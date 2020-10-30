Toyota RAV4

Японский кроссовер нового поколения считается родоначальником сегмента компактных кроссоверов и моделью, чрезвычайно притягательной для женщин. Чтобы раскрыть секрет привлекательности «японца», мы заманили его на женские посиделки в офис

Слоган «Toyota – управляй мечтой» уже давно не используется в агитации японцев, но прочно засел в головах фанатов марки. Лично я, увидев на дороге RAV4, Corolla или Camry, почему-то сразу вспоминаю этот удачный девиз. Вот и сейчас, когда у меня на тесте новенький «Рафик» небесно голубого цвета, хочется помечтать: как сяду за руль, устроюсь в кресле, включу музыку погромче и помчусь куда-нибудь к морю. Ну что ж, проверим, соответствует ли кроссовер уже пятого поколения представлению об идеальном женском автомобиле.

Модный аксессуар

Лично мне «японец» сразу приглянулся. Теперь это уже не просто симпатичный SUV c высоким рейтингом надежности – в дизайне кузова отныне эксплуатируется образ защитника. Прямоугольные колесные арки, мощная «челюсть» переднего бампера, два «ствола» выхлопных патрубков – вроде бы атрибутика мужская, но мне нравится, что внутри машины я будто в доспехах. К примеру, двери здесь плотно прикрывают пороги – длинную юбку не испачкаешь. Ну и, возможно, из-за сходства с «Крузаками» к новому RAV4 даже больше уважения на дороге, чем у предшественника.

Чтобы проверить свои ощущения, решила провести эксперимент – приехала в офис, припарковалась и стала поджидать коллег по работе. Реакция не заставила себя ждать: «Это твоя? Круто!», «Ух ты какая синенькая», «Класс! За сколько купила?» Многих впечатлил «размерчик» – теперь это уже не M, а как минимум L: в салоне стало гораздо просторнее, причем на обоих рядах. И спереди, и в «амфитеатре» сидишь высоко, кресла не стискивают в объятиях. Локти нежатся в мягких кожаных подлокотниках, а водительская «сидушка» имеет огромный диапазон регулировок. Будь то девушка с ростом модели или кнопка, любой за рулем будет одинаково комфортно.

«Приборка» и парящий центральный дисплей – модные, цветастые, но оба с несколько перегруженным меню. Девчонки с работы закопались в «мультимедийке», точно в своих смартфонах. Ну и, разумеется, отыскали слева от руля батарею клавиш первостепенной важности – подогрева «лобовухи» и «руля», включения системы кругового обзора и открывания багажной двери. Все это – незаменимые девичьи помощники, жаль только что кнопки по тойотовской традиции спрятаны в слепой зоне. Ну и еще USB-слотов и розеток – целый арсенал, что, разумеется, было воспринято на ура.

Что же касается багажного отделения, то оно не вызвало столь же сильных восторгов, как салон, и это несмотря на то, что «закрома» здесь – аж на 580 л. Но впечатляющий литраж – это скорее к мужчинам, дамам подавай сеточки, крючки, тайнички, а они в тойотовском «трюме» в дефиците. Зато «японец» реабилитируется добротной фетровой обшивкой и электроприводом задней двери. Последняя, правда, опускается и поднимается в какой-то философской задумчивости. Плюс – возможность регулировки высоты поднятия. Так дверь не заденет потолок гаража.

Душа компании

Две мои коллеги настолько заинтересовались «Рафиком», что попросили меня покатать их после работы. Почему бы нет? Рассаживаемся по местам, я жму на «газ», и из-под капота доносится убедительный рокот 2,5-литрового бензинового мотора на 200 л.с. Поначалу кажется, что такой «табун» – перебор для девочек. Но нет, мне нравится. Движок уверенно тянет, 8-диапазонный «автомат» не тормозит, хотя сказать, что 200-сильная машина по-спортивному горяча, я все же не могу. «Дури» ровно столько, сколько нужно вечно спешащей городской пижонке, но не более.

А вот подвеска комфортная. Автомобиль умело сглаживает неровности, но при этом кренится в поворотах и, как мне показалось, ленится в них заныривать. Похоже, его стихия – пожирание километров. На высокой скорости кроссовер стоит как влитой, шумоизоляция очень недурная, так что отправиться на таком к морскому побережью, как мы всей семьей мечтали, я не откажусь.

В общем, этот «японец» – типичный дамский угодник, у которого в арсенале целая программа соблазнения. Причем я продемонстрировала пассажиркам эти таланты. «Смотрите, – говорю, – как он умеет!» При этом выпускаю из рук руль и убираю ноги с педалей. Мы как раз встали на светофоре, и, едва зажигается «зеленый», кроссовер самостоятельно стартует и следует вперед, обосновавшись в центре полосы и виртуозно поддерживая дистанцию до впередиидущей машины. В общем, как все поняли, модернизированный комплекс ассистентов (а это прежде всего адаптивный «круиз», система контроля рядности и мониторинг слепых зон) работает замечательно – вполне можно ездить в полуавтономном режиме даже в пробках.

Ну и не надо забывать, что это почти внедорожник. По крайней мере, у основательно «нафаршированных» машин, как у меня, имеется не только подключаемый полный привод и система выбора офф-роуд режимов, но и функция векторизации тяги – две муфты на задних колесах помогают машине прописывать виражи и повышают проходимость на «пересеченке».

Словом, девочки, если часто ездите на дачу или загородные пикники, берите RAV4 подороже, где есть эти внедорожные помощники. Жаль только, что цена такого 200-сильного SUV «покусывается» – от 2 418 500 руб­лей. Так что, быть может, кому-то больше подойдут переднеприводные 150-сильные машины с вариатором за 2 108 500 рублей. В любом случае, когда есть выбор, это хорошо.