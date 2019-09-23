Lexus переключит свое внимание на самолеты

Глава компании Toyota, Акио Тоеда заявил, что Lexus должен стать брендом, выпускающим различные виды транспортных средств

Надо сказать, что слова у компании не расходятся с делом, ведь совсем недавно уже была представлена роскошная яхта под брендом Lexus. Судно, на разработку которого ушло около двух с половиной лет, может взять на борт 15 человек. Lexus LY 650 оснастили силовой установкой с двумя 12,8-литровыми дизельным моторами Volvo Penta IPS, доступными в трех стадиях форсировки: 1050, 1200 и 1350 лошадиных сил. Яхта с самыми мощными агрегатами способна развивать 31,4 узла, что эквивалентно 58,2 км в час.

Однако в компании не хотят ограничиваться морскими завоеваниями, и переключаются на небо. Собственно, Компания Toyota может разработать реактивный самолет бизнес-класса, который также выпустят под брендом Lexus. «Toyota пытается трансформироваться из автомобильной компании в фирму, выпускающую разные виды транспорта. Чтобы повысить ценность бренда Lexus мы должны быть на земле, воде и в воздухе»- заявил Акио Тоеда в интервью изданию Cars Guide.