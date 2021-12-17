Можно ли построить бюджетный электромобиль? В Toyota думают, что да!

Японский концерн работает над созданием своей электрической новинки. Отметим, что в проекте принимают участие и китайские автопроизводители.

Да, Toyota решила образовать альянс с китайским концерном BYD, который предоставит все ключевые технологии - двигатель, батареи и так далее. Роль Toyota – разработка дизайна и настройка всех систем. Что касается самого автомобиля, то это будет компактный седан, который по размерам будет похож на Toyota Corolla.

Технические характеристики автомобиля также не раскрываются. Правда, о батареях есть что сказать. Речь идет о проекте Blade. Китайский автопроизводитель в исследованиях аккумуляторов смог достичь определенных высот. Во-первых, им удалось сделать ее компактной. Во-вторых, они оптимизировали тепловыделение.