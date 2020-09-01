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1 сен 2020

Компания Toyota придумала название для лунохода

Компания Toyota придумала название для лунохода
Автор фото: фирма-производитель

Шестиколесный Lunar Cruiser получит солнечные батареи, а запас хода у него составит 10 000 километров

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и корпорация Toyota назовут свой совместный луноход Lunar Cruiser («Лунный Крейсер»). Работа над проектом ведется с прошлого года. Ожидается, что первый луноход Toyota будет использоваться во время исследовательской миссии на спутник Земли в 2030 году.

Луноход сможет вместить двух человек. Внутреннего пространства лунохода достигнет примерно 13 кв. метров. Длина машины составит 6,0 метра, ширина — 5,2 метра, а высота — 3,8 метра. Космонавты смогут находиться в герметичной кабине транспортного средства без использования скафандров. Луноход оснастят полной системой жизнеобеспечения.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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