С более эффективной оптикой, усовершенствованной медиасистемой и, как и прежде, непробиваемой подвеской рестайлинговый «рамник» остался автомобилем мечты для тех, кто ездит не только по дорогам, но и по направлениям

Небольшая деревенька Бехово в Тульской области славна своими холмистыми пейзажами, красивейшей поймой Оки, а заодно – окрестными лесами, где людям заезжим ничего не стоит заблудиться. Жизнь здесь размеренная, спокойная – не чета столичной, а среди местных много людей искусства. Я знаю, к примеру, сразу несколько беховских художников и кузнецов, с которыми периодически общаюсь. Так что не удивился, когда на телефоне высветился номер знакомого работника молота и наковальни. «Ты же автомобильный журналист? Выручай! Можешь подогнать какой-нибудь внедорожник посерьезнее? Надо срочный заказ отвезти, а у меня машина, как назло, сломалась». Что ж, моему приятелю точно повезло: как раз тестирую Toyota Fortuner. Прыгаю за руль и мчу в любимейшие места, благо денек выдался солнечный.

Дорога до бездорожья

Вылазки километров за полтораста от Москвы – отличный способ дать тестовой машине раскрыться. Поэтому, едва съехав на МКАД, начинаю протоколировать изменения в характере «японца», вернувшегося в Россию после рестайлинга. Сразу становится понятно: по большому счету все осталось по старому – та же неплохая для «рамника» курсовая устойчивость, тот же «длинноватый», пустоватый в «нуле» руль, те же крены при резких перестроениях, терпимая раскачка на волнах асфальта и нелюбовь к дорожной «мелочевке», которую внедорожник транслирует на кузов и руль. Ухабы и стыки покрупнее Fortuner и вовсе не жалует – содрогается всем своим длинным телом. Тем не менее отмахать на нем тысячу километров по шоссе с хорошим асфальтом и сохранить силы вполне можно. «Японец» хорошо держит прямую даже в базовом заднеприводном режиме, на скользких же покрытиях для лучшей стабильности имеет смысл подключить передок клавишей на консоли.

Но вот мы уже стоим с Дмитрием рядом с его кузницей и обсуждаем экстерьер «подменного» автомобиля. Прия­тель с ходу выносит вердикт: «То что надо! И клиренс достойный, и защита поддона картера, и рейлинги есть – на них, если что, можно закрепить багажный кофр». Я же обращаю внимание на то, что оптика у обновленной модели полностью светодиодная (прежде это было опцией), в темноте «лупит» отлично. Плохо лишь то, что «противотуманки» врезали в самую нижнюю часть бампера – на суровой «пересеченке» можно повредить. Еще нам обоим нравятся широкие пороги и силовые поручни в салоне. Встал на подножку, подтянулся на ручке – и вот ты уже в широких креслах, которые здесь обшиты прочным и симпатичным текстилем.

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Широкие возможности трансформации – важная составляющая Fortuner. Второй ряд складывается и смещается продольно, задние креслица можно подвесить к стенкам или вовсе демонтировать. В вещевых отделениях нет недостатка. Но USB-слот всего один – явный промах. Двери не прикрывают пороги от грязи, а электропривод пятой двери есть только в топовой комплектации.

Рабочий инструмент

«Да он у тебя семиместный», – то ли радуется, то ли огорчается Дмитрий. Оказывается, кузнец наковал гору каких-то железяк – каминных решеток, пролетов заборов и мелочевки типа канделябров – и теперь думает, как бы пристроить все это в машине. Багажник же в этой Toyota организован нестандартно: пара сложенных сидений третьего ряда возвышается над полом, точно клумба с цветами. Это издержки рамной конструкции. Как и запаска, закрепленная под зад­ним свесом. Но я поднимаю сидушки, фиксирую их вертикально, у бортов и – вуаля: вот вам почти трюм! Кстати, при желании можно и вовсе убрать эту парочку из салона, надо лишь открутить пару болтов. Но все железо и так уместилось.

Пока едем по асфальту, я демонстрирую возможности 2,7-литрового 166-сильного бензинового мотора, спаренного с 6-диапазонным автоматом. Для крупного «двухтонника» Fortuner уходит в отрыв вполне резво, особенно если перед кикдауном перевести коробку в Sport и нажать клавишу Power, обостряющую реакции на газ. Автомат работает мягко и без особой «задумчивости». Запаса мощности не хватает разве что для обгонов с высоких скоростей.

Но главные таланты «рамник» демонстрирует, когда съезжаем в поля. Здесь, как по волшебству, возрастает плавность хода. Пресловутого «козления», несмотря на длинноходность подвески, не наблюдаю – даже кованый груз в багажнике не звенит. На скользких подъемах, которыми пугал кузнец, загодя активирую весь внедорожный набор. Сначала подключаю передний мост (это можно делать на скорости до 100 км/ч), затем на «нейтралке» перехожу на понижающий ряд передач и блокирую задний дифференциал. При таком раскладе «рамнику» нипочем любые внедорожные засады. Ну, или почти любые. Не хватило, к примеру, системы помощи при спуске DAC, доступной лишь для топовой комплектации с 2,8-литровым 200-сильным турбодизелем. Тем не менее Fortuner довез нас до заказчика, ни разу не застряв.

ПОЛОСА РАЗГОНА

Toyota Fortuner делит раму с пикапом Hilux . Однако в отличие от LCV с рессорной задней подвеской задний мост внедорожника опирается на мощные продольные рычаги с пружинами и снабжен стабилизатором поперечной устойчивости. Заставить перенастроенные амортизаторы сработать на отбой получится лишь на очень больших ямах и на высокой скорости. Рулевое управление с гидроусилителем информативно. Тормоза обеспечивают уверенное замедление.

Бонусы рестайлинга

Возвращались вечером уже налегке и нахваливали новую светодиодную оптику – выдает ровный и мощный пучок с четкой границей ближнего и дальнего света. В салоне кузнец отметил новый 8-дюймовый экран «мультимедийки» с внятной картинкой с камеры заднего вида и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Навигации в тестовой машине не было (это прерогатива топового исполнения), но GPS-приложение смартфона отлично зеркалится на центральном дисплее. Понравилась нам и новая аналоговая приборка с цифровой индикацией скорости. Да и материалы отделки стали лучше, тут мы тоже сошлись во мнении. Правда, есть некий диссонанс: с одной стороны, не вполне обоснованная претензия на шик (чего стоит одна только «деревянная» вставка на руле), с другой – огромные клавиши на консоли и простецкие «крутилки» кондиционера родом из 90-х.

А еще Дмитрий проехался на втором, а потом и на третьем ряду, чтобы понять, где комфортнее. Заценил, конечно же, серединку. Именно там максимальный запас перед коленями и над головой, кресла смещаются продольно, имеются откидной подлокотник с подстаканниками и розетка на 220 В, светильник и потолочные воздуховоды. Впрочем, и на «галерке» ехать можно, но только если подать второй ряд вперед. Иначе, мягко говоря, тесновато.

Что в итоге? Я озвучиваю прайс: 3 074 000 рублей за бензиновую машину с АКП в безальтернативной комплектации Comfort. На наш общий взгляд, цена оправданна, а с учетом посвежевшего экстерьера, доработанной электроники и, самое главное, удачного баланса шоссейных и внедорожных качеств даже привлекательна. Как бы то ни было, модернизированный рамный SUV настолько удачно выступил в роли машины кузнеца, что мой приятель, похоже, задумался о покупке такого аппарата.

Технические характеристики Toyota Fortuner 2.7 АТ6 AWD Габариты, мм 4795х1855 х1835 Колесная база, мм 2745 Дорожный просвет, мм 225 Объем багажника, л 253–621–1934 Снаряженная масса, кг 2160 Диаметр разворота, м 11,6 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, см³ 2694 Макс. мощность, л.с./об/мин 166/5200 Макс. момент, Нм/об/мин 245/4000 Привод подключаемый полный Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 160 Время разгона 0–100 км/ч, с 12,8 Расход топлива (средний), л/100 км 10,9 Объем бака, л 80

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения