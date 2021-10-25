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25 окт 2021

Японцы против электро-автомобилей?

Японцы против электро-автомобилей?

21 октября генеральный директор Исследовательского института Toyota (TRI) Гилл Пратт выступая на автомобильном саммите Reuters Events заявил, что многие люди обеспокоены изменением климата, но приобретать электроавтомобиль, с целью борьбы с этими изменениями, следует не всем

Данное высказывание только подкрепляет заявления официальных лиц компании Toyota, включая слова президента Акио Тойода о важности внедрения гибридных двигателей в производство, таких как бензиново-электрические гибридные модели Toyota или электромобили на водородных топливных элементах. Именно гибриды, по словам президента, могут обеспечивать создание углеродной нейтральности, поскольку лучше адаптируются под рынки с слабо развитой инфраструктурой.

Правительство отдельных стран должно нацеливаться не на стимуляцию потребительского рынка электро автомобилей, а на полное снижение выбросов CO2 в атмосферу планет - утверждает Пратт. Однако, подчеркивает, что “Не нам предсказывать, какое решение будет лучшим, или утверждать, что именно это сработает”.

Критические высказывания Toyota относительно полной электрификации - не безосновательны. Компания предсказывает будущее убытки, которые включат потерю до 5,5 миллионов рабочих мест в Японии и снижение числа произведенных автомобилей до 8 000 000 к 2030 году. Компания продолжает настаивать на многофакторности производства, поскольку понимает, что экспортно ориентированная экономика Японии не выдержит изменений, озвученных в планах правительства до 2030 года.

Напоминаем, что Toyota продолжает наращивать инвестиции в электросферу в соответствии с планом компании на следующие 10 лет. Объем вложенных средств составляет 3,4 млрд долларов и нацелен на снижение стоимости АКБ, за счет изменения химического состава аккумуляторов

При написании новости использовалась информация:
Drom

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