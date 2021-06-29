Автомобильный портал Motorpage
29 июн 2021

Новая Toyota Land Cruiser Prado: названа дата представления

Новая Toyota Land Cruiser Prado: названа дата представления
Автор фото: фирма-производитель

Японский автомобильный концерн решил перенести премьеру нового поколения популярного внедорожника на лето-осень 2023 года.

Как сообщает портал Best Car Web, изначально предполагалось, что новенький «Прадик» будет представлен миру через год после премьеры обычного «Крузака», то есть это должно случиться в 2022 году. Собственно, причины переноса не обозначаются. Вся правда скрывается за размытой формулировкой «причины стратегического характера»

Технические характеристики модели тоже скрываются за семью таинственными печатями. Конечно же, есть много инсайдерской информации, которая сообщает нам о том, что машина увеличится в размерах, но сохранит рамную конструкцию, а также получит пятиместную и семиместную компоновку салона.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota Supra 2020 вид сбоку

Toyota Supra запустили в полет!

23 июня 2021
Toyota Hilux Special Edition 2019 вид спереди

Toyota Hilux попытались убить

22 июня 2021
Toyota Tundra

Toyota Tundra официально показали

21 июня 2021

Toyota заявила о копировании Land Cruiser 80

18 июня 2021
Toyota Yaris Hybrid-R concept 2013 передний бампер

Toyota не будет переходить на электрокары

17 июня 2021

Появились подробности о моторах новой Toyota Tundra

15 июня 2021

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volvo S90 - volvo s90 (2020) исторический протеже Тест драйв
28 июня 2021

Volvo S90
"Исторический протеже"
KIA Picanto - kia picanto (2021) физика и лирика
Тест драйв
24 июня 2021

KIA Picanto
"Физика и лирика"
Land Rover Range Rover Evoque - land rover range rover evoque (2020) и переходы с аллюра на аллюр
Тест драйв
21 июня 2021

Land Rover Range Rover Evoque
"Range Rover Evoque и переходы с аллюра на аллюр"
Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 - сравнительный тест toyota rav4 2.5 ат8 awd и volkswagen tiguan 2.0 tsi 4motion dsg7 штатив и секундомер позволили понять суть
Сравнительный тест
14 июня 2021

Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4
"Штатив и секундомер позволили понять суть Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan"

Написано новостей:

2 8 5 3 7