Сведя японский и немецкий кроссоверы в городе, на трассе и проселке, мы пришли к неожиданному выводу: де-факто они не конкуренты, как полагают многие

Среднеразмерные кроссоверы Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan выпускаются с 1994-го и 2007 года соответственно и за это время успели превратиться в бренды. Японский SUV пятого поколения мыслится как синоним восточной гармонии. Его немецкий оппонент второй генерации – классический «западник», стремящийся быть эталоном в эргономике и управляемости. Мы взяли на тест полноприводные версии сопоставимой мощности в щедро оснащенных исполнениях. Тойотовский бестселлер подкатил к редакции, украшенным табличкой комплектации Style и урча 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» на 199 л.с., спаренным с 8-диапазонным автоматом. За такой автомобиль дилеры просят от 2 717 500 руб­лей с учетом контрастной окраски кузова (50 тыс. рублей). Вольфсбургский соперник парировал 2-литровым 180-сильным бензиновым турбомотором, 7-ступенчатым «преселективом» DSG и ценником 2 933 200 рублей, из которых 263 300 руб­лей приходятся на привлекательные опции, о которых расскажу чуть позже.

Восток и Запад

Внешность, которую RAV4 получил в 2018 году со сменой поколений, вышла непривычно дерзкой. Характерные коробчатые формы, высокая линия капота и большая площадь остекления задают параллель со «старшим» рамным внедорожником Land Cruiser Prado. С другой стороны, резкие кузовные фаски отсылают к премиальным «собратьям» Lexus с их презентабельным дизайном в стиле оригами. Словом, брутальность и гламур слились воедино.

Tiguan выглядит сдержаннее, я бы сказал, интеллигентнее. Кажется, что он только маскируется под кроссовер, но помой его с шампунем – и на сцену явится «донор», хэтчбек Golf. Клиренс по меркам SUV у обоих соперников не рекордный – 195 мм у «японца» и 191 у «немца». Но RAV4 идентифицируется как крепыш-SUV, а Tiguan – как высокий хэтчбек повышенной проходимости (даже серебристая окантовка бампера подчеркивает акцент на городскую эксплуатацию).

Два разных мира наблюдаю и в салонах. Усаживаюсь за руль «рафика», будто поднимаюсь на вышку судьи возле теннисного корта. Многослойная, точно бутерброд, передняя панель и верхние секторы карт дверей отделаны экокожей и прошиты нитью – выглядит дорого. Передние сиденья напрочь лишены спортивного профиля. Сидишь, словно в домашнем кресле, а правый локоть водружаешь на широченный бокс-подлокотник. Жаль только, что ощущение статусности рубит на корню немодная аналоговая приборка и центральный 8-дюймовый дисплей с простенькой графикой и клавишами в стиле магнитол, популярных еще до миллениума.

Интерьер немецкого оппонента демократичен и до скуки лаконичен. Помимо обшивки руля здесь нет кожаных покрытий. Однако ощущение престижности сильнее, чем в RAV4, и все из-за дорогих опций – огромной панорамной крыши со сдвижным люком и 9,2-дюймового тачскрина мультимедиа Discover Pro, которой модель разжилась после недавнего рестайлинга. Приборка, кстати, тоже цифровая, на нее можно вывести в том числе и навигацию. Впрочем, на мой взгляд, с цифровизацией фольксвагеновцы даже немного переборщили. Детализированные картинки системы кругового обзора, слов нет, вещь полезная. Но аудиосистему лишили физической крутилки регулировки громкости (для этого пассажиру понадобится лезть в недра настроек монитора), к сенсорным ползункам управления трехзонным «климатом» нужно привыкнуть, а USB-слоты формата Type-C едва не сыграли со мной злую шутку: во время теста начал садиться телефон, а подключиться по традиционному шнуру Type-A, который у меня всегда с собой, не удалось – такого разъема здесь нет в принципе.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ

Двери обоих участников теста полностью прикрывают пороги, одежду при высадке и посадке не испачкаешь. Пакеты «теплых» опций в обоих случаях тоже обширны – есть обогрев внешних зеркал, руля, передних сидений, заднего и лобового стекол плюс форсунок омывателя последнего, но «климат» в Tiguan трехзонный против двухзонного у RAV4.

Татами и фахверк

По эргономике, конечно же, пальма первенства у «немца», и вновь не без упомянутых выше опциональных бонусов. Взять хотя бы удобнейшие передние кресла ergoActive с 14-позиционной регулировкой, удлинителем подушки и функцией массажа для водителя. Неважно, что массажный алгоритм здесь примитивен, – спину ритмично подпирает валик поясничного подпора. У «японца» таких наворотов не предусмотрено даже за доплату. Да и организация пространства в Tiguan близка к эталонной. К примеру, шайба выбора режимов движения на центральном тоннеле и селектор трансмиссии будто сами ложатся в руку, а руль настраивается на очень большом плече.

Еще тойотовскому кроссоверу можно попенять на то, что многие клавиши на подлокотниках дверей не подсвечиваются, а группа кнопок слева от баранки (подогрев руля, лобового стекла и открытия пятой двери) разместились по недоброй традиции в слепой зоне. Зато по возможностям интеграции гаджетов японский SUV серьезно продвинулся вперед. По салону распределено аж пять разъемов привычного стандарта USB-A, как и в Tiguan, поддерживается подключение смартфонов через Apple Carplay и Android Auto, есть и индукционная зарядка.

Отстав от «немца» по эргономике, RAV4 легко отыграл очки в категории «простор салона». На заднем ряду места здесь явно больше, а то, что спинка дивана имеет при настройке по наклону вдвое меньший диапазон, чем в Tiguan, не играет принципиальной роли – внутри Toyota все равно уютнее. Похожая история и с багажником. Интересно, что на бумаге здесь лидирует Volkswagen, но даже простейшие измерения... штативом нашего фотографа убеждают, что японские закрома длиннее, шире и выше. Правда, «немец» немедленно реабилитируется – да, да, опять за счет эргономики. Спинка его дивана трехсекционная, центральная часть опускается отдельно, и получается проем для длинномеров. В «рафике» же их можно перевозить, лишь сложив одну из двух секций дивана, «нарезанного» в пропорции 60:40.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Оба соперника оснащены пятой дверью с электроприводом. Однако только в Tiguan спинки задних сидений можно сложить еще и со стороны багажника, а в боковую стенку его отсека встроен съемный фонарик. Зато у RAV4 обратная сторона фальшпола резиновая, ее легко мыть, и багаж на таком покрытии не скользит.

Кататься или нестись?

Динамические возможности соперников проверяем с коллегой старым дедовским методом – параллельным стартом и разгоном до сотни по секундомеру. Как и ожидалось, турбированный «немец» опережает атмосферного «японца» на отрезке в несколько сотен метров почти на корпус, а на циферблате измерительного устройства вижу в этот момент значение чуть меньше 10 с. До паспортных показателей, как видим, далеко, но разница в талантах ускорения с места у победителя налицо.

По управляемости японский SUV тоже воспринимается как менее драйверский автомобиль. Там, где машина из Вольфсбурга впивается в траекторию виража почти как «горячий» хэтч, демонстрирует минимальные крены и без задержек реагирует на поворот острого руля, «азиат» отвечает на поворот «длинной» баранки нехотя, клюет носом при резком торможении и ощутимо кренится в поворотах.

Неудивительно, что на Tiguan хочется гонять всегда и везде, и даже по маршруту дом – офис. RAV4 же задуман совершенно для другого. Поняв, что подвеска и агрегатная связка не заточены на езду «на грани», владельцы просто-напросто сбавляют темп и... достигают нирваны. Оказывается, автомобиль отлично стоит на скоростной прямой, не рыскает в продольных асфальтовых колеях, а подвеска переваривает ямы и дорожные стыки лучше, чем ходовая немецкого соперника. Путь к просветлению может затруднить разве что не самая выдающаяся шумоизоляция, пропускающая в салон рокот мотора и гул шин. Tiguan, впрочем, тоже не тихоня, но паразитные шумы отфильтровывает лучше.

А что, если съехать с московского асфальта на разбитые загородные покрытия? Здесь RAV4 немедленно отвоевывает позиции. Гнать по ямам на Tiguan оказывается неприятно, мои спина и слух противятся насилию и требуют вернуться в город или как минимум на качественное шоссе. Тем более что там «немец» может реализовать преимущества в виде ассистента движения по полосе, адаптивного «круиза» и практически безупречно работающей системы контроля слепых зон с индикаторами в корпусах зеркал. Последние два ассистента – из пакета опций, но у соперника похожий набор «телохранителей» и вовсе доступен лишь в топовой комплектации Prestige Safety. Иными словами, немецкий подход, когда можно отдельно заказать важные элементы безопасности для средней версии, нам ближе жесткой привязки оснащения к комплектации, как любят делать тойотовцы.

На размытой весенними дождями грунтовке оба кроссовера показывают себя достойно, хотя легкое преимущество все же за «японцем». Дело в том, что при сопоставимых параметрах геометрической проходимости RAV4 имеет большие ходы подвесок, и, стало быть, его ходовая лучше подходит для сложного рельефа. Ассистирующая электроника, тасующая предустановки для езды по песку, грязи или снегу, работает у соперников одинаково эффективно. Однако она, равно как подключаемый полный привод без возможности принудительной блокировки муфты, наверняка не помощник на суровом бездорожье – там подавай «понижайку» и «железные» блокировки дифференциалов. Ну и, наконец, выносливый автомат «рафика» на проселке предпочтительнее скорострельного, но не любящего «ползущих» режимов и пробуксовок фольксвагеновского робота с двумя сцеплениями.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Самый доступный Toyota RAV4 обойдется в 2 002 500 рублей, за топовый же вариант попросят 2 926 500 рублей. Ценовой коридор на Tiguan составляет 1 879 900–3 049 900 рублей. В «базе» обе модели можно приобрести с механической трансмиссией и передним приводом.

Дополнительные аргументы

Таким образом, Tiguan и RAV4 в современном прочтении ориентированы на клиентов разного типа. Немецкий автомобиль больше подойдет холерикам, гаджетоманам и фанатам бесчисленных передовых опций. В свою очередь, кроссовер из Японии согреет души тех, кто не любит торопиться, балдеет от восточной экзотики и выездов на природу большой семьей.

Нельзя сбрасывать со счетов и такие нюансы, как, скажем, высокая остаточная стоимость «японца» на нашем рынке, и такие фирменные «фишки», как его противоугонный идентификатор T-Mark в виде маркировки кузова десятью тысячами микроточек со специальным PIN-кодом. В то время как за Tiguan стоит авторитет империи Volkswagen Group и технологии, отточенные на моделях Audi и Porsche. Это родство, о котором знает даже ребенок, неплохо помогает продавать немецкий кроссовер.

Технические характеристики Toyota RAV4 2.5 АТ8 AWD Габариты, мм 4600х1855х1685 Колесная база, мм 2690 Дорожный просвет, мм 195 Объем багажника, л 580 Снаряженная масса, кг 1680 Диаметр разворота, м 11 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 2487 Макс. мощность, л.с./об/мин 199/6600 Макс. момент, Нм/об/мин 243/4000–5000 Привод полный Трансмиссия автоматическая 8-диапазонная Макс. скорость, км/ч 200 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,5 Расход топлива (средний), л/100 км 7,3 Объем бака, л 55

Технические характеристики Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion DSG7 Габариты, мм 4509х1839х1675 Колесная база, мм 2679 Дорожный просвет, мм 191 Объем багажника, л 615 Снаряженная масса, кг 1642 Диаметр разворота, м 11,5 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1984 Макс. мощность, л.с./об/мин 180/3940 Макс. момент, Нм/об/мин 320/1500 Привод полный Трансмиссия роботизированная 7-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 204 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,1 Расход топлива (средний), л/100 км 8,6 Объем бака, л 60

АВТОМОБИЛИ ТЕСТИРУЮТСЯ ПО ПЯТИ ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЯМ:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

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