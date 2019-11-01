В японском субкомпактном SUV четвертого поколения ставка сделана на молодых эстетов да джиперов. И, судя по нашему тест-драйву, они наверняка захотят купить такой автомобиль
Современные модели с харизмой силы Suzuki Jimny можно сосчитать по пальцам одной руки. Volkswagen Beetle, Fiat 500, Jeep Wrangler – эту разношерстную компанию объединяет имиджевый статус: такой транспорт выбирают не только для езды, но и для эстетического удовольствия. Маленький «японец» ведет родословную от модели LI10 образца 1970 года, но вобрал в себя также ноу-хау легендарного SJ30 (Jimny второго поколения, он же Suzuki Samurai), как и решения предтечи – модели JB33, иначе Jimny третьей генерации. Помимо внешности в стиле «милитари» неизменными остались технологические принципы: рама лестничного типа, пружинная подвеска с неразрезными мостами, жестко подключаемый полный привод и понижающий ряд передач.
Добравшись до парковки, где выстроились с десяток свежеиспеченных SUV, коллега строчит сообщение в соцсеть: «Наконец новый Jimny. Поиграем в кубики!» Субкомпактный внедорожник четвертого поколения действительно напоминает деталь из Lego. И в то же время трудно отделаться от ассоциаций с Mercedes-Benz G-Class. Недаром тюнингеры уже активно превращают «японца» в «немца» – уменьшенную копию Gelandewagen. В Suzuki в ответ демонстрируют общие черты с вышеупомянутыми LI10 и SJ30, и ты соглашаешься: действительно, «кубик»-то японский – с ДНК бренда Suzuki и «странностями» типа узеньких колес и голого металла в тыльной части салона.
Однако оставим в стороне дизайн и обозначим его утилитарный «выхлоп». Принципиальнее всего, что автомобиль стал на 45 мм короче, дабы не растерять налоговые привилегии кей-каров (японской категории малых транспортных средств) у себя на родине. Дорожный просвет увеличился на ощутимые 20 мм – до 210 мм, колесная база, как и прежде, радикально мала (2250 мм), а углы въезда, рампы и съезда составляют 37, 28 и 49° соответственно. Кроме того, для лучшей курсовой устойчивости на 40 мм расширена колея.
В то же время угол передних стоек стал менее острым в ущерб аэродинамике, зато в салоне возникло ранее не свойственное Jimny ощущение простора. Еще «малыш» обзавелся мощным пластиковым обвесом, оберегающим кузов. Запасное колесо по-прежнему крепится на открывающейся вбок третьей двери, и штатной «секретки» не предусмотрено. Наконец, для топовой комплектации предлагается полностью светодиодная оптика с гораздо более «дальнобойным», как я убедился, ближним и дальним светом.
Салон тоже основательно «перетряхнули», добавив ему модных и практичных «фишек» типа пухлого поручня перед передним пассажиром. Еще один внедорожный атрибут – рычажок раздаточной коробки – пришел на место функциональных клавиш: японцы намеренно делают откат к истокам. Избирательность нового узла высока, ходы селектора небольшие, так что поклонники бездорожья точно не останутся внакладе.
Впрочем, есть изменения в эргономике и поважнее. Скажем, руль, который у предшественника не регулировался, получил настройку по высоте, а спинки задних кресел можно установить в трех фиксированных положениях. Жаль только, что ни одну из передних «сидушек» нельзя настроить по высоте, зато кресла стали шире и получили более развитый профиль. А еще их можно сложить практически горизонтально, соорудив своего рода пристройку к заднему ряду.
Удивительнее же всего, что внутри Jimny больше не кажется миниатюрным. Запас по высоте огромен, водитель и пассажиры не сталкиваются локтями, хотя на втором ряду по-прежнему сидишь, подперев коленями передние сиденья. Пробираться на «галерку» тоже не очень удобно, но выходить проще – отщелкнул рычажок в торце подушки переднего кресла, подал его вперед, взялся за верхний поручень и «десантировался».
Знакомый по модели Vitara 7-дюймовый дисплей мультимедиа – это передовая электроника на ретро-фоне. Тут вам и интерфейсы Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, и навигация, и камера заднего вида (правда, последняя доступна лишь как опция для топовой комплектации). Требовательного покупателя вряд ли порадует лишь один USB-слот, выведенный в нишу консоли. Зато розеток на 12 B две: перед селектором трансмиссии и в багажнике.
Последний, кстати, вмещает на 53 л больше предшественника при сложенных в ровный пол задних сиденьях. Вместе с тем с перенесением фонарей в боковые секторы заднего бампера удалось расширить проем третьей двери на 382 мм. Если же установить спинки задних кресел в вертикальное положение, за ними поместится пара небольших чемоданов, а под полом имеется еще и потайной бокс с инструментами.
Подвеска в сравнении с предшественником настроена намного мягче. На идеально ровной дороге курсовая устойчивость выше, однако, как и прежде, автомобиль чутко реагирует на потоки воздуха от встречных фур, хотя на скоростях до 110 км/ч это легко корректируется «длинным», но точным рулем.
Зато длинноходное шасси отлично подходит для бездорожья. От вредной привычки «козлить» на кочках Jimny полностью избавился: даже крупные неровности сглаживаются, а замкнуть амортизаторы на буферы отбоя практически невозможно. Сложный рельеф преодолевается играючи – помогают и большие ходы подвесок, и отличная геометрическая проходимость. При активации «понижайки» запускается система помощи при спуске, но в большинстве ситуаций на тяжелом бездорожье достаточно просто подключить «передок» (режим 4H).
Связка 102-сильного бензинового 1,5-литрового мотора (пришел на смену 1,3-литровому собрату мощностью 85 л.с.) и 4-диапазонного «автомата» Aisin удивительно хороша: такой SUV держит темп городского потока, бодро стартует и без проблем обгоняет грузовики на трассе, особенно если вы не используете режим Overdrive.
Расход топлива напрямую зависит от темпа езды. Если при 100 км/ч сжигается порядка 9 л/100 км, то на 130 км/ч примерно на 4 л больше. Тормозная динамика адекватная, а система стабилизации всегда начеку, не позволяя машине уйти в занос на асфальте и бездорожье. Жаль только, что на скорости становятся ощутимыми аэродинамические шумы и гул мотора.
Наконец, обидно, что японцы отрядили «кубику» скромный набор систем безопасности. В то время как в Европе для Jimny предлагаются функции автоматического торможения, слежения за разметкой и считывания дорожных знаков, SUV российской спецификации выделили лишь пару надувных подушек, штатную отключающуюся ESP, ABS, функции помощи при старте на подъеме и спуске, а также систему контроля давления в шинах. В Suzuki объясняют это стремлением удержать цены, которые стартуют на отметке 1 359 000 рублей за версию с 5-ступенчатой «механикой». По умолчанию вы получите здесь кондиционер, датчик света, «электропакет» и магнитолу. Доплата за «автомат» – 60 000 рублей. Тем не менее спрос на новинку уже превышает предложение. При годовой квоте 1200 автомобилей Jimny уготован статус дефицитного продукта, который придется ждать из Японии как минимум шесть месяцев.
|
Технические характеристики Suzuki Jimny 1.5 AT4
|
Габариты, мм
|
3645х1645х1725
|
Колесная база, мм
|
2250
|
Дорожный просвет, мм
|
210
|
Объем багажника, л
|
85–377
|
Снаряженная масса, кг
|
1110
|
Диаметр разворота, м
|
9,8
|
Тип двигателя
|
бензиновый L4
|
Рабочий объем, см³
|
1462
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
102/6000
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
130/4000
|
Привод
|
полный
|
Трансмиссия
|
4-диапазонная автоматическая
|
Макс. скорость, км/ч
|
140
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
н/д
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
7,5
|
Объем бака, л
|
40
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках