Появились первые подробности о серийной версии кроссовера Toyota FT-4X

В 2017 году на автомобильной выставке в Нью-Йорке Toyota представила концептуальный кроссовер FT-4X. Автомобиль получился угловатым, но весьма запоминающимся. Теперь же стало известно, что серийному производству автомобиля дан зеленый свет.

Разумеется, что помимо этой радостной новости производитель поделился и некоторыми техническими подробностями. Главная новость- новая модель будет основываться на фирменной модульной платформе TNGA-C, а это значит, что машина будет во многом унифицирована с Prius, C-HR, Corolla, а также Lexus UX.

Исходя из этого можно предположить, что моторная гамма будет идентичной кроссоверу C-HR: базовым для FT-4X вероятно станет 1,2-литровый турбированный двигатель мощностью 114 л.с., версии подороже получат 1,8-литровый «атмосферник» мощностью 141 л.с., также может быть предложена 2,0-литровая «четверка» мощностью 158 л.с. Гибридная модификация будет представлена работающей по циклу Аткинсона 1,8-литровым двигателем, работающим в паре с электромотором. К сожалению, официальной информации по силовым установкам производитель не предоставил, так что пока придется руководствоваться лишь догадками.