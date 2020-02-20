Атрибуты специальной серии, созданной в кооперации с известным производителем аудиотехники, добавили японскому SUV индивидуальности. С улучшенной акустикой, усиленной шумоизоляцией и богатым базовым оснащением, как оказалось, и жить веселее

Дебютировав в 2006 году, компактный кроссовер Suzuki SX4 набирал имиджевую силу с каждой модернизацией. В 2013-м модель прибавила в габаритах, сохранив дизайн, сдержанный на эмоции. А рутинное, казалось бы, обновление 2016-го неожиданно резко повысило градус эпатажа. «Зубастая» радиаторная решетка, мощный капот и крупные светодиодные фары добавили SX4 колорита. В то же время SUV обзавелся более выносливым шасси, турбомотором с непосредственным впрыском и мультимедиа с расширенным функционалом.

Дальнейшие изменения следовали уже в рамках спецверсий. Несколько месяцев назад «Автопанорама» протестировала кроссовер с раскраской в восточном стиле от художника Анатолия Akue. Тираж таких SX4 составил на нашем рынке лишь полсотни экземпляров. И вот теперь к нам на тест прибыл «музыкальный» SUV – автомобиль специальной серии Tabi powered by Pioneer, ограниченной опять-таки пятью десятками автомобилей. По сути – эксклюзив!

Лейся, песня!

Изюминка новинки – оригинальный серый цвет кузова и акустическая система Pioneer категории А, подразумевающей сбалансированное звучание, увеличенную мощность и высококачественные компоненты. В передней части салона установлена основная акустика мощностью 350 Вт, тыловые динамики на 320 Вт используются для добавления полутонов. В результате получаем более глубокий звуковой рисунок на радость меломанам: даже на высоких уровнях громкости звук остается чистым. А еще здесь предусмотрено цифровое радио DAB, полагающееся по рангу всем SX4 с турбомотором.

Иероглиф Tabi в названии спецверсии означает «путешествие». Такие значки нанесены на передние крылья, переднюю панель и ворсистые коврики. Чтобы путешествие прошло на ура, для машин лимитированной серии предложили доработанный задний спойлер, дополнительные пластиковые молдинги на боковинах, защиту картера двигателя, задние шумоизоляционные подкрылки и сетку, оберегающую радиатор от камней. В качестве бонуса каждый из полусотни покупателей получит фирменную спортивную сумку, набор автомобилиста и адаптер для зарядки мобильных устройств. При этом 25 машин предложены в России с передним приводом и 1,6-литровым 117-сильным бензиновым «атмосферником», вторая же половина – с полноприводной трансмиссией и 1,4-литровой 140-сильной «турбочетверкой» Boosterjet. Коробка передач в обоих случаях одна – 6-диапазонный «автомат» Aisin.

По высшему разряду

Поскольку версия базируется на топовом исполнении GLX, то оснащение здесь весьма достойное. Двухзонный «климат», бесключевой доступ, внешние зеркала с функцией автоматического складывания, мультимедиа с 7-дюймовым центральным дисплеем, русифицированная навигация, поддержка протоколов Apple CarPlay и MirrorLink, громкая связь по Bluetooth, камера заднего вида и датчики парковки спереди и сзади – лишь толика штатного оборудования. Изюминку привносит также фоновая подсветка интерьера.

В остальном салон мало отличается от убранства других версий SX4. Отделочный пластик мягок в местах наиболее частого контакта. Тканевые вставки в дверных подлокотниках работают на комфорт и эстетику. Передние кресла удобны, с развитой боковой поддержкой и длинной подушкой (электропривода их настройки нет даже за доплату). Управление механическими рычажками хорошо организовано, а баранка отлаживается как по вылету, так и по наклону на большом плече, благодаря чему устроиться за рулем комфортно не составляет проблемы. «Приборка» старой школы – аналоговая, с четкими, а потому хорошо читающимися шкалами.

Второй ряд на удивление просторный – тот самый случай, когда при скромных внешних габаритах кузова пассажиры ничуть не стеснены. Кстати, в сравнении с соплатформенным кроссовером Vitara меж­осевое расстояние здесь на 100 мм больше, а спинка дивана настраивается по наклону. В минусы же запишем отсутствие регулируемых задних дефлекторов вентиляции: глухой торец центрального подлокотника не идет модному SUV, но мерзнуть задним пассажирам все же не придется – воздуховоды, ведущие на «галерку», спрятаны под передними креслами.

Багажный отсек на 430 л удобен – он без сильных выступов. А еще здесь есть двойное дно – под жестким настилом можно держать огнетушитель, насос, зонты, одежду, аптечку и прочую мелочевку. Наконец, на третьем ярусе расположились «докатка» и инструмент. Хорошо и то, что на правую стенку багажника выведена розетка на 12 В, а, если нужно перевезти много чемоданов, диван складывается по частям в ровный пол и погрузочная площадка увеличивается до 1269 л.

В своей тарелке

Чего у японского кроссовера точно не отнять, так это проявляющегося в различных нюансах драйверского настроя. На водительском месте устраиваешься так, что ключевые органы управления находятся под рукой, обзор великолепен (в том числе благодаря крупным внешним зеркалам). Руль, который вроде бы не должен отличаться остротой при 2,8 оборота от упора до упора, оказывается отзывчивым и информативным. Отлично настроены и тормоза – цепкие и схватывающие на спортивный манер в самом начале хода.

В бензиновом 140-сильном турбомоторе уживаются два характера. В режиме Аuto (задает­ся нажатием шайбы на тоннеле) автомобиль перемещается плавно и флегматично. Но стоит провернуть тумблер выбора режимов движения к метке Sport – и тихоню не узнать: отклик на «газ» становится куда живее, и каждое ускорение тонизирует. Неудивительно, что возвращать «крутилку» в Auto не хочется, тем более что расход топлива даже при езде «с огоньком» умеренный – порядка 9 л/100 км в черте города. Не придраться и к работе «автомата» – переключения быстрые и плавные, не хуже, чем у хорошего «преселектива».

На шоссейных скоростях «японец» уверенно держит траекторию, крены в крутых поворотах невелики, что опять-таки провоцирует к активной езде. Плавность хода на приличном асфальте неплохая, чему способствуют и шины размерности 215/60 R16. Однако на разбитых дорогах короткоходная подвеска работает жестковато, заставляя сбрасывать скорость. Энергоемкость при этом достойная – «лежачих полицейских» и крупные ямы Suzuki проезжает без пробоев.

Геометрическая проходимость позволит добраться по разбитым грунтовкам до загородного пикника. Но соваться на суровую «пересеченку» не стоит прежде всего из-за внушительного переднего свеса. На бездорожье имеет смысл деактивировать систему стабилизации или же выбрать шайбой системы AllGrip 4WD режимы Snow и Lock. Первый отодвинет порог срабатывания ESP и ослабит отклик педали акселератора, второй заблокирует электромагнитную межосевую муфту, после чего тяга поделится между передними и задними колесами практически поровну. В некоторых случаях (например, на крутых грунтовых спусках) будет нелишним зафиксировать пониженную передачу подрулевыми «лепестками».

Стоит ли SX4 в «музыкальном» исполнении Tabi powered by Pioneer своих 1 615 990 (за версию с 1,6-литровым «атмосферником») и 1 815 990 рублей за вариант с турбомотором, побывавший у нас на тесте? На мой взгляд, цена адекватна драйверскому удовольствию и вниманию к деталям в оформлении и оснащении. К тому же в качестве бонуса вы получите основательную защиту в виде семи подушек безопасности, ESP, ABS, системы помощи при экстренном торможении (EBA), а штатные светодиодные фары и ходовые огни позволят лучше видеть ночью. То есть в этом случае мы платим за высокие ездовые качества, комфорт и хорошее настроение.

Технические характеристики Suzuki SX4 1.4 T AT6 4WD Габариты, мм 4300х1785х1585 Колесная база, мм 2600 Дорожный просвет, мм 180 Объем багажника, л 430 Снаряженная масса, кг 1235 Диаметр разворота, м 10,8 Тип двигателя бензиновый L4, турбо Рабочий объем, см³ 1373 Макс. мощность, л.с./об/мин 140/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 220/1500–4000 Привод полный Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 200 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,2 Расход топлива (средний), л/100 км 7,9 Объем бака, л 47

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.