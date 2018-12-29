Дилеры раскрыли новую Toyota Supra

После огромного количество официальных анонсов, всем хотелось буквально кричать: "Да покажите ее наконец полностью, хватит выкладывать автомобиль по частям". Недавно мольбы были услышаны

Официально, произошедшее было случайным, однако нам это представляется лишь отговорками, учитывая, что все предыдущие анонсы, а их было действительно много, являлись официальными. Произошло, в свою очередь, следующее - на сайте немецкого дилера Toyota появилась вкладка предзаказа на новую Supra, а вместе с ней и настоящие фотографии спорткара.

В любом случае, "вживую" автомобиль нам покажут в Детройте. Supra станет новым флагманом среди моделей купе бренда Toyota. Она создана совместно с баварскими инженерами на базе платформы, на которой собран BMW Z4 третьего поколения.

В движение автомобиль приводится 6-ти цилиндровым силовым агрегатом. Привод осуществляется на задние колёса. Мотор, мощностью в 340 лошадей сможет разогнать новинку до сотни за 4,5 с. Трансмиссия - уже известная на этой платформе АКПП ZF с 8-ю ступенями.