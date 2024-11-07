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7 ноя 2024

Экстремальный Toyota RAV-X может получить серийную версию

Экстремальный Toyota RAV-X может получить серийную версию
Автор фото: фирма-производитель

Экстремальная внедорожная версия кроссовера Toyota RAV-X, которую показали на шоу SEMA-2024, может получить серийную версию, если обретет достаточно большую популярность

Toyota RAV-X - это дань уважения раллийному спорту. Автомобиль получил не только доработки во внешнем виде, но также и в технике. Здесь улучшена подвеска и регулируемые амортизаторы. Дорожный просвет удалось увеличить на 51 мм, а колею расширить на 160 мм за счет новых колес размерностью 265/65R17. Особенно привлекает внимание развитый внедорожный обвес, воздухозаборник на капоте и спойлер над дверью багажника.

В основе Toyota RAV-X лежит 302-сильная гибридная установка. Она включает 2,5-литровый мотор и два электродвигателя. Заявленный разгон до “сотни” - 5,5 с. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Toyota

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