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О Suzuki SX4

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Сузуки СХ4

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II рестайлинг (открыть)
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Цены
от 1 179 000
до 1 619 000
Suzuki SX4 (2016) вид спередиSuzuki SX4 (2016) вид спереди
Suzuki SX4 (2016) вид сбоку
Автомобиль не имеет вычурных деталей – формы простые, а линии строгие
Suzuki SX4 (2016) вид сзади
Это ни в коем случае не делает Suzuki SX4 скучным. Машина получилась узнаваемой
Suzuki SX4 (2016) вид сзади
Suzuki SX4 (2016) багажное отделение
Несмотря на скромные размеры, кроссовер получил вместительный багажник – 430 литров.
Suzuki SX4 (2016) багажное отделение
Пространство организовано с умом – есть и ниши для мелочей и «подполье» для «докатки» и инструмента
Suzuki SX4 (2016) дверь
Сзади места достаточно
Suzuki SX4 (2016) салон
Лаконичность дизайна прослеживается и в интерьере
Suzuki SX4 (2016) водительское местоSuzuki SX4 (2016) подлокотник
Suzuki SX4 (2016) приборная панель
Приборная панель хорошо считывается
Suzuki SX4 (2016) монитор
Камера заднего вида транслирует четкую картинку
Suzuki SX4 (2016) выбор режимов
SX4 оснащен полным приводом
Suzuki SX4 (2016) радар
Здесь должен стоять радар для комплекса автопилота, но в российских комплектациях таких функций нет
Suzuki SX4 (2016) моторный отсек
Турбо-мотор 1.4 - лучший выбор для данной модели. В качестве коробки передач здесь используется автомат
Suzuki SX4 (2016) моторный отсек
Подкапотное пространство радует хорошей организацией. Взгляните, как удобно расположена горловина бачка омывателя
Suzuki SX4 (2016) шильдикSuzuki SX4 (2016) вид сбокуSuzuki SX4 (2016) вид спереди

Suzuki SX4 не может похвастать ни экстравагантным дизайном, ни технологичным оснащением на фоне своих конкурентов. Кроме того, эта модель всегда была дороже "одноклассников".  Казалось бы, козырей у автомобиля и нет, но на российских дорогах SX4 не меньше, чем "корейцев" и "французов". Значит, есть  в машине что-то притягательное. Что именно?

Все начинается с внешнего вида и дизайна – выбираем мы, в первую очередь, глазами.  Красив ли Suzuki SX4? Симпатичен. Выделяется ли чем-нибудь? Нет. Плохо ли это? Тоже нет!  Экстерьер кроссовера лаконичен и в то же время солиден. Чувствуется, что целевая аудитория SX4 – старше тридцати лет. А хочется экстравагантности – можете выбрать Vitara, там, по крайней мере, двухцветная окраска кузова есть.

Кстати обе эти модели Suzuki построены на одной платформе, причем Vitara визуально выглядит крупнее SX4, хотя в цифрах все ровно наоборот. Длина Vitara – 4.1 метра, а SX4 – 4.3. То, что наш подопытный больше своего соплатформеника, вы почувствуете, сев внутрь : в "четверке" будет просторнее, особенно, на заднем ряду.

Кнопки вокруг

Открываю машину и сразу получаю удовольствие – фиксатор двери настроен так четко, что она прекрасно держится в любом положении. Сами двери тяжелые – закрываются с солидным хлопком. Интерьер же, как и экстерьер SX4 прост и лаконичен. Популярных нынче сенсорных контроллеров нет и в помине – все управляется физическими клавишами, причем все они расположены в правильных местах – находятся сразу, интуитивно!

Например, на руле: все нужные кнопки здесь – точно под пальцами и на каждой написано, за что она отвечает. Интерфейс мультимедийной системы незамысловат, но ведь работает же! Смартфоны Apple "коннектятся" в один миг и не отваливаются, Android Auto подключается быстро – зачет! Звук тоже неплох. И с безопасностью в SX4 порядок – уже в базе семь подушек!

Что еще? Большая площадь остекления: сидишь в кроссовере, а кажется, что в минивэне, Этим SX4 славится, начиная с первого поколения. Багажник не слишком большой, объем 430 литров, но правильной формы и с удобными нишами под инструмент или канистру с омывающей жидкостью. В подполе, за жесткой перегородкой, прячется запасное колесо, но места там хватит и для других мелочей.

Старое. Доброе. Турбированное

Запускаем двигатель, переводим селектор АКПП в режим Drive (будьте аккуратнее – можно промахнуться и перевести коробку в ручной режим) и трогаемся.

Моторов здесь два. Первый – M16A, атмосферный 1.6, мощностью в 116 лошадиных сил, выпускается с начала двухтысячных годов. Устанавливался на Liana, SX4 первого поколения, Swift, в трёхдверный версии Grand Vitara.  Такая долгая конвейерная жизнь объясняется простотой мотора и его высокой надежностью – ресурс M16A превышает 300 тысяч километров. Слабых мест, по заявлениям мастеров сервисных центров, два: сбой работы датчиков положения коленвала и проблемы с катушками зажигания, но эти болезни встречаются чаще на машинах до 2013 года выпуска.  Несмотря на «неубиваемость», мотор требует определенного внимания – интервал замены масла лучше сократить с рекомендованных 15 тысяч километров пробега до 10 тысяч.  Раз в 30-40 тысяч нужно регулировать клапана. Свечи требуют замены раз в 35 тысяч километров.

Второй двигатель – Boosterjet, турбированный, объемом 1.4 литра. Он надежный и достаточно ресурсный – если следить за качеством топлива и масла и не допускать перегревов: агрегат получился очень компактным, его теплонагруженность достаточно высокая. Впрочем, свои 250 тысяч до капитального ремонта он выхаживает спокойно. Boosterjet – мотор с не меньшей историей, чем M16A, он потомок легендарных двигателей серии K, которые устанавливались в 90-х , например, на модель Wagon-R.

На SX4, как и на всех моделях  Suzuki могли оказаться турбомоторы и коробки передач Volkswagen! В 2009 году компании подписали меморандум о сотрудничестве. Японцы хотели получить доступ к немецким технологиям, в частности, моторам TSI, немцы же хотели через Suzuki закрепиться на рынках Индии и Латинской Америки. В 2011 альянс распался, причем руководство Suzuki заявляло, что Volkswagen не спешил делиться технологиями, при этом японские наработки осваивал активно.  Вся эта история, пусть и косвенно, ускорила разработку Boosterjet – японцы постарались доказать, что сами способны создать хороший турбомотор.

Есть задор!

Под капотом тестового SX4 именно Boosterjet, и он мне категорически нравится! 140 лошадиных сил неплохо везут 1.2-тонный кроссовер (разгон до сотни – 9.9 секунд). Причем двигатель тянет уже с полутора тысяч оборотов. Кроме того он тихий - даже на высоких скоростях. Экономичность тоже имеет место быть – в городе я смог уложиться в 8.5 литров, а на трассе при средней скорости  110 километров в час – в 6.5 литров. Хотя бензобак мог бы быть и побольше, чем 47 литров.

В паре с мотором работает надежная 6-ступенчатая АКПП от Aisin, и эта связка получилась очень дружной. Если перейти в спорт-режим, коробка будет держать заданные обороты, пока сам не щелкнешь лепестком, так что можно крутить движок и, как говорим мы, молодежь, «хасанить» в потоке. Жаль, в спорт-режиме руль с электроусилителем остается "расслабленным" . SX4  не сильно кренится на виражах и хорошо держит траекторию, так что я бы проходил повороты на более высоких скоростях, но из-за легковесности руля сдерживал себя –  боялся «потерять» машину. Впрочем, тормоза здесь цепкие, а вспомогательные системы ABS и ESP работают четко и слаженно – при резком торможении  SX4 почти не уходит в юз и машина остается под контролем.

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В целом характер SX4 – основательный и спокойный. Задорный Boosterjet у него под капотом – лишь инструмент для уверенных обгонов на трассе. Потенциал драйва есть, связка «двигатель – АКПП» позволяет хулиганить, но чтобы получать от этого удовольствие, надо что-то сделать с настройками усилителя руля.

«Ваби-саби»

SX4 конструктивно – переднеприводный SUV с автоматически подключаемым полным приводом. Датчики ABS и ESP считывают скорость вращения ведущих колес, при угрозе их проскальзывания и потери сцепления с дорогой посылают сигналы электронноуправяемой муфте, которая передает часть крутящего момента на задние колеса. Но можно и зафиксировать трансмиссию в режиме 4х4, для этого надо перевести шайбу-контроллер на центральном тоннеле в положение LOCK. Есть имитация блокировок, когда ESP подтормаживает колеса. Так что в теории машина может справиться даже с диагональным вывешиванием, но все же SX4 – это житель города, а весь полноприводный арсенал лишь улучшает управляемость на асфальте. Для бездорожья машина не предназначена вовсе – у машины очень низкие свесы и неважная геометрическая проходимость. Заявлены 180 миллиметров дорожного просвета, но под истинной нижней точкой – защитой картера – он несколько меньше.

В чем же причина популярности SX4? Создавая его, японцы следовали концепции «ваби-саби».«Ваби» – это простота, скромность и внутренняя сила. «Саби» – архаичность и подлинность. Suzuki SX4 сочетает скромную, неброскую внешность с проверенными и надежными технологическими решениями.  Перед нами машина, которую создали с единственной целью – долго и без проблем возить водителя и пассажиров. А разве не этого ли мы хотим в большинстве своем...

                

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUZUKI SX4 1.4T AT

ГАБАРИТЫ, ММ

4300 х 1785 х 1585

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2600

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

180

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л

430/1269

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1235

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1373

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

140 / 5500

МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН

220 / 1500 — 4000

ТРАНСМИССИЯ

автоматическая, 6-ст.

ПРИВОД

полный

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч

200

РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С

10,2

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ

6,2

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

47

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