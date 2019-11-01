В японском субкомпактном SUV четвертого поколения ставка сделана на молодых эстетов да джиперов. И, судя по нашему тест-драйву, они наверняка захотят купить такой автомобиль

Современные модели с харизмой силы Suzuki Jimny можно сосчитать по пальцам одной руки. Volkswagen Beetle, Fiat 500, Jeep Wrangler – эту разношерстную компанию объединяет имиджевый статус: такой транспорт выбирают не только для езды, но и для эстетического удовольствия. Маленький «японец» ведет родословную от модели LI10 образца 1970 года, но вобрал в себя также ноу-хау легендарного SJ30 (Jimny второго поколения, он же Suzuki Samurai), как и решения предтечи – модели JB33, иначе Jimny третьей генерации. Помимо внешности в стиле «милитари» неизменными остались технологические принципы: рама лестничного типа, пружинная подвеска с неразрезными мостами, жестко подключаемый полный привод и понижающий ряд передач.

Японский кубик

Добравшись до парковки, где выстроились с десяток свежеиспеченных SUV, коллега строчит сообщение в соцсеть: «Наконец новый Jimny. Поиграем в кубики!» Субкомпактный внедорожник четвертого поколения действительно напоминает деталь из Lego. И в то же время трудно отделаться от ассоциаций с Mercedes-Benz G-Class. Недаром тюнингеры уже активно превращают «японца» в «немца» – уменьшенную копию Gelandewagen. В Suzuki в ответ демонстрируют общие черты с вышеупомянутыми LI10 и SJ30, и ты соглашаешься: действительно, «кубик»-то японский – с ДНК бренда Suzuki и «странностями» типа узеньких колес и голого металла в тыльной части салона.

Однако оставим в стороне дизайн и обозначим его утилитарный «выхлоп». Принципиальнее всего, что автомобиль стал на 45 мм короче, дабы не растерять налоговые привилегии кей-каров (японской категории малых транспортных средств) у себя на родине. Дорожный просвет увеличился на ощутимые 20 мм – до 210 мм, колесная база, как и прежде, радикально мала (2250 мм), а углы въезда, рампы и съезда составляют 37, 28 и 49° соответственно. Кроме того, для лучшей курсовой устойчивости на 40 мм расширена колея.

В то же время угол передних стоек стал менее острым в ущерб аэродинамике, зато в салоне возникло ранее не свойственное Jimny ощущение простора. Еще «малыш» обзавелся мощным пластиковым обвесом, оберегающим кузов. Запасное колесо по-прежнему крепится на открывающейся вбок третьей двери, и штатной «секретки» не предусмотрено. Наконец, для топовой комплектации предлагается полностью светодиодная оптика с гораздо более «дальнобойным», как я убедился, ближним и дальним светом.

Перестановка

Салон тоже основательно «перетряхнули», добавив ему модных и практичных «фишек» типа пухлого поручня перед передним пассажиром. Еще один внедорожный атрибут – рычажок раздаточной коробки – пришел на место функциональных клавиш: японцы намеренно делают откат к истокам. Избирательность нового узла высока, ходы селектора небольшие, так что поклонники бездорожья точно не останутся внакладе.

Впрочем, есть изменения в эргономике и поважнее. Скажем, руль, который у предшественника не регулировался, получил настройку по высоте, а спинки задних кресел можно установить в трех фиксированных положениях. Жаль только, что ни одну из передних «сидушек» нельзя настроить по высоте, зато кресла стали шире и получили более развитый профиль. А еще их можно сложить практически горизонтально, соорудив своего рода пристройку к заднему ряду.

Удивительнее же всего, что внутри Jimny больше не кажется миниатюрным. Запас по высоте огромен, водитель и пассажиры не сталкиваются локтями, хотя на втором ряду по-прежнему сидишь, подперев коленями передние сиденья. Пробираться на «галерку» тоже не очень удобно, но выходить проще – отщелкнул рычажок в торце подушки переднего кресла, подал его вперед, взялся за верхний поручень и «десантировался».

Знакомый по модели Vitara 7-дюймовый дисплей мультимедиа – это передовая электроника на ретро-фоне. Тут вам и интерфейсы Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, и навигация, и камера заднего вида (правда, последняя доступна лишь как опция для топовой комплектации). Требовательного покупателя вряд ли порадует лишь один USB-слот, выведенный в нишу консоли. Зато розеток на 12 B две: перед селектором трансмиссии и в багажнике.

Последний, кстати, вмещает на 53 л больше предшественника при сложенных в ровный пол задних сиденьях. Вместе с тем с перенесением фонарей в боковые секторы заднего бампера удалось расширить проем третьей двери на 382 мм. Если же установить спинки задних кресел в вертикальное положение, за ними поместится пара небольших чемоданов, а под полом имеется еще и потайной бокс с инструментами.

Оружие ближнего боя

Подвеска в сравнении с предшественником настроена намного мягче. На идеально ровной дороге курсовая устойчивость выше, однако, как и прежде, автомобиль чутко реагирует на потоки воздуха от встречных фур, хотя на скоростях до 110 км/ч это легко корректируется «длинным», но точным рулем.

Зато длинноходное шасси отлично подходит для бездорожья. От вредной привычки «козлить» на кочках Jimny полностью избавился: даже крупные неровности сглаживаются, а замкнуть амортизаторы на буферы отбоя практически невозможно. Сложный рельеф преодолевается играючи – помогают и большие ходы подвесок, и отличная геометрическая проходимость. При активации «понижайки» запускается система помощи при спуске, но в большинстве ситуаций на тяжелом бездорожье достаточно просто подключить «передок» (режим 4H).

Связка 102-сильного бензинового 1,5-литрового мотора (пришел на смену 1,3-литровому собрату мощностью 85 л.с.) и 4-диапазонного «автомата» Aisin удивительно хороша: такой SUV держит темп городского потока, бодро стартует и без проблем обгоняет грузовики на трассе, особенно если вы не используете режим Overdrive.

Расход топлива напрямую зависит от темпа езды. Если при 100 км/ч сжигается порядка 9 л/100 км, то на 130 км/ч примерно на 4 л больше. Тормозная динамика адекватная, а система стабилизации всегда начеку, не позволяя машине уйти в занос на асфальте и бездорожье. Жаль только, что на скорости становятся ощутимыми аэродинамические шумы и гул мотора.

Наконец, обидно, что японцы отрядили «кубику» скромный набор систем безопасности. В то время как в Европе для Jimny предлагаются функции автоматического торможения, слежения за разметкой и считывания дорожных знаков, SUV российской спецификации выделили лишь пару надувных подушек, штатную отключающуюся ESP, ABS, функции помощи при старте на подъеме и спуске, а также систему контроля давления в шинах. В Suzuki объясняют это стремлением удержать цены, которые стартуют на отметке 1 359 000 руб­лей за версию с 5-ступенчатой «механикой». По умолчанию вы получите здесь кондиционер, датчик света, «электропакет» и магнитолу. Доплата за «автомат» – 60 000 рублей. Тем не менее спрос на новинку уже превышает предложение. При годовой квоте 1200 автомобилей Jimny уготован статус дефицитного продукта, который придется ждать из Японии как минимум шесть месяцев.

Технические характеристики Suzuki Jimny 1.5 AT4 Габариты, мм 3645х1645х1725 Колесная база, мм 2250 Дорожный просвет, мм 210 Объем багажника, л 85–377 Снаряженная масса, кг 1110 Диаметр разворота, м 9,8 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1462 Макс. мощность, л.с./об/мин 102/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 130/4000 Привод полный Трансмиссия 4-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 140 Время разгона 0–100 км/ч, с н/д Расход топлива (средний), л/100 км 7,5 Объем бака, л 40

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.