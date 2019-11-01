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Suzuki Jimny 2019 вид спередиSuzuki Jimny 2019 вид сбокуSuzuki Jimny 2019 вид сзадиSuzuki Jimny 2019 салон
Suzuki Jimny 2019 приборная панель
Приборы в глубоких «колодцах» защищены от солнечных бликов
Suzuki Jimny 2019 сенсорный дисплей
Сенсорный 7-дюймовый дисплей мультимедиа выделен «старшей» комплектации модели
Suzuki Jimny 2019 сенсорный дисплей
Автомобиль может быть оснащен русифицированной навигацией
Suzuki Jimny 2019 Клавиши подогрева передних сидений
Клавиши подогрева передних сидений выведены на трансмиссионный тоннель
Suzuki Jimny 2019 центральная консоль
Клавиши электростеклоподъемников размещены на центральной консоли
Suzuki Jimny 2019 шильдик
Система Allgrip Pro позволяет выбирать между задним приводом (2H), полным приводом (4H) и активировать пониженный ряд передач (4L)
Suzuki Jimny 2019 передняя фара
Машинам топовой версии GLX положены светодиодные фары
Suzuki Jimny 2019 задний диван
Отделка салона может быть только тканевой, профиль передних сидений развит в большей степени, чем задних кресел
Suzuki Jimny 2019 багажное отделение
В нише пола багажника предусмотрен небольшой дополнительный бокс
Suzuki Jimny 2019 багажное отделение
Спинки задних сидений регулируются по наклону
Suzuki Jimny 2019 моторный отсек
Бензиновый 1,5-литровый «атмосферник» на 102 л.с. оснащен распределенным впрыском
Suzuki Jimny 2019 вид сбокуSuzuki Jimny 2019 вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Suzuki Jimny 2019
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Suzuki Jimny 2019

В японском субкомпактном SUV четвертого поколения ставка сделана на молодых эстетов да джиперов. И, судя по нашему тест-драйву, они наверняка захотят купить такой автомобиль

Современные модели с харизмой силы Suzuki Jimny можно сосчитать по пальцам одной руки. Volkswagen Beetle, Fiat 500, Jeep Wrangler – эту разношерстную компанию объединяет имиджевый статус: такой транспорт выбирают не только для езды, но и для эстетического удовольствия. Маленький «японец» ведет родословную от модели LI10 образца 1970 года, но вобрал в себя также ноу-хау легендарного SJ30 (Jimny второго поколения, он же Suzuki Samurai), как и решения предтечи – модели JB33, иначе Jimny третьей генерации. Помимо внешности в стиле «милитари» неизменными остались технологические принципы: рама лестничного типа, пружинная подвеска с неразрезными мостами, жестко подключаемый полный привод и понижающий ряд передач.

Японский кубик

Добравшись до парковки, где выстроились с десяток свежеиспеченных SUV, коллега строчит сообщение в соцсеть: «Наконец новый Jimny. Поиграем в кубики!» Субкомпактный внедорожник четвертого поколения действительно напоминает деталь из Lego. И в то же время трудно отделаться от ассоциаций с Mercedes-Benz G-Class. Недаром тюнингеры уже активно превращают «японца» в «немца» – уменьшенную копию Gelandewagen. В Suzuki в ответ демонстрируют общие черты с вышеупомянутыми LI10 и SJ30, и ты соглашаешься: действительно, «кубик»-то японский – с ДНК бренда Suzuki и «странностями» типа узеньких колес и голого металла в тыльной части салона.

Однако оставим в стороне дизайн и обозначим его утилитарный «выхлоп». Принципиальнее всего, что автомобиль стал на 45 мм короче, дабы не растерять налоговые привилегии кей-каров (японской категории малых транспортных средств) у себя на родине. Дорожный просвет увеличился на ощутимые 20 мм – до 210 мм, колесная база, как и прежде, радикально мала (2250 мм), а углы въезда, рампы и съезда составляют 37, 28 и 49° соответственно. Кроме того, для лучшей курсовой устойчивости на 40 мм расширена колея.

В то же время угол передних стоек стал менее острым в ущерб аэродинамике, зато в салоне возникло ранее не свойственное Jimny ощущение простора. Еще «малыш» обзавелся мощным пластиковым обвесом, оберегающим кузов. Запасное колесо по-прежнему крепится на открывающейся вбок третьей двери, и штатной «секретки» не предусмотрено. Наконец, для топовой комплектации предлагается полностью светодиодная оптика с гораздо более «дальнобойным», как я убедился, ближним и дальним светом.

Перестановка

Салон тоже основательно «перетряхнули», добавив ему модных и практичных «фишек» типа пухлого поручня перед передним пассажиром. Еще один внедорожный атрибут – рычажок раздаточной коробки – пришел на место функциональных клавиш: японцы намеренно делают откат к истокам. Избирательность нового узла высока, ходы селектора небольшие, так что поклонники бездорожья точно не останутся внакладе. 

Впрочем, есть изменения в эргономике и поважнее. Скажем, руль, который у предшественника не регулировался, получил настройку по высоте, а спинки задних кресел можно установить в трех фиксированных положениях. Жаль только, что ни одну из передних «сидушек» нельзя настроить по высоте, зато кресла стали шире и получили более развитый профиль. А еще их можно сложить практически горизонтально, соорудив своего рода пристройку к заднему ряду.

Удивительнее же всего, что внутри Jimny больше не кажется миниатюрным. Запас по высоте огромен, водитель и пассажиры не сталкиваются локтями, хотя на втором ряду по-прежнему сидишь, подперев коленями передние сиденья. Пробираться на «галерку» тоже не очень удобно, но выходить проще – отщелкнул рычажок в торце подушки переднего кресла, подал его вперед, взялся за верхний поручень и «десантировался».

Знакомый по модели Vitara 7-дюймовый дисплей мультимедиа – это передовая электроника на ретро-фоне. Тут вам и интерфейсы Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, и навигация, и камера заднего вида (правда, последняя доступна лишь как опция для топовой комплектации). Требовательного покупателя вряд ли порадует лишь один USB-слот, выведенный в нишу консоли. Зато розеток на 12 B две: перед селектором трансмиссии и в багажнике.

Последний, кстати, вмещает на 53 л больше предшественника при сложенных в ровный пол задних сиденьях. Вместе с тем с перенесением фонарей в боковые секторы заднего бампера удалось расширить проем третьей двери на 382 мм. Если же установить спинки задних кресел в вертикальное положение, за ними поместится пара небольших чемоданов, а под полом имеется еще и потайной бокс с инструментами.

Оружие ближнего боя

Подвеска в сравнении с предшественником настроена намного мягче. На идеально ровной дороге курсовая устойчивость выше, однако, как и прежде, автомобиль чутко реагирует на потоки воздуха от встречных фур, хотя на скоростях до 110 км/ч это легко корректируется «длинным», но точным рулем.

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Зато длинноходное шасси отлично подходит для бездорожья. От вредной привычки «козлить» на кочках Jimny полностью избавился: даже крупные неровности сглаживаются, а замкнуть амортизаторы на буферы отбоя практически невозможно. Сложный рельеф преодолевается играючи – помогают и большие ходы подвесок, и отличная геометрическая проходимость. При активации «понижайки» запускается система помощи при спуске, но в большинстве ситуаций на тяжелом бездорожье достаточно просто подключить «передок» (режим 4H).

Связка 102-сильного бензинового 1,5-литрового мотора (пришел на смену 1,3-литровому собрату мощностью 85 л.с.) и 4-диапазонного «автомата» Aisin удивительно хороша: такой SUV держит темп городского потока, бодро стартует и без проблем обгоняет грузовики на трассе, особенно если вы не используете режим Overdrive.

Расход топлива напрямую зависит от темпа езды. Если при 100 км/ч сжигается порядка 9 л/100 км, то на 130 км/ч примерно на 4 л больше. Тормозная динамика адекватная, а система стабилизации всегда начеку, не позволяя машине уйти в занос на асфальте и бездорожье. Жаль только, что на скорости становятся ощутимыми аэродинамические шумы и гул мотора.

Наконец, обидно, что японцы отрядили «кубику» скромный набор систем безопасности. В то время как в Европе для Jimny предлагаются функции автоматического торможения, слежения за разметкой и считывания дорожных знаков, SUV российской спецификации выделили лишь пару надувных подушек, штатную отключающуюся ESP, ABS, функции помощи при старте на подъеме и спуске, а также систему контроля давления в шинах. В Suzuki объясняют это стремлением удержать цены, которые стартуют на отметке 1 359 000 руб­лей за версию с 5-ступенчатой «механикой». По умолчанию вы получите здесь кондиционер, датчик света, «электропакет» и магнитолу. Доплата за «автомат» – 60 000 рублей. Тем не менее спрос на новинку уже превышает предложение. При годовой квоте 1200 автомобилей Jimny уготован статус дефицитного продукта, который придется ждать из Японии как минимум шесть месяцев.

   

Технические характеристики Suzuki Jimny 1.5 AT4

Габариты, мм

3645х1645х1725 

Колесная база, мм

2250

Дорожный просвет, мм

210

Объем багажника, л

85–377

Снаряженная масса, кг

1110

Диаметр разворота, м

9,8

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, см³

1462

Макс. мощность, л.с./об/мин

102/6000

Макс. момент, Нм/об/мин

130/4000

Привод

полный

Трансмиссия

4-диапазонная автоматическая

Макс. скорость, км/ч

140

Время разгона 0–100 км/ч, с

н/д

Расход топлива (средний), л/100 км

7,5

Объем бака, л

40
Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества 4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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