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Toyota Fortuner 2016 вид спереди сбоку
Если принять в расчет платформу, на которой построена новинка, то Toyota Fortuner является ближайшим родственником пикапа Hilux, но в облике этих моделей вы не найдете практически ничего общего
Toyota Fortuner 2016 вид сбоку
Самый характерный отличительный признак, по которому новый Fortuner безошибочно узнается в потоке машин, это характерный излом подоконной линии в районе задней стойки крыши
Toyota Fortuner 2016 вид спереди сбоку
Одна из важнейших характеристик любого внедорожника, это его клиренс. Формально у Toyota Fortuner он составляет 225 мм, и 230 мм по факту, если померить рулеткой
Toyota Fortuner 2016 вид сзади
С таким дорожным просветом новичку не страшна даже достаточно глубокая колея, оставленная какой-нибудь спецтехникой
Toyota Fortuner 2016 вид сбоку
Большинство внедорожников, построенных на базе пикапов, обладают лучшей проходимостью за счет более короткого заднего свеса. У Toyota Fortuner угол съезда составляет 25 градусов
Toyota Fortuner 2016 вид спереди
Toyota Fortuner оснащена полноприводной трансмиссией типа Part Time. Это значит, что полный привод можно включать только на скользких и рыхлых поверхностях. На асфальте ведущие колеса – задние
Toyota Fortuner 2016 салон
В интерьере внедорожника вы тоже не найдете практически ничего общего с родственным пикапом. Эргономика здесь лучше, места больше, а отделочные материалы богаче
Toyota Fortuner 2016 салон
Если искать какое-то сходство с другими моделями компании, то внутри Fortuner больше напоминает Prado позапрошлого поколения. И то, чисто идеологически...
Toyota Fortuner 2016 приборная панель
Приборная панель выполнена по классической схеме: слева тахометр, справа спидометр, а между ними многоцветный экран, на который выводятся данные бортового компьютера, и прочая информация
Toyota Fortuner 2016 монитор
Семидюймовый экран штатной мультимедийной системы Toyota Touch 2 чувствителен к прикосновениям даже в перчатках. Для внедорожника это важно!
Toyota Fortuner 2016 дверь
Качество отделочных материалов и тщательность сборки салона достойна всяческих похвал!
Toyota Fortuner 2016
Приятным на ощупь мягким материалом обита практически вся передняя панель, и только при ближайшем рассмотрении можно понять, что это не кожа, а синтетический материал – так называемая «эко-кожа»
Toyota Fortuner 2016 передние кресла
За время тест-драйва мне довелось проехать за рулем Toyota Fortuner около 1000 км. Ни боли в спине, ни малейшего дискомфорта!
Toyota Fortuner 2016 АКПП
На данный момент все модификации Toyota Fortuner, которые продаются в нашей стране, оснащаются только 6-ступенчатой автоматической КПП. «Механика» будет, но в продаже такие машины появятся чуть позже
Toyota Fortuner 2016
На центральном тоннеле, рядом с селектором АКПП находится кнопка принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала. Она пригодится вам, например, при диагональном вывешивании машины
Toyota Fortuner 2016 управление трансмиссией
Управление режимами полноприводной трансмиссии вынесено на поворотную рукоятку. Для нее предусмотрено три положения: задний привод, полный привод и полный привод с понижающей передачей
Toyota Fortuner 2016 управление «климатом»
Чуть выше расположился пульт управления «климатом». Здесь все традиционно и интуитивно понятно – инструкцию читать не придется
Toyota Fortuner 2016
«Зимний пакет», включающий в себя подогрев передних сидений, зеркал, лобового стекла в зоне стеклоочистителей, а также рулевого колеса (на фото) входит в базовое оснащение этой версии
Toyota Fortuner 2016 ключ зажигания
Ключ зажигания вовсе не обязательно доставать из кармана. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа в салон, а двигатель заводится кнопкой на передней панели
Toyota Fortuner 2016 Эра ГЛОНАСС
Toyota Fortuner, конечно же, оснащена системой Эра ГЛОНАСС – без нее путь на российский рынок для новинки был бы закрыт
Toyota Fortuner 2016 перчаточный ящик
Интересно устройство перчаточного ящика. Он здесь двухэтажный, и крышки обоих отделений открываются по отдельности. Кстати, верхняя часть бардачка охлаждаемая
Toyota Fortuner 2016 подстаканник
Тойотовцы хвастаются каким-то немыслимым количеством подстаканников в салоне новинки. Я насчитал их 12. Например, очень удобные подстаканники на краях передней панели не каждый сразу заметит!
Toyota Fortuner 2016 подстаканник
Есть персональные подстаканники и для пассажиров второго ряда сидений. Они спрятаны в торце откидного подлокотника – тоже не сразу найдешь!
Toyota Fortuner 2016 задний диван
Если говорить про комфорт задних пассажиров, то он тоже на высоте. Нельзя не отметить, что в Fortuner им заметно просторнее, чем в соплатформенном пикапе Hilux
Toyota Fortuner 2016 задний диван
Заметный выигрыш в пространстве для ног пассажиров получен за счет характерной вогнутой формы спинок передних сидений. Одно только это дает прибавку около 6 см, по сравнению с Hilux
Toyota Fortuner 2016 потолок
Для оптимального распределения потоков воздуха и для более эффективной работы отопителя в задней части салона предусмотрены дополнительные воздуховоды. Они расположены на потолке
Toyota Fortuner 2016 третий ряд кресел
На нашем рынке Toyota Fortuner будет продаваться только в семиместном исполнении. На третий ряд сидений здесь могут поместиться не только дети. Двое взрослых тоже устроятся там достаточно удобно
Toyota Fortuner 2016 багажное отделение
Интересная особенность: сиденья третьего ряда не складываются заподлицо с полом, а откидываются к бортам кузова. Инженеры утверждают, что это позволяет более эффективно использовать объем багажника
Toyota Fortuner 2016 багажное отделение
Сложенные сиденья плотно притягиваются к стенкам багажника специальными петлями, которые не дают им разболтаться и начать греметь на бездорожье
Toyota Fortuner 2016 багажное отделение
Если сложить два задних ряда кресел, то Toyota Fortuner превратится в некое подобие грузового фургона. Стандартный европоддон сюда, пожалуй, не влезет, но пра, а то и тройка велосипедов – запросто!
Toyota Fortuner 2016 вид сзади
Бездорожье практически любой степени тяжести – родная стихия для Toyota Fortuner, по типичным для средней полосы России грунтовкам он охотно едет даже на заднем приводе...
Toyota Fortuner 2016 вид спереди
... вопрос лишь в шинах, в которые он обут. Если покрышки достаточно «зубасты», то полный привод может вам не понадобится даже на мокром грунте!
Toyota Fortuner 2016 вид сбоку
Включать режим 4х4 (4h) вам придется только для преодоления достаточно серьезных препятствий. Например, таких, которые чреваты диагональным вывешиванием автомобиля
Toyota Fortuner 2016 вид спереди
По первым ощущениям от поездки, подвеска тут очень энергоемка и, по всей видимости, просто неубиваема. Не случайно же тойотовцы утверждают, что Fortuner и Hilux – самые живучие модели компании!
Toyota Fortuner 2016 вид спереди
И луж тоже бояться не следует! Даже если они достаточно глубокие. Глубина гарантированно преодолеваемого брода для Toyota Fortuner составляет 700 мм. На прктике, скорее всего, даже больше
Toyota Fortuner 2016 вид сзади
Благодаря достаточно большому переднему свесу и длинному капоту, лобовое стекло не сильно пачкается даже при преодолении таких грязевых ванн
Toyota Fortuner 2016 колесо
Все автомобили, принимавшие участие в тест-драйве, были оснащены самыми дорогими 18-дюймовыми колесами. Более доступные комплектации идут с 17-дюймовыми
Toyota Fortuner 2016 передний свет
Богатые комплектации Toyota Fortuner идут со светодиодными фарами и ходовыми огнями. На более простых версиях фары обычные, галогенные
Toyota Fortuner 2016 ручка двери
Вот он, тот самый характерный излом подоконной линии, про который я уже неоднократно говорил
Toyota Fortuner 2016 камера заднего вида
Камера заднего вида спрятана под декоративной накладкой двери багажника, рядом с подсветкой номера и кнопкой открывания. Кстати, багажный отсек тут открывается и закрывается с помощью электропривода

Автомобили такого типа сегодня уже стали редкостью. Мир изменился. Рамный кузов, неразрезной задний мост и система полного привода типа «part time» - это на любителя. Целевая аудитория таких машин относительно невелика, но постоянна. В основном это те, кто понимает и те, кто знает, зачем это все им надо. Именно на таких, знающих и понимающих, и рассчитана новая Toyota Fortuner

Я не случайно вынес название этого автомобиля в заголовок. Он называется именно «Форчунер» - с ударением на первый слог и через букву «Ч», а не как-то иначе. На самом деле, фонетически оправданных вариантов может быть множество, но тойотовцы настаивают именно на таком, может быть, не самом легкопроизносимым для русскоговорящего человека, но единственно правильном варианте. Я сам все еще запинаюсь, произнося это название, но думаю, что привыкну. Привыкнут ли все остальные? Не знаю. Не уверен. Да это, на мой взгляд, не так уж и важно. Важнее другое: на российском рынке появился новый и очень неплохой внедорожник – настоящий, как говорят про него сами представители компании. Соглашусь, а от себя добавлю еще и эпитет «честный». В смысле – без обмана. Автомобиль действительно не обещает лишнего, зато все обещанное исполняет с лихвой. По большому счету, человеку, обладающему опытом общения с различными моделями этого класса, даже не обязательно садиться за руль Fortuner, чтобы понять, как он будет вести себя на дороге. Впрочем, не буду забегать вперед.

Только услышав название нового тойотовского внедорожника, знатоки наверняка вспомнят другую модель, весьма популярную на североамериканском рынке. Это Toyota 4Runner. Спешу вас огорчить – эти автомобили не имеют практически ничего общего. Даже не смотря на некоторую созвучность названий. Да, действительно, далеким предком обоих моделей были внедорожники Trekker и пикап Hilux, но еще в середине 90-х их пути разошлись. Нынешний 4Runner базируется на той же платформе, что и Land Cruiser Prado, а Fourtuner по-прежнему делит платформу с пикапом. Кстати, она называется IMV – Innovative International Multi-purpose Vehicle

В случае с Toyota Fortuner, «внедорожник» - это самое правильное слово. Даже мне сейчас, когда я пишу эти строки, приятно, что не приходится балансировать на тонкой грани между «внедорожником» и «кроссовером». С городскими кроссоверами он не имеет абсолютно ничего общего. Ближайшей родственник этой модели – легендарный пикап Toyota Hilux, который так любят люди героических профессий, вынужденные работать и ездить в таких уголках мира, где все остальные автомобили просто не выживают.

Чисто технически от своего брата-пикапа Fortuner отличается не так уж и сильно. В основе его конструкции лежит практически та же самая «неубиваемая» рама семейства Heavy Duty. Тойотовцы с гордостью заявляют, что это самая крепкая и надежная рама в своем классе. Скорее всего, так оно и есть. Особенно после того, как после обновления в 2015 году у нее увеличили толщину поперечных перемычек, усилили места крепления агрегатов и повысили жесткость мест сварки. Таким образом, утверждение представителей компании Toyota лично у меня вызывает только один вопрос: «Коллеги, скажите, а в каком классе автомобилей сегодня бывают более крепкие рамы?» Подозреваю, что только у полноразмерных американских пикапов, да и то, в их самых тяжелых версиях, которые уже гарантированно не попадают в разряд легковых автомобилей.

 

Впрочем, если разобраться, то рамы у Hilux и Fortuner не идентичны. Они различаются в задней части, в основном, в местах крепления подвески. Дело в том, что пикап сзади рессорный, а на внедорожнике используются пружины и четырехрычажная конструкция с тягой Панара. Но сам неразрезной мост здесь тот же самый. Возможно, такое решение и чуть менее надежно, зато позволяет рассчитывать на более-менее интеллигентное поведение автомобиля на дороге.

Чтобы убедиться в этом, мы отправились в Оренбургскую область, где весьма средненький по качеству асфальт то и дело сочетается с очень даже качественным черноземом, в это время года здорово напоминающим по консистенции пластилин. Кстати, нам повезло с погодой: после недели дождей пошел снег, и оренбургское бездорожье стало практически непроходимым. По крайней мере, для автомобилей на обычной дорожной резине. Именно поэтому, перед началом тест-драйва было принято решение сменить родные покрышки (если я не ошибаюсь – 265/60 R18 Pirelli H/T) на нештатный, зато более зубастый Wrangler A/Т.

В зависимости от комплектации Toyota Fortuner может оснащаться как 17-дюймовыми колесами с покрышками типа All-Terrain, так и 18-дюймовыми шинами Highway-Terrain, более подходящими для поездок по жестким покрытиям, в том числе и по асфальту. Понятно, что последние – прерогатива наиболее дорогих версий. Но если вы намерены использовать столь выдающийся автомобиль по его прямому назначению, то резину неплохо было бы поменять.

Но до чернозема еще надо доехать. Поэтому наш тест-драйв начинается на асфальте, в городе, в не самой свойственной для Fortuner среде обитания. Впрочем, в моей автомобильной биографии уже были два внедорожника такого типа и один пикап. В общей сложности я отъездил на них около десяти лет, преимущественно по городу, и меня это вовсе не напрягало. А новый Fortuner, по сравнению с ними, заметно комфортабельнее. Ни для кого не секрет, что чуть ли не большинство среднеразмерных пикапов и внедорожников, построенных на их базе, грешат недостаточно просторным салоном. В первую очередь по высоте. У новичка с этим все в порядке. Даже подняв водительское кресло до упора вверх, я, при моем росте 183 см и привычке к вертикальной посадке, головой в потолок не упираюсь. С пассажиром локтями не толкаюсь и желания отодвинутся подальше от руля у меня не возникает. Удобно! А еще, благодаря массивным ручкам на передних стойках, в машину очень удобно садиться и выходить из нее. Не понимаю автопроизводителей, которые пренебрегают этой столь полезной мелочью!

Все версии Toyota Fortuner, предназначенные для российского рынка производятся в Таиланде, там же, где и пикапы Hilux. Помимо этого, такие машины собирают в Индии и в Индонезии, а если заглянуть в «Википедию», то среди предприятий, выпускающих Fortuner, вы обнаружите еще и тойотовский завод под Санкт-Петербургом. Пока это не так. Но я подозреваю, что где-то произошла утечка информации и желаемое (или планируемое) было выдано за действительность.

Правда, тойотовцы немного схитрили и, для того, чтобы сделать салон по ощущениям шире, раздвинули водительское и пассажирское сидения поближе к бортам. Жить можно, но когда захлопываешь за собой дверь, поджимать локоть приходится. В целом же, все хорошо и богато. Интерьер не имеет практически ничего общего с одноплатформенным пикапом Hilux. Какие-то общие элементы здесь наверняка есть, но архитектура совершенно другая. Другие и отделочные материалы. Практически вся передняя панель обтянута приятной на ощупь и красиво простроченной эко-кожей. Псевдодеревянная накладка на центральном тоннеле смотрится вполне натурально, а псевдометаллические вставочки и накладочки – вполне уместно. Качество сборки на высоте. Таким образом, за интерьер новичку можно поставить пятерку с минусом. Почему, спросите, с минусом? Исключительно потому, что на ходу салон немного поскрипывает. Особенно, на плохой дороге. Не критично, но различимо.

В целом же, повторяюсь, все очень неплохо. В машине достаточно тихо и типичные дизельные вибрации сведены к разумному минимуму. Я намеренно так часто употребляю термины «весьма», «вполне» и «достаточно», чтобы вы отдавали себе отчет в том, что до комфорта Его Величества Land Cruiser новичек заметно недотягивает, чувствуется в нем что-то эдакое, грузовое.  Да и не должен дотягивать – не та ценовая категория, даже нет смысла сравнивать.

Особенности поведения

Под капотом Toyota Fortuner трудится четырехцилиндровый 2,8-литровый дизель. Других вариантов пока нет, бензиновую версию обещают привезти в Россию чуть позже. Лично я даже не уверен, что она вообще нужна! Дизель очень неплохо справляется со своей задачей, обеспечивая машине весьма убедительную динамику. Точного времени, требующегося Fortuner для разгона до «сотни», производитель почему-то не сообщает, но по моим ощущениям, оно не превышает 11 с. По крайней мере, ущербным вы себя в городском потоке чувствовать точно не будете! Да и на трассе, тоже. Со скорости 80-90 км/ч машина легко выходит на обгон, охотно ускоряясь примерно до 120 км/ч. Дальше уже хуже. Если на этой скорости только начинать маневр, то надо быть готовым, к тому, что он затянется. 150 ¬км/ч – для Fortuner уже немало. А отсечка двигателя по оборотам (на высшей передаче) наступает уже где-то около 170-175 км/ч.

На данный момент для российской версии Toyota Fortuner доступен один единственный дизельный двигатель. При рабочем объеме 2,8 л. он выдает 177 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Если вам приведенные цифры показались знакомыми, то вы абсолютно правы: это тот же самый четырехцилиндровый мотор, который нам всем хорошо знаком по модели Land Cruiser Prado! Чуть позже в продаже появится еще и бензиновая модификация Fortuner со 163-сильным двигателем объемом 2,7 л. И он тоже используется, в том числе, и на Prado. Она, кстати, будет доступна с механической коробкой передач.

Кстати, о передачах: наш автомобиль оборудован шестиступенчатой автоматической трансмиссией, которая для версии с дизельным двигателем безальтернативна. Когда будет бензиновая модификация, появится еще и пятиступенчатая «механика». Но это будет, как я уже говорил, не раньше весны следующего года. И ее необходимость, тоже, вызывает у меня сомнения. Разве что, для максимального удешевления «входной» версии...

Автомат отлично справляется со своей задачей и, что тоже стало на сегодняшний день редкостью, не стремится в угоду экономии топлива максимально быстро добраться до высшей передачи. Другими словами, шестую на 50 км/ч он вам не включит. И это правильно! Создается полное ощущение, что АКПП понимает, что в данный момент хочет водитель и когда следует, например, в повороте или при каком-нибудь другом маневре, долго «держит» выбранную передачу. Не нравится? Сами щелкните подрулевым лепестком или качните рычагом селектора, как вам удобнее, и ваше приказание будет беспрекословно исполнено. Быстро, четко, без рывков и запаздываний. Хорошая коробка, к ней нет абсолютно никаких вопросов!

Едем, как я уже сказал, по асфальту. По умолчанию Toyota Fortuner – заднеприводная. Нет, конечно же, она полноприводная, но по умолчанию вся тяга двигателя передается на задний мост. При необходимости, например, для преодоления какого-либо препятствия, можно подключить передние колеса. Такая система называется Part Time, и уже из названия ясно, что она не подразумевает постоянного использования полного привода. Межосевого дифференциала на этом автомобиле нет, и передний «мост» подключается жестко – скорость вращения передних и задних колес всегда будет одинаковой. Именно поэтому, задействовать режим 4WD предписано только на скользких поверхностях, чтобы не изнашивать зря покрышки и не нагружать почем зря трансмиссию.

 

Погода нам благоволит, оренбургские дороги присыпало свежим снегом, поэтому можно смело опробовать все возможные варианты. Пока дорожная обстановка позволяет, едем на заднем приводе. А что? Пожалуй, это даже весело! Под резкое нажатие газа задняя ось охотно уходит в занос, и только штатная система VSC аккуратно одергивает машину, заставляя ее выровняться. Кстати, происходит тогда, когда занос достигает уже весьма ощутимого значения. На дорогах общего пользования это небезопасно, поэтому подключаем передний «мост». Я намеренно ставлю это слово в кавычки, чтобы вы не забывали, что передняя подвеска у Toyota Fortuner независимая. Если для вас это важно, то добавлю: двухрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости.

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На полном приводе поведение машины меняется радикально. Разгоняется она куда охотнее и стабильнее. Но... практически перестает поворачивать. Известная специфика автомобилей с Part Time – на скользкой дороге водитель стоит перед выбором: либо тяга, либо маневренность. Когда скорость достаточно высока, а покрытие скользкое, можно хоть вывернуть руль до упора, поставив колеса «плугом», автомобиль все равно будет ехать по прямой. Хотя, как говорит современная молодежь, это не «баг», это «фича». Особенность поведения. Которая, кстати говоря, совершенно не мешает при езде по бездорожью.

Черный пластилин

Это я не подумайте, не про машину, Fortuner тверд и непоколебим. Это я про хваленый местный чернозем, чавкающий и налипающий на все, на что только можно налипнуть! Но на деле, глубокая раскисшая колея полевой дорожки только выглядит непреодолимой. Fortuner легко едет по ней даже на заднем приводе. А чего бы ему не ехать? Вполне, по крайней мере, до тех пор, пока хватает дорожного просвета. Снова обратимся к справочной документации. Там написано, что клиренс автомобиля составляет 225 мм. Коллеги, вооружившись линейкой, нырнули под машину и намеряли 230. Я проверять эти цифры за ними не стал, поверил на слово - очень уж грязно!

Подключать полный привод приходится только на подъемах, да при преодолении наиболее выдающихся ручьев и речушек, где колеса практически полностью скрываются под водой. Заявленная глубина преодолеваемого брода здесь заявлена на уровне 700 мм. Это выходит, как раз по верхнюю точку колесных арок. Радиатор при таком раскладе уже погружается в воду, а волна, которую машина гонит перед собой, грозится захлестнуть через капот. Главное не останавливаться и двигаться равномерно – тогда ничего страшного не произойдет. Да и вылезая на крутой противоположный берег, бывает невредно задействовать понижающую передачу.

Все управление трансмиссией здесь возложено на поворотный селектор, расположенный на центральной консоли. Когда он в самом левом положении (Н2), автомобиль заднеприводный. Поворот на одно деление подключает передний «мост», кстати, делать это можно без остановки, на скорости до 100 км/ч. Еще один щелчок – включится «понижайка». Но для этого уже придется остановиться, перевести рычаг АКПП в «нейтраль», повернуть селектор выбора режимов трансмиссии и немного подождать. Процесс происходит не быстро, чтобы ехать дальше, необходимо дождаться его окончания и убедится, что на приборной панели загорелся соответствующий значок. Это, повторяю, не быстро. Поэтому, момент, когда потребуется понижающая передача, позволяющая значительно увеличить тягу на колесах, желательно прогнозировать заранее – останавливаться посреди глубокого брода и ждать, пока все шестеренки трансмиссии придут в зацепление, бывает небезопасно.

Мы говорим «новая Toyota Fortuner» потому, что для России эта модель действительно новинка. Но на мировом рынке нынешний Fortuner продается с 2015 года. Именно тогда началось его серийное производство. Если же оглянутся еще дальше назад, то необходимо заметить, что это уже второй Fortuner. Модель первого поколения производилась с 2004 по 2015 годы и была очень широко распространена в юго-восточном регионе. Ее официально продавали даже в Казахстане. Но в нашей стране Fortuner первого поколения практически не встречается.

Реально складывается такое чувство, что на хорошей резине Fortuner пройдет везде. Его просто не остановить! Правда, ровно до тех пор, пока хватает геометрической проходимости. А в этой дисциплине его самое слабое место, на мой взгляд, это передний свес. Был бы он немного покороче, было бы проще. Особенно на спусках, когда в самом конце съезда есть вероятность упереться «мордой» в грунт и повредить красивый «дизайнерский» бампер. На подъемах, кстати. Такой проблемы нет. Если и задеваешь задним свесом землю, то удар приходится не на бампер, а аккурат на висящую под ним запаску. Ничего страшного!

Во время тест-драйва, по каким буеракам мы бы не ездили, нам так и не удалось полностью задействовать весь внедорожный арсенал Toyota Fortuner. Невостребованной осталась принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала, которая включается кнопкой на центральном тоннеле. Наибольшую пользу она может оказать при диагональном вывешивании автомобиля, когда одно заднее колесо висит в воздухе, а второе стоит на земле. Блокировка уравнивает скорости вращения колес, и машина легко преодолевает препятствие. Но попробовать это нам так и не довелось. Чаще всего, вывешенный автомобиль – это грубая ошибка водителя. А ошибок мы старались не допускать – не та погода и не та природа, чтобы бездумно переть на рожон. Благодаря этому и заботливо положенная в багажник лопата, тоже так и осталась невостребованной.

 

А, вот, системой помощи при спуске с холма мы пару раз воспользовались. Исключительно из осторожности и ради эксперимента. По большому счету, вполне можно обойтись и без нее. Достаточно включить пониженную передачу, перевести АКПП в ручной режим и принудительно выставить первую или вторую передачу. Автомобиль и так будет ползти вниз со скоростью флегматичной улитки. Но только до тех пор, пока колеса имеют достаточно хорошее сцепление с поверхностью. Если они сорвутся в скольжение, недалеко и до беды! Поэтому включаем систему DAC и решительно убираем ноги с педалей. Машина также медленно ползет вниз, но электроника отслеживает при этом скорость вращения всех четырех колес и, притормаживая тем или иным суппортом, добивается того, чтобы она была одинаковой. Это не только сдерживает автомобиль на спуске, но и не дает ему развернуться боком. Полезная опция! Но, опять же, только для тех, кто понимает и знает, зачем она нужна! Более чем уверен, что на внедорожнике другой известной марки, на котором ездит моя супруга, аналогичную систему не задействовали ни разу.

Семь и точка!

После нескольких часов тряски по бездорожью, к легкому поскрипыванию панелей салона (оно, кстати, нисколько не усилилось, даже не смотря на то, что машине пришлось не просто) прибавилось какое-то постукивание сзади. Подвеска? Дверь багажника? Оказалось, ничего подобного. Я просто прослушал слова инструктора, который советовал перед съездом на бездорожье проверить крепление задних сидений. Самых задних. Шестого и седьмого пассажирских мест. Я разве еще не сказал, что на российском рынке Fortuner будет продаваться только в семиместном исполнении, с тремя рядами кресел? Теперь говорю. Пятиместного варианта, как нам сказали, не будет. По крайней мере, пока.

Так вот, сидения заднего ряда здесь не убираются в пол и не складываются «книжкой», как на большинстве аналогичных семиместных моделей, а откидываются к бортам и цепляются специальными петлями к бортам кузова. Японские инженеры решили, что так полезный объем багажника будет использоваться эффективнее. Совершенно с ними согласен. По крайней мере, так сложенные кресла не повышают уровень пола багажника и не увеличивают погрузочную высоту. А для того, чтобы зафиксировать кресла в сложенном виде, надо накинуть специальную петельку на соответствующий крючок, а потом подергать за нее, намертво затянув крепление. Тогда ничего не разболтается!  Я же после того, как сложил/разложил сиденья этого не сделал, за что и поплатился. Вылезать в грязь и искать источник посторонних звуков было неприятно. Хорошо хоть дверца багажника здесь открывается и закрывается автоматически. Хоть руки пачкать не пришлось...

Немного о деньгах

И, как всегда, в завершении – о ценах. Они, скажу сразу, вовсе не запредельные, хотя и серьезные. За Toyota Fortuner в максимальной комплектации (она называется «Престиж»), которая побывала у нас на тест-драйве просят 2 827 000. За эти деньги, напоминаю, вы получите семиместный рамный внедорожник с дизельным двигателем и автоматической коробкой передач. Причем, в очень приличном оснащении. Честно говоря, я даже затрудняюсь сказать, чего в нем не хватает. Если есть желание сэкономить, то есть и более доступная версия «Элеганс» за 2 599 000. В отличии от флагманской модификации, в ней не будет кожаной обивки и электрорегулировок сидений, системы бесключевого доступа и системы помощи при съезде с холма (DAC). Не так уж много отличий! Да, чуть не забыл, на ней еще будут стоять 17-дюймовые, а не 18-дюймовые колеса. Так это, для езды по бездорожью, скорее даже плюс. Все остальное будет абсолютно тем же самым. И двигатель, и АКПП, и система полного привода. Других версий в нашей стране пока не продается. По всей видимости, уже весной в России появятся бензиновые модификации тойотовского внедорожника. В том числе, и версия с механической КПП. Она точно будет заметно дешевле.

 

В целом, довольно неплохое предложение, но я более чем уверен, что покупатели станут сравнивать Toyota Fortuner с ее непосредственным конкурентом – Mitsibishi Pajero Sport. А что? Имеют право! К тому же, чисто идеологически, эти два автомобиля похожи как братья-близнецы. Как ни странно, можно проследить даже некоторое внешнее сходство! Но при этом, Mitsubishi в сравнимой комплектации дешевле Toyota на 50 000 руб. Это, если судить непосредственно по прайс-листу. Если же принять во внимание все скидки и сезонные спецпредложения, действующие на момент написания материала, то разница в цене составит более 500 000!  Это уже очень серьезно! Посмотрим, чем ответит конкурентам Toyota. Наверняка ответит. В этом я не сомневаюсь. А вот тогда, уже можно брать. Рекомендую! Я бы, например, взял. Но только боюсь, что после этого слишком надолго останусь с пустым карманом...  Видели рекламный ролик Toyota Fortuner?

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TOYOTA FORTUNER

ГАБАРИТЫ, ММ (ДШВ)

4795 х 1855 х 1835

КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ

2745

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

225

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л

производителем не указан

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

2215 – 2260

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, дизельный, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

2755

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. / ОБ/МИН

177 / 3400

МАКС. МОМЕНТ, НМ / ОБ/МИН

450 / 2400 – 4500

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

6-ст., автоматическая

ПРИВОД

полный, типа Part Time

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, КМ/Ч

180

РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С

производителем не указан

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

производителем не указан

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

Евро 5

ОБЪЕМ БАКА, Л

80

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