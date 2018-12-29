Автомобильный портал Motorpage
29 дек 2018

Дилеры раскрыли новую Toyota Supra

Дилеры раскрыли новую Toyota Supra

После огромного количество официальных анонсов, всем хотелось буквально кричать: "Да покажите ее наконец полностью, хватит выкладывать автомобиль по частям". Недавно мольбы были услышаны

Официально, произошедшее было случайным, однако  нам  это представляется лишь отговорками, учитывая, что все предыдущие анонсы, а их было действительно много, являлись официальными. Произошло, в свою очередь, следующее -  на сайте немецкого дилера Toyota появилась вкладка предзаказа на новую Supra, а вместе с ней и настоящие фотографии спорткара.

В любом случае, "вживую"  автомобиль нам покажут в Детройте.  Supra станет новым флагманом среди моделей купе бренда Toyota. Она создана совместно с баварскими инженерами на базе платформы, на которой собран BMW Z4 третьего поколения.

В движение автомобиль приводится 6-ти цилиндровым силовым агрегатом. Привод осуществляется на задние колёса. Мотор, мощностью в 340 лошадей сможет разогнать новинку до сотни за 4,5 с. Трансмиссия - уже известная на этой платформе АКПП ZF с 8-ю ступенями.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Drom, Авторевю

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota представит новый пикап

28 декабря 2018
Toyota ACES

Toyota покажет интерьеры своих беспилотников

28 декабря 2018

На автосалоне в Токио покажут гоночный Prius

28 декабря 2018

Бывший сотрудник Uber представил самый «совершенный» автопилот

20 декабря 2018
Toyota Tj Cruiser Concept 2017

Toyota займется выпуском внедорожного фургончика

19 декабря 2018

Из камуфляжа для Toyota Supra сделали подарочную упаковку

17 декабря 2018

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H2 - haval h2 2014 европейское турне Тест драйв
26 декабря 2018

Haval H2
"Европейское турне Haval H2"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2017 справился с работой над ошибками
Тест драйв
21 декабря 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот» справился с работой над ошибками"
Mitsubishi Outlander - как mitsubishi outlander 2018 помог нам натрясти… кедровых шишек
Тест драйв
18 декабря 2018

Mitsubishi Outlander
"Как Mitsubishi Outlander помог нам натрясти… кедровых шишек"
Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class - сравнительный тест audi a7 sportback 55 tfsi quattro 2018 и mercedes-benz cls 450 4matic 2019 : победа формы над содержанием
Сравнительный тест
14 декабря 2018

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class
"Audi A7 и Mercedes-Benz CLS: победа формы над содержанием"

Написано новостей:

2 2 5 0 6