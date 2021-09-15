Европейский лидер сегмента компактных кроссоверов B-класса – французский автомобиль второго поколения – с недавних пор обосновался в России, тогда как его японский оппонент уже несколько лет штурмует отечественный рынок. Пытаемся понять, почему эти «однокашники» никак не могут выбиться в бестселлеры

Российский масс-маркет нынче капризный. На семизначные ценники люди все еще реагируют нервным тиком и спонтанными истериками у кассы. А когда речь идет о «крошках» стоимостью 2 млн, агрессивное неприятие у массового покупателя можно гарантировать. И все же, если вы женились, а у жены оказалась Toyota C-HR или тем паче Peugeot 2008, это удача. Ездить на таких автомобилях интересно, а вот покупать их за свои кровные – увольте.

Отдав должное обоим автомобилям, мы не спешим расточать рыночный оптимизм. «Японец» уже точно не бестселлер. Увы, не cтать таковым и «французу», поскольку их суть отчасти идет вразрез со спросом на более доступное. Судите сами, у нас на тесте переднеприводная Toyota C-HR в стартовой комплектации Hot с 2-литровым 148-сильным «атмосферником» и вариатором за 2 165 000 рублей, которая противостоит топ-модификации Peugeot 2008 в версии GT Line, укомплектованной 1,2-литровым турбомотором в максимальной степени форсировки на 150 л.с. и в сочетании с 8-диапазонным автоматом стоимостью 2 229 000 рублей. Полноприводных модификаций у Peugeot не бывает.

Красота спасет мир

Каюсь, С-HR я долго и сознательно избегал, он всегда казался мне предельно нелепым. Внешность по принципу «чем хуже, тем лучше». Уже по его виду было ясно: неуклюжее трясучее нечто на гротескных колесах – дань «анимешной» азиатской моде, где любят все гипертрофированное. Тут ничего и близко к семейным ценностям, комфорту и практической целесообразности. И вот он на тесте. Оправдались ли опасения? К удивлению, далеко не все.

Длинный передний свес, нелепые фары на полкапота и бусинки «противотуманок». Пластиковый обвес кузова изгибом норовит забраться едва ли не на треть высоты дверей. Вид сзади – заставка на фронтоне музея современного искусства. Дерзкий задний спойлер в продолжение крыши – нахлобученная козырьком назад бейсболка. Поначалу радовали «лопухи» боковых зеркал, но на неважной обзорности, увы, их размеры не сказались. И как апофеоз авангарда – ручки в верхних углах задних дверей.

В салоне все подчинено ромбу, словно ответственный за дизайн человек, быть может, даже некогда уволенный из Renault за патологический корпоративный фанатизм, в C-HR наконец отыгрался за все. Блоки кнопок, дефлекторы обдува, кнопки на руле, простежка ткани сидений и потолка, фактура пластика дверных карт и даже стрелки приборов – всюду ромб.

А дальше пошли неожиданности. Сквозь дизайнерские вольности проступил инженерный гений. Колеса с покрышками 215/60 R17 оказались очень даже практичными. Багажник мал, но не настолько, как ожидаешь, глядя на машину снаружи. Посадка и длительная езда в кресле водителя пробудили чувство, что его (кресло) стоило бы повторить во всех автомобилях бренда. Да и вообще, спереди в салоне, вопреки имеющимся форм- и size-факторам, обнаружилась изрядная доза комфорта. Полированный набалдашник ручки вариатора отлично лег в руку, а рядом на виду кнопка отключения ESP будто провоцирует: не любишь размазанной бесступенчатой езды на вариаторе, жми, и тогда под общий хохот покувыркаемся вместе.

Печаль только на втором ряду. Тут, кстати, оказалось относительно просторно. Парочке сорвиголов, решившихся отправиться в дальнюю поездку сзади, найдется, куда деть ноги и те самые головы. Хотя посадка странная: здесь глухо как в танке – маленькие окошки лишь на уровне глаз, если ты взрослый. Детям же видно только небо. Из полезных опций ровным счетом ничего, кроме банальной лампочки и кнопки электростеклоподъемника.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Медиасистема C-HR запомнилась лишь надеждой на подключение смартфона. Ни карты, ни «навигации» тут нет. А процесс подключения смартфона по протоколу SmartDeviceLink кроссовер предлагает начать с… посещения веб-сайта Toyota. Видимо, там и следует получить ссылку на тойотовское приложение для подключения гаджета.

Апельсиновый фреш

Не знаю, как им это удается, но каждый последующий кроссовер Peugeot чем нибудь да удивит. Вот и «2008-й» на наших улицах – словно стакан апельсинового фреша со льдом унылым похмельным утром. Его слегка «помятый» дизайн хорош: модный, функциональный и неотъем­лемый, как тот самый утренний фреш. А машина при первой встрече почему-то вызывает необъяс­нимый восторг.

Мечта дизайнеров Peugeot – отразить в автомобиле настоящие львиные клыки, которые не выглядели бы пошло и наиг­ранно, наконец, с появлением светодиодной оптики, сбылась. Перед нами типичный образ представителя семейства кошачьих – агрессивный и пропорциональный. В салоне, опять же, дизайн: благородные материалы отделки, сочетание вневременных «фишек» с самыми современными технологиями. Peugeot продолжает свой, как нам видится, тупиковый путь в премиум-сегмент.

Передние кресла поровну вобрали спорта и комфорта. Под стать им и приплюснутый сверху и снизу невероятно приятный в обращении руль. Восторг от его достоинств перекрывает даже негатив от очевидного прокола в эргономике – человеку среднего роста руль загораживает приборку, надо подстраиваться. Высоким проще.

Эстетически очень хороши кнопки на передней панели, стилизованные под авиационные тумблеры. Функционально это не самое удачное решение, но имидж важнее. Поверх «авиаклавиш» несколько сенсоров – видимо, чтобы «пилот» не забывал, какой нынче век. Однако главной причиной возникающего за рулем Peugeot 2008 восторга остается приборная панель, своеобразная слойка из двух дисплеев с эффектом трехмерного изображения. Когда происходит смена нескольких предустановленных тем и разверток, зрители, открыв рот, замирают, будто бы вновь оказавшись на премьере «Аватара» в 3D-кинотеатре. Выглядит здорово, неплохо и в плане информативности. Все нужные цифры на местах.

Отличия дивана «француза» от «японца» минимальны. Да, вход-выход здесь намного проще, чем у конкурента, но по запасу места для ног и головы, пожалуй, очевидного преимущества нет. О более продвинутой комплектации говорят два имеющихся в арсенале задних седоков порта USB (подтверждение модной сущности модели) да современные глазки светодиодов вместо плафона с дохлыми мухами в перспективе.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

Помимо того что руль в Peugeot закрывает панель приборов, он напрочь скрывает под собой джойстик управления круиз-контролем, тогда как управление «круизом» на ощупь – настоящий квест. Вызвал недоумение и тот факт, что регулировать температуру в салоне можно только через тачскрин. «Аэроклавиши», вопреки ожиданиям, в этом смысле оказались бесполезны.

Полезное насекомое

Орудуя плотным и точным рулем Toyota, всегда чувствуешь приятную и надежную обратную связь. Дополнительными вспомогательными системами машина в версии Hot не избалована, поэтому ничто не мешает наслаждаться чистой ездой. Сразу бросается в глаза кнопка FAST/ECO, но быстро понимаешь, что это функционал исключительно климатической системы. Круиз-контроль, как и у конкурента, не автоматический (за адаптивный нужно доплатить 30 000 руб­лей), за рулем на трассе придется слегка поработать. Однако устать в дальней дороге C-HR не позволит. Тормоза цепкие, а на удивление сбитая и плотная подвеска глотает все дорожные неурядицы. Раскачка минимальна. Здесь, разумеется, стоит сказать спасибо независимой задней подвеске. Peugeot не может похвастать тем же самым.

«Японец» в своем классе, похоже, один из лидеров по ездовому комфорту, но он не только отменно рулится и держит удар. Не разочарует и 2-литровый мотор, мощность которого размыть вариатору полностью не удалось. Рывок с места – точно не его дисциплина. Зато при обгоне на трассе проблем не возникнет. Со 100–120 км/ч кроссовер уверенно ускоряется, не требуя перехода в ручной режим управления трансмиссией. Не нужен даже «спортивный» режим. Да, хоть и не сразу, но нашелся и такой. Чтобы перейти в «Спорт», надо изрядно пощелкать кнопками борткомпьютера. При обгоне делать это недосуг, к тому же на трассе и нет особого смысла увеличивать расход топлива: C-HR резво едет и без того, укладываясь даже при весьма условном соблюдении скоростного режима в 7 л/100 км.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ

Если Peugeot полностью лишен полноприводной версии в пользу системы Advanced Grip Control, позволяющей выбирать покрытия – снег, грязь, песок, то Toyota вполне может быть с приводом 4х4. Правда, лишь в своей наименее мощной 116-сильной модификации, но в топовой комплектации Cool по пугающей цене 2 547 500 рублей.

С газом или без газа?

Мультимедиа Peugeot с опциональным 10-дюймовым планшетом выглядит предпочтительнее не только благодаря парочке лишних дюймов. Здешняя музыка звучит убедительнее. Есть «навигация». Богаче функционал настроек. Нашлась даже контурная подсветка салона. Да и на ходу «2008-й» явно более азартен, чем конкурент. И не сказать, что кроссовер стопроцентно городской: 3-цилиндровый турбомотор 1.2 PureTech в полной мере раскрывается лишь на шоссе, а 8-диапазонный автомат Aisin, полагающийся исключительно 150-сильной версии, и не думает запинаться при переключениях. В городе мы старались экономить, не сильно выкручивая моторчик, за что получили приз в виде расхода топлива на уровне 8,6 л/100 км. Это чуть меньше, чем городской аппетит 2-литрового C-HR.

Передняя подвеска бескомпромиссно плотная, под стать ей и задняя c работающей на кручение балкой. Но все это дает возможность не стесняться с педалью газа на плохой дороге, оставаясь уверенным, что пробоя не будет. Иначе говоря, этот пижон с клиренсом в 20 см еще и всеяден в плане дорожного покрытия. Если же прибавить азартную и точную рулежку, то получаем типичный мелкоформатный drivers car с премиальным уклоном.

Словом, оба сегодняшних претендента вызывающе выглядят, отлично подготовлены в дорожных дисциплинах и оба совершенно не стесняются внушительных ценников. Атмосферная 2-литровая «четверка» Toyota с рыночных позиций выглядит перспективнее турбомотора 1,2 л у Peugeot, равно как и автомат Aisin «француза» кладет на лопатки японский вариатор. Да, «2008-й» cмотрится премиальнее, зато C-HR наверняка выгодно использует репутацию бренда на вторичке. Будем надеяться, рынок оставит место для столь нишевых моделей, каковыми и остаются Toyota C-HR и Peugeot 2008.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TOYOTA C-HR Габариты, мм 4360×1795×1565 Колесная база, мм 2640 Дорожный просвет, мм 160 Объем багажника, л 297 Снаряженная масса, кг 1495 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 1987 Макс. мощность, л.с./об/мин 148/6000–6100 Макс. момент, Нм/об/мин 189/3800–3900 Привод передний Трансмиссия вариатор Макс. скорость, км/ч 195 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,0 Расход топлива (средний), л/100 км 6,9 Объем бака, л 50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PEUGEOT 2008 Габариты, мм 4300×1987×1530 Колесная база, мм 2605 Дорожный просвет, мм 200 Объем багажника, л 434 Снаряженная масса, кг 1330 Тип двигателя бензиновый L3, турбо Рабочий объем, см³ 1199 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 240/1750 Привод передний Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 213 Время разгона 0–100 км/ч, с 8,7 Расход топлива (средний), л/100 км 6,1 Объем бака, л 44

Автомобили тестируются по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.