденья тканевые, их регулировки ручные
Suzuki Jimny Nomad (2024) салон
Классический интерьер утилитарного внедорожника
Suzuki Jimny Nomad (2024) руль
Руль не имеет подогрева
Suzuki Jimny Nomad (2024) приборная панель
Слева тахометр, справа спидометр, между ними цифровой экран с прочими индикаторами.
Suzuki Jimny Nomad (2024) кнопки
Кнопкой включается омыватель фар
Suzuki Jimny Nomad (2024) монитор
Новый 11,5-дюймовый центральный экран отображает и данные маршрутного компьютера
Suzuki Jimny Nomad (2024) монитор
Apple CarPlay позволяет вывести на экран карту Google
Suzuki Jimny Nomad (2024) монитор
Угол обзора штатной камеры заднего вида – 140 градусов по диагонали
Suzuki Jimny Nomad (2024) управление климатом
Управление системой климат-контроля – вращающимися «шайбами» и кнопками.
Suzuki Jimny Nomad (2024) USB-разъем и розетка 12V
В нижней части центральной консоли – USB-разъем и розетка 12V
Suzuki Jimny Nomad (2024) АКПП
Управление коробки передач и раздаточной коробки – двумя раздельными рычагами
Suzuki Jimny Nomad (2024)
Подогрев сидений установлен дополнительно, клавиши стеклоподъемников штатные
Suzuki Jimny Nomad (2024) ниша
Над перчаточным ящиком – открытая ниша для мелких вещей
Suzuki Jimny Nomad (2024) второй ряд
Благодаря удлинившейся базе стала удобнее посадка на задний ряд
Suzuki Jimny Nomad (2024) второй ряд
В пятидверной версии запас места для коленей на заднем ряду увеличен на 5 см
Suzuki Jimny Nomad (2024) задний диван
Диван почти плоский, можно удобно сесть втроем
Suzuki Jimny Nomad (2024) подстаканники
Подстаканниками в центральной консоли могут пользоваться пассажиры и первого и второго ряда
Suzuki Jimny Nomad (2024) багажное отделение
У пятидверной версии грузовой отсек длиннее почти на 36 см, объем багажника составляет 211 литров
Suzuki Jimny Nomad (2024) багажное отделение
Есть розетка 12V/120W и плафон подсветки
Suzuki Jimny Nomad (2024) багажное отделение
Под складной секцией фальшпола – органайзер с инструментами
Suzuki Jimny Nomad (2024) багажное отделение
Со сложенным задним рядом объем багажника увеличивается до 830 литров
Suzuki Jimny Nomad (2024) задняя подвеска
Задняя подвеска – зависимая, пружинная с неразрезным мостом, вывешенным на трех рычагах
Suzuki Jimny Nomad (2024) колесо
Тестовый автомобиль обут в шины Yokohama IceGuard G075 205/70 R15
Suzuki Jimny Nomad (2024) моторный отсек
Двигатель расположен в моторном отсеке продольно
Suzuki Jimny Nomad (2024) передняя подвеска
Передняя подвеска – зависимая, пружинная, с неразрезным мостом, подвешенным на двух рычагах с поперечной тягой Панара
Suzuki Jimny Nomad (2024) вид спереди сверху

Знакомый японский внедорожник – в удлиненной версии

Suzuki Jimny хорошо известен у нас в стране, до недавнего времени он продавался в России официально и не раз был на тесте в motorpage.ru, – с трехдверным кузовом: такой Jimny четвертого поколения выпускается с 2018 года и полностью называется Jimny Sierra. Но в 2024 году этот компактный внедорожник начал выпускаться в Индии в пятидверном варианте под именем Jimny Nomad. Эти автомобили поступают в Россию уже по каналам параллельного импорта из ОАЭ и именно такой Jimny сегодня у нас на тесте. «Длинный» Jimny – интереснее ли он, чем «короткий»?

Снаружи и внутри

Если трехдверный Jimny был кубиком, пятидверный стал параллелепипедом – результат удлинения колесной базы на 340 мм, до 2590 мм. Длина кузова тоже выросла, с 3645 мм до 3985 мм, а вот ширина осталась прежней, 1645 мм. Высота машины увеличилась совсем немного – 1720 мм против прежних 1725 мм. А размеры передней и задней колеи не изменились – 1395 мм и 1405 мм соответственно.

Новые пропорции не могли не отразиться на внедорожных способностях машины: из-за удлиненной базы немного уменьшился угол рампы – у пятидверного Jimny он составляет 24 градуса против 28 градусов у трехдверного, впрочем, углы въезда и съезда «длинного» Suzuki почти идентичны параметрам «короткого» – 36 и 50 градусов против 37 и 49 градусов. У тестового Jimny есть задние двери, но дверные проемы первого ряда стали уже, чем у были у трехдверки. В остальном этот все тот же классический внедорожник: кузов на раме лестничного типа.

Такая же привычная глазу владельца Jimny картина и на месте водителя: отличная обзорность – боковые стекла большие, а подоконная линия у передних стоек еще и понижается, улучшая площадь обзора при взгляде в наружные зеркала. Кузов узкий, но высокий, над головой при моем росте в 180 см остается сантиметров пятнадцать. Сиденье не самой удобной формовки, пусть и с боковой поддержкой, не регулируется по высоте, только по углу наклона спинки и еще вперед-назад на салазках. Cалон по-прежнему аскетичный: обивка сидении тканевая, дверные карты и передняя панель – жесткий пластик, хотя мультируль, лишенный обогрева, обшит черным кожзамом. В ряду кнопок слева от руля есть кнопка омывателя фар.

Комбинация приборов, как и раньше, состоит из двух красных шкал спидометра и тахометра с физическими стрелками, между ними цифровой экран с данными маршрутного компьютера. А вот 11,5-дюймовый экран мультимедиа новый. Он выглядит монохромным, но когда подключаешь Apple CarPlay, – есть и проводной, и беспроводной, – оказывается, экран цветной, включая и картинку с камеры заднего вида. У нижней кромки экрана ряд сенсорных кнопок – регулировки громкости и других настроек мультимедиа. Ниже три крупных кругляша, тоже новых, управляющих климатом. Клавиши опускания стекол, отключения ESP и включения помощи при спуске – тут все по-прежнему. Еще ниже ниша с площадкой – не зарядной – для телефона, USB-разъёмом и розеткой 12V. Рычаг ручного тормоза, естественно, механический, честная вытяжная «кочерга». Замок зажигания тоже с ключом, никаких кнопок запуска. И наконец, два рычага управления трансмиссией – селектор АКПП и рычаг управления «раздаткой».

Что сказать про задний ряд? Он есть, и это уже хорошо, в трехдверной версии машины его, считай, не было. Такой же, как и на первом ряду, запас пространства над головой, места для ног с удлинившейся колесной базой стало больше на 5 см, но ширины заднего дивана по-прежнему хватает на двоих пассажиров, втроем уже впритык. Спинка дивана невысокая, подголовник практически упирается в лопатки, даже если выдвинуть его вверх до предела, он будет поддерживать шею, а не голову.

Объем багажника машины составляет 211 литров в штатном варианте и 830 литров – со сложенной спинкой заднего дивана.

Агрегаты

Под капотом пятидверного Suzuki Jimny установлен уже знакомый владельцам трёхдверной машины бензиновый рядный четырехцилиндровый атмосферный двигатель с заводским индексом K15B. Этот полностью алюминиевый мотор с рабочим объемом 1462 кубических сантиметра собирается японской компанией с 2018 года и устанавливается также на хэтчбек Baleno, седан Ciaz и компактвэн Ertiga. Максимальную мощность 105 л.с. двигатель выдает при 6000 об/мин, максимальный крутящий момент 134 Нм – при 4000 об/мин. В приводе ГРМ используется цепь, гидрокомпенсаторов нет, периодически требуется регулировка клапанов. Примерный ресурс агрегата составляет 300 тыс км.

В трансмиссии применена четырехступенчатая автоматическая гидротрансформаторная коробка Aisin TW 40E. Она выпускается на заводе в Японии с 1998 года, до 2003 года – под индексом A174. Агрегат рассчитан на передачу крутящего момента до 120 Нм в заднем или полном приводе, требует замены масла каждые 80 тыс км и имеет примерный ресурс в 300 тыс км. Фирменная система Suzuki AllGrip Pro с понижающей передачей в раздаточной коробке обеспечивает автомобилю жестко подключаемый полный привод part-time. Раздаточная коробка требует замены масла каждые 45 000 км. Передний и задний дифференциалы – замены масла после первых 15 000 км, а затем каждые 45?000 км пробега. Подвеска Jimny полностью зависимая, пружинная, передние тормоза дисковые, задние барабанные.

Тандем двигателя и коробки разгоняет автомобиль снаряженной  массой 1205 кг до максимальной скорости 145 км/ч, на разгон до сотни уходит – тут данные разнятся, официальных данных нет, по одним источникам это 13,8 секунды, по другим 16 секунд. В смешанном режиме движения автомобиль потребляет 6,2 литра топлива на 100 км пути.

В движении

Маленький рамный внедорожник с длинноходной подвеской и высокопрофильными шинами – но курсовая устойчивость на трассе на 80-90 км/ч у него вполне приличная, видимо, за счет удлинённой базы, подруливать приходится крайне редко. Подвеска у Jimny совершенно непробиваемая – от дорожных нервностей в салон приходят лишь мягкие толчки, которые, к тому же, сначала принимает на себя рама. И трассу, и город, и скоростной прохват по грунтовке подвеска Jimny принимает «на ура».

Тормоза – без нареканий, а вот динамика у Jimny предсказуемо не радует, веришь, скорее, в 16 секунд до сотни, чем в 14. Так что комфортный скоростной режим машины – 60-80 км/ч. Потому что дальше мешает вой трансмиссии. Он начинается как только двигатель раскручивается выше полутора тысяч оборотов, затем усиливается и примерно на 120 км/ч делается совсем значимым фактором. Если бы не этот звук… Потому что да, пусть ускоряется от 40 км/ч до 80 км/ч Jimny долго, но при этом прекрасно едет и 130 км/ч.

В режиме 2H заднеприводный характер автомобиля приятно отражается на управлении – на передние колеса не подается крутящий момент, поэтому руль свободный, четкий и понятный, люди с опытом вождения на заднем приводе поймут. Сейчас везде, в основном, передний привод с подключением заднего, так что привыкаешь и к недостаточной поворачиваемости и к тому, что амплитуду руля при активном рулении нужно уменьшать, чтобы не создавать излишнее напряжение в приводе. А на Jimny можно писать «змейку» залихватски, выкручивая руль в поворотах до упора. Не забывая, конечно, про высокий узкий кузов и высокий центр масс.

Но где по-настоящему Jimny хорош – это в своей среде, за пределами асфальта. Да, угол рампы чуть меньше, чем у трехдверного, да, тонна снаряженной массы на сотню сил мощности и 130 Нм крутящего момента – не самая впечатляющая пропорция. Но в режимах «раздатки» 4H и 4L этот все тот же знакомый его ценителям японский рамный «проходимец», надежный и простой, как табуретка.

Кого может заинтересовать автомобиль

На момент написания этого текста полной ясности с ценами на пятидверные Suzuki Jimny не было. Новые автомобили в наличии в Москве и московском регионе не предлагались. За стоящую в салоне неофициального дилера машину 2024 года с пробегом 2700 км просили 5,6 млн рублей. В то же время «длинный» Jimny 2025 года с пробегом 434 км обещали привезти под заказ под ключ за 3,092 млн рублей. Видимо, ближе к истине первый ценовой ориентир. Таким образом, цена нового автомобиля 2025 года в наличии должна начинаться от 6 млн рублей как минимум.

Что, мягко говоря, немало, даже если рассматривать пятидверный Jimny как единственный автомобиль в семье. В этом случае, кстати, аудитория машины будет серьезно ограничена не только его высокой ценой – да, салон и багажник у Jimny увеличились, но система полного привода part-time в условиях города и трассы делает автомобиль заднеприводным. Что вкупе с его длинноходной внедорожной подвеской на скользкой, например, дороге требует от владельца (или владелицы) Jimny навыков управления уровнем выше среднего. В отличие от современных китайских кроссоверов с передним приводом – или даже пятидверной Niva Legend с постоянным полным.

Остаются те, кто может себе позволить использовать пятидверный Jimny по его прямому назначению – как утилитарный внедорожник для выездов на природу по разным поводам, не слишком многочисленной компанией.

Таким утилитарным внедорожником Suzuki Jimny и был задуман и создан. Задолго до того, как стал стоить в России столько же, сколько роскошный китайский SUV.

      

Технические характеристики Suzuki Jimny Nomad

ГАБАРИТЫ, ММ

3985/1645/1720

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2590

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

210

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1205

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый, L4

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

1462

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С

105 при 6000 об/мин

МАКС. МОМЕНТ, НМ

134 при 4000 об/мин

ПРИВОД

Полный

ТРАНСМИССИЯ

АКП-4

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

145

РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С

12,6

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

6,2

