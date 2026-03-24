Знакомый японский внедорожник – в удлиненной версии

Suzuki Jimny хорошо известен у нас в стране, до недавнего времени он продавался в России официально и не раз был на тесте в motorpage.ru, – с трехдверным кузовом: такой Jimny четвертого поколения выпускается с 2018 года и полностью называется Jimny Sierra. Но в 2024 году этот компактный внедорожник начал выпускаться в Индии в пятидверном варианте под именем Jimny Nomad. Эти автомобили поступают в Россию уже по каналам параллельного импорта из ОАЭ и именно такой Jimny сегодня у нас на тесте. «Длинный» Jimny – интереснее ли он, чем «короткий»?

Снаружи и внутри

Если трехдверный Jimny был кубиком, пятидверный стал параллелепипедом – результат удлинения колесной базы на 340 мм, до 2590 мм. Длина кузова тоже выросла, с 3645 мм до 3985 мм, а вот ширина осталась прежней, 1645 мм. Высота машины увеличилась совсем немного – 1720 мм против прежних 1725 мм. А размеры передней и задней колеи не изменились – 1395 мм и 1405 мм соответственно.

Новые пропорции не могли не отразиться на внедорожных способностях машины: из-за удлиненной базы немного уменьшился угол рампы – у пятидверного Jimny он составляет 24 градуса против 28 градусов у трехдверного, впрочем, углы въезда и съезда «длинного» Suzuki почти идентичны параметрам «короткого» – 36 и 50 градусов против 37 и 49 градусов. У тестового Jimny есть задние двери, но дверные проемы первого ряда стали уже, чем у были у трехдверки. В остальном этот все тот же классический внедорожник: кузов на раме лестничного типа.

Такая же привычная глазу владельца Jimny картина и на месте водителя: отличная обзорность – боковые стекла большие, а подоконная линия у передних стоек еще и понижается, улучшая площадь обзора при взгляде в наружные зеркала. Кузов узкий, но высокий, над головой при моем росте в 180 см остается сантиметров пятнадцать. Сиденье не самой удобной формовки, пусть и с боковой поддержкой, не регулируется по высоте, только по углу наклона спинки и еще вперед-назад на салазках. Cалон по-прежнему аскетичный: обивка сидении тканевая, дверные карты и передняя панель – жесткий пластик, хотя мультируль, лишенный обогрева, обшит черным кожзамом. В ряду кнопок слева от руля есть кнопка омывателя фар.

Комбинация приборов, как и раньше, состоит из двух красных шкал спидометра и тахометра с физическими стрелками, между ними цифровой экран с данными маршрутного компьютера. А вот 11,5-дюймовый экран мультимедиа новый. Он выглядит монохромным, но когда подключаешь Apple CarPlay, – есть и проводной, и беспроводной, – оказывается, экран цветной, включая и картинку с камеры заднего вида. У нижней кромки экрана ряд сенсорных кнопок – регулировки громкости и других настроек мультимедиа. Ниже три крупных кругляша, тоже новых, управляющих климатом. Клавиши опускания стекол, отключения ESP и включения помощи при спуске – тут все по-прежнему. Еще ниже ниша с площадкой – не зарядной – для телефона, USB-разъёмом и розеткой 12V. Рычаг ручного тормоза, естественно, механический, честная вытяжная «кочерга». Замок зажигания тоже с ключом, никаких кнопок запуска. И наконец, два рычага управления трансмиссией – селектор АКПП и рычаг управления «раздаткой».

Что сказать про задний ряд? Он есть, и это уже хорошо, в трехдверной версии машины его, считай, не было. Такой же, как и на первом ряду, запас пространства над головой, места для ног с удлинившейся колесной базой стало больше на 5 см, но ширины заднего дивана по-прежнему хватает на двоих пассажиров, втроем уже впритык. Спинка дивана невысокая, подголовник практически упирается в лопатки, даже если выдвинуть его вверх до предела, он будет поддерживать шею, а не голову.

Объем багажника машины составляет 211 литров в штатном варианте и 830 литров – со сложенной спинкой заднего дивана.

Агрегаты

Под капотом пятидверного Suzuki Jimny установлен уже знакомый владельцам трёхдверной машины бензиновый рядный четырехцилиндровый атмосферный двигатель с заводским индексом K15B. Этот полностью алюминиевый мотор с рабочим объемом 1462 кубических сантиметра собирается японской компанией с 2018 года и устанавливается также на хэтчбек Baleno, седан Ciaz и компактвэн Ertiga. Максимальную мощность 105 л.с. двигатель выдает при 6000 об/мин, максимальный крутящий момент 134 Нм – при 4000 об/мин. В приводе ГРМ используется цепь, гидрокомпенсаторов нет, периодически требуется регулировка клапанов. Примерный ресурс агрегата составляет 300 тыс км.

В трансмиссии применена четырехступенчатая автоматическая гидротрансформаторная коробка Aisin TW 40E. Она выпускается на заводе в Японии с 1998 года, до 2003 года – под индексом A174. Агрегат рассчитан на передачу крутящего момента до 120 Нм в заднем или полном приводе, требует замены масла каждые 80 тыс км и имеет примерный ресурс в 300 тыс км. Фирменная система Suzuki AllGrip Pro с понижающей передачей в раздаточной коробке обеспечивает автомобилю жестко подключаемый полный привод part-time. Раздаточная коробка требует замены масла каждые 45 000 км. Передний и задний дифференциалы – замены масла после первых 15 000 км, а затем каждые 45?000 км пробега. Подвеска Jimny полностью зависимая, пружинная, передние тормоза дисковые, задние барабанные.

Тандем двигателя и коробки разгоняет автомобиль снаряженной массой 1205 кг до максимальной скорости 145 км/ч, на разгон до сотни уходит – тут данные разнятся, официальных данных нет, по одним источникам это 13,8 секунды, по другим 16 секунд. В смешанном режиме движения автомобиль потребляет 6,2 литра топлива на 100 км пути.

В движении

Маленький рамный внедорожник с длинноходной подвеской и высокопрофильными шинами – но курсовая устойчивость на трассе на 80-90 км/ч у него вполне приличная, видимо, за счет удлинённой базы, подруливать приходится крайне редко. Подвеска у Jimny совершенно непробиваемая – от дорожных нервностей в салон приходят лишь мягкие толчки, которые, к тому же, сначала принимает на себя рама. И трассу, и город, и скоростной прохват по грунтовке подвеска Jimny принимает «на ура».

Тормоза – без нареканий, а вот динамика у Jimny предсказуемо не радует, веришь, скорее, в 16 секунд до сотни, чем в 14. Так что комфортный скоростной режим машины – 60-80 км/ч. Потому что дальше мешает вой трансмиссии. Он начинается как только двигатель раскручивается выше полутора тысяч оборотов, затем усиливается и примерно на 120 км/ч делается совсем значимым фактором. Если бы не этот звук… Потому что да, пусть ускоряется от 40 км/ч до 80 км/ч Jimny долго, но при этом прекрасно едет и 130 км/ч.

В режиме 2H заднеприводный характер автомобиля приятно отражается на управлении – на передние колеса не подается крутящий момент, поэтому руль свободный, четкий и понятный, люди с опытом вождения на заднем приводе поймут. Сейчас везде, в основном, передний привод с подключением заднего, так что привыкаешь и к недостаточной поворачиваемости и к тому, что амплитуду руля при активном рулении нужно уменьшать, чтобы не создавать излишнее напряжение в приводе. А на Jimny можно писать «змейку» залихватски, выкручивая руль в поворотах до упора. Не забывая, конечно, про высокий узкий кузов и высокий центр масс.

Но где по-настоящему Jimny хорош – это в своей среде, за пределами асфальта. Да, угол рампы чуть меньше, чем у трехдверного, да, тонна снаряженной массы на сотню сил мощности и 130 Нм крутящего момента – не самая впечатляющая пропорция. Но в режимах «раздатки» 4H и 4L этот все тот же знакомый его ценителям японский рамный «проходимец», надежный и простой, как табуретка.

Кого может заинтересовать автомобиль

На момент написания этого текста полной ясности с ценами на пятидверные Suzuki Jimny не было. Новые автомобили в наличии в Москве и московском регионе не предлагались. За стоящую в салоне неофициального дилера машину 2024 года с пробегом 2700 км просили 5,6 млн рублей. В то же время «длинный» Jimny 2025 года с пробегом 434 км обещали привезти под заказ под ключ за 3,092 млн рублей. Видимо, ближе к истине первый ценовой ориентир. Таким образом, цена нового автомобиля 2025 года в наличии должна начинаться от 6 млн рублей как минимум.

Что, мягко говоря, немало, даже если рассматривать пятидверный Jimny как единственный автомобиль в семье. В этом случае, кстати, аудитория машины будет серьезно ограничена не только его высокой ценой – да, салон и багажник у Jimny увеличились, но система полного привода part-time в условиях города и трассы делает автомобиль заднеприводным. Что вкупе с его длинноходной внедорожной подвеской на скользкой, например, дороге требует от владельца (или владелицы) Jimny навыков управления уровнем выше среднего. В отличие от современных китайских кроссоверов с передним приводом – или даже пятидверной Niva Legend с постоянным полным.

Остаются те, кто может себе позволить использовать пятидверный Jimny по его прямому назначению – как утилитарный внедорожник для выездов на природу по разным поводам, не слишком многочисленной компанией.

Таким утилитарным внедорожником Suzuki Jimny и был задуман и создан. Задолго до того, как стал стоить в России столько же, сколько роскошный китайский SUV.

Технические характеристики Suzuki Jimny Nomad ГАБАРИТЫ, ММ 3985/1645/1720 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2590 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1205 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Бензиновый, L4 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1462 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 105 при 6000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 134 при 4000 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ АКП-4 МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 145 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 12,6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,2