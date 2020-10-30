Toyota RAV4

Японский кроссовер нового поколения считается родоначальником сегмента компактных кроссоверов и моделью, чрезвычайно притягательной для женщин. Чтобы раскрыть секрет привлекательности «японца», мы заманили его на женские посиделки в офис
Слоган «Toyota – управляй мечтой» уже давно не используется в агитации японцев, но прочно засел в головах фанатов марки. Лично я, увидев на дороге RAV4, Corolla или Camry, почему-то сразу вспоминаю этот удачный девиз. Вот и сейчас, когда у меня на тесте новенький «Рафик» небесно голубого цвета, хочется помечтать: как сяду за руль, устроюсь в кресле, включу музыку погромче и помчусь куда-нибудь к морю. Ну что ж, проверим, соответствует ли кроссовер уже пятого поколения представлению об идеальном женском автомобиле.
Лично мне «японец» сразу приглянулся. Теперь это уже не просто симпатичный SUV c высоким рейтингом надежности – в дизайне кузова отныне эксплуатируется образ защитника. Прямоугольные колесные арки, мощная «челюсть» переднего бампера, два «ствола» выхлопных патрубков – вроде бы атрибутика мужская, но мне нравится, что внутри машины я будто в доспехах. К примеру, двери здесь плотно прикрывают пороги – длинную юбку не испачкаешь. Ну и, возможно, из-за сходства с «Крузаками» к новому RAV4 даже больше уважения на дороге, чем у предшественника.
Чтобы проверить свои ощущения, решила провести эксперимент – приехала в офис, припарковалась и стала поджидать коллег по работе. Реакция не заставила себя ждать: «Это твоя? Круто!», «Ух ты какая синенькая», «Класс! За сколько купила?» Многих впечатлил «размерчик» – теперь это уже не M, а как минимум L: в салоне стало гораздо просторнее, причем на обоих рядах. И спереди, и в «амфитеатре» сидишь высоко, кресла не стискивают в объятиях. Локти нежатся в мягких кожаных подлокотниках, а водительская «сидушка» имеет огромный диапазон регулировок. Будь то девушка с ростом модели или кнопка, любой за рулем будет одинаково комфортно.
«Приборка» и парящий центральный дисплей – модные, цветастые, но оба с несколько перегруженным меню. Девчонки с работы закопались в «мультимедийке», точно в своих смартфонах. Ну и, разумеется, отыскали слева от руля батарею клавиш первостепенной важности – подогрева «лобовухи» и «руля», включения системы кругового обзора и открывания багажной двери. Все это – незаменимые девичьи помощники, жаль только что кнопки по тойотовской традиции спрятаны в слепой зоне. Ну и еще USB-слотов и розеток – целый арсенал, что, разумеется, было воспринято на ура.
Что же касается багажного отделения, то оно не вызвало столь же сильных восторгов, как салон, и это несмотря на то, что «закрома» здесь – аж на 580 л. Но впечатляющий литраж – это скорее к мужчинам, дамам подавай сеточки, крючки, тайнички, а они в тойотовском «трюме» в дефиците. Зато «японец» реабилитируется добротной фетровой обшивкой и электроприводом задней двери. Последняя, правда, опускается и поднимается в какой-то философской задумчивости. Плюс – возможность регулировки высоты поднятия. Так дверь не заденет потолок гаража.
Две мои коллеги настолько заинтересовались «Рафиком», что попросили меня покатать их после работы. Почему бы нет? Рассаживаемся по местам, я жму на «газ», и из-под капота доносится убедительный рокот 2,5-литрового бензинового мотора на 200 л.с. Поначалу кажется, что такой «табун» – перебор для девочек. Но нет, мне нравится. Движок уверенно тянет, 8-диапазонный «автомат» не тормозит, хотя сказать, что 200-сильная машина по-спортивному горяча, я все же не могу. «Дури» ровно столько, сколько нужно вечно спешащей городской пижонке, но не более.
А вот подвеска комфортная. Автомобиль умело сглаживает неровности, но при этом кренится в поворотах и, как мне показалось, ленится в них заныривать. Похоже, его стихия – пожирание километров. На высокой скорости кроссовер стоит как влитой, шумоизоляция очень недурная, так что отправиться на таком к морскому побережью, как мы всей семьей мечтали, я не откажусь.
В общем, этот «японец» – типичный дамский угодник, у которого в арсенале целая программа соблазнения. Причем я продемонстрировала пассажиркам эти таланты. «Смотрите, – говорю, – как он умеет!» При этом выпускаю из рук руль и убираю ноги с педалей. Мы как раз встали на светофоре, и, едва зажигается «зеленый», кроссовер самостоятельно стартует и следует вперед, обосновавшись в центре полосы и виртуозно поддерживая дистанцию до впередиидущей машины. В общем, как все поняли, модернизированный комплекс ассистентов (а это прежде всего адаптивный «круиз», система контроля рядности и мониторинг слепых зон) работает замечательно – вполне можно ездить в полуавтономном режиме даже в пробках.
Ну и не надо забывать, что это почти внедорожник. По крайней мере, у основательно «нафаршированных» машин, как у меня, имеется не только подключаемый полный привод и система выбора офф-роуд режимов, но и функция векторизации тяги – две муфты на задних колесах помогают машине прописывать виражи и повышают проходимость на «пересеченке».
Словом, девочки, если часто ездите на дачу или загородные пикники, берите RAV4 подороже, где есть эти внедорожные помощники. Жаль только, что цена такого 200-сильного SUV «покусывается» – от 2 418 500 рублей. Так что, быть может, кому-то больше подойдут переднеприводные 150-сильные машины с вариатором за 2 108 500 рублей. В любом случае, когда есть выбор, это хорошо.
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