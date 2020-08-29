Автомобили Toyota в представлении нашим потребителям не нуждаются. Это касается как новых так и подержанных автомобилей. Любопытно, но среди модельного ряда явно выделяются два автомобиля - Toyota Camry и Toyota RAV4.О последнем, как раз, мы сегодня и поговорим

Что-то мне подсказывает, что RAV4 в новой ипостаси заставит обратить внимание на свой дизайн. Вспоминается 2011 год, когда президент компании Акио Тойода заявил о намерениях перестать делать скучные автомобили. Слова словами, но они оказались пророческими: появились гораздо более яркие C-HR и Mirai, потом обновились Camry и Corolla... . А теперь передо мной стоит RAV4 пятого поколения, который совершенно непохож на своих предшественников. Яркий? Да. Индивидуальный? Есть вопросы.

Посмотрите внимательно - здесь явно проглядываются черты моделей Jeep, какого-нибудь Cherokee или Compass. Намек на приоритет американского рынка? Вполне возможно, учитывая, что в разработке "Рафика" принимали участие дизайнеры и инженеры, которые ранее работали в Lexus - марке, которая чуть ли не для американского рынка и создавалась. Впрочем, честнее будет сказать, что аллюзии на Jeep являются моим персональным видением. На вкус и цвет - фломастеры разные, например, один из моих коллег отмечал, что в RAV4 есть черты, сходные с Mazda CX5, Subaru Forester и Jaguar F-Pace. В любом случае, о двух вещах можно говорить точно. Первое - сегодня все понемногу копируют друг друга. Второе - облик нового RAV4 определенно удался - есть и агрессия и брутальность... .

К слову о брутальности - она присутствует и в салоне. Я сейчас говорю о разнообразных рифленых и прорезиненных элементах, например, о большом количестве крупных кнопок или регуляторах климата. Впрочем, это детали, а главное заключается в том, что салон получился практичным и просторным.

О последнем пункте хочется поговорить отдельно. Дело в том, что в новом поколении RAV4 стал просторнее на заднем ряду. По сравнению с предшественником новый RAV4 предлагает задним пассажирам дополнительные 49 мм свободного пространства в коленях и 40 мм на уровне плеч, так что ехать втроём на заднем диване стало удобнее. Вдобавок по центру появились индивидуальные дефлекторы системы обдува. Интересно, что багажник тоже порадует вас простором - 580 литров. Он может быть и чуть меньшим - 542 литра - это значение меняется в зависимости от высоты фальшпола. Главное, что при сложенных задних креслах (они складываются в пропорции 1:2) образуется ровный пол без ступеньки, что тоже является плюсом. Кстати, спереди, лично мне, найти удобную посадку не составило труда - порадовали кресла с длинной подушкой, которые до сих пор являются редким явлением у азиатских производителей.

Поговорим о комфорте - порадовала шумоизоляция. Замечу, что в Toyota заявляют о том, что поглощающие материалы теперь покрывают 92% днища вместо прежних 60%. В любом случае, улучшенная "шумка" ощущается и на грунтовке, и на асфальте. По крайней мере музыкой теперь можно наслаждаться, как и беседами с соседом - не напрягая уши и голос. К музыке есть некоторые замечания - они касаются качества звука, который показался мне плосковатым. Кроме того, настройки эквалайзера невелики, так что как-то выправить ситуацию будет сложно. Короче говоря, шесть колонок "не зарешали".

Хотя мультимедийка, сама по себе, меня порадовала. Во-первых, она умеет читать множество форматов, включая "тяжелый" FLAC. Во-вторых, она обладает приятным интерфейсом - на главный экран выводятся три основных параметра: карта местности, источник «музыки» и средний расход топлива. Отдельно есть страница меню, на которой множество иконок. Причем в тройке окон на главном экране можно разместить любое приложение, а каждое из них можно развернуть и на весь экран.

Теперь настала пора поговорить о технике. Здесь откровений не меньше, чем в дизайне. Начать стоит с того, что новый RAV4 - действительно нов, ибо он переехал на новую модульную платформу TNGA, как и модели C-HR, Corolla, Camry. Под капотом расположились новые моторы объемом в два и два с половиной литра - это моторы серии Dynamic Force, специально разработанной под архитектуру TNGA. О силовых установках мы еще поговорим, а пока отметим один важный момент - безопасность.

Известно, что автомобили Toyota пользуются популярностью у угонщиков. Для предотвращения этого производитель решил пойти на интересный шаг - противоугонный идентификатор T-Mark . Что это означает? T-Mark представляет собой маркировку множества элементов автомобиля специальными микроточками из пленки с лазерной печатью. На кузов и узлы автомобиля наносится до 10 000 микроточек диаметром 1 мм, а точная карта их размещения известна только автопроизводителю. Микроточки уникальны для каждого автомобиля, так как содержат индивидуальный PIN-код, привязанный к VIN-номеру. PIN-код можно прочитать только при 60-кратном увеличении: непосредственно на автомобиле с помощью портативного микроскопа или отделив одну из микроточек от корпуса и используя обычный микроскоп. На специальных онлайн-сервисах можно ввести PIN-код и получить гарантированно достоверную информацию об автомобиле: VIN-номер и такие отличительные признаки, как модель двигателя и трансмиссии, цвета экстерьера и интерьера и комплектацию.

Но вернемся к технической части. Под капотом нашего автомобиля разместился мотор объемом 2.5 литра мощностью в 199 лошадиных сил и крутящим моментом в 243 Нм. Показатели внушительные, но на деле они не производят вау-эффекта. Хотя кроссовер и не должен быть ракетой, если это только не какой-нибудь Urus. Предназначение таких машин - спокойные семейные перевозки. Но все же, например, производитель заявляет разгон до сотни в 8.7 секунд. Интересная ситуация обстоит при переключении режимов Eco/Comfort/Sport. Я не обнаружил между ними какой-либо существенной разницы, ибо цифры разгона до сотни в каждом из них практически одинаковые. Единственное замечаешь, что в Sport автомобиль дольше удерживает передачи ( 8-ступенчатый автомат), а в Eco - машина становится несколько задумчивой на разгоне. В принципе такую динамику можно списать на приличный вес машины - около двух тонн. Но вот что интересно, я пообщался с коллегами, которые успели прокатиться и на младшей версии с двухлитровым мотором вкупе с вариатором и задал им вопрос относительно выбора. В итоге, большинство проголосовало за младшую версию. Мол, в динамике она проигрывает не сильно (10.5 секунд), а в расходе, наоборот, выигрывает у старшей модификации.

Кстати, о расходе. В городском цикле у меня он составил около 12.5-13 литров 95-го бензина. На трассе этот показатель опускался до 10 литров (на скорости в 130 км/час), если успокоить в себе гонщика и двигаться около 110 км/час, то расход упадет еще больше - до 8.5-9 литров. Любопытно, что если двигаться на круиз-контроле, в режиме 100-110 км/час, то расход падает еще на литр.

К слову, круиз, а он здесь адаптивный, стоит попробовать даже ради водительских ассистентов, например, контроля за разметкой и определения дорожных знаков. Правда, здесь есть нюанс, машина считывает только знаки скоростного лимита.

Что касается управляемости, то здесь больше поводов для радости, чем огорчений. Меня порадовал "острый" руль. Во-первых, число оборотов руля от упора до упора снизилось до 2,5. Во-вторых, усилие на баранке приятно тяжелое чего не ожидаешь от электроусилителя. В целом автомобиль ведёт себя вполне благовоспитанно, демонстрируя близкую к нейтральной поворачиваемость при умеренных для такого класса машин кренах. Даже странно, что когда-то в сентябре коллеги из шведского издания Teknikens Värld пожаловались на плохое прохождение новым RAV4 "лосиного" теста - мол, при переставке машину сложно контролировать.

Что касается подвески, то здесь мне автомобиль напомнил некую смесь Renault Duster с Cadillac Escalade. Поясню, подвеску очень сложно пробить на неровностях, но при этом автомобиль не ощущается дубовым. Есть один нюанс - если сменить 19-дюймовые колеса на 18-дюймовые, то плавность хода улучшится, особенно при прохождении крупных неровностей.

А как обстоят дела с проходимостью? Полный привод здесь реализован интересным образом. Он подключаемый (основа - передний), но на задней оси на каждом колесе находится по отдельной муфте, что позволяет в сложных условиях перераспределять крутящий момент между колесами и имитировать блокировку дифференциала. Эта система называется Dynamic Torque Vectoring (DTV). Интересно, что она предлагается только для старших комплектаций. На машины в комплектациях "Стандарт" и "Комфорт" ставится традиционная система полного привода Dynamic Torque Control AWD с одной центральной муфтой. Кроме того, мы располагаем системой Multi-Terrain Select (MTS). В нашем распоряжении появились три внедорожных режима: нормальный, Mud&sand и Rock&dirt. Режимы вносят изменения в работу двигателя, тормозов и других систем. Так, в режиме Mud&sand автоматически отключается система стабилизации. От себя скажу, что на грунтовках автомобиль ведет себя прекрасно.

Так что в итоге? Со сменой поколения кроссовер во многом стал лучше, и что-то мне подсказывает, что свою популярность он обязательно сыщет. Единственное, я неслучайно начал свой материал с фразы "Возлюби дальнего своего". Годы идут, а цена на кроссовер растёт. Конечно, кризис, падение рубля и прочая канитель делают свое дело, но стоимость на RAV4 начинается с отметки в 1.9 миллиона рублей. Причем эта цена за мифический "голый" автомобиль на механике с передним приводом. Что-то более благопристойное легко перешагивает отметку за два миллиона. Автомобиль в нашем же исполнении Prestige Safety вообще приближается к трем миллионам и, если вы рассчитываете на рынок подержанных автомобилей через год-другой, то спешу вас огорчить, там ценник тоже будет высок - магия "Toyota" велика. Впрочем, на улицах новых "Равчиков" появляется все больше и больше. Значит, можем еще себе позволить?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TOYOTA RAV4 2.5 8АТ ГАБАРИТЫ, ММ 4600 х 1855 х 1690 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2690 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 195 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 540 – 580 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1570-1575 РАДИУС РАЗВОРОТА, М 5,5 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 2487 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. ПРИ ОБ/МИН 199 / 6600 МАКС. МОМЕНТ, НМ ПРИ ОБ/МИН 243 / 4000 – 4900 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 8-ст. ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 190 РАЗГОН 0-100 КМ/Ч, С 9.6 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 7,3 ОБЪЕМ БАКА, Л 55