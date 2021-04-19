Представлен первый электрический кроссовер Toyota

Шанхайский автосалон стал местом концентрации электрокаров. Volkswagen, Audi, Genesis – практически все мировые бренды продемонстрировали одну или несколько электричек. Теперь настал черед Toyota!

Японский концерн приехал на выставку не с пустыми руками, привезя прототип bZ4X. Автомобиль построен совместно с компанией Subaru. Если говорить про дизайн, то перед нами RAV4 с некоторым добавлением штрихов Lexus RX. Интерьер же уникален – здесь нет ни одного элемента, который мог быть знаком нам по другим моделям концерна.

Что до силовых характеристик, то они не раскрываются. Известно, что здесь используются два мотора, тем самым обеспечивается полный привод. Возможности пополнения энергозапаса помимо системы рекуперации включают ещё и солнечные батареи.