Дурное наследие

Думаете, что история с подушками Takata подошла к концу? Как бы не так, продолжаются отзывы автомобилей, оснащенных этими убийцами безопасности

В этот раз отзывную кампанию проводит концерн Toyota. Надо отметить, что отзыв очень серьезный. Это немудрено учитывая, что, во-первых, кампания проходит по всему миру, а во-вторых, только в нашей стране заявлено более восьмидесяти тысяч “бракованных” машин.

Если быть точным, то ровно 84 257 автомобилей будут отозваны. Говоря о конкретных моделях, “паршивыми овцами” стали: Toyota Hilux, Auris и Corolla, а также Lexus ES, GX и IS. Причем, отзыв касается только тех моделей, которые были реализованы в период с 28 февраля 2011-го по 27 июня 2018 года.

Напомним, что автомобили отправляют на ремонт из-за вероятности некорректного срабатывания подушки безопасности водителя или переднего пассажира в случае ДТП. Из-за ошибочного срабатывания, детали могут «выстрелить» в людей, находящихся в салоне. За рубежом зафиксировано более 20 смертельных случаев.