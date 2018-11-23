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Suzuki SX4: восточная мудрость, помноженная на спортивные ценности
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Сузуки СХ4

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II рестайлинг (открыть)
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Цены
от 1 179 000
до 1 619 000
Suzuki SX4 2016 вид спередиSuzuki SX4 2016 вид сбокуSuzuki SX4 2016 вид сзадиSuzuki SX4 2016 салон
Suzuki SX4 2016 приборная панель
Приборная панель хорошо читается
Suzuki SX4 2016 блокировка муфты
Заблокировать муфту клавишей Lock можно в режиме Snow
Suzuki SX4 2016 передние кресла
Suzuki SX4 2016 задний диван
В старших комплектациях спинка дивана регулируется по наклону
Suzuki SX4 2016 багажное отделение
В багажнике имеется розетка на 12 В, подсветка и два вместительных кармана у боковых стенок
Suzuki SX4 2016 запаскаSuzuki SX4 2016 крыша
Suzuki SX4 2016 дизайн
По словам Анатолия Akue, важной задачей проекта было нанести эксклюзивный рисунок на стыки между панелями, фарами, зеркалами и прочими выступающими элементами
Suzuki SX4 2016 дизайн
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Suzuki SX4 2016
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Suzuki SX4 2016

Создавая автомобиль для водителя, разработчики дополнили драйверское удовольствие дизайнерскими, техническими и компоновочными решениями, отражающими менталитет японской нации

Высокая конкуренция в сегменте субкомпактных кроссоверов заставляет автопроизводителей закладывать в свои новинки уникальные конкурентные преимущества. В случае с рестайлинговым кроссовером SX4 упор сделан на национальный колорит и спортивные традиции марки, начинавшей свой бизнес в начале ХХ века с выпуска мотоциклов.

В сравнении с конкурентами этот SUV от Suzuki выглядит необычно и даже провокационно. Его внешность не только выдает страну происхождения, но и рождает множество ассоциаций – от самурайской атрибутики до аниме с драконами. Как видно, чтобы подхлестнуть продажи, российский офис усилил это ощущение «восточности», предложив покупателям опциональную раскраску от художника Анатолия Akue. Виниловая пленка с дизайнерским рисунком на японские мотивы обойдется в 85 000 рублей, и это будет практически эксклюзив – предлагается лишь 50 таких комплектов, которые пока не распроданы.

Магия простых вещей

Такого со мной еще не бывало: забираю ключи от тестовой машины, пытаюсь оценить ее экстерьер и вижу... только рисунок с горой Фудзияма – живопись российского маэстро, точно маска, переключает на себя внимание. Уже во время теста я убедился, что «расписной» SX4 вызывает повышенный интерес и уважение со стороны соседей по потоку. А вот угонщики, согласно статистике, обходят машины с таким экстерьером стороной – ну чем не аргументы к покупке?

При мощной артистической составляющей экстерьер привлекает также и практичностью. Мощный обвес из некрашеного пластика, дорожный просвет 180 мм (+10 мм в сравнении с дорестайлинговой моделью) и 16-дюймовые колеса с высокопрофильной резиной – то, что нужно для горожан, время от времени съезжающих на проселок. Еще один выразительный и практичный момент – светодиодные «ресницы» ходовых огней и светодиодные же фары, полагающиеся топовому исполнению GLX, которое мы и выбрали для теста.

Салон на фоне яркой внешности выглядит сдержанно, что связано не только с желанием дизайнеров угодить клиентам в разных странах, но и с японским менталитетом, не приемлющим кичливости, но возводящим в абсолют порядок и аккуратность. Главное украшение и центр внимания здесь – 7-дюймовый дисплей с сенсорными кнопками регулировки громкости, поддержкой сервисов Apple CarPlay и MirrorLink, русифицированной навигацией и камерой заднего вида с траекторными подсказками. Циферблаты классической «приборки» отлично читаются, хотя не помешал бы и цветной экран борткомпьютера с цифровой индикацией скоростного режима.

Передние сиденья с механическими регулировками удобные, подушки – достаточной длины, диапазона настройки руля и кресел хватает, чтобы разместиться с комфортом людям разного роста. Места сзади вполне достаточно даже для «баскетболистов», а в топовой версии можно еще и отрегулировать спинку дивана по углу наклона.

Багажник на 430 л привлекает не только большой шириной проема и продуманной формой без сильных выступов, но и двойным дном – под фальшполом можно хранить огнетушитель, насос, зонты, одежду, аптечку и прочую мелочевку. Под вторым полом разместились «докатка» и инструмент. На правой стенке отсека есть розетка на 12 В. Словом, эргономика багажника продумана с японской тщательностью.

Активный горожанин

На улицах Москвы кроссовер чувствует себя как рыба в воде. Компактные габариты и точный руль, проделывающий менее трех оборотов от упора до упора, превращают маневрирование в удовольствие. Протиснуться через заставленный машинами двор, проехать по круговой дорожке многоуровневого гаража, запарковаться на небольшом пятачке – со всеми этими задачами SX4 справляется легко. Особенно если он в топовой комплектации – с камерой заднего вида и датчиками парковки спереди и сзади.

На высокой скорости автомобиль хорошо держит траекторию, плотная подвеска спокойно отрабатывает «мелочевку» и ямы покрупнее, но не жалует продольные волны в асфальте. В последнем случае приходится корректировать курс подруливаниями. Плавность хода, приемлемая для города, ухудшается на основательно разбитых дорогах. Здесь понимаешь, что SX4 задумывался как драйверский автомобиль, а не брутальный внедорожник, позволяющий не снижать скорость перед ямами. Хотя к энергоемкости шасси не придраться – пробоев амортизаторов не случается.

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Кстати, о спортивных настройках ходовой части. Японским инженерам удалось добиться очень азартной управляемости. Машину легко контролировать на виражах, она успешно противостоит кренам, уверенно и стабильно замедляется. Оставлена даже лазейка любителям дрифта – систему стабилизации можно отключить и насладиться где-нибудь вне дорог общего пользования управляемыми скольжениями.

Поскольку мы выбрали полноприводный вариант модели (наиболее доступные версии имеют привод на передние колеса), то испытали «японца» и на легком бездорожье. Для его преодоления следует использовать режим Snow (имеются также алгоритмы Auto и Sport). Дело в том, что лишь в «снежном» режиме можно заблокировать межосевую муфту клавишей Lock. Тогда трансмиссия поделит тягу между передними и задними колесами примерно в равной пропорции и автомобиль поедет по рыхлым и скользким поверхностям увереннее. Хороша и геометрическая проходимость, позволяющая двигаться по сложному рельефу при отключенной ESP даже переднеприводным версиям кроссовера.

Наконец, о детали, из-за которой в SX4 можно влюбиться окончательно и бесповоротно. Это «старший» 1,4-литровый бензиновый турбомотор, развивающий, казалось бы, не будоражащие воображение гонщика 140 л.с. Однако благодаря грамотным настройкам 6-диапазонного «автомата» и «острой» педали акселератора кроссовер реагирует на открывание «газа» с большим энтузиазмом – если будете «педалировать» от души, пассажиры наверняка пожалуются, что вы водите резко. Но отказать себе в удовольствии «пришпорить» SX4 с турбомотором ой как сложно! Пиковый момент 220 Нм, доступный на полке 1500–4000 об/мин, достигается при резком нажатии на «газ», и «японец» буквально провоцирует вас ехать быстрее потока.

Но, если нужна максимальная отдача, вы можете повернуть тумблер выбора режимов вправо в Sport, смещающий точки переключений «автомата» ниже. Или, как вариант, сбросить перед ускорением пару передач левым подрулевым «лепестком». Езда станет еще более азартной. Приятно, что даже при таком раскладе расход топлива в городе не превысит 10 л/100 км.

За ценой не постоим

Важно, что, выводя модель на российский рынок, автопроизводитель позаботился об увеличении клиренса, обеспечил дополнительную противокоррозионную обработку кузова и озаботился русификацией мультимедиа. Правда, в подкапотном пространстве сразу бросается в глаза компактный аккумулятор на 40 А-ч и бачок омывателя объемом менее 4 л, да и объем топливного бака не рекордный (47 л). Впрочем, японцы просто следуют принципу разумной достаточности. Согласитесь, зачем компактному кроссоверу более емкий аккумулятор, если и этот «малыш» обеспечивает уверенный пуск двигателя в морозы? Да и экономичный двигатель делает скромный объем бензобака вполне оправданным.

Что с ценами? За SX4 в топовом полноприводном исполнении дилеры Suzuki просят 1 669 000 рублей. Переднеприводный вариант с начальным 1,6-литровым 117-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой», конечно же, заметно доступнее – 1 239 000 рублей. Да и базовое оснащение здесь щедрое – семь подушек безопасности, подогрев передних кресел, ESP, ABS, аудиосистема с четырьмя динамиками, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, «противотуманки», круиз-контроль, боковые зеркала с обогревом и электроприводом. Так что мы делаем вывод, что японский SUV, собранный в Европе, вполне способен привлечь поклонников марки практичностью, спортивностью и мощной харизмой.

Технические характеристики Suzuki SX4 1.4 T AT6 4WD

Габариты, мм

4300х1785х1585

Колесная база, мм

2600

Дорожный просвет, мм

180

Объем багажника, л

430–1269

Снаряженная масса, кг

1235

Диаметр разворота, м

10,8

Тип двигателя

бензиновый R4

Рабочий объем, см³

1373

Макс. мощность, л.с./об/мин

140/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

220/1500–4000

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 6-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

200

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,2

Расход топлива (средний), л/100 км

6,2

Объем бака, л

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