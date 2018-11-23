Создавая автомобиль для водителя, разработчики дополнили драйверское удовольствие дизайнерскими, техническими и компоновочными решениями, отражающими менталитет японской нации

Высокая конкуренция в сегменте субкомпактных кроссоверов заставляет автопроизводителей закладывать в свои новинки уникальные конкурентные преимущества. В случае с рестайлинговым кроссовером SX4 упор сделан на национальный колорит и спортивные традиции марки, начинавшей свой бизнес в начале ХХ века с выпуска мотоциклов.

В сравнении с конкурентами этот SUV от Suzuki выглядит необычно и даже провокационно. Его внешность не только выдает страну происхождения, но и рождает множество ассоциаций – от самурайской атрибутики до аниме с драконами. Как видно, чтобы подхлестнуть продажи, российский офис усилил это ощущение «восточности», предложив покупателям опциональную раскраску от художника Анатолия Akue. Виниловая пленка с дизайнерским рисунком на японские мотивы обойдется в 85 000 рублей, и это будет практически эксклюзив – предлагается лишь 50 таких комплектов, которые пока не распроданы.

Магия простых вещей

Такого со мной еще не бывало: забираю ключи от тестовой машины, пытаюсь оценить ее экстерьер и вижу... только рисунок с горой Фудзияма – живопись российского маэстро, точно маска, переключает на себя внимание. Уже во время теста я убедился, что «расписной» SX4 вызывает повышенный интерес и уважение со стороны соседей по потоку. А вот угонщики, согласно статистике, обходят машины с таким экстерьером стороной – ну чем не аргументы к покупке?

При мощной артистической составляющей экстерьер привлекает также и практичностью. Мощный обвес из некрашеного пластика, дорожный просвет 180 мм (+10 мм в сравнении с дорестайлинговой моделью) и 16-дюймовые колеса с высокопрофильной резиной – то, что нужно для горожан, время от времени съезжающих на проселок. Еще один выразительный и практичный момент – светодиодные «ресницы» ходовых огней и светодиодные же фары, полагающиеся топовому исполнению GLX, которое мы и выбрали для теста.

Салон на фоне яркой внешности выглядит сдержанно, что связано не только с желанием дизайнеров угодить клиентам в разных странах, но и с японским менталитетом, не приемлющим кичливости, но возводящим в абсолют порядок и аккуратность. Главное украшение и центр внимания здесь – 7-дюймовый дисплей с сенсорными кнопками регулировки громкости, поддержкой сервисов Apple CarPlay и MirrorLink, русифицированной навигацией и камерой заднего вида с траекторными подсказками. Циферблаты классической «приборки» отлично читаются, хотя не помешал бы и цветной экран борткомпьютера с цифровой индикацией скоростного режима.

Передние сиденья с механическими регулировками удобные, подушки – достаточной длины, диапазона настройки руля и кресел хватает, чтобы разместиться с комфортом людям разного роста. Места сзади вполне достаточно даже для «баскетболистов», а в топовой версии можно еще и отрегулировать спинку дивана по углу наклона.

Багажник на 430 л привлекает не только большой шириной проема и продуманной формой без сильных выступов, но и двойным дном – под фальшполом можно хранить огнетушитель, насос, зонты, одежду, аптечку и прочую мелочевку. Под вторым полом разместились «докатка» и инструмент. На правой стенке отсека есть розетка на 12 В. Словом, эргономика багажника продумана с японской тщательностью.

Активный горожанин

На улицах Москвы кроссовер чувствует себя как рыба в воде. Компактные габариты и точный руль, проделывающий менее трех оборотов от упора до упора, превращают маневрирование в удовольствие. Протиснуться через заставленный машинами двор, проехать по круговой дорожке многоуровневого гаража, запарковаться на небольшом пятачке – со всеми этими задачами SX4 справляется легко. Особенно если он в топовой комплектации – с камерой заднего вида и датчиками парковки спереди и сзади.

На высокой скорости автомобиль хорошо держит траекторию, плотная подвеска спокойно отрабатывает «мелочевку» и ямы покрупнее, но не жалует продольные волны в асфальте. В последнем случае приходится корректировать курс подруливаниями. Плавность хода, приемлемая для города, ухудшается на основательно разбитых дорогах. Здесь понимаешь, что SX4 задумывался как драйверский автомобиль, а не брутальный внедорожник, позволяющий не снижать скорость перед ямами. Хотя к энергоемкости шасси не придраться – пробоев амортизаторов не случается.

Кстати, о спортивных настройках ходовой части. Японским инженерам удалось добиться очень азартной управляемости. Машину легко контролировать на виражах, она успешно противостоит кренам, уверенно и стабильно замедляется. Оставлена даже лазейка любителям дрифта – систему стабилизации можно отключить и насладиться где-нибудь вне дорог общего пользования управляемыми скольжениями.

Поскольку мы выбрали полноприводный вариант модели (наиболее доступные версии имеют привод на передние колеса), то испытали «японца» и на легком бездорожье. Для его преодоления следует использовать режим Snow (имеются также алгоритмы Auto и Sport). Дело в том, что лишь в «снежном» режиме можно заблокировать межосевую муфту клавишей Lock. Тогда трансмиссия поделит тягу между передними и задними колесами примерно в равной пропорции и автомобиль поедет по рыхлым и скользким поверхностям увереннее. Хороша и геометрическая проходимость, позволяющая двигаться по сложному рельефу при отключенной ESP даже переднеприводным версиям кроссовера.

Наконец, о детали, из-за которой в SX4 можно влюбиться окончательно и бесповоротно. Это «старший» 1,4-литровый бензиновый турбомотор, развивающий, казалось бы, не будоражащие воображение гонщика 140 л.с. Однако благодаря грамотным настройкам 6-диапазонного «автомата» и «острой» педали акселератора кроссовер реагирует на открывание «газа» с большим энтузиазмом – если будете «педалировать» от души, пассажиры наверняка пожалуются, что вы водите резко. Но отказать себе в удовольствии «пришпорить» SX4 с турбомотором ой как сложно! Пиковый момент 220 Нм, доступный на полке 1500–4000 об/мин, достигается при резком нажатии на «газ», и «японец» буквально провоцирует вас ехать быстрее потока.

Но, если нужна максимальная отдача, вы можете повернуть тумблер выбора режимов вправо в Sport, смещающий точки переключений «автомата» ниже. Или, как вариант, сбросить перед ускорением пару передач левым подрулевым «лепестком». Езда станет еще более азартной. Приятно, что даже при таком раскладе расход топлива в городе не превысит 10 л/100 км.

За ценой не постоим

Важно, что, выводя модель на российский рынок, автопроизводитель позаботился об увеличении клиренса, обеспечил дополнительную противокоррозионную обработку кузова и озаботился русификацией мультимедиа. Правда, в подкапотном пространстве сразу бросается в глаза компактный аккумулятор на 40 А-ч и бачок омывателя объемом менее 4 л, да и объем топливного бака не рекордный (47 л). Впрочем, японцы просто следуют принципу разумной достаточности. Согласитесь, зачем компактному кроссоверу более емкий аккумулятор, если и этот «малыш» обеспечивает уверенный пуск двигателя в морозы? Да и экономичный двигатель делает скромный объем бензобака вполне оправданным.

Что с ценами? За SX4 в топовом полноприводном исполнении дилеры Suzuki просят 1 669 000 рублей. Переднеприводный вариант с начальным 1,6-литровым 117-сильным мотором и 5-ступенчатой «механикой», конечно же, заметно доступнее – 1 239 000 рублей. Да и базовое оснащение здесь щедрое – семь подушек безопасности, подогрев передних кресел, ESP, ABS, аудиосистема с четырьмя динамиками, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, «противотуманки», круиз-контроль, боковые зеркала с обогревом и электроприводом. Так что мы делаем вывод, что японский SUV, собранный в Европе, вполне способен привлечь поклонников марки практичностью, спортивностью и мощной харизмой.

Технические характеристики Suzuki SX4 1.4 T AT6 4WD Габариты, мм 4300х1785х1585 Колесная база, мм 2600 Дорожный просвет, мм 180 Объем багажника, л 430–1269 Снаряженная масса, кг 1235 Диаметр разворота, м 10,8 Тип двигателя бензиновый R4 Рабочий объем, см³ 1373 Макс. мощность, л.с./об/мин 140/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 220/1500–4000 Привод полный Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 200 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,2 Расход топлива (средний), л/100 км 6,2 Объем бака, л 47