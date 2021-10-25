Легендарный рамный внедорожник, ставший символом преодоления любых препятствий, вдруг решили сделать более гламурным, городским. К счастью, лишь частично

Полуостров Средний, омываемый Баренцевым морем, это вам не Сочи, где в пандемийный век стало модным проводить тест-драйвы. От ближайшего асфальта до него чуть меньше 30 км – ерунда вроде бы. Вот только чтобы проехать их (особенно если идет привычный в этих местах дождь), понадобится почти три часа. К тому же при условии, что вы не пробьете колесо об острый камень, не сядете брюхом на валун, не съедете в кювет или не завязнете в глубокой луже. То, что в навигаторе считается дорогой, в хлам разбито танками и бронетранс­портерами – у военных тут излюбленные полигоны. Лезть сюда пусть даже на полноприводном паркетнике – почти самоубийство. Зато джиперам на Среднем – просто кайф. Я смог это ощутить сполна.

Физкульт-привет!

Предыдущее поколение Land Cruiser – с индексом «200» – по автомобильным меркам прожило немало, аж 14 лет. Освежить машину позволила пара рестайлингов (в 2012 и 2015 годах), но уже после второго стало ясно, что пора японцам создавать и нечто совершенно новое. Так что появление «300-го» фанаты «Крузака» ждали, затаив дыхание. И вот этот автомобиль передо мной.

В принципе, модель узнаваема, чему в том числе способствуют и габариты – межосевое расстояние и ширина кузова тютелька в тютельку с «200-м», практически не изменилась и длина. А то, что дорожному просвету прибавили полсантиметра, взглядом не определишь, тем более что высоту кузова на 45 мм уменьшили. Но вместе с тем облик изменился – стал более пижонским, что ли. Словно брутального предшественника причесали, выбрили, одели в модный пиджачок и брючки (один только прищур узеньких светодиодных фар чего стоит). Да, «парень» по прежнему накачанный, солидный, но...

Все встало на свои места, как только началась презентация новинки. Оказывается, тойотовцы по-новому позиционируют модель. Автомобиль, который до сих пор считался внедорожником, теперь предлагается как вседорожник (в слове изменена только вторая буква, но куда более радикально – вся идеология). Даже слоган вынесенного в Арктику тест-драйва был сформулирован как «Покоритель всех дорог». Не бездорожья, к чему все привыкли, а именно дорог. Хотя зачем их покорять, если по асфальту хорошо ездят и хилые микролитражки?

А просто бренд решил подтянуть клиентов, посматривающих на премиум-сегмент. Для таких к старту продаж приурочили специальную версию 70th Anniversary, посвященную юбилею модели. С крупными 20-дюймовыми колесами, люком в крыше, адаптивным светом и... более городским форматом. В сравнении с «внедорожной» комплектацией «Комфорт+» у «юбилейки» меньший угол въезда, бамперы целиком окрашены и нет целого ряда функций и систем, способствующих езде по бездорожью.

Тот же тренд внутри. Салон «семидесятки», как ее прозвали журналисты, обшит натуральной кожей (вместо искусственной в «Комфорте+»), переднюю панель венчает 12,3-дюймовый монитор (против 9-дюймового), есть подогрев и вентиляция дивана, проекционный дисплей, камеры на 360°, премиальная аудиосистема JBL, сенсор электропривода багажной двери... Словом, все, что нужно для комфортной жизни в городе. Ну, или для выездов на дачу да пикник. Тем же, кому необходим автомобиль, способный оставаться вездеходом, следует смотреть на «Комфорт+» с не столь пафосным интерьером, но с мощным арсеналом ассистентов и вспомогательных систем, с возможностью блокировки трех дифференциа­лов и кузовом, меньше подверженным различным повреждениям.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Багажник в «300-м» сохранил объем – те же впечатляющие 909 л, а наклон спинок дивана регулируется. Пятая дверь, которую ранее можно было открывать частями (вверх и затем откидывая бортик вниз), отныне стала цельной. Наверное, некоторые пожалеют.

Ничего лишнего

Первое ощущение в салоне – Land Cruiser 300 стал более тесным, чем «200-й». У тех, кто на втором ряду, чуть меньше места перед коленями, спереди тесновато по бокам – вас словно поджимают огромная консоль с глубоким боксом на центральном тоннеле и дверные карты. Однако позднее понимаешь, что просто по сравнению с предшественником расширился диапазон регулировок кресел – их можно опускать почти как в легковушках, да и ход рулевой колонки по вылету стал больше.

С эргономикой все в принципе в порядке: кнопки-рычажки расположены удобно, «климат» настраивается клавишами – лезть в дебри настроек через монитор не нужно. Большие зеркала дают прекрасный обзор, хотя качество изображения с камеры заднего вида средненькое. Впрочем, это отчасти компенсирует ее омыватель, а вот то, что камеры переднего вида во «внедорожной» версии «Комфорт+» вообще нет, выглядит довольно странным – как, спрашивается, преодолевать самые сложные участки?

И еще в дефиците привычные нам USB-разъемы – таковой только один, ближе к водителю. В качестве альтернативы – пара «прикуривателей» (по одному на ряд), а также розетка на 220 В в багажнике. На тесте мы подключали к ней обычный удлинитель с тройником и заряжали телефоны.

ПОЛОСА РАЗГОНА

Любопытно, как себя покажет тоже новый 3,3-литровый битурбированный дизельный мотор V6 мощностью 299 л.с. и крутящим моментом 700 Нм (на него прием заказов начался уже после тест-драйва). По сравнению с прежним 4,5-литровым V8 показатели двигателя выросли на полсотни «лошадей» и на столько же ньютон-метров.

Дождались «снега»

В конструкции тойотовского флагмана новаций еще больше. О чем бы вы ни вспомнили, сквозят слова «новый» и «улучшенный»: новые облегченные на 200 кг рама и кузов, первая для рамного автомобиля платформа фирменной архитектуры TNGA, новый усилитель рулевого управления, сниженный центр тяжести и оптимизированная развесовка по осям, обновленные подвеска и система торможения, совершенно новые двигатель, трансмиссия, некоторые электронные помощники, повышенный уровень шумоизоляции...

Благодаря ударному труду японских инженеров «Крузак» стал однозначно лучше тормозить и управляться на асфальте, а на плохом покрытии (на ямах и камнях) толчки на руль практически не приходят. Что же касается подвески, то многое зависит от того, на какой версии вы едете. «Юбилейная» (с адаптивными амортизаторами) для пассажиров более комфортна (особенно на втором ряду) и для асфальта очень хороша. Чего не скажешь о грунтовке, и уж тем более о бездорожье, на котором Land Cruiser ведет себя, словно катер в качку.

Зато на «Комфорт+» с системой E-KDSS и адаптивными стабилизаторами поперечной устойчивости куролесить за пределами асфальта – одно удовольствие. В буераках E-KDSS ослабляет хватку, и увеличенные ходы подвески сводят к минимуму риск диагонального вывешивания. Приплюсуйте к этому могучий арсенал различных ассистентов – своего рода внедорожный «круиз» Crawl Control и Multi-Terrain Select (теперь доступную и на повышающей, и на понижающей передаче, да еще получившую новые режимы «Авто» и «Глубокий снег») – и поймете, что такой автомобиль подчас способен даже спорить с танком. Показательно, что за весь тест в Заполярье (временами весьма жесткий) мне ни разу не пришлось воспользоваться «понижайкой», внедорожник все препятствия преодолевал играючи.

Впрочем, в случае с Land Cruiser это ожидаемо. А вот то, как этот «японец» ведет себя на шоссе, приятно удивило. Причем речь не только о хорошей для такой махины управляемости – неожиданно «веселой» оказалась и динамика. Главный герой тут – новый 3,5-литровый бензиновый V6 с двумя турбинами, развивающий 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Он не просто вытеснил из-под капота старый атмосферный V8, но и придал внедорожнику резвости – с места до сотни автомобиль стал разгоняться на 20% быстрее (за 6,8 с), «максималка» же доведена до 210 км/ч. Этому способствует и 10-диапазонный автомат – самый современный из имеющихся у Toyota (пришел на смену 6-диапазонному). Подтверждаю, что коробка действует на редкость плавно, быстро, тихо. В ней уже «седьмая» передача – прямая, что дает возможность экономить топливо, а благодаря грамотно подобранным передаточным числам машина на «первой» уверенно берет даже 45-градусные подъемы.

Первыми на российском рынке появились три комплектации с бензиновым битурбо-V6 – «Элеганс» с рекомендованной ценой от 5 666 000 рублей, «Комфорт+» (от 6 914 000) и 70th Anniversary (как минимум 7 718 000 рублей). Правда, дилерам на эти цифры наплевать, и они легко накручивают еще пару-тройку миллионов за счет тонировки стекол, антикора, «противоугонки» и какой-нибудь защитной сетки в бампер.

Технические характеристики Toyota Land Cruiser Габариты, мм 4965×1980×1925 Колесная база, мм 2850 Диаметр разворота, м 11,8 Дорожный просвет, мм 235 Объем багажника, л 909–2054 Снаряженная масса, кг 2485–2635 Тип двигателя бензиновый V6, битурбо Рабочий объем, см³ 3445 Макс. мощность, л.с./об/мин 415/5200 Макс. момент, Нм/об/мин 650/2000 Привод постоянный полный Трансмиссия автоматическая 10-диапазонная Макс. скорость, км/ч 210 Время разгона 0–100 км/ч, с 6,8 Расход топлива (средний), л/100 км 12,1 Объем бака, л 110

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.