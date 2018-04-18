Новичок российского рынка от компании Toyota стремится навязать его корифею свои правила игры. Получится ли у него это – большой вопрос!

В основе обоих японских внедорожников лежат платформы от пикапов. В случае с Fortuner это модель Hilux, а Pajero Sport имеет в ближайших «родственниках» хорошо известный L200. Оба соперника имеют проверенную временем рамную конструкцию, ставшую большой редкостью в наши дни. И именно этим они ценны – в России не переведутся почитатели «старой школы», известной своей «неубиваемостью» и проходимостью.

Из двоих в транспортном потоке выделяется Mitsubishi благодаря «инопланетному» дизайну со сложными поверхностями и необычной формы фарами и задними фонарями. Toyota выглядит классически, хотя заметно, что дизайнеры пытались оживить облик автомобиля с помощью встречающихся тут и там хромированных элементов. Но лучшего по дизайну мы выявлять не будем – вкусы у всех разные.

Mitsubishi предлагается в нашей стране с двумя силовыми агрегатами: 2,4-литровым турбодизелем мощностью 181 л.с. и 3-литровым бензиновым мотором, развивающим 209 л.с. Дизельная модификация может оснащаться 6-ступенчатой «механикой» (2 249 000 рублей) либо 8-диапазонным «автоматом» (от 2 499 990 рублей). Бензиновой версии положен исключительно 8-диапазонный «автомат». Цены на нее начинаются с 2 649 990 рублей. Привод у всех модификаций полный, с межосевым и задним дифференциалами.

У Toyota тоже два мотора – 2,8-литровый 177-сильный турбодизель и 2,7-литровый бензиновый агрегат мощностью 166 л.с. Здесь все наоборот – механической коробкой передач (5-ступенчатой) может оснащаться только бензиновая версия. За нее просят от 1 999 000 рублей. Версия с 6-диапазонным «автоматом» оценивается минимум в 2 349 000 рублей. Для турбодизеля безальтернативна автоматическая коробка передач (тоже 6-диапазонная), и продают ее не меньше чем за 2 599 000 рублей.

Если рассматривать начальные комплектации, то Fortuner оценивается дешевле, чем Pajero Sport. Но тут все не так просто: бензиновый двигатель Toyota сильно уступает по мощности конкуренту, поэтому сравнивать их некорректно. Если же выбирать сопоставимые по отдаче дизельные модификации, то Mitsubushi оказывается дешевле – в начальной комплектации на 99 000 рублей.

Более того, Pajero Sport лучше оснащен. Такие функции, как двухзонный климат-контроль, подогрев заднего дивана, управление вентилятором заднего климата, круговой обзор, электропривод пассажирского сиденья, омыватель фар, на Fortuner недоступны в принципе (включая топовые версии), в то время как на Pajero Sport предлагаются во многих комплектациях. Кроме того, Mitsubishi (в отличие от Toyota) можно оснастить адаптивным круиз-контролем и мониторингом слепых зон. А функции FCM (система снижения тяжести попутных столкновений) и UMC (функция предотвращения столкновений при парковке) и вовсе являются уникальными в сегменте.

Держись крепче!

Для посадки в салон со стороны правого переднего пассажира оба автомобиля предлагают удобные ручки на передних стойках кузова. Без них садиться было бы проблематично – очень уж эти внедорожники высоки. Такие же ручки есть у Mitsubishi и для посадки на второй ряд – на центральных стойках. А вот задним седокам Toyota при попадании внутрь держаться не за что. Главное для всех – и для пассажиров и для водителя – при посадке в обе машины пригибать голову, потому что пол у рамного кузова очень высокий и свод крыши оказывается ниже, чем рассчитываешь. Отдельно заметим одну особенность Fortuner: после стоянки на морозе двери открываются с трудом, так как в петлях… замерзает смазка (неужто не подумали о русских зимах?).

Геометрия расположения за рулем у наших соперников идентична. Относительно других машин, в том числе и внедорожников, сидишь высоко, но относительно пола низко – почти как в легковушке. Единственная претензия к Toyota – недостаточно регулировки рулевого колеса по вылету, что вынуждает сильнее обычного сгибать ноги. По удобству сиденья примерно равны, у обоих неплохой профиль и отсутствующая боковая поддержка. Кресло Fortuner чуть мягче. Правому переднему пассажиру удобнее в Pajero Sport, так как он может регулировать сиденье с помощью электропривода. Но дело даже не в электричестве, а в том, что мицубишевское кресло имеет настройку по высоте, в то время как у конкурента такой регулировки нет.

Из эргономических недостатков Mitsubishi отметим «автоматический» режим стеклоподъемника только у водителя (в Toyota «авторежим» есть у всех стекол), а также отсутствие подсветки многих кнопок. У соперника тоже подсвечиваются не все клавиши, но все же «слепых» кнопок меньше. Правда, у Fortuner в темноте неудобно пользоваться подогревом передних кресел – с непривычки невозможно понять, чье кресло «поджариваешь», пока не начнет греть. Кстати, подогрев кресел лучше работает в Pajero Sport, и печка тоже эффективнее. В Toyota уже при забортной температуре -6 градусов в «автоматическом» режиме климат-контроля у водителя и переднего пассажира мерзнут ноги.

При включении задней передачи оба «японца» показывают картинку с камеры заднего вида, причем у Mitsubishi при повороте руля появляются траекторные подсказки. Fortuner траекторию движения не показывает. И оба соперника имеют сенсорную регулировку громкости, которой не-удобно пользоваться в движении. Впрочем, водители могут настраивать ее с рулевого колеса в отличие от пассажиров. По качеству отделочных материалов выигрывает Toyota благодаря элементам из кожзаменителя с мягкой подложкой на передней панели.

Второй ряд кресел достаточно просторен у обоих внедорожников, но чуть свободнее в Pajero Sport – перед ногами и над головой Mitsubishi предлагает на пару сантиметров больше. В каждой из машин диваны оснащены центральными подлокотниками с подстаканниками, а также наклоном спинок в широких пределах. Fortuner, в отличие от Pajero Sport, предлагает третий ряд сидений, но взрослым там не место – удобно устроятся лишь дети. Обратная же сторона медали в том, что сиденья третьего ряда в Toyota даже в собранном виде загромождают багажный отсек (видимо, поэтому компания не приводит официальных данных о его объеме). Так что по емкости багажника выигрывает Pajero Sport. По традициям запасные колеса у обоих соперников находятся под днищем. Fortuner предлагает электропривод пятой двери, который для конкурента нельзя заказать даже в качестве опции. Зато в Mitsubishi дверь открывается выше, а погрузочная высота, наоборот, – ниже.

По дорогам и без них

Двигатель Mitsubishi заводится кнопкой слева от рулевого колеса – прямо как у Porsche! Благодаря этому можно запустить его, не садясь за руль, что очень удобно зимой, пока салон холодный. На холостых оборотах ощущается дизельная вибрация, однако с началом движения она сходит на нет и мотор становится плавным и тихим, даже на высоких оборотах никакого надрыва в «голосе» не слышно. Тяга ровная и мощная, автоматическая коробка передач работает плавно и незаметно, реакции на нажатие педали акселератора спокойные, при этом своевременные.

Силовой агрегат Toyota тоже запускается кнопкой, но расположенной справа от руля. На холостых оборотах двигатель работает плавнее, чем у соперника, хотя в движении не столь тих, особенно на «верхах». Автоматическая трансмиссия тоже плавна в переключениях, и управление разгоном в целом удобно. Тем не менее в интенсивности разгона Fortuner уступает, причем даже если включить «спортивный» режим. В этом случае реакции на подачу топлива становятся чуть резче, а коробка начинает держать пониженные передачи.

Но Pajero Sport даже без «спортивного» режима все равно быстрее: сказываются меньшая на 120 кг снаряженная масса и наличие двух лишних передач в трансмиссии. К тому же по итогам теста Mitsubishi оказался более экономичным, расходуя в среднем 10,3 л топлива на «сотню» против 12,6 у Toyota.

По управлению замедлением мы ставим знак равенства – у каждого из соперников тормоза отличаются адекватными настройками.

Оба внедорожника оснащены гидравлическими усилителями рулевого управления, что сейчас, во время засилья электроусилителей, является большой редкостью. Значит, с информативностью здесь проблем возникнуть не должно. Не тут-то было! Баранка Toyota перенасыщена вязким усилием, совершенно не обеспечивающим обратной связи. Из за этого, несмотря на лучшую остроту (3,4 оборота от упора до упора против 3,75 у Mitsubishi), Fortuner ощущается неповоротливым. У соперника же, наоборот, с обратной связью полный порядок, а большее количество оборотов компенсируется меньшим радиусом разворота – 11,2 против 11,8 м.

На шоссе Pajero Sport держится увереннее. Несмотря на высокий центр тяжести и высокопрофильные шины, этот внедорожник не требует корректирующих действий. Toyota слегка рыскает, что, впрочем, водителя особенно не напрягает. На колейность оба внедорожника практически не реагируют.

Извилистая же дорога показывает кардинальную разницу в ходовых качествах наших подопечных. Mitsubishi, к всеобщему удивлению, буквально провоцирует на быструю езду. Плотное шасси, информативный руль и точное следование траектории вкупе с легкой избыточной поворачиваемостью так и подзуживают пройти поворот побыстрее. Toyota, напротив, требует спокойного перемещения в пространстве, ее подвеска мягче, руль, как уже говорилось, тугой и неинформативный, а точность управления так себе.

Все сказанное справедливо для заднеприводных режимов трансмиссий. А при включении четырех ведущих разница усилится. Поведение Pajero Sport практически не изменится, если не считать более уверенного выхода из поворотов. У Fortuner полный привод можно включать только на скользких покрытиях. Благо на дорогах лед и укатанный снег – значит можно. Toyota начинает упираться в виражах еще сильнее, стремясь распрямить траекторию. Спасает только вмешательство системы стабилизации. Дело в том, что у Fortuner отсутствует межосевой дифференциал, отчего передняя и задняя оси не могут вращаться с разными скоростями в повороте. В результате управляемость на скользкой и мокрой дороге в режиме полного привода ухудшается. Как видим, мицубишевская система 4WD Super Select более универсальна, нежели жестко подключаемый передний мост у конкурента.

На бездорожье разница между соперниками не так велика. Потому что прямо Toyota едет хорошо – за счет понижающей передачи и блокировки заднего дифференциала. Впрочем, и здесь Mitsubishi лучше, поскольку вдобавок к «понижайке» и заднему «диффу» у него имеется межосевой дифференциал, а 4WD Super Select предлагает различные режимы работы противобуксовочной системы в зависимости от типов покрытия.

Может, мягкая Toyota отыграется по плавности хода? На ровных дорогах кажется, что это действительно так. Но стоит покрытию ухудшиться, как Fortuner начинает «брыкаться» на кочках тяжелыми колесами (от чего особенно страдают задние пассажиры). Подвеска Pajero Sport настроена жестче и чуть сильнее транслирует в салон микропрофиль асфальта, зато более крупные неровности Mitsubishi проходит упруго и собранно, совершенно не доставляя седокам дискомфорта, причем даже пассажиры, сидящие на втором ряду, не просят сбросить скорость. По шумоизоляции внедорожники примерно равны, если не считать более громкого звука двигателя у Fortuner на высоких оборотах. А вот шин в салоне каждого из них практически не слышно.

Итог нашего теста неутешителен для Toyota. Mitsubishi превосходит соперника по управляемости и плавности хода, лучше ведет себя на скользких покрытиях и бездорожье, а также имеет более просторные салон и багажник. Добавьте к этому 5-летнюю гарантию (или 150 тыс. км пробега) на Pajero Sport против 3 лет или 100 тыс. км для Fortuner, а также то, что соплатформенный модели Fortuner пикап Hilux уличен в повышенной коррозии рамы в российских условиях, чего ни у L200, ни у Pajero Sport не наблюдается. Вывод, похоже, напрашивается однозначный.

Технические характеристики Mitsubishi Pajero Sport Габариты, мм 4785х1815х1805 Колесная база, мм 2800 Диаметр разворота, м 11,2 Дорожный просвет, мм 218 Объем багажника, л 673 Снаряженная масса, кг 2095 Тип двигателя L4, турбодизель Рабочий объем, куб. см 2442 Макс. мощность, л.с./об/мин 181/3500 Макс. момент, Нм/об/мин 430/2500 Привод полный Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 265/60 R18 Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 12,3 Расход топлива (средний), л/100 км 8 Объем бака, л 70

Технические характеристики Toyota Fortuner Габариты, мм 4795х1855х1835 Колесная база, мм 2745 Диаметр разворота, м 11,8 Дорожный просвет, мм 225 Объем багажника, л нет данных Снаряженная масса, кг 2215 Тип двигателя L4, турбодизель Рабочий объем, куб. см 2755 Макс. мощность, л.с./об/мин 177/3400 Макс. момент, Нм/об/мин 450/1600–2400 Привод полный Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Шины спереди/сзади 265/65 R17 Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 12,8 Расход топлива (средний), л/100 км 8,6 Объем бака, л 80