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21 июн 2023

Дизайн автомобилей Toyota будет разрабатывать ИИ

Дизайн автомобилей Toyota будет разрабатывать ИИ
Автор фото: фирма-производитель

Toyota начала использовать искусственный интеллект (ИИ) при разработке дизайна новых моделей

Весь механизм строится на основе ввода текстовых данных – специалист заносит необходимое описание а нейросеть выдает готовую картинку. Смысл в том, что ИИ максимально точно воспроизводит любые формулировки, даже если они звучат очень расплывчато, из серии: «нарисуй обтекаемую машину похожую на внедорожник».

Сообщается, что основную работу выполняют люди – нейросеть только задает тренды или общее направление стиля, которые потом дорабатываются обычными специалистами.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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