Suzuki SX4 не может похвастать ни экстравагантным дизайном, ни технологичным оснащением на фоне своих конкурентов. Кроме того, эта модель всегда была дороже "одноклассников". Казалось бы, козырей у автомобиля и нет, но на российских дорогах SX4 не меньше, чем "корейцев" и "французов". Значит, есть в машине что-то притягательное. Что именно?

Все начинается с внешнего вида и дизайна – выбираем мы, в первую очередь, глазами. Красив ли Suzuki SX4? Симпатичен. Выделяется ли чем-нибудь? Нет. Плохо ли это? Тоже нет! Экстерьер кроссовера лаконичен и в то же время солиден. Чувствуется, что целевая аудитория SX4 – старше тридцати лет. А хочется экстравагантности – можете выбрать Vitara, там, по крайней мере, двухцветная окраска кузова есть.

Кстати обе эти модели Suzuki построены на одной платформе, причем Vitara визуально выглядит крупнее SX4, хотя в цифрах все ровно наоборот. Длина Vitara – 4.1 метра, а SX4 – 4.3. То, что наш подопытный больше своего соплатформеника, вы почувствуете, сев внутрь : в "четверке" будет просторнее, особенно, на заднем ряду.

Кнопки вокруг

Открываю машину и сразу получаю удовольствие – фиксатор двери настроен так четко, что она прекрасно держится в любом положении. Сами двери тяжелые – закрываются с солидным хлопком. Интерьер же, как и экстерьер SX4 прост и лаконичен. Популярных нынче сенсорных контроллеров нет и в помине – все управляется физическими клавишами, причем все они расположены в правильных местах – находятся сразу, интуитивно!

Например, на руле: все нужные кнопки здесь – точно под пальцами и на каждой написано, за что она отвечает. Интерфейс мультимедийной системы незамысловат, но ведь работает же! Смартфоны Apple "коннектятся" в один миг и не отваливаются, Android Auto подключается быстро – зачет! Звук тоже неплох. И с безопасностью в SX4 порядок – уже в базе семь подушек!

Что еще? Большая площадь остекления: сидишь в кроссовере, а кажется, что в минивэне, Этим SX4 славится, начиная с первого поколения. Багажник не слишком большой, объем 430 литров, но правильной формы и с удобными нишами под инструмент или канистру с омывающей жидкостью. В подполе, за жесткой перегородкой, прячется запасное колесо, но места там хватит и для других мелочей.

Старое. Доброе. Турбированное

Запускаем двигатель, переводим селектор АКПП в режим Drive (будьте аккуратнее – можно промахнуться и перевести коробку в ручной режим) и трогаемся.

Моторов здесь два. Первый – M16A, атмосферный 1.6, мощностью в 116 лошадиных сил, выпускается с начала двухтысячных годов. Устанавливался на Liana, SX4 первого поколения, Swift, в трёхдверный версии Grand Vitara. Такая долгая конвейерная жизнь объясняется простотой мотора и его высокой надежностью – ресурс M16A превышает 300 тысяч километров. Слабых мест, по заявлениям мастеров сервисных центров, два: сбой работы датчиков положения коленвала и проблемы с катушками зажигания, но эти болезни встречаются чаще на машинах до 2013 года выпуска. Несмотря на «неубиваемость», мотор требует определенного внимания – интервал замены масла лучше сократить с рекомендованных 15 тысяч километров пробега до 10 тысяч. Раз в 30-40 тысяч нужно регулировать клапана. Свечи требуют замены раз в 35 тысяч километров.

Второй двигатель – Boosterjet, турбированный, объемом 1.4 литра. Он надежный и достаточно ресурсный – если следить за качеством топлива и масла и не допускать перегревов: агрегат получился очень компактным, его теплонагруженность достаточно высокая. Впрочем, свои 250 тысяч до капитального ремонта он выхаживает спокойно. Boosterjet – мотор с не меньшей историей, чем M16A, он потомок легендарных двигателей серии K, которые устанавливались в 90-х , например, на модель Wagon-R.

На SX4, как и на всех моделях Suzuki могли оказаться турбомоторы и коробки передач Volkswagen! В 2009 году компании подписали меморандум о сотрудничестве. Японцы хотели получить доступ к немецким технологиям, в частности, моторам TSI, немцы же хотели через Suzuki закрепиться на рынках Индии и Латинской Америки. В 2011 альянс распался, причем руководство Suzuki заявляло, что Volkswagen не спешил делиться технологиями, при этом японские наработки осваивал активно. Вся эта история, пусть и косвенно, ускорила разработку Boosterjet – японцы постарались доказать, что сами способны создать хороший турбомотор.

Есть задор!

Под капотом тестового SX4 именно Boosterjet, и он мне категорически нравится! 140 лошадиных сил неплохо везут 1.2-тонный кроссовер (разгон до сотни – 9.9 секунд). Причем двигатель тянет уже с полутора тысяч оборотов. Кроме того он тихий - даже на высоких скоростях. Экономичность тоже имеет место быть – в городе я смог уложиться в 8.5 литров, а на трассе при средней скорости 110 километров в час – в 6.5 литров. Хотя бензобак мог бы быть и побольше, чем 47 литров.

В паре с мотором работает надежная 6-ступенчатая АКПП от Aisin, и эта связка получилась очень дружной. Если перейти в спорт-режим, коробка будет держать заданные обороты, пока сам не щелкнешь лепестком, так что можно крутить движок и, как говорим мы, молодежь, «хасанить» в потоке. Жаль, в спорт-режиме руль с электроусилителем остается "расслабленным" . SX4 не сильно кренится на виражах и хорошо держит траекторию, так что я бы проходил повороты на более высоких скоростях, но из-за легковесности руля сдерживал себя – боялся «потерять» машину. Впрочем, тормоза здесь цепкие, а вспомогательные системы ABS и ESP работают четко и слаженно – при резком торможении SX4 почти не уходит в юз и машина остается под контролем.

В целом характер SX4 – основательный и спокойный. Задорный Boosterjet у него под капотом – лишь инструмент для уверенных обгонов на трассе. Потенциал драйва есть, связка «двигатель – АКПП» позволяет хулиганить, но чтобы получать от этого удовольствие, надо что-то сделать с настройками усилителя руля.

«Ваби-саби»

SX4 конструктивно – переднеприводный SUV с автоматически подключаемым полным приводом. Датчики ABS и ESP считывают скорость вращения ведущих колес, при угрозе их проскальзывания и потери сцепления с дорогой посылают сигналы электронноуправяемой муфте, которая передает часть крутящего момента на задние колеса. Но можно и зафиксировать трансмиссию в режиме 4х4, для этого надо перевести шайбу-контроллер на центральном тоннеле в положение LOCK. Есть имитация блокировок, когда ESP подтормаживает колеса. Так что в теории машина может справиться даже с диагональным вывешиванием, но все же SX4 – это житель города, а весь полноприводный арсенал лишь улучшает управляемость на асфальте. Для бездорожья машина не предназначена вовсе – у машины очень низкие свесы и неважная геометрическая проходимость. Заявлены 180 миллиметров дорожного просвета, но под истинной нижней точкой – защитой картера – он несколько меньше.

В чем же причина популярности SX4? Создавая его, японцы следовали концепции «ваби-саби».«Ваби» – это простота, скромность и внутренняя сила. «Саби» – архаичность и подлинность. Suzuki SX4 сочетает скромную, неброскую внешность с проверенными и надежными технологическими решениями. Перед нами машина, которую создали с единственной целью – долго и без проблем возить водителя и пассажиров. А разве не этого ли мы хотим в большинстве своем...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SUZUKI SX4 1.4T AT ГАБАРИТЫ, ММ 4300 х 1785 х 1585 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2600 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 180 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН./МАКС., Л 430/1269 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1235 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1373 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 140 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 220 / 1500 — 4000 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД полный МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч 200 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 6,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 47