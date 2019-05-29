Если ваш маршрут проложен от офиса до модного бутика через фитнес-клуб, то этот японский субкомпактный SUV – весьма подходящий транспорт

Деление автомобилей на «мужские» и «женские» – вещь весьма условная, однако случись вам доказывать правомочность такой классификации, ладный тойотовский SUV усилит ваши доводы. Судите сами: Toyota C-HR – это небанальный дизайн, широкие возможности индивидуализации, стильный салон с удобными креслами и тщательно продуманной эргономикой, чуткие электронные помощники, а вместе с тем азартная управляемость и фамильная надежность. Фактически этот субкомпакт ломает представления об унылых Toyota, являясь настоящим магнитом для женщин, которые ценят комфорт, основательность и хотят выделиться. Что и подтверждает наша тест-пилотесса Ева.

Гардероб и макияж

Сине-желтая расцветка тестового C-HR выглядит просто здорово, усиливая образ мускулистого атлета. Или атлетки – лично мне этот автомобиль напоминает девушку, которая не сходит с тренажеров в фитнес-клубе. А еще контрастный «макияж» кузова, я заметила, вызывает если не уважение, то как минимум осторожность у соседей по потоку. Возможно, люди думают, что я какая-нибудь гонщица, пропускают и не связываются. А может, они в курсе, что машина не дешевая. Тестовый автомобиль с 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 115 л.с., вариатором и полным приводом обойдется в нешуточные 2 169 000 рублей.

В то же время, подобно моделям премиального сегмента, этот «малыш» создает позитивное настроение мягкими отделочными полимерами, атмосферной подсветкой и авангардным оформлением. Если экстерьер соткан из резких изломов и полукружий, то в интерьере преобладает тема ромбов, эта геометрическая фигура прорисована везде – на потолке, порогах, картах дверей, центральной консоли, потолочном светильнике, спицах рулевого колеса.

Купеобразная крыша, замаскированные внешние ручки задних дверей, высокие борта – все это, слов нет, греет душу городских модниц. Однако есть и минусы: обзор назад затруднен, а из-за высокой подоконной линии мой ребенок на заднем сиденье тянет голову вверх, чтобы смотреть на дорогу. Двери здесь налиты тяжестью, как в ином лимузине. С одной стороны, их приходится толкать сильнее, чем хочется, чтобы закрылись с первого раза. С другой – такая створка вряд ли ударит по соседней машине на тесной парковке при неумелом открывании или порыве ветра.

Сенсорный 8-дюймовый экран мультимедиа с асимметричной окантовкой выглядит стильно и солидно. Его главный плюс – в крупной и четкой картинке с камеры заднего вида. Однако софт «мультимедийки» скучноват, а меню не слишком насыщенное. Другое дело – «приборка». На ее электронный дисплей можно вывести цифровую индикацию скорости, а при парковке под сигналы датчиков здесь рисуются пиктограммы препятствий спереди и сзади. Хочу также сказать спасибо компоновщикам за многочисленные глубокие подстаканники – это отличные «тайники» для телефонов, перчаток, косметики.

Запаса пространства в салоне по длине, ширине и высоте будет в самый раз для пассажиров среднего роста. Для «баскетболистов» же зарезервирован только первый ряд.

Багажный отсек, конечно, не рекордных размеров (297 л), но и сюда вмещается пара чемоданов среднего размера, а если убрать жесткую багажную полку, то и все четыре. Это уже за счет удачной конфигурации отсека, которой инженеры добились, сместив пружины и амортизаторы задней подвески ближе к боковинам кузова.

Не спорт, но физкультура

Связка бензинового 1,2-литрового 116-сильного турбомоторчика, вариатора Multidrive S и полного привода позволяет с легкостью держать темп городского трафика. Но резко стартовать и так же ускоряться у вас вряд ли получится – очень уж ровный характер у вариатора. А может, такие настройки заданы намеренно, чтобы девушки не перебарщивали со скоростью?

Есть и еще пара калибровок, которые, мне кажется, использовались с прицелом на женскую аудиторию. Скажем, здесь наилегчайший руль, который на парковке можно крутить буквально одним пальцем. В то же время система стабилизации CH-R вступает в дело при малейшем намеке на увод машины с курса. Тормоза тоже понравятся многим женщинам – цепкие, но не нервные, с достаточно большим ходом педали. Система мониторинга слепых зон работает своевременно, наглядно и ненавязчиво, есть и бдительный «телохранитель», предупреждающий об автомобилях, подкрадывающихся с фланга при движении задним ходом. А кому не понравится такой нюанс, как шумоизоляция, успешно отфильтровывающая звуки мегаполиса? В салон «японца» прорывается разве что рокот его двигателя, работающего на высоких оборотах.

Что же касается внедорожных способностей, то, несмотря на «легковушечный» клиренс (160 мм), CH-R не боится проселка. Это уже благодаря коротким свесам и пластиковой защите нижней части кузова. Система полного привода галантно выполняет всю работу за женщин (момент автоматически распределяется между осями в диапазоне от 50:50 до 100:0 в пользу передней оси). Подвеска, комфортная в городе, «ожесточается» на неровностях проселка.

Как бы то ни было, я уверена, что мимо CH-R равнодушно не пройдет ни одна женщина «на стиле» и с тугим кошельком. Другой вопрос, каждая ли из них будет готова раскошелиться на эту маленькую Toyota?