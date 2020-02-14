Вещи универсальные, многофункциональные принято называть вещами двойного назначения. Suzuki Jimny тоже производит впечатление этакого «универсального солдата». Где ему «служится» лучше всего?

Стиль «милитари» выдержан безупречно. Новый Jimny выглядит как настоящая мужская игрушка. Квадратичные формы кузова, круглые фары под «старину» (кстати, светят они при этом отлично). В очертаниях кузовных панелей угадываются и Willys, и Kubelwagen, и амфибии. И серо-зеленый цвет — стопроцентное попадание в цель. Именно за ним, думаю, будет охота покупателей, другие — «лаймовый», песочный — симпатичны, но настоящий Jimny должен быть в цветах солдатского френча. Или он будет немного не настоящим.

Чего здесь только нет...

Это редкий автомобиль, если оценивать его с точки зрения типа транспортного средства. Таких — подлинных внедорожников — становится все меньше и меньше. Постепенно все они «огламуриваются», приобретают приятные глазу, но все-таки усредненные очертания. Новый Jimny поехал в противоположную сторону. Даже дальше, чем американо-итальянский Jeep Renegade. Этот кроссовер щеголяет элементами «джиповского» стиля, Jimny же — весь стиль, целиком. Без компромиссов, без конформизма. Он декларирует право владельца в любых местах и в любом обществе появляться в ботинках-«берцах», камуфляжных брюках, куртке-«бомбере», огромных неубиваемых часах и с водозащищенным и ударопрочным смартфоном в руках. Что подумают окружающие, что скажут близкие — неважно, в конце концов, надо иногда позволять себе быть таким, каким ты хочешь себя видеть, в таком обличье, которое приятно и комфортно именно тебе.

А близким, конечно, подавай компромиссы, один за другим. Если мужской прикид в стиле «милитари» соответствует Jimny, то что, скажите на милость, надеть женщине для поездки в выходной день в торгово-развлекательный центр? Далеко не всякая согласится облачиться в камуфляж и грубую кожу, а утонченные наряды с этим автомобилем и ему подобным мужем гармонируют плохо. Ну ладно наряды. А детей здесь куда сажать? Ах, по ширине пространства сзади маленький четырехколесный «солдатик» почти не уступает седанам В-класса, но верится в это с трудом. И даже если дети разместились, покупки точно девать будет некуда. Продукты — если только суточный запас. О погрузке в Jimny бытовой техники, спортинвентаря или стройматериалов можно смело забыть.

Уникальный автомобиль! C предыдущим его поколением я прервал знакомство, даже толком не начав его: потому что не смог нормально разместиться за рулем. Показалось, что очень уж мало там было места. А сейчас его почему-то хватило, и с запасом, хотя за эти годы я уж точно не похудел, а наоборот. Но вот — уселся и доволен. Захлопнул дверь — и она не прижала меня так, чтобы стало неприятно или неудобно. Да, руль бы поднять чуть повыше. Или сиденье приблизить к полу, а то колени оказываются слишком близко к рулевой колонке. Руль здесь, к слову, регулируется только по высоте. Но даже если усесться за ним максимально удобно, то есть, чуть отодвинувшись назад, на левом месте во втором ряду мне хватит места для коленей (при росте 182 см): около 20 см.

Пассажирские двери распахиваются максимально широко, почти на 90 градусов. Это и посадку вперед делает удобной, и облегчает проникновение на задний ряд. Для этого необходимо максимально сдвинуть передние кресла вперед. Вот это проходы! Вспоминаю, как уговаривал свою собаку пробраться на второй ряд кресел в трехдверном Jeep Wrangler предыдущего поколения. Собака, раз попробовав, больше не захотела протискиваться в эту щель. А в Jimny она проскочила назад легко и охотно. Продуманная система. Добавим, что переднее пассажирское кресло снабжено маленькой рукояткой, напоминающей педаль. Нужна она для того, чтобы правый задний пассажир смог, ногой нажав на нее, сместить кресло вперед и получить возможность выйти из автомобиля.

Измерив салон рулеткой, я обнаружил интересный момент. В задней части автомобиля он чуть шире, чем спереди: 132 см против 126-ти. Правда, сзади это расстояние от стенки до стенки, ширина подушки дивана только 96 см. Да, и еще: части спинки не только легко складываются, но и регулируются по наклону. Их можно установить вертикально, однако это практически не добавит объема микроскопическому багажнику сверхкомпактного внедорожника. Позади кресел едва уместился солидный фирменный аварийный набор, прилагаемый к автомобилю. Рядом с ним я попробовал поставить доверху набитый 50-литровый рюкзак, но он оказался чересчур пухлым для 85-литрового багажника Jimny, и дверь отсека не закрылась.

Suzuki Jimny остался одним из редких ныне настоящих внедорожников, имеющих рамную конструкцию и неразрезные мосты спереди и сзади. Подвески у него, таким образом, зависимые, с мощными коваными продольными рычагами и пружинами. Подобную конструкцию предлагают УАЗ « Хантер », Jeep Wrangler и не доступный в России Toyota Land Cruiser 70. У близких к Jimny по размерам моделей «Лада 4х4» и Chevrolet Niva схема немного иная: несущие кузова и передние независимые подвески.

Таким образом, можно сказать, что багажника, как такового, в этом автомобиле нет. А чего здесь еще нет? «Универсальный солдат» оснащен по-спартански? Да нет, в общем-то, ему недостает разве что датчиков парковки и камеры заднего вида. Хотя задний «габарит» отслеживается очень легко. В окне задней двери отлично видна верхняя часть запасного колеса — это и есть «предел» Jimny. В случае неудачного маневра вы сначала упретесь в препятствие именно запаской, так что и кузовные панели не пострадают, и собственно препятствие тоже понесет незначительный урон. Но вообще маленький японец славится и удобными для толчеи городских парковок размерами, и высокой верткостью — радиус разворота всего 4,9 м. У него ультра-короткая база, легкий руль и практически отсутствующие свесы.

Ну а все-таки — что у нас в оснащении? Перечень бортового оборудования не так уж скромен. Подогрев передних сидений — есть. Климат-контроль для передней «зоны», салонный фильтр воздуха, электростеклоподъемники, центральный замок, система стабилизации и контроля тяги — тоже. В инструкции приведены даже описание таких систем, как контроль полосы движения и распознавание ряда дорожных знаков, но в тестовой комплектации их не нашлось. Зато здесь присутствовала мультимедиасистема с семидюймовым сенсорным экраном — такая же, как в Suzuki SX4 и Vitara, с аналогичным функционалом.

И всё в интерьере объединено мастерски имитированным милитари-стиле. Всё подчинено ему. Приборы с оранжевой подсветкой отсылают не только к автомобилям, но и к самолетам времен Второй мировой войны. Повсюду характерные для военной техники подштамповки и различные дизайнерские элементы. Число их, конечно, не дотягивает до Jeep Renegade и Wrangler, однако стремится к лучшим образцам. А по цене Jimny оказывается между ними и российскими компактными внедорожниками «Лада 4х4» и Chevrolet Niva. Только если интерьеры последних собраны с бору по сосенке и нарочито просты в целях снижения себестоимости, Jimny не экономит. Он стилизуется и мимикрирует — и делает это исключительно удачно. Здесь простота элементов не признак дешевизны, а часть имиджа. И вся эта стилизация еще и качественно собрана.

Гудим, братцы, гудим…

Не покривлю душой: я влюбился в Jimny с первых метров поездки. Да, меня предупреждали, что он не слишком динамичен и на высоких скоростях гудит трансмиссией. Ну и пусть. Для меня это не недостаток, а, опять же, часть имиджа. К тому же «коробочный» вой здесь далеко не такой сильный, как в российской полноприводной «Ладе». А элементы отделки салона гораздо меньше бряцают на неровностях.

И недостаток динамики в городе не так уж заметен. Можно и со светофора уйти первым, если раньше других водителей уловить момент включения зеленого сигнала. С «механикой» было бы еще лучше, но и автомат здесь не такой уж «тормозной». Кого-то смущает количество его «диапазонов» — их здесь всего четыре. Ну и что? Вас напрягает «старость» конструкции коробки? Отсутствие ручного выбора передач? Да, его здесь нет. Но на рукоятке селектора есть кнопочка отключения овердрайва, которая волшебным образом улучшает динамику маленького внедорожника в городском трафике. Может быть, мне показалось, но, по ощущениям, при нажатии этой кнопочки переход на последнюю перед повышаюшей ступень происходит быстрее, чем при кик-дауне. Но к чести кик-дауна надо сказать, что повышенные обороты, на которые переходит в этот момент двигатель — около 4000 — зависают довольно-таки надолго.

А может быть, вы считаете, что весь Jimny есть пережиток прошлого? Что таких автомобилей давно уже не должно быть, и к черту эту стилизацию и примитивизацию — современные системы активной и пассивной безопасности важнее брутального имиджа? Ну, значит, вы не «просекли» одной из главных особенностей Jimny. Этот автомобиль не едет за вас. Он дарит вам свободу действий, право быть самим собой, возможность реализовать ваши умения и навыки вождения. Jimny – честный служака-исполнитель, можно даже сказать — верный пёс. Он не станет думать за вас и принимать верные с его точки зрения решения — он предоставит это вам.

Но зато вам не придется сомневаться, среагирует ли та или иная хитроумная электронная система на изменение погоды, дорожные условия, видимость. Распознает ли препятствие впереди, чтобы вовремя затормозить, сочтет ли поверхность под колесами достаточно скользкой или пока еще нет. У Jimny и ABS срабатывает с легким запаздыванием. И тормозные механизмы сзади — барабанные. И курсовая устойчивость на трассе оставляет желать лучшего. Скорость свыше 110 км/ч поддерживать некомфортно, ощущается самопроизвольное подруливание автомобиля. Потому и круиз-контроль, зафиксированный на этой отметке, не доставляет удовольствия, кажется, что автомобиль едет быстрее, чем успеваешь его контролировать. Да и расход топлива при этом не снижается, составляя порядка 10 л на сотню. При движении без «круиза» теоретически можно уложиться и в девятку.

Пока автомобиль чистый, а погода на дворе сухая, обзор с места водителя Jimny отличный, хотя ветровое стекло визуально очень небольшое. Наружные зеркала — просто гигантских размеров. Но в дождь и слякоть стекла дверей очень быстро и плотно загрязняются, здесь не помешало бы наклеивание дополнительных дефлекторов. К тому же верхние части боковых окон и ветрового стекла склонны запотевать, и бороться с этим явлением непросто даже с помощью кондиционера.

Динамика? Да, далеко не блестящая. Данные о разгоне Jimny с места до 100 км/ч нигде не приводятся, думаю, меньше, чем на 15 с, водителю рассчитывать не следует. То же и с ускорениями при обгонах, то есть, с 80 до 120 км/ч. Скорость легко определить по звуку: после достижения 100 км/ч трансмиссия начинает заметно гудеть, и с дальнейшим ускорением подвывание нарастает.

В силу невысокой динамики обгоны надо тщательно просчитывать. Но важнее всего следить за качеством покрытия. Потому что при попадании на скорости в выбоину или на острый бугор маленький внедорожник может очень лихо «станцевать» задней осью в сторону. Если гнать по ухабистой грунтовке, эти «танцы» будут повторяться один за другим. Подвеска любые ухабы просто игнорирует, пробои исключены, хотя по мнению владельцев предыдущей версии Jimny автомобиль стал мягче. И на руль удары почти не приходят, поскольку их нивелирует специальный демпфер механизма, хорошо заметный, если заглянуть под передний бампер автомобиля. И «козлить», то есть, раскачиваться в продольном направлении короткобазный Jimny совершенно не склонен.

А что он творит на бездорожье… Это просто песня. В первую очередь, загоняю его в знакомый «тарированный» овражек. Сколько кроссоверов здесь перебывало — и каждый на перегибе склона с легкостью вывешивал одно из колес, демонстрируя во всей красе «потроха» подвески. От Jimny я этого так и не дождался. Да, иногда ESC стрекотала, возвещая об ухудшении сцепления одного из колес с земной твердью, но отрыва видно не было ни разу. Точно так же ни одна траектория преодоления склонов не вызвала остановки автомобиля, все маневры здесь были успешно завершены. Этому способствовали уменьшение длины автомобиля на 50 мм (до 3645 мм) и значительные углы въезда и съезда, соответственно, 37 и 49 градусов. Пожалуй, только в одном случае я перестраховался и сдал назад — когда мне показалось, что внедорожник слишком сильно накренился влево. Скорее всего, при взгляде со стороны крен был совсем не опасным, но сказать мне об этом никто не мог.

Успешно опробовав по пути систему помощи при спуске с холма (она активна только при включении полного привода), я переместил Jimny ко второму препятствию: грязевой колее, по которой не раз пробирался на собственном полноприводном пикапе. Jimny здесь понадобилось лишь подключение переднего моста. Но рядом обнаружилась более глубокая колея, поперек которой промыл себе русло тоненький, но заметный ручеек. Кому-то преодоление этого места далось непросто: в грязь была накидана целая охапка хвороста. Каюсь перед теми водителями, что буксовали здесь: это я вытащил все ветки до единой и сложил их рядом. Мне хотелось усложнить задачу Jimny, заставить его хотя бы намекнуть на закапывание. Не удалось. С полным приводом он лишь чуть-чуть заартачился, но прошел, на понижающей передаче преодолел место играючи.

После этого мы двинулись по совсем уже не знакомой колее через поле. Тут колею явно прокладывала тяжелая техника, как минимум, УАЗы. Интересно, что местами следы колес расходились, отдельные «точки», видимо, оказывались для машин непроходимыми, и водители делали объезды. Мы с Jimny двигались, что называется, напропалую, то ныряя в лужи с неизвестным дном, то вползая на небольшие подъемы. В уме я постоянно держал мысль о сложном развороте, если под конец пути окажется нечто совсем уж непроходимое. В самом крайнем случае мне предстоял примерно трехкилометровый марш-бросок в деревню за автомобилем-помощником.

Нет, в итоге ни разворота, ни помощи не понадобилось. Полевая колея завершилась у охотничьего шалаша-засидки. На кого здесь охотились — на кабана, косулю, глухаря? Это так и осталось не выясненным. Но главным было другое. Во-первых, маленький, но настоящий внедорожник Jimny с легкостью добрался до этого места, преодолев довольно-таки тяжелую дорогу. А во-вторых, в силу скромного размера его было бы нетрудно замаскировать, если бы мы с собакой действительно приехали бы сюда охотиться. Да и без маскировки обошлось бы, ведь с «защитным» цветом дизайнеры модели угадали как нельзя лучше.

И снова, вспахивая полевую колею, как на маленьком тракторе, я признаюсь себе в том, что влюбился в Jimny еще больше. И радуюсь тому, что мне довелось вживую опробовать этот автомобиль, в том числе, вот в таких суровых условиях, можно сказать, в боевых. Как жаль, что городские тесты, предлагаемые дилерскими центрами, не предоставляют таких возможностей.

А потом наступила зима

Произошло это, как у нас часто бывает, совершенно неожиданно. Только накануне Jimny маскировался в поле на фоне практически зеленой травы — и вот за ночь превратился практически в сугроб. Чищу его щеткой, начиная с крыши, хоть это и не обязательно: мощные желобки по ее краю при открывании дверей не дадут снегу неожиданно насыпаться вам за воротник.

Казалось бы, снег и полтора десятка километров практически не чищеной местной дороги — отличные поводы для дополнительной оценки автомобиля. Так и выходит. Jimny сразу демонстрирует отнюдь не «зимний» характер. Если по грунтовке он добрался до шоссе весьма уверенно, то затем заставил поволноваться, даже серьезно понервничать.

Что сыграло наиболее отрицательную роль? Уверен, что шины. Модель BF Goodrich хоть и имеет на боковинах «зимние» значки, со снегом и льдом совершенно не дружит, в гораздо большей мере она рассчитана на грязь. Так что на заснеженной дороге маленький внедорожник отчаянно скользит и «разматывается». Чуть добавишь «газ» или, наоборот, резко сбросишь его, как мгновенно ощущаешь начало заноса. И если на местной дороге еще можно задействовать на малых скоростях систему полного привода, то на федеральной трассе так ползти — только всем мешать. К тому же быстрее дождешься, пока снег уберут или он сам растает.

Кроме шин, конечно, играют отрицательную роль короткая база и малый вес Jimny. Мне приходилось попадать в похожие условия на «Соболе» и на нашем семейном пикапе, причем, однажды он оказался даже на летней резине. И ощущения были гораздо менее отрицательными. В данной же поездке ситуацию осложняли скрытые под снегом выбоины в асфальте, а также порывы мощного бокового ветра. «Квадратичный» внедорожник очень чувствителен к ним.

Из отзывов в Интернете я узнал, что те, кто считает конструкцию Jimny архаичной, наиболее отрицательно относятся к сочетанию короткой базы и небольшой массы, называя это «взрывоопасной смесью». В теории я с ними не согласился, но на практике — наоборот. Этот автомобиль зимой способен не пощекотать нервы, а изрядно их потрепать, не продемонстрировать ранее накопленные водительские навыки, а на ходу приобрести новые, связанные с преодолением экстремальных ситуаций.

Таким образом, контраст межсезонного испытания с зимним оказался в моем случае просто разительным. Однако, по большому счету, мое первоначальное отношение к новому Suzuki Jimny не изменилось. Он остался для меня прекрасным образчиком универсального солдата, готового выполнить любой приказ водителя-командира — вот только водитель должен обладать навыками и опытом командира, умением отдавать разумные приказы и контролировать их выполнение. И еще: лучше рассматривать Jimny как второй или даже третий автомобиль в семье, предназначенный прежде всего для активного отдыха, а не для повседневного семейного использования. Как единственный автомобиль, он больше подойдет владельцу-индивидуалисту, если хотите, эгоисту. И с пассажиром на нем ездить будет сложно, и пассажиром быть тоже. Пожалуй, действительно, задние места здесь лучше использовать в качестве багажника или лежанки для верной собаки.

Suzuki Jimny комплектуется новым полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 102 л. с. Варианты трансмиссии — пятиступенчатая «механика» или четырехдиапазонный автомат фирмы Aisin. Привод — только полный, подключаемый, типа part-time. Основные комплектации — GL с «механикой» или автоматом за 1 439 000 и 1 499 000 рублей и GLX с автоматом за 1 699 000 рублей. Более дорогая версия GLX в числе прочего предлагает легкосплавные колеса вместо стальных штампованных и светодиодные фары вместо галогенных. За доплату можно приобрести автомобиль в двухцветном исполнении — с черной крышей.

Технические характеристики Suzuki Jimny 1.5 4AT ГАБАРИТЫ, ММ 3645 х 1645 х 1725 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2250 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 210 ЁМКОСТЬ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 85/830 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1110 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1462 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 102 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 130 / 4000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 4-ст. ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 140 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С н. д. СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,5 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 40