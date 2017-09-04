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4 сен 2017

По стопам Infiniti: Toyota запатентовала необычный двигатель

По стопам Infiniti: Toyota запатентовала необычный двигатель

В базе данных бюро по патентам и торговым маркам США появилась заявка компании Toyota на двигатель с переменной степенью сжатия. В отличие от своих коллег из Infiniti, в Toyota решили сделать конструкцию такого мотора максимально простой и дешевой.

В отличие от Infiniti в конструкции двигателя которого (он будет устанавливаться на новый QX50) есть промежуточная траверса, наклон которой меняет степень сжатия, в Toyota решили изменить эффективную длину шатуна. В головке последнего установлен эксцентриковый механизм, который может поворачиваться с помощью двух маслонаполненных стоек. Соответственно, в зависимости от поворота эксцентрика меняется расстояние от шатунной рейки коленвала до поршня. Чем расстояние выше, тем выше и степень сжатия.

В Toyota говорят, что такой механизм имеет довольно простую конструкцию и может применяться на массовых моделях благодаря невысокой стоимости.

Впрочем, пока, в отличии от Infiniti, в Toyota лишь запатентовали новую конструкцию, а когда она пойдет в производство и пойдет ли вообще — неизвестно.

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При написании новости использовалась информация:
United States Patent and Trademark Office

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