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28 фев 2022

Представлена Toyota Hiace c мотором V12

Представлена Toyota Hiace c мотором V12
Автор фото: фирма-производитель
Минивэн с мощным мотором - это нечто странное, так как этому классу машин не требуется участие в скоростных заездах на треке. Впрочем, если это тюнинг-проект, то все принципы встают с ног на голову.
Переместимся в Южную Африку и взглянем на замечательный Hiace - c виду здесь нет ничего необычного, разве что в глаза бросаются спортивные колесные диски и новая решетка радиатора. Впрочем, смотреть нужно как всегда внутрь - под капот, так как перед вами единственный Hiace с мотором V12.
 
Собственно, по заказу одного местного рокера В Hiace «свапнули» бензиновый 5,0-литровый V12 Toyota 1GZ-FE — от представительского седана Toyota Century G50. Причем мотор оснастили двумя турбонагнетателями, так что его мощность достигла 650 лошадиных сил.
 
В стандартный моторный отсек 5,0-литровый агрегат не влезал, поэтому его смонтировали в пределах колесной базы за передними сиденьями, для этого пришлось вырезать часть пола. Впрочем с жесткостью кузова здесь полный порядок - были приварены различные  усилители. Динамические характеристики болида не раскрываются, но по слухам первую сотню машина разменивает за 5 секунд.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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