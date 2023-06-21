Дизайн автомобилей Toyota будет разрабатывать ИИ

Toyota начала использовать искусственный интеллект (ИИ) при разработке дизайна новых моделей

Весь механизм строится на основе ввода текстовых данных – специалист заносит необходимое описание а нейросеть выдает готовую картинку. Смысл в том, что ИИ максимально точно воспроизводит любые формулировки, даже если они звучат очень расплывчато, из серии: «нарисуй обтекаемую машину похожую на внедорожник».

Сообщается, что основную работу выполняют люди – нейросеть только задает тренды или общее направление стиля, которые потом дорабатываются обычными специалистами.