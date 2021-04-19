Автомобильный портал Motorpage
19 апр 2021

Представлен первый электрический кроссовер Toyota

Представлен первый электрический кроссовер Toyota
Автор фото: фирма-производитель

Шанхайский автосалон стал местом концентрации электрокаров. Volkswagen, Audi, Genesis – практически все мировые бренды продемонстрировали одну или несколько электричек. Теперь настал черед Toyota!

Японский концерн приехал на выставку не с пустыми руками, привезя прототип bZ4X. Автомобиль построен совместно с компанией Subaru. Если говорить про дизайн, то перед нами RAV4 с некоторым добавлением штрихов Lexus RX.  Интерьер же уникален – здесь нет ни одного элемента, который мог быть знаком нам по другим моделям концерна.

Что до силовых характеристик, то они не раскрываются. Известно, что здесь используются два мотора, тем самым обеспечивается полный привод. Возможности пополнения энергозапаса помимо системы рекуперации включают ещё и солнечные батареи. 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Toyota представила новый Crown

19 апреля 2021
Toyota Crown

Toyota Crown станет кроссовером

12 апреля 2021

Toyota показала новый автопилот

08 апреля 2021

Toyota создаёт отдельный бренд для электромобилей

07 апреля 2021

Новый Toyota Land Cruiser получит очень мощный двигатель

06 апреля 2021
Toyota Yaris Cross (2021)

Toyota Yaris Cross получил версию для бездорожья

29 марта 2021

 Новости Toyota

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Renault Duster - renault duster (2021) вид спереди Тест драйв
16 апреля 2021

Renault Duster
"В предвкушении удовольствия"
Audi Q7, Land Rover Range Rover - сравнительный тест range rover и audi q7: противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»
Сравнительный тест
14 апреля 2021

Audi Q7, Land Rover Range Rover
"Противоположные взгляды на понятие «самая крутая тачка»"
Mazda CX-30 - mazda cx-30 (2020) ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать mazda cx-30
Тест драйв
12 апреля 2021

Mazda CX-30
"Ноль – не всегда пустое место, это стремится доказать Mazda CX-30"
KIA Rio X - kia rio x (2020) уравнение с известным
Тест драйв
09 апреля 2021

KIA Rio X
"Уравнение с известным"

Написано новостей:

2 8 1 1 2