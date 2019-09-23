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23 сен 2019

Lexus переключит свое внимание на самолеты

Lexus переключит свое внимание на самолеты

Глава компании Toyota, Акио Тоеда заявил, что Lexus должен стать брендом, выпускающим различные виды транспортных средств

Надо сказать, что слова у компании не расходятся с делом, ведь совсем недавно уже была представлена роскошная яхта под брендом Lexus. Судно, на разработку которого ушло около двух с половиной лет, может взять на борт 15 человек. Lexus LY 650 оснастили силовой установкой с двумя 12,8-литровыми дизельным моторами Volvo Penta IPS, доступными в трех стадиях форсировки: 1050, 1200 и 1350 лошадиных сил. Яхта с самыми мощными агрегатами способна развивать 31,4 узла, что эквивалентно 58,2 км в час.

Однако в компании не хотят ограничиваться морскими завоеваниями, и переключаются на небо.  Собственно, Компания Toyota может разработать реактивный самолет бизнес-класса, который также выпустят под брендом Lexus.  «Toyota пытается трансформироваться из автомобильной компании в фирму, выпускающую разные виды транспорта. Чтобы повысить ценность бренда Lexus мы должны быть на земле, воде и в воздухе»- заявил Акио Тоеда в интервью изданию Cars Guide.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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