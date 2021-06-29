Новая Toyota Land Cruiser Prado: названа дата представления

Японский автомобильный концерн решил перенести премьеру нового поколения популярного внедорожника на лето-осень 2023 года.

Как сообщает портал Best Car Web, изначально предполагалось, что новенький «Прадик» будет представлен миру через год после премьеры обычного «Крузака», то есть это должно случиться в 2022 году. Собственно, причины переноса не обозначаются. Вся правда скрывается за размытой формулировкой «причины стратегического характера»

Технические характеристики модели тоже скрываются за семью таинственными печатями. Конечно же, есть много инсайдерской информации, которая сообщает нам о том, что машина увеличится в размерах, но сохранит рамную конструкцию, а также получит пятиместную и семиместную компоновку салона.