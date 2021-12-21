Роль Toyota Land Cruiser в русской культуре трудно недооценить: огромный чёрный внедорожник с определенным статусом – мечта половины автолюбителей страны. К 70-му юбилею семейства Land Cruiser мечту серьёзно обновили, вызвав у целевой аудитории новую волну живого интереса. Что же получает покупатель самого нового, самого «чёткого Крузака»?

Получает, фактически, новый автомобиль. Нет, это не Капитан Очевидность заглянул в мой текст. Новый – в смысле «другой». Да, рама и неразрезной задний мост остались, и даже габариты и масса подозрительно похожи. Но создатели Land Cruiser 300 гордятся проделанной работой не зря: автомобиль стал действительно на порядок удобнее в городе и не только: впервые за 10 поколений и 70 лет карьеры Land Cruiser приятно водить на любых дорогах, на хороших в том числе.

Обход Территории

Габариты 300-ки - 4965 × 1980 × 1925 мм. Вот, для сравнения, цифры для предыдущего поколения: 4950 x 1980 x 1880. То есть, здесь изменения «в рамках погрешности». Колесная база – 2850 мм для обоих итераций. Особо бдительный обыватель может заподозрить неладное: а не пытаются ли нам продать рестайлинг? Нет. Рама новая, центр тяжести ниже, жесткость рамы на скручивание выросла, кинематика подвески также была серьёзно переработана. Вывод: японцы мудро решили, что имеющиеся габариты оптимальны. Спорить не будем.

О дизайне много рассуждать не стану: неблагодарное это занятие, а в случае с LC300 ещё и бесполезное: купят всё равно. Но лично мне оформление передка напомнило Honda CR-V позапрошлого поколения: там решетка радиатора тоже вроде как парит в воздухе, а ниже и по бокам так же есть вентиляционные прорези. В 300-м по углам тоже есть черные решетки – «привет» из 80-х годов. Выглядят странно, но, видимо, они реально нужны для эффективного охлаждения радиаторов и интеркулера битурбодизеля: решетки не бутафорские, прорези настоящие. Окей, привыкнем.

Сбоку и сзади вопросов нет вообще – оформлено сдержанно, монументально и со вкусом. Увы, удачные дизайнерские находки вроде мастерски обрисованных расширений кузова, в чёрном исполнении не видно, а именно в этом цвете у нас будут продавать 80% 300-х. На мой взгляд, этому аппарату идёт графитовый оттенок. Утверждаю не голословно, видел своими глазами.

Единственное, что смущает – в этом кузове даже 20-е диски смотрятся маленькими. Попутно можно посетовать, что размерность шин получается экзотическая: 265/55 R20. На нашем автомобиле стояли шипованные Michelin X-ice North 4 и это, скажу я вам, прекрасный выбор. Сроки теста совпали с первыми настоящими зимними снегопадами, а по свежей столичной традиции городские коммунальные службы теперь первые два-три дня после сильных снегопадов фантастически ненавязчивы, так что ледовых ловушек на дорогах полно. Шипы спасали меня за эту неделю больше раз, чем за последние несколько лет. Особенно хочу отметить, что опасался их цокота – терпеть его не могу, знаете ли, и на свои автомобили много лет ставлю фрикционные модели – оказалось, зря! Шины тихие, сквозь шумоизоляцию 300-ки противный скрежет не пробивается вообще.

Палаты царские

Внутри – лепота-а-а! Низкий поклон и душевнейшее оригато компоновщикам салона 300-ки: они исправили все недочёты, не позволявшие мне отнести 200-й кузов к числу фаворитов. Скажу так: если ваш рост до двух метров, будет удобно и спереди, и сзади. Положительные изменения точно оценят рослые водители – от 180 см. Увы, все, кто выше, уже могут испытать неудобства: мне пришлось отодвигать кресло водителя назад до упора. Что стало лучше? Посадка, в целом, стала гораздо удобнее. Спина расположена правильнее, площадка для отдыха левой ноги вообще лучшая из всего, что я водил за многие годы: ступня на ней находится в естественном, а не выгнутом положении. И широкая подошва зимнего ботика не соскальзывает.

В 300-м мне, наконец-то, хватило диапазона регулировок руля. И все кнопочки на мощной центральной консоли находятся не просто в пределах досягаемости – они расположены логично, даже правильно. Но в 2021-м году я рад еще и тому, что они тут просто есть, и японские инженеры не пошли на поводу тенденции всё зашивать в сенсорные экраны. Правда, управление климатом всё-таки принесли в жертву: часть функций управляются с экрана. Но важнейшие действия можно по-прежнему осуществлять настоящими, физическими клавишами.

Не поленюсь посвятить этим кнопкам отдельный абзац. Любители Toyota меня поймут: раньше в этих достойных автомобилях мелкие пластиковые элементы салона нередко оставляла желать лучшего. Одни и те же крупные прямоугольные кнопки кочевали с модели на модель десятилетиями. В 300-м все пластиковые детали свои, эксклюзивные. Все клавиши разноформатные и выполнены из очень приятного в тактильном плане материала: он матовый, бархатистый. Подсветка – небесно-голубая, как любят в Азии. Но главное, для всего, что нужно каждый раз, когда заводишь машину – подогревы, обдувы, климат – есть физические кнопки. Аллилуйя!

Панель приборов – комбинированная: между классическими стрелочными спидометром и тахометром находится полноцветный дисплей. И прогрессивно, и не кричаще, только шрифт сообщений хотелось бы побольше. Всё меню борткомпьютера управляется с блока кнопок на левой перекладине руля. Инструкции, чтобы разобраться, не понадобится.

Задний диван складывается и двигается, но на роль места хозяина машины не годится, если, конечно, хозяин не ниже водителя на голову. Но для второго ряда есть свой пульт климата с USB-гнёздами, на полу по центру тоннель еле обозначен, а подлокотник оснащён выдвижными подстаканниками, так что и здесь лучше, чем в 200-м.

Не могу не отметить, насколько здорово обыграны в машине цвета обивки интерьера. Для юбилейной версии «70th Anniversary» предлагается кремовый салон. Даже коврики и пластик по нижнему периметру – бежевые. Дико непрактично: после комплексной мойки чистота сохраняется ровно до первого выхода-входа. Но красиво. И очень изящно интегрированы черные элементы. Есть ощущение дорогого, качественного, добротного пространства.

Объём багажника, по сравнению с предыдущим поколением, не изменился – 909 литров – но доступ к этим «закромам» стал привычнее: пятая дверь теперь цельная. Кто-то, возможно, будет скучать по двустворчатой конструкции, но, объективно, глубина грузового отсека и так неслабая, дотянуться до дальней точки, не вытерев нижнюю створку одеждой, было бы совершенно нереально.

На марше

300-го лишили двух цилиндров. Все уже в курсе, да? Могучих V8 у самого крупного внедорожника в (российской) гамме больше нет. 6 цилиндров в форме буквы V, две турбины, система EGR, сажевый фильтр… 299 л.с. и 700 Нм. Коробка передач – автоматическая, гидротрансформаторная, 10-ступенчатая. Привод – постоянный полный. Дорожный просвет – 230 мм. Но юбилейная (и самая дорогая) модификация щеголяет более низким пластиковым обвесом, а низкопрофильная (да, 55-й профиль на 20-х дисках можно назвать низким) резина явно не рассчитана на внедорожные подвиги. В этот раз мы не станем проверять Land Cruiser на проходимость – куда важнее, как этот гигант чувствует себя в городе, где и будут обитать 99% особей из его породы. Кроме того, есть версия GR Sport – вот её мы обязательно пустим во все тяжкие. А пока погрузимся в рутинный городской поток.

Если кратко: 300-й в городе великолепен! Раньше я немного сопереживал водителям 200-х, которым надо, например, держаться за дорогим представительским седаном. Или же просто ехать чуть быстрее потока. Да, 200-й был хорош по меркам своего времени, но у него была очень специфичная управляемость, требовавшая и навыков, и привыкания, и слабые тормоза. Слон в посудной лавке, как есть. Трёхсотый – тоже слон, только пару лет отслуживший в десантных войсках и вернувшийся на «гражданку» с медалями. Водить этот автомобиль по городу теперь не сложнее, чем абстрактный крупный кроссовер. Разгон до 100 км/ч 300-й исполняет за 6,9 секунды, причем, как мне показалось, даже на снежной каше есть вероятность уложиться в заявленный норматив: на продавленную педаль газа автомобиль всегда отвечает внушительной тягой. Вот за это мы и любим дизели.

Полностью изменились манеры в поворотах: теперь Toyota точно следует за рулем. Да, кренится, конечно же: 2,5 тонны снаряженной массы никуда не делись. Но перемещения кузова относительно линии горизонта теперь не испытывают на прочность вестибулярный аппарат, а сам автомобиль едет именно туда, куда захотел водитель, без поправок на подлом резины и инерцию тяжеленного передка. Даже в тесных дворах стало как-то спокойнее именно благодаря абсолютно легковому рулю. К самому крутому внедорожнику больше не нужно привыкать. Сел – и поехал, причём быстро и не без удовольствия.

За удовольствие благодарим и тот самый мотор, который теперь «минус 2». Дизель тянет отменно, ровно и уверенно, без всплесков и в любых режимах движения. И даже звук выхлопа должен радовать активного водителя: над акустическим сопровождением разгона японцы явно работали долго и упорно, заставив выхлоп бубнить с совершенно бензиновым акцентом. И если бы я писал отчет в первые два дня теста, здесь бы мысль и закончилась. Но за 7 дней этот «бубнёж» поднадоел, знаете ли. Иногда хочется, чтобы мотор меньше сообщал о себе. Этот же агрегат слышно всегда.

Подвеска LC300 пока поставляется исключительно с пружинными упругими элементами. Возможно, до поры-до времени. На городских скоростях, то есть до 80 км/ч мелкие неровности чувствуются сильнее, чем хотелось бы. Более того, на разбитом асфальте или в колее появляется ощущение общей рыхлости амортизаторов. Свой «вклад» вносят, несомненно, и тяжелые 20-дюймовые диски. Возникает вибрация неподресоренных масс, избежать которой проще простого: всего лишь подобрать диски поменьше, а резину – потолще. Но тогда не будет полного соответствия юбилейной комплектации…

Стоит чуть превысить скорость (в разумных пределах, конечно же), как характер меняется, и вот уже 300-й сглаживает любые (подчеркну: ЛЮБЫЕ) дорожные неровности. Срезанные слои асфальта, ямки, промоины, любые лежачие полицейские – всё растворяется где-то под днищем, а кузов будто парит в воздухе.

Прогрессивный 10-ступенчатый «автомат» свою основную функцию выполняет: топливо экономит. За неделю срединий расход по показаниям бортового компьютера составил около 12 литров, что для такого мастодонта очень недурно. Но в пробках иногда можно ощутить слабые подергивания где-то при переходе со 2 на 3 передачу. Ведут ли себя так все 300-ки или это особенность конкретного экземпляра – пока не ясно, но от гидротрансформатора мы ждём, прежде всего, плавности, особенно в городском режиме, так что теперь есть ещё один повод дождаться теста другой модификации внедорожника.

Если бы я закончил текст сейчас, все водители 200-х воскликнули бы: А как же тормоза? Для них это – злободневный вопрос. Вроде бы, всё в порядке. По крайней мере, в штатных режимах я никаких проблем не отметил: и управление замедлением адекватное, и эффективность ни разу не вызвала сомнений. Но знайте: замедляется Land Cruiser 300 нормально, но многим явно захочется, чтобы было лучше, так что индустрия производителей тюнинг-комплектов для LC без заказов не останется.

Технические характеристики Toyota Land Cruiser 300 3.3D 70th Anniversary ГАБАРИТЫ, ММ 4965 × 1980 × 1925 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2850 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 230 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 909 / 2015 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2485 ТИП ДВИГАТЕЛЯ: V6, дизельный, с двойным турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 3446 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 299 / 4000 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 700 / 2600 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 10-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 210 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 6,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,9 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 110