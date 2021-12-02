Можно ли из Toyota Supra построить внедорожник?

Легко, при условии, что вы любите тюнинг и живете в Англии. Во всяком случае, там стали часто появляться подобные проекты

Один из них - «Супра-танк». История проекта следующая: в 2017 году один англичанин по имени Эш купил подержанную Supra четвертого поколения. Машина была в ужасном состоянии - двигатель отсутствовал, большая часть интерьера – тоже. Казалось бы, машину стоит или восстановить, или оставить саморазрушаться и дальше. Впрочем, Эш нашел третий путь – тюнинг!

Нет, пусть «Супра» и является культовым автомобилем, но строить из нее болид для уличных заездов он не стал, решив превратить спорткар во внедорожник. Разумеется, начать решили с подвески – автомобилю ее заменили полностью, установив пневмобаллоны. Большие колеса с «зубастыми» покрышками здесь тоже есть в наличии.

Но самое интересное – это мотор, который мастер поставил под капот данной «Супры»- вместо штатного 2JZ был выбран турбодизель Cummins 6BT, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Несколько странный выбор силового агрегата, особенно если учесть, что его ставят в основном на грузовики и бронемашины.