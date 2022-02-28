Представлена Toyota Hiace c мотором V12

Минивэн с мощным мотором - это нечто странное, так как этому классу машин не требуется участие в скоростных заездах на треке. Впрочем, если это тюнинг-проект, то все принципы встают с ног на голову.

Переместимся в Южную Африку и взглянем на замечательный Hiace - c виду здесь нет ничего необычного, разве что в глаза бросаются спортивные колесные диски и новая решетка радиатора. Впрочем, смотреть нужно как всегда внутрь - под капот, так как перед вами единственный Hiace с мотором V12.

Собственно, по заказу одного местного рокера В Hiace «свапнули» бензиновый 5,0-литровый V12 Toyota 1GZ-FE — от представительского седана Toyota Century G50. Причем мотор оснастили двумя турбонагнетателями, так что его мощность достигла 650 лошадиных сил.

В стандартный моторный отсек 5,0-литровый агрегат не влезал, поэтому его смонтировали в пределах колесной базы за передними сиденьями, для этого пришлось вырезать часть пола. Впрочем с жесткостью кузова здесь полный порядок - были приварены различные усилители. Динамические характеристики болида не раскрываются, но по слухам первую сотню машина разменивает за 5 секунд.