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Toyota RAV4 - возлюби дальнего своего
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О Toyota RAV4

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Тойота РАВ 4

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Toyota RAV4 2019 вид спереди
Облик RAV4 явно стал агрессивнее
Toyota RAV4 2019 вид сбоку
Некоторые в RAV4 видят черты Jeep Compass...
Toyota RAV4 2019 вид сбоку
... или Subaru Forester вместе с Mazda CX-5
Toyota RAV4 2019 салон
Салон получился лаконичным
Toyota RAV4 2019 руль
Руль удобный и не перегружен кнопками
Toyota RAV4 2019 салон
Кресла удобны даже для человека плотной комплекции
Toyota RAV4 2019 динамик
Внутри нашлось место и некоторым брутальным элементам вроде динамиков...
Toyota RAV4 2019 центральная консоль
...или регуляторам климат-контроля
Toyota RAV4 2019 второй ряд
Задний ряд обладает достаточным простором
Toyota RAV4 2019 багажное отделение
Объем багажника 580 литров
Toyota RAV4 2019 вид сзадиToyota RAV4 2019 вид спереди
Toyota RAV4 2019 вид спереди
Расход в городском цикле - 12.5 литров
Toyota RAV4 2019 вид спереди
Расход по трассе - 9-10 литров
Toyota RAV4 2019
На бездорожье автомобиль не спасует благодаря Dynamic Torque Vectoring (DTV)

Автомобили Toyota в представлении нашим потребителям не нуждаются. Это касается как новых так и подержанных автомобилей. Любопытно, но среди модельного ряда явно выделяются два автомобиля  - Toyota Camry и Toyota RAV4.О последнем, как раз, мы сегодня и поговорим

Что-то мне подсказывает, что RAV4 в новой ипостаси заставит обратить внимание на свой дизайн. Вспоминается 2011 год, когда президент компании Акио Тойода заявил о намерениях перестать делать скучные автомобили. Слова словами, но они оказались пророческими: появились гораздо более яркие C-HR и Mirai, потом обновились Camry и Corolla... .  А теперь передо мной стоит RAV4 пятого поколения, который совершенно непохож на своих предшественников. Яркий? Да. Индивидуальный? Есть вопросы.

Посмотрите внимательно - здесь явно проглядываются черты моделей Jeep, какого-нибудь Cherokee или Compass. Намек на приоритет американского рынка? Вполне возможно, учитывая, что в разработке "Рафика" принимали участие дизайнеры и инженеры, которые ранее работали в Lexus - марке, которая чуть ли не для американского рынка и создавалась. Впрочем, честнее будет сказать, что аллюзии на Jeep являются моим персональным видением. На вкус и цвет - фломастеры разные, например, один из моих коллег отмечал, что в RAV4 есть черты, сходные с Mazda CX5, Subaru Forester и Jaguar F-Pace. В любом случае, о двух вещах можно говорить точно. Первое - сегодня все понемногу копируют друг друга. Второе - облик нового RAV4 определенно удался - есть и агрессия и брутальность... .

К слову о брутальности - она присутствует и в салоне. Я сейчас говорю о разнообразных рифленых и прорезиненных элементах, например, о большом количестве крупных кнопок или регуляторах климата. Впрочем, это детали, а главное заключается в том, что салон получился практичным и просторным.

О последнем пункте хочется поговорить отдельно. Дело в том, что в новом поколении RAV4 стал просторнее на заднем ряду. По сравнению с предшественником новый RAV4 предлагает задним пассажирам дополнительные 49 мм свободного пространства в коленях и 40 мм на уровне плеч, так что ехать втроём на заднем диване стало удобнее. Вдобавок по центру появились индивидуальные дефлекторы системы обдува. Интересно, что багажник тоже порадует вас простором - 580 литров. Он может быть и чуть меньшим - 542 литра - это значение меняется в зависимости от высоты фальшпола. Главное, что при сложенных задних креслах (они складываются в пропорции 1:2) образуется ровный пол без ступеньки, что тоже является плюсом.  Кстати, спереди, лично мне, найти удобную посадку не составило труда - порадовали кресла с длинной подушкой, которые до сих пор являются редким явлением у азиатских производителей.

Поговорим о комфорте - порадовала шумоизоляция. Замечу, что в Toyota заявляют о том, что   поглощающие материалы теперь покрывают 92% днища вместо прежних 60%. В любом случае, улучшенная "шумка" ощущается и на грунтовке, и на асфальте. По крайней мере музыкой теперь можно наслаждаться, как и беседами с соседом - не напрягая уши и голос. К музыке есть некоторые замечания - они касаются качества звука, который показался мне плосковатым. Кроме того, настройки эквалайзера невелики, так что как-то выправить ситуацию будет сложно. Короче говоря, шесть колонок "не зарешали".

Хотя мультимедийка, сама по себе, меня порадовала. Во-первых, она умеет читать множество форматов, включая "тяжелый" FLAC. Во-вторых, она обладает приятным интерфейсом - на главный экран выводятся три основных параметра: карта местности, источник «музыки» и средний расход топлива. Отдельно есть страница меню, на которой множество иконок. Причем в тройке окон на главном экране можно разместить любое приложение, а каждое из них можно развернуть и на весь экран.

Теперь настала пора поговорить о технике. Здесь откровений не меньше, чем в дизайне. Начать стоит с того, что новый RAV4 - действительно нов, ибо он переехал на новую модульную платформу TNGA, как и модели C-HR, Corolla, Camry. Под капотом расположились новые моторы объемом в два и два с половиной литра - это моторы серии Dynamic Force, специально разработанной под архитектуру TNGA. О силовых установках мы еще поговорим, а пока отметим  один важный момент - безопасность.

Известно, что автомобили Toyota пользуются популярностью у угонщиков. Для предотвращения этого производитель решил пойти на интересный шаг - противоугонный идентификатор T-Mark . Что это означает?  T-Mark  представляет собой маркировку множества элементов автомобиля специальными микроточками из пленки с лазерной печатью. На кузов и узлы автомобиля наносится до 10 000 микроточек диаметром 1 мм, а точная карта их размещения известна только автопроизводителю. Микроточки уникальны для каждого автомобиля, так как содержат индивидуальный PIN-код, привязанный к VIN-номеру. PIN-код можно прочитать только при 60-кратном увеличении: непосредственно на автомобиле с помощью портативного микроскопа или отделив одну из микроточек от корпуса и используя обычный микроскоп. На специальных онлайн-сервисах можно ввести PIN-код и получить гарантированно достоверную информацию об автомобиле: VIN-номер и такие отличительные  признаки, как модель двигателя и трансмиссии, цвета экстерьера и интерьера и комплектацию.

Но вернемся к технической части. Под капотом нашего автомобиля разместился мотор объемом 2.5 литра мощностью в 199 лошадиных сил и крутящим моментом в 243 Нм.  Показатели внушительные, но на деле они не производят вау-эффекта. Хотя кроссовер и не должен быть ракетой, если это только не какой-нибудь Urus. Предназначение таких машин - спокойные семейные перевозки. Но все же, например, производитель заявляет разгон до сотни в 8.7 секунд. Интересная ситуация обстоит при переключении режимов Eco/Comfort/Sport. Я не обнаружил между ними какой-либо существенной разницы, ибо цифры разгона до сотни в каждом из них практически одинаковые. Единственное замечаешь, что в Sport автомобиль дольше удерживает передачи ( 8-ступенчатый автомат), а в Eco - машина становится несколько задумчивой на разгоне. В принципе такую динамику можно списать на приличный вес машины - около двух тонн. Но вот что интересно, я пообщался с коллегами, которые успели прокатиться и на младшей версии с двухлитровым мотором вкупе с вариатором и задал им вопрос относительно выбора.  В итоге,  большинство  проголосовало за младшую версию. Мол, в динамике она проигрывает не сильно (10.5 секунд), а в расходе, наоборот, выигрывает у старшей модификации.

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Кстати, о расходе. В городском цикле у меня он составил около 12.5-13 литров 95-го бензина. На трассе этот показатель опускался до 10 литров (на скорости в 130 км/час), если успокоить в себе гонщика и двигаться около 110 км/час, то расход упадет еще больше - до 8.5-9 литров.  Любопытно, что если двигаться на круиз-контроле, в режиме 100-110 км/час, то расход падает еще на литр.

К слову, круиз, а он здесь адаптивный, стоит попробовать даже ради водительских ассистентов, например, контроля за разметкой и определения дорожных знаков. Правда, здесь есть нюанс, машина считывает только знаки скоростного лимита.

Что касается управляемости, то здесь больше поводов для радости, чем огорчений. Меня порадовал "острый" руль. Во-первых, число оборотов руля от упора до упора снизилось до 2,5. Во-вторых, усилие на баранке приятно тяжелое чего не ожидаешь от электроусилителя. В целом автомобиль ведёт себя вполне благовоспитанно, демонстрируя близкую к нейтральной поворачиваемость при умеренных для такого класса машин кренах. Даже странно, что когда-то в сентябре коллеги из шведского издания Teknikens Värld пожаловались на плохое прохождение новым RAV4 "лосиного" теста - мол, при переставке машину сложно контролировать.

Что касается подвески, то здесь мне автомобиль напомнил некую смесь Renault Duster с Cadillac Escalade. Поясню, подвеску очень сложно пробить на неровностях, но при этом автомобиль не ощущается дубовым. Есть один нюанс - если сменить 19-дюймовые колеса на 18-дюймовые, то  плавность хода улучшится, особенно при прохождении крупных неровностей.

А  как обстоят дела с проходимостью? Полный привод здесь реализован интересным образом. Он подключаемый (основа - передний), но на задней оси на каждом колесе находится по отдельной муфте, что позволяет в сложных условиях перераспределять крутящий момент между колесами и имитировать блокировку дифференциала. Эта система называется Dynamic Torque Vectoring (DTV).  Интересно, что она предлагается только для старших комплектаций. На машины в комплектациях "Стандарт" и "Комфорт" ставится традиционная система полного привода Dynamic Torque Control AWD с одной центральной муфтой. Кроме того, мы располагаем системой Multi-Terrain Select (MTS). В нашем распоряжении появились три внедорожных режима: нормальный, Mud&sand и Rock&dirt. Режимы вносят изменения в работу двигателя, тормозов и других систем. Так, в режиме Mud&sand автоматически отключается система стабилизации. От себя скажу, что  на грунтовках автомобиль ведет себя прекрасно.

Так что в итоге? Со сменой поколения кроссовер во многом стал лучше, и что-то мне подсказывает, что свою популярность он обязательно сыщет. Единственное, я неслучайно начал свой материал с фразы "Возлюби дальнего своего". Годы идут, а цена на кроссовер растёт. Конечно, кризис, падение рубля и прочая канитель делают свое дело, но стоимость на RAV4 начинается с отметки в 1.9 миллиона рублей. Причем эта цена за мифический "голый" автомобиль на механике с передним приводом. Что-то более благопристойное легко перешагивает отметку за два миллиона. Автомобиль в нашем же исполнении Prestige Safety вообще приближается к трем миллионам и, если вы рассчитываете на рынок подержанных автомобилей через год-другой, то спешу вас огорчить, там ценник тоже будет высок - магия "Toyota" велика. Впрочем, на улицах новых "Равчиков" появляется все больше и больше. Значит, можем еще себе позволить?

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TOYOTA RAV4 2.5 8АТ

ГАБАРИТЫ, ММ

4600 х 1855 х 1690

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2690

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

195

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

540 – 580

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1570-1575

РАДИУС РАЗВОРОТА, М

5,5

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

2487

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. ПРИ ОБ/МИН

199 / 6600

МАКС. МОМЕНТ, НМ ПРИ ОБ/МИН

243 / 4000 – 4900

ТРАНСМИССИЯ

автоматическая, 8-ст.

ПРИВОД

полный

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

190

РАЗГОН 0-100 КМ/Ч, С

9.6

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ

7,3

ОБЪЕМ БАКА, Л

55

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